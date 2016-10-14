عناصر الحشد الشعبي تقتل شيخاً سنيًا و تأكل جسده بالعراق

صحيفة المرصد : انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى” تويتر” يظهر فيه عدد من العناصر، الذين أكد ناشطون أنهم من “الحشد الشعبي”، حول شخص ومزقوا جسده، وبدأ كل شخص منهم يأكل الجزء الذي قطعه بالسكين.

وطالب مغردون من مجلس الأمن، ضرورة تصنيف فصائل “الحشد الشعبي” على لوائح الإرهاب، قائلين إن “جرائمهم بحق المدنيين تفوق ما يفعله داعش في بعض المناطق”. و قال المغردون إن الفيديو سرّب من هاتف أحد عناصر “الحشد الشعبي”.