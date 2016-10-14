من هو “الشمري” القائم بأعمال السفارة السعودية بالعراق خلقا لثامر السبهان؟

صحيفة المرصد: قامت المملكة اليوم الجمعة بتعيين، عبدالعزيز الشمري، قائمًا بأعمال سفارتها في بغداد خلفًا للسفير ثامر السبهان الذي طلبت وزارة الخارجية العراقية تغييره بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وبحسب موقع “إرم نيوز” فإن الاسم الكامل للدبلوماسي الجديد هو عبدالعزيز بن خالد الشمروخي الشمري، وهو ضابط رفيع المستوى برتبة عميد ركن، وكان يشغل منصب الملحق العسكري بسفارة السعودية في ألمانيا.

وكان الشمري قد تم تعيينه بأمرٍ سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أغسطس الماضي، ليشغل وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية السعودية.

ووفقا لمراقبين فإن اختيار الشمري يعود لمكانة قبيلته (شمر) وامتدادها في عدة مناطق في العراق.