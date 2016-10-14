“خاشقجي”: يجب إعادة النظر في “الولاية على المرأة”.. ولهذا السبب إحترَم العالم المملكة

صحيفة المرصد: قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي عن علاقات المملكة بمصر في ظل التوترات الأخيرة، إن السعودية حريصة على علاقتها بمصر ولكن النظام في القاهرة لا يساعدها في ذلك.
وفي مقابلة أجراها معه موقع “هافتغتون بوست عربي” أشار إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين مصر والسعودية، فالسياسة المصرية في سوريا تختلف عن سياسة المملكة هناك، علاوة على أن النظام في مصر لا يرى سوى خطر سقوط النظام المصري وصعود الديمراطية وخاصة التي تمثل القوى الإسلامية، إلى جانب أن السلطة المصرية لا ترى الخطر الإيراني الذي يهدد كل دول المنطقة، والسعودية ترى إيران تهديداً للأمن القومي العربي، ومواجهة إيران هو محور السياسة السعودية الحالية.
قال خاشقجي إن رؤية المملكة 2030 أساسية جداً ويجب أن تُدعم ويجب أن تفعلها الدولة؛ لأن البديل عنها هو ضمور الاقتصاد السعودي، فلو حققت هذه الرؤية 50% من تطلعاتها فنحن في خير كبير.
وأوضح أن المرأة لا يجوز أن تتزوج دون ولي أمرها، فهي مسألة واضحة جداً، حسبما قال، ولكن أن تبقى المرأة تحت رحمة ابن أو أخ حتى أصغر منها في سفرها وحضورها ووظيفتها هذه يجب إعادة النظر فيها، ويجب أن يقوم بالتصحيح الفقهاء وليس نشطاء السوشيال ميديا.
وعن الشأن السوري قال خاشقجي: “وجود الروس هو الذي يعرقل أي تدخل سعودي أو تركي، حتى التدخل التركي الأخير في سوريا “مغامرة”؛ لأنهم يدخلون في سوريا من مكان موجود فيه “دولة عظمى متوحشة” هي روسيا، ورغم انتقاد الأتراك أو السعوديين للروس إلى أنهم يظلون دولة عظمى، فالأتراك حاولوا أن يتحاشوا نقاط التماس بينهم وبين الروس في منطقة حلب”.
وتابع: “كنت قد تمنيت عاصفة حزم كالتي بدأتها المملكة في اليمن إلا أن تلك العاصفة التي تمنيتها أو دعوت لها أو التي توقعتها لم تعد ممكنة بعد تدخل روسيا، التدخل الروسي “خرّب” كل شيء.”
وعن الشأن اليمني قال خاشقجي: “المشكلة ليست في علي عبدالله صالح، والسعودية ليست هي التي تحارب في اليمن، هي فقط توفر سلاحاً وغطاءً جوياً، السعودية لا تريد ولا ينبغي أن تدخل برجالها إلى صنعاء، ربما من الأفضل ألا يدخل يمنيون إلى صنعاء لأنه قد يؤدي هذا إلى اقتتال بين إخوة، ولا أحد يريد ذلك، الحوثيون وعلي عبدالله صالح هم طائفة انقلابية يمنية، أي أنهم أبناء عمومة داخل اليمن، فقد تكون المحاولة السعودية لتقليل الأضرار قدر الإمكان.”
وقال خاشقجي عن الإخوان: “أحد أسباب الانزعاج من الإخوان هو اعتقاد الدول أن بإمكان الإخوان أن يكون لهم دور عابر للحدود، الإخوان يجب أن يتخلّوا عن الفكرة الأممية ويخدموا بلدانهم فقط، الإخواني الأردني يعمل في الأردن فقط ، والمصري يعمل في مصر فقط”.
وعن إخوان مصر قال: “الإخوان عنصر أساسي جداً في التركيبة السياسية والاجتماعية المصرية، لذلك لن يختفوا أو يغيبوا عن المشهد، وإن تم الضغط عليهم الآن وتشوّهت تركيبتهم التنظيمية وأدى هذا الضغط إلى تفتيت تركيبتهم، ستعود إلى طبيعتها فور عودة مصر إلى طبيعتها، وأستعجب من البعض الذي يسارع إلى القول “لقد طُويت صفحة الإخوان.”
وأضاف أن المملكة لم تتأثر بعد بقانون “جاستا”، مشيراً إلى أن هناك من يراهن حتى الوقت الحالي أن يتم التغيير في هذا القانون قبل أن يتم بدء التعامل به فعلياً.
أكد خاشقجي أن العلاقات بين السعودية وأمريكا ستتأثر بالسلب في حال رفع العشرات والمئات القضايا ضد المملكة، لافتاً إلى أن قانون جاستا فتح المجال أمام سياسيين يريدون فتح شتى الملفات حول المملكة وهوية وتوجهات السعودية، وعلاقتها بأحداث 11 سبتمبر رغم أن كل التحقيقات نفت تلك العلاقة.
ويرى خاشقجي أن أول ما ستفعله المملكة فور تنفيذ قانون جاستا هو حماية أصولها وأموالها وأملاك الشعب السعودي.
وقال إن هناك توع من التوجس في أمريكا من الإسلام السني، ومع العكس نجد أن لديهم استعداد للتعامل مع الإسلام الشيعي، واصفا ذلك بالشيء المزعج، فأمريكا لا تتعامل مع السعوديين أو الأتراك في موضوع الموصل وإنما تتعامل مع الحكومة في بغداد وخلفها إيران والحشد الشعبي الشيعي.
وأشار إلى أن أهم شيء يجب أن تتعلمه السعودية من إطلاقها عملية عاصفة الحزم هو أن “الاستقلال بالقرار يدفع للاحترام”، فالعالم احترم المملكة عندما أطلقت هذه العملية، وكذلك احترم العالم تركيا عندما أطلقت “درع الفرات”، وتابع: “واضح أن العالم لا يحب الضعفاء بل يحب الأقوياء”.
ووصف خاشقجي السعوديين الذين يريدون إقامة علاقات علنية أو سرية مع إسرائيل بـ “الحمقى”، وقال: ” لا يوجد شيء نستفيد فيه من إسرائيل، فقضايانا تختلف عن قضايا إسرائيل، ثانيًا نحن خط الدفاع الأخير أمام الاختراق الصهيوني، فإذا انهارت السعودية انهار الجميع”.
وأضاف: “إسرائيل دولة مغتصبة يجب أن نقتنع بذلك، ثم إنه لا يوجد شيء تستطيع إسرائيل أن تقدمه لنا، فلماذا نقدم هذه التنازلات المجانية، فإسرائيل لا تستطيع أن تساعدنا في المواجهة مع إيران أو تساعدنا في إخراج إيران من سوريا، ولا أن تساعدنا اقتصاديًا في مشاريعنا، إذاً لماذا نحرص على التعاون معها!”.
تعليقات ( 38 )
مجرد تعليقياخاشقجي والله ما يؤجج العلاقات والنزاع الدولي إلا أنت و امثالك المتشدقون في سياسات ليس لهم علاقه بها لذلك لاتكثر شرب القهوه وتبرير ع باسم سياسه جوفاء
الحق يقالاما الشعب أينما كانت هويته لايريدهم الا ثلاث أمور تتحقق له فقط وهي(الامن ، الرخاء ، الحرية المفيدة بعدم الإضرار بالآخرين) وهذا هو مرتكز البيعة
ابوفيصل 1بصراحة يا خاشقجي كلامك صار موزون مرتب وفيه اختلاف كبير عن اسلوبك قبل سنوات ولى رجاء ان تساعدنا على سلوكه وهو أن نترك الشرعيين فقط يتحدثون امور الشرعية
الحق يقالاما فيما بتعلق بالمرأة والنساء كافه فقد فصل فيها خالقهم في اياته ومن لم يعجبها حكم الله فيها ، فأرض الله واسعة فلتذهب للإسلام الغربي او الشرقي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
الحق يقاللذالك حروبنا هي حروب مصالح وليس حروب معتقدات دينية الاسلام ليس في الارض الاسلام في النفوس فهو بتحرك معها أينما ذهبت والسياسيين يريدون ان يحصروه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارز 👊 نجداتوقع لو تسأله عن دوا الحساسيه يجاوب في كل مواضيع يبي له كيرم
الحق يقالليس في السياسة حياء ولكن فيها سريات وهذا مؤكد ،العلاقة مع اسرائيل تحكمها مصالح ،واسرائيل محرك اللوبي المتحكم بالقرار الامريكي بمعني كنترول الكونقرس
🍉زائر المساء✋🍉🕟يروح للمحكمة ويتنازل ويورينا صورة تنازل عن الولاية وبعدها ندرس الموضوع
الحق يقالالخشقجي وعشقي اصوات صدحت في فراغ ليس له صدي ، ولكن ينفع للتسويق والاثارة الإعلامية
🍉زائر المساء✋🍉🕟يعني راح للمحكمة وتنازل عن الولاية ليش ما اطلعنا على صورة التنازل ليعرف بعض الرجال لكي يتنازلون ان كان فعل
الحق يقالالخاشقجي مدفوع له مقدماً وهو بتقاضي راتبا عالياً منذأن كان في صحيفةالوطن وليس بغريب ان يكون كلامه حماسياً يجانب الواقع وتحليلاته تمني يعقبها انشاء الله
noorضاري مشكلتكم ماتفهمون ايش معنى القوامه كم مره قالوا لكم القوام هي النفقه يعني تنفق عليها رضيت ولا انرضيت انت وياه تكتبون ايات واحاديث ولا انتوا فاهمين
🍉زائر المساء✋🍉🕟يعني راح للمحكمة وتنازل عن الولاية ليش ما اطلعنا على صورة التنازل ليعرف بعض الرجال لكي يتنازلون ان كان فعل
ضاريالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
ضاريوَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)
ضاريوَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
🍉زائر المساء✋🍉🕟مدري الاخ سياسي او شيخ او معلق رياضي
🍉زائر المساء✋🍉🕟مدري الاخ سياسي او شيخ او معلق رياضي
ضاريقَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
🍉زائر المساء✋🍉🕟مدري الاخ سياسي او شيخ او معلق رياضي
اخونجيه باعو اوطانهم ههههه امزح بس اقلد المريض النفسي خنبوقالشعب المصري يريد من يبني مصر اما سالفه هاذا اخونجي وهاذا للبرالي هاذا سخافات مالها قيمه
ضاريالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
سبحان اللهكيف الوﻻية على المرأة فى نكاحها واضح وفي سفرها غير واضح وهما من وحي واحد. يقول نبينا( ﻻ تسافر المرأة مسيرة ثﻻث ايام إﻻ بمحرم) وفي رواية ليلة واحدة
اخونجيه باعو اوطانهم ههههه امزح بس اقلد المريض النفسي خنبوقكلام خاشقجي سليم ومنطقي
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريستسقط جمهورية العسكر وإلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر والشعب الذي أصبح يأكل لحم الحمير سيهدم المعبد فوق رؤوس العسكر وإلى الهاوية
سمير نجدهذا زمن الرويبضة ، كل يفتي بما لا يعلم .
زائراسرائيل ممكن تعلن امبراطوريه ربما لو حدث حرب بين امريكا وروسيا..إيران ستعلن بيعتها لاسرائيل والعراق في ساقة ايران وسوريا وليبيا.وربما.مصوووص.
مفقودالاصوات العالية والاستحواذ على المنابر من عبدة التراث سوف ينتهي قريبا كما انتهى زمن الرق وزواج القاصرات
صوت الحقالمفروض تنزع الولاية من كل ذكر يسافر للفساد في دبي والمغرب والبحرين واذا رجع قام يمارس دور الولي على اهله ويتسلط عليهم وهو اصلا فاسد في المغرب
مفقودالمرأ ستكسب ولايتها على نفسها مهما فعل عبدة التراث واصوات الغنة
أنا أتمنى من حكومتنا لرشيدةحتى لا ندخل في صراعات وتشنجات مع اخوننا العرب أو حتى الدول الغير عربية ، ابعاد خاشقجي من التدخلات الغير مقبولة ، توجهاته ليست سليمة .اين أمريكا ؟؟؟؟؟
noorحاطين ولاية على المرأه ذكور اغلبهم يسافرون المغرب والبحرين ودبي وغيره لممارسة الحرام ومثال الخبر الي من شوي سعوديه ومغربيا ومخدرات ولي امر مدمن وسيء
كنتاكيماشي