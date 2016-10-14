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عناصر الحشد الشعبي تقتل شيخاً سنيًا و تأكل جسده بالعراق

14 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
عناصر الحشد الشعبي تقتل شيخاً سنيًا و تأكل جسده بالعراق
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صحيفة المرصد : انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى” تويتر” يظهر فيه عدد من العناصر، الذين أكد ناشطون أنهم من “الحشد الشعبي”، حول شخص ومزقوا جسده، وبدأ كل شخص منهم يأكل الجزء الذي قطعه بالسكين.

وطالب مغردون من مجلس الأمن، ضرورة تصنيف فصائل “الحشد الشعبي” على لوائح الإرهاب، قائلين إن “جرائمهم بحق المدنيين تفوق ما يفعله داعش في بعض المناطق”. و قال المغردون إن الفيديو سرّب من هاتف أحد عناصر “الحشد الشعبي”.



تعليقات ( 129 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 129
    14 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    لعنة الله على كتب عملاء إيران اللي تدعو لقتل السني وسب الصحابة والطعن بعرض زوجة الرسول
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  2. 128
    14 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    قلم الحقيقه..هو افضل كاتب هنا..لهذا لابد يكثر من لايحب طرحه..و الشجره المثمره يكثر راجميها..عكس السجره اليابسه التي لاتجد الا شخص واحد تحتها
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  3. 127
    14 أكتوبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    لعنة الله عليكم يا كلاب إيران والله لن تمر فعلتم هذه سينتقمون منكم اهل السنة وقريب جدا ..خروج إلى المساء
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  4. 126
    14 أكتوبر, 2016 , 20:07 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    رخال لما قلم الخنبقة يرضى عليه 2 في المائة فقط هنا من القراء وقتها ساتقبل ما يكتب ولعلمك انت وهو وتحد والكل كاشفك
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  5. 125
    14 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    مذنب هالي

    احتروا بس مجلس الامن يندد و يحذر والامم المتحده تبدي قلقها لذر الرماد فالعيون وقتل الحشد المجرم مستمر
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  6. 124
    14 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    بسمات

    ١١٣ هو نفسه الرحال ، وش وضعك يارحال تعلق وتعزز لنفسك بتعليق ثاني ! جعلك ترحل ولاتعود
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  7. 123
    14 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    وتكون مليشياء الحرس الثوري ممن تدير المشاكل بمقدمتهم ايران يحالون لمحكمة العدل الدوليه بلاهاي بتهمة التدخل بقتل الناس بسوريا واليمن وزعزعة الشرق لاوسط
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  8. 122
    14 أكتوبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    نعم ياتونسيه..لعن الله ايران والموالين لهم..لعن الله الحسد الشعبي والدواعش..لعن الله الدواعش ولعن كتبهم المتطرفه المحرفه..نحن لانحب العنف،الاسلام رحمه
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  9. 121
    14 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    الرخال انا تونسية عربية كل بلاد العرب أوطاني وما يفهم هذا إلا العربي حر الذي لا يوجد تهجن بدمه وبلدي الحمدالله لايوجد بها خونة وان وجدو فهم قلة وكاشفي
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  10. 120
    14 أكتوبر, 2016 , 20:02 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    ياتونسيه..تتركين بلادك وتريدين ان تحرري ايران والعراق و سوريا..اليس اولى بلدك..اليس الاقربون اولى بالمعروف..
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  11. 119
    14 أكتوبر, 2016 , 20:00 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    ياتونسيه..تقبلي الرأي والرأي الآخر..قلم الحقيقه تحاملتوا كثير عليه ولم يقل شيئا..وهنا لابد من تقبل اي شي بعيدا عن التكفير والنعرات الطائفيه
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  12. 118
    14 أكتوبر, 2016 , 19:59 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    ان شاء الله سندخلها العراق وسننتصر على كلاب إيران ويمنع الإشراف الحسنيات والطم وفي الشام واليمن كذلك
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  13. 117
    14 أكتوبر, 2016 , 19:59 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    الأخونجية كل المحرمات عندهم حلال اذا جاء من طرفهم كل منهم يحاول التغطية على الآخر.التونسية تتزوج كافر فرنسي أو بريطاني والأخونجي يوقع لها بالموافقة هه
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  14. 116
    14 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    تونسيه مسكينه ياقلم الحقيقه..خليها تعبر عن مشاعرها..هنا يوجد مساحه للحريه وطرح الاراء..ونحن لاننبذ احدا ولا نكفر احدا..بل هنا لتبادل الاراء ونطرحها
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  15. 115
    14 أكتوبر, 2016 , 19:57 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    الخنبقة يريد تغير الموضوع كالعادة فكل موضوع لاتوجد له في مضمإنه حجة يفعل هكذا كاشفك قل ما شئت على سيداتك النونسبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 114
    14 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    واحالة مليشياءلحشدالشعبي البطاط حزب الله اللبناني وابوالفضل العباس عصايب الحق مليشياءمقتدى الصدرانصارالله الحوثي وصالح ومليشياته لمحكمة العدل الدوليه
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  17. 113
    14 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    الى الرحال 47

    انت رجل رشيد ..فالوسطية هي دين الاسلام الصحيح اعلاء ال البيت وعدم ادخال الناس النار والقتال كما فعل داعش والحشد فكلاهما كفار متطرفون
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  18. 112
    14 أكتوبر, 2016 , 19:55 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    لعنة الله على إيران وعلى الموالين لهامن الخونة العرب لعنة الله على الحشد الإرهابي القذر والله سنتر عليكم وانت يا قلم الكذب قل ما شئت لا يهم السحاب /***
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  19. 111
    14 أكتوبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    قل ما شئت يا **لن ينحدر قلمي لما تريد.. تريد تغيير الموضوع لانو ما فعله حشدكم الإرهابي لا يقبله عقل ولا دين ولا حتى الحيوان حسبنا الله ونعم الوكيل
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  20. 110
    14 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    زائر

    قلم الخنبقه أشوف كلام الأخت تونسية مزعلك !!!
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  21. 109
    14 أكتوبر, 2016 , 19:50 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    ثم تجيك هالتونسية تهايط عندنا مسلمين ومسلمين. الحين روحي امنعي زواج التونسيات من الكفار في بلادك وتعالي ثرثري وبربري.لكنها مثل مثل الأخونجي عندنا دجال
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  22. 108
    14 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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  23. 107
    14 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    ق**** حدث باوقات سابقه صورتنكيل بالسنه من قبل مليشياء الحشدالشعبي وبررمسؤلين المليشياءمن فعل ذلك بانه مندسين كيف مندسين ونتم تعرفون مليشياتكم
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  24. 106
    14 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    مخالف للنشر
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  25. 105
    14 أكتوبر, 2016 , 19:45 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    يسمونه التوانسة الزواج المشترك للمصلحة العامة. تونسية مسلمة متزوجة فرنسي كافر والثانية متزوجة بريطاني كافر.وكل منهم تقول كافرها الأفضل هههههههه
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  26. 104
    14 أكتوبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    مساكين ***..ضايعين في الطوشه
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  27. 103
    14 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    مراكش

    الله يسلط عليكم شر سلطته الله يبلاكم بالمرض.الله يقتلكم شر قتله ياأوغاد
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  28. 102
    14 أكتوبر, 2016 , 19:42 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    الرحااال \\\\ التونسية عندها في بلادها مايكفيها.أمس على القناة الفرنسية العربية تهاوشو تونسيتين بسبب أن كل تونسية متزوجة لها كافر وهي مسلمة ههههههههه.
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  29. 101
    14 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    ستندمون يوم لاينفع الندم ... فهؤلاء أشد فتكاً وإجراماً ممن يحاربهم أكثر من 60 دوله ... والأيام بيننا ... ويبدو أنهم قادمون إنه جيش الدجال
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  30. 100
    14 أكتوبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:3

    القناص

    خبر بدون تحية لكل من يصفق لهؤلاء المجرمين و يبرر اعمالهم الاجرامية و الوحشية. كما قيل عنهم, هم أخطر من اليهود و النصارى على الاسلام.
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  31. 99
    14 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    تونسيه متحمسه..روحي هناك ..
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  32. 98
    14 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    كيف تقتلون شيخ سني وتقطعون لحمه بالسكين وتاءكلونه هذاليس من الاسلام بشي ياشياطن الجن والانسان مايفعل هذا الاالحيوانات حيوانات ألغابه وانتم كذلك مثله
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  33. 97
    14 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    الله ينصركم يا سنة العراق واليمن وسوريا الله ينتقم من إيران وعملائها الانذال من بني جلدتنا من يعملو فيها تقية وهم قلوبهم في قم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 96
    14 أكتوبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    مخالف للنشر
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  35. 95
    14 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    منتب جاي

    الخنبوقي مبسوط هنا ومروق هههههههه
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  36. 94
    14 أكتوبر, 2016 , 19:34 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    ينفع فبه ندم كل العالم السني منتظر كلمة حي على الجهاد والله سياكل الاخضر واليابس ولا نبقي من أعدائنا احد
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  37. 93
    14 أكتوبر, 2016 , 19:34 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 92
    14 أكتوبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    والله ان الخطر أقرب لبلد التوحيد لأن كلاب إيران زرعت في اليمن وفي الداخل وفي سوريا والعراق وحتى مصر انتفضو هذا وقتكم قبل فوات الاوان قبل لا اجي وقت لا
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  39. 91
    14 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    مراقب

    حسبي الله عليهم ..وين الدواعش عنهم يتهابدون هم وياهم
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  40. 90
    14 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    قالها صدام قال انهم خونه لاعهد لهم ولاميثاق لهم وقد انقلبو على الحسين رضي الله عنه شيمتهم الغدر هولاء المجوس لايؤتمن جانبهم عليهم من الله مايستحقون
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  41. 89
    14 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    قالها صدام قال انهم خونه لاعهد لهم ولاميثاق لهم وقد انقلبو على الحسين رضي الله عنه شيمتهم الغدر هولاء المجوس لايؤتمن جانبهم عليهم من الله مايستحقون
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  42. 88
    14 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    أبا عكاشة

    مجرمين وأوغاد ..ولا بد من قتلهم وتطبيق الحد عليهم. هذا أفساد في الأرضوتنكيل وقتل للمسلمين.ولابد من تصنيفهم بالأرهابين أسوة بغيرهم من الدواعش
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  43. 87
    14 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    شفاء

    لا يوجد أي مذهب سماوي يجيز مايفعله هؤلاء القرده ، سيذهب إلى الجنة وحسبنا الله ونعم الوكيل
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  44. 86
    14 أكتوبر, 2016 , 19:31 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    وتريدون ياأخوان الشر ودواعش الارهاب أن نصدقكم أن قلوبكم مع هذا الشيخ السني الذين قتله الحشد الشعبي. كذابين أفاكين وانما تتعاطفون معه من منطلق ارهابي.
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  45. 85
    14 أكتوبر, 2016 , 19:31 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    ضحكو علينا العالم بخزعبلاتهم التافهة البارح شاهدت يوتوب معمم كلب منهم يقول من تعطر ويصلي كأنه صل 70 سنة هل هذا كلام يدخل العقل إلا لعنة الله عليكم
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  46. 84
    14 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    خليجي

    تعليق 49 ممتازه الله يسعدكي
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  47. 83
    14 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صدام وداعش والحشد الشيعي والمجوس والعبادي والمالكي سفاحين🔥
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  48. 82
    14 أكتوبر, 2016 , 19:30 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    الدوله الامويه..سبب نكست الاسلام وتهجير العلماء الى اوروبا و الشمال الافريقي..اقرأ الحقيقه حتى تستوعب مايحصل الآن..كفايه تشدد وتعصب بدون معرفة الظالم
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  49. 81
    14 أكتوبر, 2016 , 19:29 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    لايأتيني أخونجي يتباكى على سني اليوم قتله هؤلاء الخنازير الصفوية من الحشد الشعبي.وهناك قبله سني آخر أحرقه الدواعش في قفص حديدي لم يرف لكم رمش تجاهه.
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  50. 80
    14 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    خارجي

    ما لم يخطر في بالك ستجده في فرق أهل الضلال سواء خوارج أو صفوية
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  51. 79
    14 أكتوبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    قال رسول الله أن هلك كسرى لا كسرى بعده يعني لن تنتصرو علينا يا كلاب رحم الله الشهيد صدام حسين كان مانع الحسينيات والطم اه لو اشوف كلب منهم اشبعو لطم
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  52. 78
    14 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    خارجي

    الفرق الضالة لا تستغرب منها أي سلوك فعقائدهم تهديهم لما لا يخطر على بال بشر (( ان خوارج داعش والقاعدة أو حشد وحشود الرافضة الصفوية ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 77
    14 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    فوقوا ياعالم نحن بين 4 كماشات كماشه من الجنوب ( الزيود ) ومن الشرق (فرس )ومن الشمال جيش الدجال من العراق ) ومن الداخل ( 15 مليون أجنبي ووافد ومولد )
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  54. 76
    14 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    زائره

    الرحال لايكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 75
    14 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    فهد العرماني

    ثورة الخميني تتمد **- يجب ايقافهم عند حدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 74
    14 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    لن يصنفوهم ارهابيين وحتى لو صنفوهم ارهابيين لن يفعلوا لهم شي مثل حزب الشيطان في لبنان فالارهاب حجة مثالية اتخذها الغرب لقتل السنة بالاخص وبث الطائفية
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  57. 73
    14 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    الستيني

    علماء السنه او علي الأقل بعظهم وقفوا ضد افعال داعش ، أين معممين الشيعة مما يقترفه الحشد الشيعي من جرايم بشعه في حق أهل السنه؟؟؟؟؟
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  58. 72
    14 أكتوبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    يعني الدوله الامويه ايرانيه مجوسيه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 71
    14 أكتوبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    معقول تصل بهم الدناةء لقتل شيخ وأكل لحمه أين حقوق الإنسان التي تهتز لمقتل كلب إسرائيلي ولاتهتز لقتل ملايين السنة انتفضو نحن الآن في غاب القوي يأكل الض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 70
    14 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    قالهامسؤل امريكي قال الحشدالشعبي أخطرمن داعش وكلاهما إرهابييون لن تقوم لكم قائمه ايها المجوس يااصحاب الخزعبلات والشركيأت والضرب واللطم والتمسح بالتربه
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  61. 69
    14 أكتوبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    الخونة الارهابيين جميعآ في قفص واحد الأخوان والدواعش والحشد الشعبي جميع هؤلاء مرتزقة يأكلون لحوم الشعوب العربيةويدمرون أوطانهم لعنهم الله ونسف جماجمهم
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  62. 68
    14 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    بطيخ؟؟؟؟؟؟

    هذا كله من ايران؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  63. 67
    14 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    فهد العرماني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 66
    14 أكتوبر, 2016 , 19:19 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    هل معقول أمة المليار ونصف المليار مسلم سني نايمين ولا حد فيهم يهتز لما يحصل لاخوانكم السنة بالعراق وسوريا الله أكبر عليكم الله ينتقم من كل متخاذل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 65
    14 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    فهد العرماني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 64
    14 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    فهد العرماني

    شغالين ليل نهار واعدادهم تتزايد وراح يبدون من يعترض طريقهم
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  67. 63
    14 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    السؤال : هل لهؤلاء آكلي لحوم البشر توبه ؟
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  68. 62
    14 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    سوط الحق

    لو تلاحظون كل قنوات الروافض وأتباعها العالم ، الميادين ، المسيرة ..الخ استغلت موضوع تصويت مصر لصالحها وساعدهم على ذلك غوغائيو شعبنا .. تعلموا يا بشر
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  69. 61
    14 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    فهد العرماني

    اذا تم ابادة السنة بالعراق وسوريا فسوف يجمعون جيش يتكون من مليون او اكثر و يهجمون على الدول المجاورة بمساندة روسيا وايران******
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  70. 60
    14 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    في حريقه كلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 59
    14 أكتوبر, 2016 , 19:17 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    السنة لا أحديلومهم الله يرحمك يا شهيد العيد هذا ما يريده أعداء العراق والسنة الله يدمر إيران وعملائها عاجل غيراجل وينكم يا أهل السنة انتقمو لهذا الشيخ
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  72. 58
    14 أكتوبر, 2016 , 19:16 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    كل المذاهب لعنت ماقامت به الدوله الامويه بقتل وسبي الناء رسول الرحمه..الا الدواعش فهم يترحمون على قاتلهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  73. 57
    14 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    الكفار نجحو وبامتياز في تفرقة المسلمين
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  74. 56
    14 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    ام ايلين

    يالرخال والله انها دولة ايران المجوسيه هي سبب الفتنه وقتل المسلمين تضحك ع مين
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  75. 55
    14 أكتوبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:2151

    توووووونسية

    الله يلعنكم الله يلعنكم الله يلعنكم كل يوم يزيد كرهي لكم يا كلاب الله ينتقم منكم يا كلاب الله يدمركم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لما ينتقم منكم اهل
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  76. 54
    14 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    سوط الحق

    العرب والسعوديون خاصة مشغولون بتصويت مصر .. ****والبعض الآخر مع خليفتهم .. وهذا ما جعل ايران ومعها شيعة العرب يفعلون ما يفعلون قمة في الغباء...!
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  77. 53
    14 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    فوقوا يامسلمين أصحوا من غفوتكم .. جيش الدجال لن يتوقف على حدود العراق .. أصصصصصصصصحوا يابشر أصحوا وأعدوا العده وأستعدوا لهم .. وإلا ستندمون
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  78. 52
    14 أكتوبر, 2016 , 19:12 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    الارهابيين وضعو البشر في أقفاص حديدية وأحرقوهم وهم أحياء.لاأخونجي احتج ولاأخواني استنكر.مايفعله الحشد الصفوي المجوسي هو من نفس عمل الدواعش مشابه له.
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  79. 51
    14 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    ام ايلين

    **** ي خنبوقه داعش مجوسيه بحت لاتلصقها ب اهل ***يحطون داعش حجه لقتل اهل ***وداعش منهم وفيهم
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  80. 50
    14 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    سوط الحق

    كل الجماعات الإسلاموية ارتكبت وترتكب جرائم لا تنتمي للبشرية أبدا .. بدءا من القاعدة بكل فروعها.. مرورا جماعة حسن اللات والحشد المجرم ..وفروعه ..
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  81. 49
    14 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    سلمى الرويلي

    ياكلاب داعش ياملاعين ياكلاب== مافيكم لارحمه ولافيكم مؤيه==منتم شريفين ياخالطين الانساب==يالله عسا مالكم بقيه ايش رايكم شاعره
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  82. 48
    14 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    الطائر الأزرق

    أعلن المجرم بشار المجوسي أن علاقته قوية مع ***ومستمرة وبينهم تنسيق ( مقابلة تلفزيونية )****
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  83. 47
    14 أكتوبر, 2016 , 19:08 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    الدوله الامويه ..هي السبب في خروج الحشد الشعبي و الدواعش..تسببوا بالفتنه بقتل ابناء رسول الرحمه..وهذه هي نتائج مئات السنين
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  84. 46
    14 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    السنه نايمين في العسل ويحاربون بعضهم وجيش الدجال شغال عيني عينك وسترون وستسمعون أين سيصلون في غزوتهم هذه ستؤكلون كما أُكل الثوراللهم بلغت اللهم فأشهد
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  85. 45
    14 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    الطائر الأزرق

    عندما دخل روافض الحشد الشيعي الفلوجة وقتلوا النساء والأطفال السنة وانتهكوا الأعراض أول من هنأهم ******
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  86. 44
    14 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    رأيت الفيديو روافض حاقدين على كل مسلم فبقروا بطن الرجل السني واخذوا يأكلون لحمه واحدهم اخرج القلب والكبد وينهشها وهو يضحك لعنهم الله
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  87. 43
    14 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    سعيد

    ياولاد **😠
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  88. 42
    14 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    زائر

    المندس الحاقد مريض المرصد النفسي لماذا لانرى لك تعليق !؟
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  89. 41
    14 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    الطائر الأزرق

    أولا الشيعة يطبقون تعاليم دينهم بوجوب قتل السنة . ثانيا هذا المقطع وغيره نهديه ***و المتعاون مع بشار وإيران وروسيا في قتل السنة
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  90. 40
    14 أكتوبر, 2016 , 19:03 م
    عدد التعليقات:106

    الشمال

    إنشاءالله سيجتمع اهل السنه عرب وغيرهم في الموصل لقتال الدواعش الجناح العسكري لرافضة والجحش الشعبي وكل كفار العراق وسننتصر عليهم
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  91. 39
    14 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    فـهــــــد

    اليهود ما سوو مثل كلاب ايران عيال ***حسبي الله عليهم الله ينتقم منكم
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  92. 38
    14 أكتوبر, 2016 , 19:00 م
    عدد التعليقات:106

    الشمال

    هاولاء هم الرافضه الكفار
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  93. 37
    14 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    هؤلاء المجوس لم تفعل داعش على ما فعلت من جرائم عشر ما قتل الحشد المجوسي من أهل السنة
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  94. 36
    14 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    عبدالعزيز//

    هذا يثبت ان داعش والحشد صناعه ايرانيه علويه بمباركة روسيا وامريكا عليهم لعاين الله اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يالله
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  95. 35
    14 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    مسمار

    هل الروافض بعد هذا الافعال الشنيعه نقول عنهم مسلمين والله افعالهم تتبرا منها حتى اليهود يستهينون بالدماء وهي اول مايقضي الله فيها بين عباده حسبنا الله
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  96. 34
    14 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    هؤلاء جيش الدجال وآآه من النوم في العسل وسترون أفعالهم في قادم الأيام عندما يزحفون بالملايين على الدول المجاوره وحينها لن ينفع الندم وستبكون دم على ؟؟
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  97. 33
    14 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    زائر

    متحمسين مع يوم عاشورا عسى الله يعشررر رؤسهم سلق إيران
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  98. 32
    14 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    عواااد

    (وطالب مغردون من مجلس الامن ) قمة الاهانه في تلك العباره -- يكيدون لنا المكائد ومن ثم نطلب منهم الغوث والمساعده وهم من يقتلون اخوننا بالشام والعراق
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  99. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    وشك وشك

    اخطر دين على الاسلام ...الدين الرافضي المجوسي والدين اليهودي
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  100. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:106

    الشمال

    اخواني الحاصل في العراق وسورية واليمن هو ان نكون او لانكون يعني نحن على مفترق طريق مع الكفار نحن اهل السنه اصحاب رسول الله
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  101. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    بدران

    وتشرهون على روسيا وامريكا واروبا ليش يقتلونا هلشكال اللي شوهت الدين ونشرت الطائفيه وشوهت صورة الاسلام خلاص قلبو زومبي الاخوان
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  102. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    محمد العمري

    طبعا لن يراها الاعلام العميل والواطي
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  103. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    نعوذ بالله من أهل النفاق ماظهر منهم وما بطن
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  104. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    هههههههه

    مخالف للنشر
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  105. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    القضاء على الدواعش هو المهم في المرحلة الأولى حتى لاتكون للحشد الشعبي ولاغيره حجة ضد العرب وأوطانهم في أن مايرتكبونه من اجرام هو من الدواعش.
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  106. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    مخالف للنشر
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  107. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    ابرز معرفاته قلم الحقيقه وابن الوطن ورحال ورحمه وساميه واقرب مايقارب له انه ذ*****
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  108. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    اببببباااااي

    هؤلاء اخطر على الاسلام من كافة المذاهب والاديان هذولي لا دين لهم ولا انسانية ولا عقل اصلا. البهايم افضل منهم لديها الحس الذي هو معدوم اصلا فيهم شيعه ك
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  109. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    حامد كرزاي

    حتى الحجاج لم يفعلها..مع اجدادهم🐃🐂🐗
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  110. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:1842

    عاشق الجورري

    حسبنا الله عليهم من روافظ
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  111. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    الى قلم ***

    ت3/قلم البهتان اظهر على حقيقتك ماعادتوكل عيش معك التقيه !اﻻن بمثل هذا الخبرتعلق..عسى يجي يوم و***ب!قريباياسميع يابصير
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  112. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    ايه

    الحشد الجحشي وداعش من صناعة غرفة في تل ابيب بمشاركة اسرائيلية ايرانية لتهجير العرب من المسلمين والمسيحيين وغيرهم ( اجتمعت مصالح اسرائيل وايران )
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  113. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    جابر

    الله يلعن واللديكم الولدين أقسم بجلال الله سنرده اشد منه في ابنائكم ونساءكم وجالكم وجميع نسلكم وبدون رحمه او شفقه وقريبا ان شاء الله
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  114. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    اذا كانت هذي طريقتكم في تحرير الموصل..فأتركوها بشياطينها الدواعش..حتى لايقعوا البشر ضحايا لكم و للدواعش..الدواعش + الحشد الشعبي = مصاصوا دماء
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  115. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    معرف ابن الوطن يتبع لك ياقلم ***طبعاً ﻻتعرف الله وﻻتخافه من شان نعطيك محاضره عن الظلم ***الزبده ان المسالمين يقعون ضحيه وانت ترقص للغرب مبسوط
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  116. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    استغفر الله

    من يعبد البشر وأصحاب القبور ما ذا يرجى منه جهنم وبئس المصير الحمد لله على نعمة الاسلام
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  117. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    سعود

    احثو التراب في وجه كل من يدعو لتعايش السلمي مع كلاب ملالي قم. .....
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  118. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 18:38 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    اعوذ بالله..والله هؤلاء ليسوا بشر..بل حيوانات شياطين ..ول تكرم الحيوانات منهم..لعنكم الله يا اوصخ الحيوانات..والله حرام يطلق عليكم بشر..
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  119. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    محمد

    مخالف للنشر
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  120. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    اشد من داعش واكثر اجرام ولا تسلط الاضواء عليهم داعش حيلهم بينهم بينما ميليشيا العراق تستهدف السني بحقد لا يوصف موثق ومصور ومنشور قلم يدافع عن ملتة
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  121. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    سعود

    هذا ما سيفعله كلاب الفرس عندما يتمكنوا من رقاب الشعب في أي بلد عربي 👌
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  122. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    محمد

    ياقلم الحقيقة انت واحد ***** تستخدم التقيه في جميع ردودك وتطلع على حقيقتك لما يطلع اي شي يفظح هذي المليشيات الارهابيه التكفيريه الايرانيه
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  123. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    ارهابيون مجوس

    هذه واحدة بسيطة من نتائج مجالس العزاء الحسينية التي تغذي الاحقاد لتصل الى تلك الاعمال الشنيعة التي تشمئز منها الفطرة الانسانية
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  124. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    لن يتراجع الجيش العراقي عن تحريرمدينة الموصل قيد أنملة في سبيل تحرير الموصل من ا********
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  125. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    أين محاربو الارهاب

    لم ترى عين في العصر الحديث مثل هذا الاجرام الارهابي .. فمن لا يعادي ويقاتل تلك المليشيات الارهابية فهو مؤيد ومشارك في جرائمهم الوحشية مهما نافق
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  126. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:2866

    ابن الوطن

    ههههه قال الحشد هذا جيش ايراني نفس حزب حسن صفيره في لبنان مخطط الخنزير خامنئي و الضحك على الراي الدولي بشان داعش
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  127. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    قرب تحرير مدينة الموصل من الارهابيين الدواعش والقضاء عليهم فأخرج أذنابهم من الأخوان والجماعات الأخرى الداعمة لهم مثل هذه الأكاذيب الرخيصة الملفقة عنهم
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  128. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    .......

    عليهم لعنه الله حيوانات والحيوانات أفضل منهم عبيد المجوس
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  129. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    هؤلاء هم الروافض عبدة القبور والحسينيات**** نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي القذر ومن هم على مذهبه
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