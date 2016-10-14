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إعلامي مصري يناشد السيسي الذهاب للسعودية ورأب الصدع: ليس انبطاحاً

14 أكتوبر, 2016 , 20:32 م
إعلامي مصري يناشد السيسي الذهاب للسعودية ورأب الصدع: ليس انبطاحاً
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صحيفة المرصد:ناشد الإعلامي والداعية الإسلامي المصري، مظهر شاهين، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذهاب إلى المملكة العربية السعودية في سبيل “رأب الصدع” على حد تعبيره.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج انفراد على قناة العاصمة، حيث قال: “مصر لا تنسى أبدا من وقف إلى جانبها وإذا كانت مصر دولة كبيرة والسعودية دولة كبيرة، فالصلح بين الدولتين الكبيرتين ليس عيبا ولذلك أنا أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي كمواطن مصري بأن يذهب إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة الملك سلمان” ، وفقاً لموقع cnn .

وتابع شاهين قائلا: “لا يعد هذا انبطاحا ولا يعد خضوعا وإنما من باب رأب الصدع وحق الأخ على أخيه، إذا كان هناك زعل بيننا.. أنا أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقول للمصريين أحذروا من اعتبار ذلك خضوعا أو انبطاحا، وكما جاء إلينا الملك عبدالله (ملك السعودية الراحل) ونحن في أزمة لا مانع من أن نذهب إلى السعودية.”

وأضاف: “لا يوجد بيننا وبين السعودية إلا الأخوة والمحبة فلا تقوموا بتفسيرها بأي تفاسير أخرى، نحن نريد أن نبقى دولتين كبيرتين ونغلق ونسد الطريق على أي أحد من هنا أو هنا يريد تحول الوضع إلى فتنة ونار وإلى ما دون ذلك.”



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    14 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    العمده

    وكل من عنده هذا الاعتقاد والتفكير العقيم يتمنى ان يصبح فى يوم من الايام سعودى وما أكثرهم يحلمون ويحلمون يحلمون ليصبحو سعوديين والحمدالله رب العالمين
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  2. 42
    14 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    كونان 2016

    لا فض فوك
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  3. 41
    14 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    العمده

    رد ل يمقن ويمقن لا هذا المصرى من يقول ان السعودي ينتسب لأسره نعم الشرف والكرامه والأمن والخير ما عرفناه الا عندما انتسبنا لهذه الاسره الكريمه
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  4. 40
    14 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    يضحو بمصالحهم مع المملكه من اجل شوية سياح روس خل روسيا تدفع لكم
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  5. 39
    14 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    عبدالله بن مسعود

    ابو شيخه ... انت غلطان ..... الاخ واخيه يتزاعلون و يتراضون ... واذا مصر تحتاجنا نحن بحاجة اليها ... والمسلمون اخوة فمابالك بالاخوة في العروبة ايضا
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  6. 38
    14 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    .لن .

    اما نكون او لا نكون اللي عايز يستبزتا وشايف نفسه فوق السعودية ودول الخليج اللي سنين وهي فضلها على الكبير والصغير فيهم ويمنون وهم بفلوسنا ياكلون ولادهم
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  7. 37
    14 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    المصريين العقلاء ضد السيسي المتبعون للطيطي هم احفاد بني علمنج وبني ليبرلج
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  8. 36
    14 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    الهاشمي

    البادي اظلم 👍
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  9. 35
    14 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    Ali

    لاسف الشديد السيسي مايفكر لا في شعب ولا أمه عربية ولا سياسة ولا اي شي تفكيره الوحيد كيف يجمع المال قبل نهاية ولايته الأربع سنوات
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  10. 34
    14 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    الحق يقال

    المصريين مجرمين والسواق الكلب اللي يوصل ابني للمدرسة يلعن ابني قبل يطلع معه بالسيارة حسب كلام زملائه الطلاب حسبي الله عليه والله ينتقم منه شعب منتهي
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  11. 33
    14 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    جبال سدير

    مظهر شاهين وماادراك مامظهر شاهين ماضيع مصر الى هذا واشكالة
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  12. 32
    14 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    ابوشيخه

    اهم شيء أن المصريين عرفوا قدرهم وحجمهم - اللهم لا شماته يا رب - ربي ذلهم في انفسهم وفي بلدهم - باقي هذا قليل من كثير راح ينهنون أكثر والايام بيننا
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  13. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    ابوشيخه

    المصريين معاد يستحون لو نطلب المستحيل والله يوافقون عليه بدون تردد على كل طلب نطلبه منهم راح يوافقون عليه وكل هذا عشان الفلوس اللهم لا شماته يارب
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  14. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    ابوشيخه

    أقسم بالله أن هذا الى تشاهدونه من المصريين وحرصهم بعدم قطع العلاقة مع السعودية ليس من أجل العروبة أو الاسلام - لالا كل هذا من أجل قوتهم وقوت شعبهم
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  15. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    ابوشيخه

    انها الحقيقة يـ ساده يـ كرام - المصريين لا يريدون قطع علاقتهم مع السعودية ليس حب في بلاد التوحيد - كل هذا من أجل قوتهم فقط الذي يأتي من السعودية
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  16. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    الموضوع ما فيه انبطاع ولا خضوع

    الموضع أمن دول عربية واسلامية ، بكره تقوم الحرب مع اسرائيل من حيوقف مع السيسي. لذلك يجب على الحكومة المصرية ان تعرف ان مصر يجب ان تترابط مع العرب .
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  17. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    عوين

    رحم الله الملك فهد بن عبدالعزيز
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  18. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    50 مليار

    أيران عرضت على السيسي 50 مليار دولار !!! أعتقد والله أعلم أبتزاز لسعودية من السيسي يتدفعوا يا حروا لايران ..
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  19. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    ابو ماهر

    مصالح أي مصالح مايثمر فيكم المعروف هلحين تبون رأب الصدع . تلعبون على من زعلتو العود الله يحفظه ويمد بحياته سيدي خادم البيتين هذا تقديره منكم
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  20. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    ابو ماهر

    مصالح أي مصالح مايثمر فيكم المعروف هلحين تبون رأب الصدع . تلعبون على من زعلتو العود الله يحفظه ويمد بحياته سيدي خادم البيتين هذا تقديره منكم
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  21. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    ستسقط جمهورية العسكر وإلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر والشعب الذي أصبح يأكل لحم الحمير سيهدم المعبد فوق رؤوس العسكر وإلى الهاوية
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  22. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    ابوشيخه

    المصري يقول فيها ذهاب السيسي لسعودية ليس فيه انبطاح أو ذل يقول ان الملك عبدالله أتى مصر متى جاكم الملك عبدالله أن جاكم فهي زياره رسمية ليس فيها توسل
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  23. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    علي العمري

    لا يجي. الله لا يحيه.
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  24. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    متأمل

    ليس المطلوب الخضوع و الإنبطاح ..!! المطلوب الوقوف موقف الرجال اللي يعرفوا الأمن القومي العربي .. بالعربي !!
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  25. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    رقصني ياقدع ولا زمان الرقص نحن في عصر مليء بلكذابين بتوع الرز كفايه كذب واستخفاف بعقولنا أنتم طبختم الطبخه فكلوها وحدكم ياقدعان وبَقى سلملي على بوتين🐼
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  26. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    الحمد لله ان جمهورية العسكر ستسقط على يد العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب الذي أكل لحم الحمير سيطلب المزيد وسينهار المعبد فوق رؤوس العسكر
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  27. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    ستسقط جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
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  28. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    العويد

    السيسي يدمر مصر والعلاقات السعودية المصرية من خلال اجندات روسية ايرانية بحته
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  29. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    ستسقط ستسقط جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم
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  30. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    ما اكثر الصدوع التي جائت منكم

    الاعتداء على السفارة بسبب الجيزاوي جا وفد ورأب الصدع وصارت مظاهرات وشتم اعلامكم السعودية عند قيام عاصفة الحزم واعلامكم لازال يشتم فعن اي صدع تتحدث
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  31. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    الشاعر

    حكومتنا الرشيدة لا تقيس علاقتها بمصر الكيان بشخص رئيس قزم كالسيسي-وضع في غير محله-إنما واجب الإخوة والعروبة يجعلها دائماً حريصةً على مصر وشعبها....)
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  32. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    وأعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا

    كلام من رجل عاقل الامور متوترة وعدونا ينتهز اي فرصة أتمنى نكون على قلب رجل واحد مومن بالله عز وجل ان لا نتفرق
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  33. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    طالما ان هناك 2 مليار تم ايداعها بالأمس

    فإن ما نراه انما هو زوبعة في فنجال والا كيف تكون هناك اختلافات ويتم عمل وديعة بهذا المبلغ. هناك شيء في السياسة لا نفهمه ويبدو بأن هناك تنسيق ما بينهما
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  34. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    في جمهورية العسكر أصبحت ***والمخدرات مهنة شريفة والهام شاهين تكتب الدستور وفيفي تفتي ~~ مصري يعرض كليته للبيع 1500جنية القرنية ب1000 الى الجحيم
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  35. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    برعي بن محماس

    ما عندناش رز ؟ الله هيه بالعافيه ؟
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  36. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    سعد

    ضربني وبكا وسبقني واشتكا هاذا حال مصر اليوم خلقو مشكلة وجالسين يعيطون ويسبون واساسا ماحد كلمهم والله ماحد محتاجهم الا اهل غزة وشوفو وش عاملين فيهم
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  37. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    الاعلام المصري

    سبب لكثير من المشاكل في الوطن العربي نتذكر مع الجزائر والسودان وليبيا والسعوديه والمغرب اعلام النظام هو من يفتعل المشاكل
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  38. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    الانبطاح لاسيدكم شرف جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع الضريبة
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  39. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    بحبك يارز

    والله ماهمكم إلا الرز ... بلا رأب الصدع بلا بطيخ ... قال رأب الصدع تضحك على مين يافندم ؟؟؟
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  40. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    جلو

    لا يجي ترى مايمشي ما يمشي ما يمششششششي وضحت خلااااااص ر***
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  41. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    العسيري

    لا يزورنا ولا نزوره خلص الرز
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  42. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    يمقن ويمقن لا

    انظمتنا متذمرين منها المصاريه في الاصل مو معترفين باسم السعودي بيقولو من العيب انكم تنتسبون الى اسره فيه حد يرد من الحاضرين
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  43. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    الحب في الله

    السعوديين والمصريين اخوان
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