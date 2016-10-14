سفير القاهرة الأسبق بالرياض ينبه من تأجيج التوتر: مليونا مصري بالسعودية

صحيفة المرصد: قال أحمد الغمراوي، سفير مصر الأسبق في المملكة إن العلاقات بين البلدين تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لكلا الطرفين، لافتا إلى أن هناك مؤامرة دولية ضد هذه العلاقات تهدف إلى تفتيت مراكز القوى العربية على حد تعبيره.
جاء ذلك في مقابلة له على قناة دريم، حيث قال الغمراوي: “لنكن صرحاء، نحن عندنا مليونا مصري في السعودية، هل يهمكم أن تكون هناك مشاكل؟ وهذا هو المطلوب أن تبتدئ نعرات بحيث يترتب على ذلك الكثير، هل نحن مستعدون لتلقي نص مليون مصري من السعودية؟ كل خطوة نقوم بها علينا أن نحسب ردة الفعل منها قبل الفعل، السعودية بلد مهم بالنسبة لمصر” ، وفقاً لموقع cnn .
وأضاف: “كنت مع أخ سعودي على محطة 10 وهو قال الكلام ذاته، أنا أشكك في عدد كبير من عملاء يعملون لغير صالح السعودية وعملاء يعملون لغير صالح مصر ويعملون ضمن المخطط الذي يقولون إنه الشرق الأوسط الجديد المفتت الذي يكون فيه كل البلاد العربية عبارة عن قطع وتكون إسرائيل هي القوة العسكرية العليا.”
وتابع الدبلوماسي المصري الأسبق قائلا: “العلاقات المصرية السعودية مركز قوة ويجب أن يضرب بأي أسلوب، وأنا شايف أن الإعلام المصري للأسف بينضر، في أمور ليس لها لزوم، والإعلام المصري فاهم ويستعملونه ضد البلاد العربية وضد مصر نفسها والإعلام السعودي كذلك.. الحقيقة أننا نسينا أن هينري كيسينجر ضرب الشيعة بالسنة على أساس أنه لن يحاربهم بل هما سيحاربان بعضهما.. في الحقيقة نحن ننجر وآخر انجرار لنا هو ما يجري هذا، يجب أن نكون حريصين في العلاقات العربية.”
تعليقات ( 46 )
فاهم اللعبه8 مليون اجنبي الامر خطير جدا على القطاع الخماتي ولنكن واقعيين اكثر يجب رفع الدعم عن البترول حتى تستفيد السعوديه مثلما يستفيد الاجنبي
راكانلاتنسى انه بسبب عبدالناصر خسرنا أراضي كثيرة عربية وأنتم خسرتم ارضكم واستردتوها بتوقيع سلام وتبادل سفراء.كلامك جميل ووجهه لحكومتك مع كامل الاحترام
ابوسجىمليونا مصري بين اهلهم واخوانهم يعيشون عيشة كريمة
مرادنعم نريد علاقات جيدة معكم بس بتبادل مصالح ولسنا بنك مفتوح لكم.انتم لستم دولة صناعية ولستم الهند نووية 700 مليون او باكستان نووية
احمدوهل موقفكم من سوريا ومن اليمن موقف مشرف او يعزز استقرار المنطقة.لاتنسى أنكم على اعاناتنا لكم وإعانات أمريكا لكم.انتم لستم الصين بليون شخص ولااليابان
من حائلالمشكله ليست مع الشعب المصري المشكله مع السيسي وزمرته ،،
نجممن غدر بمرسي سيغدر بغيرة الله يكفينا شر السيسي مصر اخواننا
صقربلغ رءيسك ومندوبه الي صوت لقتل السوريين،نحن في السعودية في خير والحمدلله والأمن القومي السعودي اولا واستقرار المنطقة كذلك.السعودية قوية ولا تبتز
بردقان (نايت شفت)هل هو شفقة ع المليونين ..أم انه تهديد مبطن !؟
رؤية 2060موظف مصري له فله بمسبح وسيارة بقيمة 140 الف وسيارة لولدة ومرتب 35 الف عايشين أفضل من ابن البلد
رؤية 2060السيسي غدآر غدر بمرسي انقلاب عسكري
الحق يقاليجب اخذ تعهد على السيسي ويوقع عليه اذا يبي دعم مالي ويجيب جيشه باليمن ويحمي السواحل البحرية ويقاتل غير كذا اتوكل على الله وش نبي فيكم ماغير وجعة رأس
قالواااااااجناحا الامه واحد متحرك والآخر معطل..الجناح المتحرك يتحرك بمفرده مواجها اغلب المشاكل الجناح المعطل معطوب يلهف ويأكل ويشرب دون خجل انهض ايها المعطل
الحق يقالطيب ياسعادة السفير هل العملاء قالوا لمندوبكم في الامم المتحدة صوت ضد السعودية ولصالح روسيا !! وهل العملاء هم من جعلوا مندوبكم يتشاور مع مندوب بشار !!؟
كيفخائف على مشاعر مليونين من المصريين العرب المسلمين وليس خائفا على مئات الملايين من العرب والمسلمين ( للاسف العميق وللاسف الشديد )
أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأوحتا لو نزلو المصريين ايه المشكله هيموتو من الجوع ربك بيرذق النمله بالحجر الى نزلو من ليبيا والعراق ماتو جوع السوريين الى نزلو مصر اشتغلو ولا لا
الأوىابو فهد اطال بعمره اوامره عليا وناصحه توجيهات السيسي كتوجيهات مدير المدرسه كأنه يقود مدرسه وليست دوله
العويدالسيسي هو السبب
حامد كرزايشرق اوربا دول متطورة طبيآ و رواتبهم متوسطة يعني لو راح مصري فيه بديل يا ***🐂🐂🐂🐂
أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأياااارب تمشى العماله - الله ايش المشكله يعنى ربك بالسماء رازق بالعكس المصريين ماسكين وظائف حيويه بالبلد مهندسين ودكاترة وصيادله السعويه الى بتنضر
متأملالأشقاء المصريين المتواجدين هنا محل إحترام وتقدير القيادة والشعب ، يحبوا السعودية كما يحبوا مصر ،ماله داعي الزج بهم في مواقف سياسية وإعلامية
الحقبانيعلم مليون مصري ؟ ماشاء الله !!! وأنتم ماقدرتم تتحملون أو تحترمون مواطن سعودي واحد وماهو جاي يشتغل عندكم .. وقمتم بخنقه وقتله .. حسبي الله ونعم الوكي
هاه هاهالعمره الغاها النظام المصري لمده سنه لتوفير سته مليار دولار اقتصادنا ليس قائم على سته مليلر دولار حقد حسد على بلاد الحرمين
أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأوحتا لو نزلو المصريين ايه المشكله هيموتو من الجوع ربك بيرذق النمله بالحجر الى نزلو من ليبيا والعراق ماتو جوع السوريين الى نزلو مصر اشتغلو ولا لا
صامليجب ان تظل العمالة المصرية بعيداً عن الاختلافات السياسية فلو رحلت فأن المملكة سوف تتضرر ايظاً فهم في الجامعات والمستشفيات وجميع المرافق الهامة للدولة
أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأوالسفير السابق الى بقول مليونا مصرى بالسعودية - وايه المشكلة لو حتا 10 مليون هل المصرين نايمين وبياخذون رواتب بالسعوديه ولا شغالين وهما مستفدين منهم
(منصف)العلاقات بين البلدين اعمق وابعد من ان تختزل في الخوف على مصير اخوة مصريين يعملون هنا .. المملكة تترفع عن الاضرار بالاشقاء المقيمين
متأملينبغي أن تكون النظرة أعمق من كذه يا سيد غمراوي .. بشار إستورد الفرس والروس لمحاربة أهل السنة ويجب على مصر أن تعي هذا وتقف موقف عروبي للأمن القومي !!
أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأوالله العظيم انا مارافع ضغطى بهالقصة غير كل من سمع كلمتين بالسياسه قام يتفلسف الورع عمرة 10 سنوات صار يحكى بالسياسة بدون وعى ولافهم والى زاد
متوهقينانتفاخ السيسي مو بزين اللي حواليه من الاعلاميين نفخوه نفخوه وبتصل مواصيل يبق وتقع مصر بالكامل وبيضيع المصريين
سلمان البقميهذا عهد سلمان الحزم والعزة. . اللي ما يتعظ من اللي حوله. .المواقف تربيه وتأدبه
هههههههماقصرت ياسياتت السفير . طمنتنا أجل 2 مليون مصري يتبطحون ويتسدحون في ديرتنا .. السؤال / كم عدد بقية الجنسيات 100 جنسيه اتوقع الأجانب فوق 25 مليون
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريجمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده سرطان في جسد الامه الاسلاميه والعربية جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
صنيتان الحزين على قرضة العقاريكلام عاقل يجب أن يسمع من الطرفين
ابو خالديعني معنى كلامه انه لو ما كان فيه هذا العدد ***بالعلاقه ،، مع الاسف هذولا مثقفي مصر ومسؤوليها ينظرون الينا بمنظار الفلوس يجب اعادة النظر بلعلاقه
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريليسوا اغلى من دم المسلمين في حلب »»»»جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر
طحطوحالحكومة السعودية أبخص وأدرى في كيفية إدارة شئونها الخارجية.