القبض على سعوديين برفقتهم مغربيات يتعاطون المخدرات في فندق بدبي

صحيفة المرصد:قضت محكمة الدرجة الأولى بالإمارات، حكمًا بالسجن على 3 سياح سعوديين، وذلك بعد أن تم القبض عليهم في شقة فندقية في دبي، وبحوزتهم مواد مخدرة.

ووفقاً لصحيفة “خليج تايمز”، فإن اثنين من السياح السعوديين قد تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 4 سنوات، بينما حُكم على الثالث بالسجن 3 أشهر، لتناوله مواد تغيب العقل.

جاء ذلك بعد مداهمة شرطة مكافحة المخدرات شقتة السياح في منطقة “البرشاء”، وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش بلغت كميتها 41.5 غرام.

والجدير ذكره أن أعمار السياح الثلاثة تتراوح ما بين 22 و25 و19 عامًا، كما حُكم عليهم بالترحيل من الإمارات، عقب قضاء فترة عقوبتهم.

وأضافت الشرطة : “بعد مداهمة الشقة الفندقية، عثرنا على اثنين من المتهمين في القاعة الرئيسة للشقة، كما كان هناك سعوديون آخرون، وبرفقهتم سيدات مغربيات”.

وشهد ضابط قائلًا: “عثرنا على المتهم الثاني في إحدى الغرف، وبحوزته ثلاث سجائر يشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كيس يحتوي على مادة مشبوهة”.

وقال المتهم الذي يبلغ 22 عامًا، إن المخدرات تخصه، كما اعترف باقي المتهمين إلى الضباط بأنهم تناولوا المخدرات عن طيب خاطر.

وقال المدعي العام، “جميع تحاليل المخدرات التي أجريت للمتهمين كانت إيجابية، وتشير إلى تعاطيهم للحشيش”.

كما أصدرت المحكمة أمرها بمصادرة المخدرات المضبوطة، كما يجوز الطعن على الحكم.