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أغلب مواطني العالم يرون بلادهم تنحدر للأسوأ .. فكيف يرى السعوديون أوضاع المملكة؟

14 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
أغلب مواطني العالم يرون بلادهم تنحدر للأسوأ .. فكيف يرى السعوديون أوضاع المملكة؟
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صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:وفقاً لاستطلاع رأي قامت به مجموعة إبسوس (وهي مجموعة أبحاث واستشارات في السوق العالمي) في 25 دولة، يعتقد الناس أن العالم أجمع يسير في الطريق الخاطئ.

ولا يقتصر شعور الانزعاج على الولايات المتحدة فقط، إذ يعتقد 60% ممن شملهم استطلاع الرأي العالمي الصادر حديثاً أن بلدانهم على المسار الخاطئ، حسبما ذكر موقع BuzzFeed News.

وضم الاستطلاع الذي أُجري في سبتمبر/أيلول بواسطة شركة استطلاع الآراء إبسوس أشخاصاً من 25 دولة ووجّه لهم سؤالاً عما إذا كانوا يرون أن بلدانهم على المسار الصحيح أم الخاطئ. وبشكل عام فإن الناس ليسوا راضيين، حيث رأى نسبة 63% أن بلادهم تتحرك في الاتجاه الخاطئ.

كانت فرنسا الدولة الأكثر تشاؤماً، إذ يرى 88% من المشاركين فيها أن البلاد على المسار الخاطئ. وهو ما سيؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، التي تأتي بعد عدة هجمات إرهابية ومظاهرات احتجاجية ضد تغييرات قوانين العمل.

وتلى فرنسا في الترتيب كل من المكسيك والبرازيل، حيث بلغت نسب الأشخاص غير الراضين 85% و84% من المشاركين، وتشهد كلا الدولتين بعض الاضطرابات السياسية الحالية. تأتي بعد ذلك إيطاليا وإسبانيا وجنوب إفريقيا، التي عانت كل منها من مشكلات اقتصادية في السنوات القليلة الماضية.

أما الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع فهي الأكثر اطمئناناً، إذ بلغت نسبة الرضا عن سير البلاد في دول مثل الصين 90%، والسعودية 71%، والهند 67%. وتوجد ملحوظة هامة وهي أن استطلاعات رأي إبسوس تجرى على الإنترنت، ما يجعل النتائج لا تمثل الرأي العام في الدول التي يصعب استخدام الإنترنت فيها.

ولذلك فإن نتائج الصين –التي يرى 90% من المشاركين منها أن البلاد تتجه نحو الازدهار- تبدو مرضية.

وتقع الولايات المتحدة في الوسط من ذلك الاستطلاع، إذ يرى 64% من المشاركين أن البلاد على المسار الخاطئ. ,لا يتتبع الاستطلاع سبب اختياراتهم، ما يُصعب معرفة ما يمكن إصلاحه وأنت تقرأ نتائج الاستطلاع. وإذا جعلك ذلك تشعر بالرضا، فُخذ في الاعتبار أن الناس يظنون أن العالم مأساوي.

وطلب الاستطلاع من الناس اختيار 3 مخاوف من 17 موضوعاً. كانت البطالة هي أكثر مسببات القلق على مستوى العالم، إذ وضعها 38% من المستطلعين على قمة اختياراتهم. (تزيد هذه النتائج بنسبة 2% على مثيلتها في استطلاع شهر أغسطس/آب، لكنها أقل بـ20 نقطة عن استطلاع 2010).

وتختلف النتائج من دولة لأخرى، في تركيا مثلاً، الإرهاب هو أكبر المشكلات، وضعه 76% من المشاركين على قمة المشكلات المُلحة. وتخشى نفس النسبة في بيرو الجريمة والعنف، بينما تخشى البطالة في إسبانيا.

أما في الولايات المتحدة فيأتي الإرهاب على رأس القائمة بالنسبة لـ35% من المشاركين. ولأنك بالتأكيد مليء بالفضول، جاء (الحصول على الائتمان) في المرتبة الأخيرة على قائمة المخاوف في الولايات المتحدة وباقي العالم. (عذراً ألكسندر هاملتون).

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تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    ان الله يهب موعونه
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  2. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    خلدون

    هههههههههههه اخ يابطني،،، الله ماشفنا بس بالعقل عرفنا
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  3. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    مراقب

    في نص الجبههههههههههههههههههههه اخ يابطني
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  4. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    حسبة

    انت يامواطن شريف . تسمح تنكتم. قال وقال . وين رايح انت؟ هيييييه!!!
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  5. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    هههههه

    تبون نسبة الرضا 200% عندنا طبقوا حد الله في السرقات واسترجاع ماتم نهبه ..
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  6. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    كلمة مواطن شريف

    الم يكون هناك مشاريع جباره ومصانع عملاقه وسدود لمنع هدر الامطار للبحار والاستفاده منها للزراعة والاستفاده من جلود الاضاحي .***
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  7. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    مايهمنا الإحصائيات والكلام الفاضي .... الأيام والشهور القادمه كفيله بإيضاح الصوره كامله وبدون مراكز بحوث ولادراسات
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  8. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    سلمان

    بالله عز وجل ثم بأبونا وملكنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي عهده وحكومتنا الرشيده وشعبنا الغالي . إن شاء الله فوق هام السحب
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  9. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    عزيز

    بلدنا بألف خير لو قضينا على بعض المشاكل الاجتماعية كارتفاع نسبة العنوسة والطلاق والعنف والعضل وتكافؤ النسب والعنصرية والهياط بلدنا ستصبح بألف خير وامن
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  10. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    لولا

    نفدي ملكنا فداه فلوسنا واروحنا
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  11. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    متابع عن بعد

    التفاؤل صفة من صفات المؤمن ... ووطني قادم على نهضة لا مثيل لها في العالم ..
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  12. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    سبحان الله

    كنا قبل أكثر من 40 سنة في عسر ثم جاء الله باليسر ثم بعده بضائقة بسبب اعداؤنا في الخارج والداخل ومهما حدث فﻻ بد من التكاتف مع وﻻة اﻷمر وإن بعد عسر يسرا
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  13. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    مراقب

    الحمدلله رب العالمين الله لايغير علينا . بخير ونعمة في ضل حكومتنا الرشيدة
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  14. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:14471

    قلم الحقيقه

    بلدنا بألف خير اذا الله خلصها من الأخونجية والصفوية دواعش وأخوان وأذناب ايران.
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  15. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    صريح

    مخالف للنشر
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  16. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:3

    القناص

    بلدنا بخير و نعمه و لله الحمد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    سبحان الله

    ما علينا بغيرنا من الشعوب مع حكامهم. فنحن مع حكامنا مترابطين في العسر واليسر وفي المنشط والمكره هكذا علمنا الله في كتابة وسنة رسوله( ولنبلونكم بشئ من.
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  18. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    علي العمري

    ههههههه الله. يعين.
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  19. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 19:34 م
    عدد التعليقات:1507

    بلادي زوينا

    بلادي تعلو سمواً و رفعة وعزة الى نيل المجد 💞أرقي صعود يا بلد الأجداد 🌺 سطري للمجد بطولات و عنوان 💘ما غيرك في السماء التمجيد 🌸 له رفعة و تسطير و عنفوان🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  20. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    بندر

    مخالف للنشر
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  21. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    مسمار

    والله العالم كله ينحدر وهي بفضل الله ترتقي كيف لا وقد اختارها الله مهبطا للوحي وارضا للرساله بعث منها نبي الرحمه وجعلها مرقدا له وهيأ لها قيادة رشيده
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  22. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    انوس

    الله أحفظ إرض الحرمين وأرض الكنانة من الفتن ومن فتنة الدهيماء
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  23. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    الهيئه

    مخالف للنشر
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  24. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    رؤية 2060

    سوف تتضح الرؤيا بعد إعلان الميزانية لأن الوقت الراهن ضبابية
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  25. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    مخالف للنشر
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  26. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    محمد الحميد

    انتهى عصر النفط والمستقبل للغاز
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  27. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    مسمار

    والله انا نراها فوق هاااام السحب لايمكن ان نراها تنحدر للاسوأ وفيها الحرمين الشريفين ويرقد فيها خير من جادت به بطون النساء وفيها قيادة حكيمه وشعب كريم
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  28. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اهم شيء الأمن والأمان نعمة مع محاربة الفساد بشكل اكبر □
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  29. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    مثقف ومطلع

    الحال من بعضه نرى احوالنا مثلهم الله يلهمنا الصبروالعافية
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  30. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    ما أخذتم راينا .. أنا أقول نحن في *****. أحترموا عقولنا وصبرنا
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  31. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    ضابط ايقاع

    اللهم امنا في او طنانا وادم علينا نعمة الامن ولامان . واحفظنا بحفظك واحفظ قادتنا
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