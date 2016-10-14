أغلب مواطني العالم يرون بلادهم تنحدر للأسوأ .. فكيف يرى السعوديون أوضاع المملكة؟

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:وفقاً لاستطلاع رأي قامت به مجموعة إبسوس (وهي مجموعة أبحاث واستشارات في السوق العالمي) في 25 دولة، يعتقد الناس أن العالم أجمع يسير في الطريق الخاطئ.
ولا يقتصر شعور الانزعاج على الولايات المتحدة فقط، إذ يعتقد 60% ممن شملهم استطلاع الرأي العالمي الصادر حديثاً أن بلدانهم على المسار الخاطئ، حسبما ذكر موقع BuzzFeed News.
وضم الاستطلاع الذي أُجري في سبتمبر/أيلول بواسطة شركة استطلاع الآراء إبسوس أشخاصاً من 25 دولة ووجّه لهم سؤالاً عما إذا كانوا يرون أن بلدانهم على المسار الصحيح أم الخاطئ. وبشكل عام فإن الناس ليسوا راضيين، حيث رأى نسبة 63% أن بلادهم تتحرك في الاتجاه الخاطئ.
كانت فرنسا الدولة الأكثر تشاؤماً، إذ يرى 88% من المشاركين فيها أن البلاد على المسار الخاطئ. وهو ما سيؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، التي تأتي بعد عدة هجمات إرهابية ومظاهرات احتجاجية ضد تغييرات قوانين العمل.
وتلى فرنسا في الترتيب كل من المكسيك والبرازيل، حيث بلغت نسب الأشخاص غير الراضين 85% و84% من المشاركين، وتشهد كلا الدولتين بعض الاضطرابات السياسية الحالية. تأتي بعد ذلك إيطاليا وإسبانيا وجنوب إفريقيا، التي عانت كل منها من مشكلات اقتصادية في السنوات القليلة الماضية.
أما الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع فهي الأكثر اطمئناناً، إذ بلغت نسبة الرضا عن سير البلاد في دول مثل الصين 90%، والسعودية 71%، والهند 67%. وتوجد ملحوظة هامة وهي أن استطلاعات رأي إبسوس تجرى على الإنترنت، ما يجعل النتائج لا تمثل الرأي العام في الدول التي يصعب استخدام الإنترنت فيها.
ولذلك فإن نتائج الصين –التي يرى 90% من المشاركين منها أن البلاد تتجه نحو الازدهار- تبدو مرضية.
وتقع الولايات المتحدة في الوسط من ذلك الاستطلاع، إذ يرى 64% من المشاركين أن البلاد على المسار الخاطئ. ,لا يتتبع الاستطلاع سبب اختياراتهم، ما يُصعب معرفة ما يمكن إصلاحه وأنت تقرأ نتائج الاستطلاع. وإذا جعلك ذلك تشعر بالرضا، فُخذ في الاعتبار أن الناس يظنون أن العالم مأساوي.
وطلب الاستطلاع من الناس اختيار 3 مخاوف من 17 موضوعاً. كانت البطالة هي أكثر مسببات القلق على مستوى العالم، إذ وضعها 38% من المستطلعين على قمة اختياراتهم. (تزيد هذه النتائج بنسبة 2% على مثيلتها في استطلاع شهر أغسطس/آب، لكنها أقل بـ20 نقطة عن استطلاع 2010).
وتختلف النتائج من دولة لأخرى، في تركيا مثلاً، الإرهاب هو أكبر المشكلات، وضعه 76% من المشاركين على قمة المشكلات المُلحة. وتخشى نفس النسبة في بيرو الجريمة والعنف، بينما تخشى البطالة في إسبانيا.
أما في الولايات المتحدة فيأتي الإرهاب على رأس القائمة بالنسبة لـ35% من المشاركين. ولأنك بالتأكيد مليء بالفضول، جاء (الحصول على الائتمان) في المرتبة الأخيرة على قائمة المخاوف في الولايات المتحدة وباقي العالم. (عذراً ألكسندر هاملتون).
تعليقات ( 31 )
خلدونهههههههههههه اخ يابطني،،، الله ماشفنا بس بالعقل عرفنا
مراقبفي نص الجبههههههههههههههههههههه اخ يابطني
حسبةانت يامواطن شريف . تسمح تنكتم. قال وقال . وين رايح انت؟ هيييييه!!!
ههههههتبون نسبة الرضا 200% عندنا طبقوا حد الله في السرقات واسترجاع ماتم نهبه ..
كلمة مواطن شريفالم يكون هناك مشاريع جباره ومصانع عملاقه وسدود لمنع هدر الامطار للبحار والاستفاده منها للزراعة والاستفاده من جلود الاضاحي .***
سلمانبالله عز وجل ثم بأبونا وملكنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي عهده وحكومتنا الرشيده وشعبنا الغالي . إن شاء الله فوق هام السحب
عزيزبلدنا بألف خير لو قضينا على بعض المشاكل الاجتماعية كارتفاع نسبة العنوسة والطلاق والعنف والعضل وتكافؤ النسب والعنصرية والهياط بلدنا ستصبح بألف خير وامن
لولانفدي ملكنا فداه فلوسنا واروحنا
متابع عن بعدالتفاؤل صفة من صفات المؤمن ... ووطني قادم على نهضة لا مثيل لها في العالم ..
سبحان اللهكنا قبل أكثر من 40 سنة في عسر ثم جاء الله باليسر ثم بعده بضائقة بسبب اعداؤنا في الخارج والداخل ومهما حدث فﻻ بد من التكاتف مع وﻻة اﻷمر وإن بعد عسر يسرا
مراقبالحمدلله رب العالمين الله لايغير علينا . بخير ونعمة في ضل حكومتنا الرشيدة
عدد التعليقات:14471
قلم الحقيقهبلدنا بألف خير اذا الله خلصها من الأخونجية والصفوية دواعش وأخوان وأذناب ايران.
صريحمخالف للنشر
عدد التعليقات:3
القناصبلدنا بخير و نعمه و لله الحمد.
سبحان اللهما علينا بغيرنا من الشعوب مع حكامهم. فنحن مع حكامنا مترابطين في العسر واليسر وفي المنشط والمكره هكذا علمنا الله في كتابة وسنة رسوله( ولنبلونكم بشئ من.
علي العمريههههههه الله. يعين.
عدد التعليقات:1507
بلادي زوينابلادي تعلو سمواً و رفعة وعزة الى نيل المجد 💞أرقي صعود يا بلد الأجداد 🌺 سطري للمجد بطولات و عنوان 💘ما غيرك في السماء التمجيد 🌸 له رفعة و تسطير و عنفوان🇸🇦
بندرمخالف للنشر
مسماروالله العالم كله ينحدر وهي بفضل الله ترتقي كيف لا وقد اختارها الله مهبطا للوحي وارضا للرساله بعث منها نبي الرحمه وجعلها مرقدا له وهيأ لها قيادة رشيده
انوسالله أحفظ إرض الحرمين وأرض الكنانة من الفتن ومن فتنة الدهيماء
الهيئهمخالف للنشر
رؤية 2060سوف تتضح الرؤيا بعد إعلان الميزانية لأن الوقت الراهن ضبابية
محمد الحميدانتهى عصر النفط والمستقبل للغاز
مسماروالله انا نراها فوق هاااام السحب لايمكن ان نراها تنحدر للاسوأ وفيها الحرمين الشريفين ويرقد فيها خير من جادت به بطون النساء وفيها قيادة حكيمه وشعب كريم
↩🌟ريما Rima 🌟↩اهم شيء الأمن والأمان نعمة مع محاربة الفساد بشكل اكبر □
مثقف ومطلعالحال من بعضه نرى احوالنا مثلهم الله يلهمنا الصبروالعافية
ضابط ايقاعاللهم امنا في او طنانا وادم علينا نعمة الامن ولامان . واحفظنا بحفظك واحفظ قادتنا