عناصر الحشد الشعبي تقتل شيخاً سنيًا و تأكل جسده بالعراق

صحيفة المرصد : انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى” تويتر” يظهر فيه عدد من العناصر، الذين أكد ناشطون أنهم من “الحشد الشعبي”، حول شخص ومزقوا جسده، وبدأ كل شخص منهم يأكل الجزء الذي قطعه بالسكين.
وطالب مغردون من مجلس الأمن، ضرورة تصنيف فصائل “الحشد الشعبي” على لوائح الإرهاب، قائلين إن “جرائمهم بحق المدنيين تفوق ما يفعله داعش في بعض المناطق”. و قال المغردون إن الفيديو سرّب من هاتف أحد عناصر “الحشد الشعبي”.
تعليقات ( 129 )
عدد التعليقات:1
الرحااالقلم الحقيقه..هو افضل كاتب هنا..لهذا لابد يكثر من لايحب طرحه..و الشجره المثمره يكثر راجميها..عكس السجره اليابسه التي لاتجد الا شخص واحد تحتها
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةلعنة الله عليكم يا كلاب إيران والله لن تمر فعلتم هذه سينتقمون منكم اهل السنة وقريب جدا ..خروج إلى المساء
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةرخال لما قلم الخنبقة يرضى عليه 2 في المائة فقط هنا من القراء وقتها ساتقبل ما يكتب ولعلمك انت وهو وتحد والكل كاشفك
مذنب هالياحتروا بس مجلس الامن يندد و يحذر والامم المتحده تبدي قلقها لذر الرماد فالعيون وقتل الحشد المجرم مستمر
بسمات١١٣ هو نفسه الرحال ، وش وضعك يارحال تعلق وتعزز لنفسك بتعليق ثاني ! جعلك ترحل ولاتعود
عدد التعليقات:1
الرحااالنعم ياتونسيه..لعن الله ايران والموالين لهم..لعن الله الحسد الشعبي والدواعش..لعن الله الدواعش ولعن كتبهم المتطرفه المحرفه..نحن لانحب العنف،الاسلام رحمه
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةالرخال انا تونسية عربية كل بلاد العرب أوطاني وما يفهم هذا إلا العربي حر الذي لا يوجد تهجن بدمه وبلدي الحمدالله لايوجد بها خونة وان وجدو فهم قلة وكاشفي
عدد التعليقات:1
الرحااالياتونسيه..تتركين بلادك وتريدين ان تحرري ايران والعراق و سوريا..اليس اولى بلدك..اليس الاقربون اولى بالمعروف..
عدد التعليقات:1
الرحااالياتونسيه..تقبلي الرأي والرأي الآخر..قلم الحقيقه تحاملتوا كثير عليه ولم يقل شيئا..وهنا لابد من تقبل اي شي بعيدا عن التكفير والنعرات الطائفيه
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةان شاء الله سندخلها العراق وسننتصر على كلاب إيران ويمنع الإشراف الحسنيات والطم وفي الشام واليمن كذلك
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهالأخونجية كل المحرمات عندهم حلال اذا جاء من طرفهم كل منهم يحاول التغطية على الآخر.التونسية تتزوج كافر فرنسي أو بريطاني والأخونجي يوقع لها بالموافقة هه
عدد التعليقات:1
الرحااالتونسيه مسكينه ياقلم الحقيقه..خليها تعبر عن مشاعرها..هنا يوجد مساحه للحريه وطرح الاراء..ونحن لاننبذ احدا ولا نكفر احدا..بل هنا لتبادل الاراء ونطرحها
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةالخنبقة يريد تغير الموضوع كالعادة فكل موضوع لاتوجد له في مضمإنه حجة يفعل هكذا كاشفك قل ما شئت على سيداتك النونسبات
الى الرحال 47انت رجل رشيد ..فالوسطية هي دين الاسلام الصحيح اعلاء ال البيت وعدم ادخال الناس النار والقتال كما فعل داعش والحشد فكلاهما كفار متطرفون
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةلعنة الله على إيران وعلى الموالين لهامن الخونة العرب لعنة الله على الحشد الإرهابي القذر والله سنتر عليكم وانت يا قلم الكذب قل ما شئت لا يهم السحاب /***
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةقل ما شئت يا **لن ينحدر قلمي لما تريد.. تريد تغيير الموضوع لانو ما فعله حشدكم الإرهابي لا يقبله عقل ولا دين ولا حتى الحيوان حسبنا الله ونعم الوكيل
زائرقلم الخنبقه أشوف كلام الأخت تونسية مزعلك !!!
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهثم تجيك هالتونسية تهايط عندنا مسلمين ومسلمين. الحين روحي امنعي زواج التونسيات من الكفار في بلادك وتعالي ثرثري وبربري.لكنها مثل مثل الأخونجي عندنا دجال
رحمهمخالف للنشر
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهيسمونه التوانسة الزواج المشترك للمصلحة العامة. تونسية مسلمة متزوجة فرنسي كافر والثانية متزوجة بريطاني كافر.وكل منهم تقول كافرها الأفضل هههههههه
عدد التعليقات:1
الرحااالمساكين ***..ضايعين في الطوشه
مراكشالله يسلط عليكم شر سلطته الله يبلاكم بالمرض.الله يقتلكم شر قتله ياأوغاد
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهالرحااال \\\\ التونسية عندها في بلادها مايكفيها.أمس على القناة الفرنسية العربية تهاوشو تونسيتين بسبب أن كل تونسية متزوجة لها كافر وهي مسلمة ههههههههه.
عدد التعليقات:3
القناصخبر بدون تحية لكل من يصفق لهؤلاء المجرمين و يبرر اعمالهم الاجرامية و الوحشية. كما قيل عنهم, هم أخطر من اليهود و النصارى على الاسلام.
عدد التعليقات:1
الرحااالتونسيه متحمسه..روحي هناك ..
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةالله ينصركم يا سنة العراق واليمن وسوريا الله ينتقم من إيران وعملائها الانذال من بني جلدتنا من يعملو فيها تقية وهم قلوبهم في قم
عدد التعليقات:1
الرحااالمخالف للنشر
منتب جايالخنبوقي مبسوط هنا ومروق هههههههه
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةينفع فبه ندم كل العالم السني منتظر كلمة حي على الجهاد والله سياكل الاخضر واليابس ولا نبقي من أعدائنا احد
عدد التعليقات:1
الرحااالمخالف للنشر
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةوالله ان الخطر أقرب لبلد التوحيد لأن كلاب إيران زرعت في اليمن وفي الداخل وفي سوريا والعراق وحتى مصر انتفضو هذا وقتكم قبل فوات الاوان قبل لا اجي وقت لا
مراقبحسبي الله عليهم ..وين الدواعش عنهم يتهابدون هم وياهم
أبا عكاشةمجرمين وأوغاد ..ولا بد من قتلهم وتطبيق الحد عليهم. هذا أفساد في الأرضوتنكيل وقتل للمسلمين.ولابد من تصنيفهم بالأرهابين أسوة بغيرهم من الدواعش
شفاءلا يوجد أي مذهب سماوي يجيز مايفعله هؤلاء القرده ، سيذهب إلى الجنة وحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهوتريدون ياأخوان الشر ودواعش الارهاب أن نصدقكم أن قلوبكم مع هذا الشيخ السني الذين قتله الحشد الشعبي. كذابين أفاكين وانما تتعاطفون معه من منطلق ارهابي.
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةضحكو علينا العالم بخزعبلاتهم التافهة البارح شاهدت يوتوب معمم كلب منهم يقول من تعطر ويصلي كأنه صل 70 سنة هل هذا كلام يدخل العقل إلا لعنة الله عليكم
خليجيتعليق 49 ممتازه الله يسعدكي
↩🌟ريما Rima 🌟↩صدام وداعش والحشد الشيعي والمجوس والعبادي والمالكي سفاحين🔥
عدد التعليقات:1
الرحااالالدوله الامويه..سبب نكست الاسلام وتهجير العلماء الى اوروبا و الشمال الافريقي..اقرأ الحقيقه حتى تستوعب مايحصل الآن..كفايه تشدد وتعصب بدون معرفة الظالم
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهلايأتيني أخونجي يتباكى على سني اليوم قتله هؤلاء الخنازير الصفوية من الحشد الشعبي.وهناك قبله سني آخر أحرقه الدواعش في قفص حديدي لم يرف لكم رمش تجاهه.
خارجيما لم يخطر في بالك ستجده في فرق أهل الضلال سواء خوارج أو صفوية
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةقال رسول الله أن هلك كسرى لا كسرى بعده يعني لن تنتصرو علينا يا كلاب رحم الله الشهيد صدام حسين كان مانع الحسينيات والطم اه لو اشوف كلب منهم اشبعو لطم
خارجيالفرق الضالة لا تستغرب منها أي سلوك فعقائدهم تهديهم لما لا يخطر على بال بشر (( ان خوارج داعش والقاعدة أو حشد وحشود الرافضة الصفوية ))
زائرهالرحال لايكثر
فهد العرمانيثورة الخميني تتمد **- يجب ايقافهم عند حدهم
الستينيعلماء السنه او علي الأقل بعظهم وقفوا ضد افعال داعش ، أين معممين الشيعة مما يقترفه الحشد الشيعي من جرايم بشعه في حق أهل السنه؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:1
الرحاااليعني الدوله الامويه ايرانيه مجوسيه...
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةمعقول تصل بهم الدناةء لقتل شيخ وأكل لحمه أين حقوق الإنسان التي تهتز لمقتل كلب إسرائيلي ولاتهتز لقتل ملايين السنة انتفضو نحن الآن في غاب القوي يأكل الض
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهالخونة الارهابيين جميعآ في قفص واحد الأخوان والدواعش والحشد الشعبي جميع هؤلاء مرتزقة يأكلون لحوم الشعوب العربيةويدمرون أوطانهم لعنهم الله ونسف جماجمهم
بطيخ؟؟؟؟؟؟هذا كله من ايران؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهد العرمانيمخالف للنشر
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةهل معقول أمة المليار ونصف المليار مسلم سني نايمين ولا حد فيهم يهتز لما يحصل لاخوانكم السنة بالعراق وسوريا الله أكبر عليكم الله ينتقم من كل متخاذل
فهد العرمانيمخالف للنشر
فهد العرمانيشغالين ليل نهار واعدادهم تتزايد وراح يبدون من يعترض طريقهم
عدد التعليقات:1
الرحااالالسؤال : هل لهؤلاء آكلي لحوم البشر توبه ؟
سوط الحقلو تلاحظون كل قنوات الروافض وأتباعها العالم ، الميادين ، المسيرة ..الخ استغلت موضوع تصويت مصر لصالحها وساعدهم على ذلك غوغائيو شعبنا .. تعلموا يا بشر
فهد العرمانياذا تم ابادة السنة بالعراق وسوريا فسوف يجمعون جيش يتكون من مليون او اكثر و يهجمون على الدول المجاورة بمساندة روسيا وايران******
عبيد ولد الشيخ عليفي حريقه كلهم
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةالسنة لا أحديلومهم الله يرحمك يا شهيد العيد هذا ما يريده أعداء العراق والسنة الله يدمر إيران وعملائها عاجل غيراجل وينكم يا أهل السنة انتقمو لهذا الشيخ
عدد التعليقات:1
الرحااالكل المذاهب لعنت ماقامت به الدوله الامويه بقتل وسبي الناء رسول الرحمه..الا الدواعش فهم يترحمون على قاتلهم
عبيد ولد الشيخ عليالكفار نجحو وبامتياز في تفرقة المسلمين
ام ايلينيالرخال والله انها دولة ايران المجوسيه هي سبب الفتنه وقتل المسلمين تضحك ع مين
عدد التعليقات:2151
توووووونسيةالله يلعنكم الله يلعنكم الله يلعنكم كل يوم يزيد كرهي لكم يا كلاب الله ينتقم منكم يا كلاب الله يدمركم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لما ينتقم منكم اهل
سوط الحقالعرب والسعوديون خاصة مشغولون بتصويت مصر .. ****والبعض الآخر مع خليفتهم .. وهذا ما جعل ايران ومعها شيعة العرب يفعلون ما يفعلون قمة في الغباء...!
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهالارهابيين وضعو البشر في أقفاص حديدية وأحرقوهم وهم أحياء.لاأخونجي احتج ولاأخواني استنكر.مايفعله الحشد الصفوي المجوسي هو من نفس عمل الدواعش مشابه له.
ام ايلين**** ي خنبوقه داعش مجوسيه بحت لاتلصقها ب اهل ***يحطون داعش حجه لقتل اهل ***وداعش منهم وفيهم
سوط الحقكل الجماعات الإسلاموية ارتكبت وترتكب جرائم لا تنتمي للبشرية أبدا .. بدءا من القاعدة بكل فروعها.. مرورا جماعة حسن اللات والحشد المجرم ..وفروعه ..
سلمى الرويليياكلاب داعش ياملاعين ياكلاب== مافيكم لارحمه ولافيكم مؤيه==منتم شريفين ياخالطين الانساب==يالله عسا مالكم بقيه ايش رايكم شاعره
الطائر الأزرقأعلن المجرم بشار المجوسي أن علاقته قوية مع ***ومستمرة وبينهم تنسيق ( مقابلة تلفزيونية )****
عدد التعليقات:1
الرحااالالدوله الامويه ..هي السبب في خروج الحشد الشعبي و الدواعش..تسببوا بالفتنه بقتل ابناء رسول الرحمه..وهذه هي نتائج مئات السنين
الطائر الأزرقعندما دخل روافض الحشد الشيعي الفلوجة وقتلوا النساء والأطفال السنة وانتهكوا الأعراض أول من هنأهم ******
سعيدياولاد **😠
زائرالمندس الحاقد مريض المرصد النفسي لماذا لانرى لك تعليق !؟
الطائر الأزرقأولا الشيعة يطبقون تعاليم دينهم بوجوب قتل السنة . ثانيا هذا المقطع وغيره نهديه ***و المتعاون مع بشار وإيران وروسيا في قتل السنة
عدد التعليقات:106
الشمالإنشاءالله سيجتمع اهل السنه عرب وغيرهم في الموصل لقتال الدواعش الجناح العسكري لرافضة والجحش الشعبي وكل كفار العراق وسننتصر عليهم
فـهــــــداليهود ما سوو مثل كلاب ايران عيال ***حسبي الله عليهم الله ينتقم منكم
عدد التعليقات:106
الشمالهاولاء هم الرافضه الكفار
صنيتان الحزين على قرضة العقاريهؤلاء المجوس لم تفعل داعش على ما فعلت من جرائم عشر ما قتل الحشد المجوسي من أهل السنة
عبدالعزيز//هذا يثبت ان داعش والحشد صناعه ايرانيه علويه بمباركة روسيا وامريكا عليهم لعاين الله اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يالله
مسمارهل الروافض بعد هذا الافعال الشنيعه نقول عنهم مسلمين والله افعالهم تتبرا منها حتى اليهود يستهينون بالدماء وهي اول مايقضي الله فيها بين عباده حسبنا الله
زائرمتحمسين مع يوم عاشورا عسى الله يعشررر رؤسهم سلق إيران
عواااد(وطالب مغردون من مجلس الامن ) قمة الاهانه في تلك العباره -- يكيدون لنا المكائد ومن ثم نطلب منهم الغوث والمساعده وهم من يقتلون اخوننا بالشام والعراق
وشك وشكاخطر دين على الاسلام ...الدين الرافضي المجوسي والدين اليهودي
عدد التعليقات:106
الشمالاخواني الحاصل في العراق وسورية واليمن هو ان نكون او لانكون يعني نحن على مفترق طريق مع الكفار نحن اهل السنه اصحاب رسول الله
بدرانوتشرهون على روسيا وامريكا واروبا ليش يقتلونا هلشكال اللي شوهت الدين ونشرت الطائفيه وشوهت صورة الاسلام خلاص قلبو زومبي الاخوان
محمد العمريطبعا لن يراها الاعلام العميل والواطي
ههههههههمخالف للنشر
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهالقضاء على الدواعش هو المهم في المرحلة الأولى حتى لاتكون للحشد الشعبي ولاغيره حجة ضد العرب وأوطانهم في أن مايرتكبونه من اجرام هو من الدواعش.
ابببببااااايهؤلاء اخطر على الاسلام من كافة المذاهب والاديان هذولي لا دين لهم ولا انسانية ولا عقل اصلا. البهايم افضل منهم لديها الحس الذي هو معدوم اصلا فيهم شيعه ك
حامد كرزايحتى الحجاج لم يفعلها..مع اجدادهم🐃🐂🐗
عدد التعليقات:1842
عاشق الجورريحسبنا الله عليهم من روافظ
الى قلم ***ت3/قلم البهتان اظهر على حقيقتك ماعادتوكل عيش معك التقيه !اﻻن بمثل هذا الخبرتعلق..عسى يجي يوم و***ب!قريباياسميع يابصير
ايهالحشد الجحشي وداعش من صناعة غرفة في تل ابيب بمشاركة اسرائيلية ايرانية لتهجير العرب من المسلمين والمسيحيين وغيرهم ( اجتمعت مصالح اسرائيل وايران )
جابرالله يلعن واللديكم الولدين أقسم بجلال الله سنرده اشد منه في ابنائكم ونساءكم وجالكم وجميع نسلكم وبدون رحمه او شفقه وقريبا ان شاء الله
عدد التعليقات:1
الرحااالاذا كانت هذي طريقتكم في تحرير الموصل..فأتركوها بشياطينها الدواعش..حتى لايقعوا البشر ضحايا لكم و للدواعش..الدواعش + الحشد الشعبي = مصاصوا دماء
استغفر اللهمن يعبد البشر وأصحاب القبور ما ذا يرجى منه جهنم وبئس المصير الحمد لله على نعمة الاسلام
سعوداحثو التراب في وجه كل من يدعو لتعايش السلمي مع كلاب ملالي قم. .....
عدد التعليقات:1
الرحااالاعوذ بالله..والله هؤلاء ليسوا بشر..بل حيوانات شياطين ..ول تكرم الحيوانات منهم..لعنكم الله يا اوصخ الحيوانات..والله حرام يطلق عليكم بشر..
محمدمخالف للنشر
سعودهذا ما سيفعله كلاب الفرس عندما يتمكنوا من رقاب الشعب في أي بلد عربي 👌
محمدياقلم الحقيقة انت واحد ***** تستخدم التقيه في جميع ردودك وتطلع على حقيقتك لما يطلع اي شي يفظح هذي المليشيات الارهابيه التكفيريه الايرانيه
ارهابيون مجوسهذه واحدة بسيطة من نتائج مجالس العزاء الحسينية التي تغذي الاحقاد لتصل الى تلك الاعمال الشنيعة التي تشمئز منها الفطرة الانسانية
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهلن يتراجع الجيش العراقي عن تحريرمدينة الموصل قيد أنملة في سبيل تحرير الموصل من ا********
أين محاربو الارهابلم ترى عين في العصر الحديث مثل هذا الاجرام الارهابي .. فمن لا يعادي ويقاتل تلك المليشيات الارهابية فهو مؤيد ومشارك في جرائمهم الوحشية مهما نافق
عدد التعليقات:2866
ابن الوطنههههه قال الحشد هذا جيش ايراني نفس حزب حسن صفيره في لبنان مخطط الخنزير خامنئي و الضحك على الراي الدولي بشان داعش
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهقرب تحرير مدينة الموصل من الارهابيين الدواعش والقضاء عليهم فأخرج أذنابهم من الأخوان والجماعات الأخرى الداعمة لهم مثل هذه الأكاذيب الرخيصة الملفقة عنهم
.......عليهم لعنه الله حيوانات والحيوانات أفضل منهم عبيد المجوس
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريهؤلاء هم الروافض عبدة القبور والحسينيات**** نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي القذر ومن هم على مذهبه