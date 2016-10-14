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السبهان : تكليف الشمري قائماً بأعمال سفارة المملكة لدى العراق

14 أكتوبر, 2016 , 18:00 م
السبهان : تكليف الشمري قائماً بأعمال سفارة المملكة لدى العراق
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صحيفة المرصد : أعلن السفير ثامر السبهان، اليوم، انتهاء مهلته سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى العراق، وتعيين السفير عبد العزيز الشمري قائما بالأعمال في السفارة لدى بغداد.

وقال السبهان، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: كلّ الدعاء للأخ عبدالعزيز الشمّري في مهمته قائماً بالأعمال في سفارة المملكة في بغداد، وبإذن الله تكون خادماً أميناً لدينك وقيادتك ولوطنك، وفقك الله”.



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    كان الله معكما

    كفيت و اوفيت والله يوفق الشمري بمهمتة في بلد صعب!
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  2. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    .......

    في حفظ الله نتمنى لكم التوفيق
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  3. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    ابوعبدالله

    اللهم اكتب لهم التوفيق
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