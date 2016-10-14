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سفير القاهرة الأسبق بالرياض ينبه من تأجيج التوتر: مليونا مصري بالسعودية

14 أكتوبر, 2016 , 20:22 م
سفير القاهرة الأسبق بالرياض ينبه من تأجيج التوتر: مليونا مصري بالسعودية
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صحيفة المرصد: قال أحمد الغمراوي، سفير مصر الأسبق في المملكة إن العلاقات بين البلدين تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لكلا الطرفين، لافتا إلى أن هناك مؤامرة دولية ضد هذه العلاقات تهدف إلى تفتيت مراكز القوى العربية على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة له على قناة دريم، حيث قال الغمراوي: “لنكن صرحاء، نحن عندنا مليونا مصري في السعودية، هل يهمكم أن تكون هناك مشاكل؟ وهذا هو المطلوب أن تبتدئ نعرات بحيث يترتب على ذلك الكثير، هل نحن مستعدون لتلقي نص مليون مصري من السعودية؟ كل خطوة نقوم بها علينا أن نحسب ردة الفعل منها قبل الفعل، السعودية بلد مهم بالنسبة لمصر” ، وفقاً لموقع cnn .

وأضاف: “كنت مع أخ سعودي على محطة 10 وهو قال الكلام ذاته، أنا أشكك في عدد كبير من عملاء يعملون لغير صالح السعودية وعملاء يعملون لغير صالح مصر ويعملون ضمن المخطط الذي يقولون إنه الشرق الأوسط الجديد المفتت الذي يكون فيه كل البلاد العربية عبارة عن قطع وتكون إسرائيل هي القوة العسكرية العليا.”

وتابع الدبلوماسي المصري الأسبق قائلا: “العلاقات المصرية السعودية مركز قوة ويجب أن يضرب بأي أسلوب، وأنا شايف أن الإعلام المصري للأسف بينضر، في أمور ليس لها لزوم، والإعلام المصري فاهم ويستعملونه ضد البلاد العربية وضد مصر نفسها والإعلام السعودي كذلك.. الحقيقة أننا نسينا أن هينري كيسينجر ضرب الشيعة بالسنة على أساس أنه لن يحاربهم بل هما سيحاربان بعضهما.. في الحقيقة نحن ننجر وآخر انجرار لنا هو ما يجري هذا، يجب أن نكون حريصين في العلاقات العربية.”



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 46
    14 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    فاهم اللعبه

    8 مليون اجنبي الامر خطير جدا على القطاع الخماتي ولنكن واقعيين اكثر يجب رفع الدعم عن البترول حتى تستفيد السعوديه مثلما يستفيد الاجنبي
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  2. 45
    14 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    41 / من نصبك متحدث رسمي نيابة عن أبناء الوطن ؟؟؟ تكلم عن نفسك .. بلا فذلكه وبلا نفاق .. هم وغيرهم من الأجانب غير مرغوب فيهم لدى غالبية المواطنين
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  3. 44
    14 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    ويجب على الدوله أن تحدد نسبة محدده من كل جنسيه ( مثل الحج ) و أنا أتحدى أي بلد في العالم كله لديه مثل هذا العدد من كل الجنسيات .. هؤلاء خطر ومصيبه
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  4. 43
    14 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    راكان

    لاتنسى انه بسبب عبدالناصر خسرنا أراضي كثيرة عربية وأنتم خسرتم ارضكم واستردتوها بتوقيع سلام وتبادل سفراء.كلامك جميل ووجهه لحكومتك مع كامل الاحترام
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  5. 42
    14 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    بصراحه 2 مليون مصري وغيرهم ملايين من الجنسيات الأخرى يعتبرشي خطير وخطير جداً على أمننا القومي والصحي والغذائي والتعليمي والإجتماعي .. لزوم يخفف العدد
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  6. 41
    14 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    ابوسجى

    مليونا مصري بين اهلهم واخوانهم يعيشون عيشة كريمة
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  7. 40
    14 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    مراد

    نعم نريد علاقات جيدة معكم بس بتبادل مصالح ولسنا بنك مفتوح لكم.انتم لستم دولة صناعية ولستم الهند نووية 700 مليون او باكستان نووية
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  8. 39
    14 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    احمد

    وهل موقفكم من سوريا ومن اليمن موقف مشرف او يعزز استقرار المنطقة.لاتنسى أنكم على اعاناتنا لكم وإعانات أمريكا لكم.انتم لستم الصين بليون شخص ولااليابان
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  9. 38
    14 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    من حائل

    المشكله ليست مع الشعب المصري المشكله مع السيسي وزمرته ،،
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  10. 37
    14 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    نجم

    من غدر بمرسي سيغدر بغيرة الله يكفينا شر السيسي مصر اخواننا
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  11. 36
    14 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    صقر

    بلغ رءيسك ومندوبه الي صوت لقتل السوريين،نحن في السعودية في خير والحمدلله والأمن القومي السعودي اولا واستقرار المنطقة كذلك.السعودية قوية ولا تبتز
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  12. 35
    14 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    بردقان (نايت شفت)

    هل هو شفقة ع المليونين ..أم انه تهديد مبطن !؟
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  13. 34
    14 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    31واذاجاب جيش يحارب اخويه يحارب من اجل المادة الي راتبه في مصرب10 دولارات في السعوديه300دولارفي اليوم الله يقطع طاريهم هذولاء مرتزقه موراهم خير
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  14. 33
    14 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    رؤية 2060

    موظف مصري له فله بمسبح وسيارة بقيمة 140 الف وسيارة لولدة ومرتب 35 الف عايشين أفضل من ابن البلد
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  15. 32
    14 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    رؤية 2060

    السيسي غدآر غدر بمرسي انقلاب عسكري
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  16. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    الحق يقال

    يجب اخذ تعهد على السيسي ويوقع عليه اذا يبي دعم مالي ويجيب جيشه باليمن ويحمي السواحل البحرية ويقاتل غير كذا اتوكل على الله وش نبي فيكم ماغير وجعة رأس
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  17. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    قالوااااااا

    جناحا الامه واحد متحرك والآخر معطل..الجناح المتحرك يتحرك بمفرده مواجها اغلب المشاكل الجناح المعطل معطوب يلهف ويأكل ويشرب دون خجل انهض ايها المعطل
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  18. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    17ويش قصتكم مع الدول الي عملتوا فيها تزعزع امنها وانهار اقتصادها وحروب ولاتخلفون خلفكم خيرالله يقطع طاريكم يهل النصب والاحتيال يا اسوسه
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  19. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    الحق يقال

    طيب ياسعادة السفير هل العملاء قالوا لمندوبكم في الامم المتحدة صوت ضد السعودية ولصالح روسيا !! وهل العملاء هم من جعلوا مندوبكم يتشاور مع مندوب بشار !!؟
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  20. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    كيف

    خائف على مشاعر مليونين من المصريين العرب المسلمين وليس خائفا على مئات الملايين من العرب والمسلمين ( للاسف العميق وللاسف الشديد )
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  21. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأ

    وحتا لو نزلو المصريين ايه المشكله هيموتو من الجوع ربك بيرذق النمله بالحجر الى نزلو من ليبيا والعراق ماتو جوع السوريين الى نزلو مصر اشتغلو ولا لا
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  22. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    الأوى

    ابو فهد اطال بعمره اوامره عليا وناصحه توجيهات السيسي كتوجيهات مدير المدرسه كأنه يقود مدرسه وليست دوله
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  23. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    العويد

    السيسي هو السبب
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  24. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    حامد كرزاي

    شرق اوربا دول متطورة طبيآ و رواتبهم متوسطة يعني لو راح مصري فيه بديل يا ***🐂🐂🐂🐂
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  25. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأ

    ياااارب تمشى العماله - الله ايش المشكله يعنى ربك بالسماء رازق بالعكس المصريين ماسكين وظائف حيويه بالبلد مهندسين ودكاترة وصيادله السعويه الى بتنضر
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  26. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    متأمل

    الأشقاء المصريين المتواجدين هنا محل إحترام وتقدير القيادة والشعب ، يحبوا السعودية كما يحبوا مصر ،ماله داعي الزج بهم في مواقف سياسية وإعلامية
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  27. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    الحقباني

    علم مليون مصري ؟ ماشاء الله !!! وأنتم ماقدرتم تتحملون أو تحترمون مواطن سعودي واحد وماهو جاي يشتغل عندكم .. وقمتم بخنقه وقتله .. حسبي الله ونعم الوكي
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  28. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    هاه هاه

    العمره الغاها النظام المصري لمده سنه لتوفير سته مليار دولار اقتصادنا ليس قائم على سته مليلر دولار حقد حسد على بلاد الحرمين
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  29. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    يعني المسألة مصالح مادية ليس الا ؟؟!!! فين كرامة مصر وعظمة مصر ؟
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  30. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأ

    وحتا لو نزلو المصريين ايه المشكله هيموتو من الجوع ربك بيرذق النمله بالحجر الى نزلو من ليبيا والعراق ماتو جوع السوريين الى نزلو مصر اشتغلو ولا لا
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  31. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    نحن لانقبل المساس بملكنا أبو فهد ولا بمواطنينا ولا بمملكتنا .. وأنتم بكل أسف ( من دون أسف عليكم ) لم تتركون كلمة بذيئه إلآ ووصمتمونا بها في إعلامكم
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  32. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    صامل

    يجب ان تظل العمالة المصرية بعيداً عن الاختلافات السياسية فلو رحلت فأن المملكة سوف تتضرر ايظاً فهم في الجامعات والمستشفيات وجميع المرافق الهامة للدولة
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  33. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأ

    والسفير السابق الى بقول مليونا مصرى بالسعودية - وايه المشكلة لو حتا 10 مليون هل المصرين نايمين وبياخذون رواتب بالسعوديه ولا شغالين وهما مستفدين منهم
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  34. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    (منصف)

    العلاقات بين البلدين اعمق وابعد من ان تختزل في الخوف على مصير اخوة مصريين يعملون هنا .. المملكة تترفع عن الاضرار بالاشقاء المقيمين
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  35. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    متأمل

    ينبغي أن تكون النظرة أعمق من كذه يا سيد غمراوي .. بشار إستورد الفرس والروس لمحاربة أهل السنة ويجب على مصر أن تعي هذا وتقف موقف عروبي للأمن القومي !!
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  36. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأ

    والله العظيم انا مارافع ضغطى بهالقصة غير كل من سمع كلمتين بالسياسه قام يتفلسف الورع عمرة 10 سنوات صار يحكى بالسياسة بدون وعى ولافهم والى زاد
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  37. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    متوهقين

    انتفاخ السيسي مو بزين اللي حواليه من الاعلاميين نفخوه نفخوه وبتصل مواصيل يبق وتقع مصر بالكامل وبيضيع المصريين
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  38. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    سلمان البقمي

    هذا عهد سلمان الحزم والعزة. . اللي ما يتعظ من اللي حوله. .المواقف تربيه وتأدبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  39. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    2 مليون مصري ؟ ماشاء الله !!! وأنتم ماقدرتم تتحملون أو تحترمون مواطن سعودي واحد وماهو جاي يشتغل عندكم .. وقمتم بخنقه وقتله .. حسبي الله ونعم الوكيل
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  40. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    ههههههه

    ماقصرت ياسياتت السفير . طمنتنا أجل 2 مليون مصري يتبطحون ويتسدحون في ديرتنا .. السؤال / كم عدد بقية الجنسيات 100 جنسيه اتوقع الأجانب فوق 25 مليون
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  41. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده سرطان في جسد الامه الاسلاميه والعربية جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
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  42. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    كلام عاقل يجب أن يسمع من الطرفين
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  43. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    ابو خالد

    يعني معنى كلامه انه لو ما كان فيه هذا العدد ***بالعلاقه ،، مع الاسف هذولا مثقفي مصر ومسؤوليها ينظرون الينا بمنظار الفلوس يجب اعادة النظر بلعلاقه
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  44. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    ليسوا اغلى من دم المسلمين في حلب »»»»جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر
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  45. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    طيب وجٍه هالكلام لاعلام مصر اللي عيني عينك وعلى الهواء بيجيب كلام يترفع عنه الأطفال
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  46. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    طحطوح

    الحكومة السعودية أبخص وأدرى في كيفية إدارة شئونها الخارجية.
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