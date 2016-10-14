سفير القاهرة الأسبق بالرياض ينبه من تأجيج التوتر: مليونا مصري بالسعودية

صحيفة المرصد: قال أحمد الغمراوي، سفير مصر الأسبق في المملكة إن العلاقات بين البلدين تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لكلا الطرفين، لافتا إلى أن هناك مؤامرة دولية ضد هذه العلاقات تهدف إلى تفتيت مراكز القوى العربية على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة له على قناة دريم، حيث قال الغمراوي: “لنكن صرحاء، نحن عندنا مليونا مصري في السعودية، هل يهمكم أن تكون هناك مشاكل؟ وهذا هو المطلوب أن تبتدئ نعرات بحيث يترتب على ذلك الكثير، هل نحن مستعدون لتلقي نص مليون مصري من السعودية؟ كل خطوة نقوم بها علينا أن نحسب ردة الفعل منها قبل الفعل، السعودية بلد مهم بالنسبة لمصر” ، وفقاً لموقع cnn .

وأضاف: “كنت مع أخ سعودي على محطة 10 وهو قال الكلام ذاته، أنا أشكك في عدد كبير من عملاء يعملون لغير صالح السعودية وعملاء يعملون لغير صالح مصر ويعملون ضمن المخطط الذي يقولون إنه الشرق الأوسط الجديد المفتت الذي يكون فيه كل البلاد العربية عبارة عن قطع وتكون إسرائيل هي القوة العسكرية العليا.”

وتابع الدبلوماسي المصري الأسبق قائلا: “العلاقات المصرية السعودية مركز قوة ويجب أن يضرب بأي أسلوب، وأنا شايف أن الإعلام المصري للأسف بينضر، في أمور ليس لها لزوم، والإعلام المصري فاهم ويستعملونه ضد البلاد العربية وضد مصر نفسها والإعلام السعودي كذلك.. الحقيقة أننا نسينا أن هينري كيسينجر ضرب الشيعة بالسنة على أساس أنه لن يحاربهم بل هما سيحاربان بعضهما.. في الحقيقة نحن ننجر وآخر انجرار لنا هو ما يجري هذا، يجب أن نكون حريصين في العلاقات العربية.”