إعلامي مصري يناشد السيسي الذهاب للسعودية ورأب الصدع: ليس انبطاحاً

صحيفة المرصد:ناشد الإعلامي والداعية الإسلامي المصري، مظهر شاهين، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذهاب إلى المملكة العربية السعودية في سبيل “رأب الصدع” على حد تعبيره.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج انفراد على قناة العاصمة، حيث قال: “مصر لا تنسى أبدا من وقف إلى جانبها وإذا كانت مصر دولة كبيرة والسعودية دولة كبيرة، فالصلح بين الدولتين الكبيرتين ليس عيبا ولذلك أنا أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي كمواطن مصري بأن يذهب إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة الملك سلمان” ، وفقاً لموقع cnn .
وتابع شاهين قائلا: “لا يعد هذا انبطاحا ولا يعد خضوعا وإنما من باب رأب الصدع وحق الأخ على أخيه، إذا كان هناك زعل بيننا.. أنا أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقول للمصريين أحذروا من اعتبار ذلك خضوعا أو انبطاحا، وكما جاء إلينا الملك عبدالله (ملك السعودية الراحل) ونحن في أزمة لا مانع من أن نذهب إلى السعودية.”
وأضاف: “لا يوجد بيننا وبين السعودية إلا الأخوة والمحبة فلا تقوموا بتفسيرها بأي تفاسير أخرى، نحن نريد أن نبقى دولتين كبيرتين ونغلق ونسد الطريق على أي أحد من هنا أو هنا يريد تحول الوضع إلى فتنة ونار وإلى ما دون ذلك.”
تعليقات ( 43 )
العمدهوكل من عنده هذا الاعتقاد والتفكير العقيم يتمنى ان يصبح فى يوم من الايام سعودى وما أكثرهم يحلمون ويحلمون يحلمون ليصبحو سعوديين والحمدالله رب العالمين
كونان 2016لا فض فوك
العمدهرد ل يمقن ويمقن لا هذا المصرى من يقول ان السعودي ينتسب لأسره نعم الشرف والكرامه والأمن والخير ما عرفناه الا عندما انتسبنا لهذه الاسره الكريمه
عبدالله بن مسعودابو شيخه ... انت غلطان ..... الاخ واخيه يتزاعلون و يتراضون ... واذا مصر تحتاجنا نحن بحاجة اليها ... والمسلمون اخوة فمابالك بالاخوة في العروبة ايضا
.لن .اما نكون او لا نكون اللي عايز يستبزتا وشايف نفسه فوق السعودية ودول الخليج اللي سنين وهي فضلها على الكبير والصغير فيهم ويمنون وهم بفلوسنا ياكلون ولادهم
الهاشميالبادي اظلم 👍
Aliلاسف الشديد السيسي مايفكر لا في شعب ولا أمه عربية ولا سياسة ولا اي شي تفكيره الوحيد كيف يجمع المال قبل نهاية ولايته الأربع سنوات
الحق يقالالمصريين مجرمين والسواق الكلب اللي يوصل ابني للمدرسة يلعن ابني قبل يطلع معه بالسيارة حسب كلام زملائه الطلاب حسبي الله عليه والله ينتقم منه شعب منتهي
جبال سديرمظهر شاهين وماادراك مامظهر شاهين ماضيع مصر الى هذا واشكالة
ابوشيخهاهم شيء أن المصريين عرفوا قدرهم وحجمهم - اللهم لا شماته يا رب - ربي ذلهم في انفسهم وفي بلدهم - باقي هذا قليل من كثير راح ينهنون أكثر والايام بيننا
ابوشيخهالمصريين معاد يستحون لو نطلب المستحيل والله يوافقون عليه بدون تردد على كل طلب نطلبه منهم راح يوافقون عليه وكل هذا عشان الفلوس اللهم لا شماته يارب
ابوشيخهأقسم بالله أن هذا الى تشاهدونه من المصريين وحرصهم بعدم قطع العلاقة مع السعودية ليس من أجل العروبة أو الاسلام - لالا كل هذا من أجل قوتهم وقوت شعبهم
ابوشيخهانها الحقيقة يـ ساده يـ كرام - المصريين لا يريدون قطع علاقتهم مع السعودية ليس حب في بلاد التوحيد - كل هذا من أجل قوتهم فقط الذي يأتي من السعودية
الموضوع ما فيه انبطاع ولا خضوعالموضع أمن دول عربية واسلامية ، بكره تقوم الحرب مع اسرائيل من حيوقف مع السيسي. لذلك يجب على الحكومة المصرية ان تعرف ان مصر يجب ان تترابط مع العرب .
عوينرحم الله الملك فهد بن عبدالعزيز
50 مليارأيران عرضت على السيسي 50 مليار دولار !!! أعتقد والله أعلم أبتزاز لسعودية من السيسي يتدفعوا يا حروا لايران ..
ابو ماهرمصالح أي مصالح مايثمر فيكم المعروف هلحين تبون رأب الصدع . تلعبون على من زعلتو العود الله يحفظه ويمد بحياته سيدي خادم البيتين هذا تقديره منكم
ابو ماهرمصالح أي مصالح مايثمر فيكم المعروف هلحين تبون رأب الصدع . تلعبون على من زعلتو العود الله يحفظه ويمد بحياته سيدي خادم البيتين هذا تقديره منكم
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريستسقط جمهورية العسكر وإلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر والشعب الذي أصبح يأكل لحم الحمير سيهدم المعبد فوق رؤوس العسكر وإلى الهاوية
ابوشيخهالمصري يقول فيها ذهاب السيسي لسعودية ليس فيه انبطاح أو ذل يقول ان الملك عبدالله أتى مصر متى جاكم الملك عبدالله أن جاكم فهي زياره رسمية ليس فيها توسل
علي العمريلا يجي. الله لا يحيه.
متأملليس المطلوب الخضوع و الإنبطاح ..!! المطلوب الوقوف موقف الرجال اللي يعرفوا الأمن القومي العربي .. بالعربي !!
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريالحمد لله ان جمهورية العسكر ستسقط على يد العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب الذي أكل لحم الحمير سيطلب المزيد وسينهار المعبد فوق رؤوس العسكر
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريستسقط جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
العويدالسيسي يدمر مصر والعلاقات السعودية المصرية من خلال اجندات روسية ايرانية بحته
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريستسقط ستسقط جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم
ما اكثر الصدوع التي جائت منكمالاعتداء على السفارة بسبب الجيزاوي جا وفد ورأب الصدع وصارت مظاهرات وشتم اعلامكم السعودية عند قيام عاصفة الحزم واعلامكم لازال يشتم فعن اي صدع تتحدث
الشاعرحكومتنا الرشيدة لا تقيس علاقتها بمصر الكيان بشخص رئيس قزم كالسيسي-وضع في غير محله-إنما واجب الإخوة والعروبة يجعلها دائماً حريصةً على مصر وشعبها....)
وأعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقواكلام من رجل عاقل الامور متوترة وعدونا ينتهز اي فرصة أتمنى نكون على قلب رجل واحد مومن بالله عز وجل ان لا نتفرق
طالما ان هناك 2 مليار تم ايداعها بالأمسفإن ما نراه انما هو زوبعة في فنجال والا كيف تكون هناك اختلافات ويتم عمل وديعة بهذا المبلغ. هناك شيء في السياسة لا نفهمه ويبدو بأن هناك تنسيق ما بينهما
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريفي جمهورية العسكر أصبحت ***والمخدرات مهنة شريفة والهام شاهين تكتب الدستور وفيفي تفتي ~~ مصري يعرض كليته للبيع 1500جنية القرنية ب1000 الى الجحيم
برعي بن محماسما عندناش رز ؟ الله هيه بالعافيه ؟
سعدضربني وبكا وسبقني واشتكا هاذا حال مصر اليوم خلقو مشكلة وجالسين يعيطون ويسبون واساسا ماحد كلمهم والله ماحد محتاجهم الا اهل غزة وشوفو وش عاملين فيهم
الاعلام المصريسبب لكثير من المشاكل في الوطن العربي نتذكر مع الجزائر والسودان وليبيا والسعوديه والمغرب اعلام النظام هو من يفتعل المشاكل
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريالانبطاح لاسيدكم شرف جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع الضريبة
بحبك يارزوالله ماهمكم إلا الرز ... بلا رأب الصدع بلا بطيخ ... قال رأب الصدع تضحك على مين يافندم ؟؟؟
جلولا يجي ترى مايمشي ما يمشي ما يمششششششي وضحت خلااااااص ر***
العسيريلا يزورنا ولا نزوره خلص الرز
يمقن ويمقن لاانظمتنا متذمرين منها المصاريه في الاصل مو معترفين باسم السعودي بيقولو من العيب انكم تنتسبون الى اسره فيه حد يرد من الحاضرين
الحب في اللهالسعوديين والمصريين اخوان