متحدث الحرس الوطني: ما نسب للأمير متعب بن عبدالله غير صحيح

صحيفة المرصد: أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ الأمير متعب بن عبدالله خلال لقائه بمنسوبي لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الآلي غير صحيح .

وأوضح العمري في بيان نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه :”إشارة لما تم تداوله مؤخراً من اجتهادات صحفية تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوباً لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني خلال لقائه بمنسوبي لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي يوم الأربعاء الماضي، فإنه لا صحة لما نسب لسموه إطلاقاً.

وأن ما ذكره سمو وزير الحرس الوطني هو تأكيد على اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بجميع أبناء هذا البلد الكريم وخاصة أبنائه منسوبي القطاعات العسكرية المختلفة” .