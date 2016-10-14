“متحدث” شركات التأمين: الأسعار لن تنخفض إلا في هذه الحالة !

صحيفة المرصد: قالت المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين، عادل العيسى، إن أسعار التأمين الحالية لن تخفض إلا في حالات يأتي من أبرزها: تفعيل القوانين المرورية بشكل صارم لتقليل الحوادث.
وقد واجهت أسعار التأمين على السيارات انتقادات واسعة بسبب تضاعفها خلال السنوات الماضية، ووصولها إلى ما نسبته 400% صعوداً.
وأشار العيسى إلى أن ارتفاع عمليات الاحتيال والتلاعب في الحوادث علاوة على عدم إلزام أصحاب المركبات بالتأمين كبّد شركات التأمين خسائر تخطت ما نسبته 100%.
وقال إن أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات عديدة من أهمها أن الأسعار كانت في السابق متدنية جداً، بحسب قوله، وذلك بسبب التنافس على الحصة السوقية، ثم فرضت “ساما” على الشركات الاستعانة بالخبراء الاكتواريين، قبل ثلاث سنوات تقريباً؛ لوضع الأسعار العادلة.
وأوضح: “تزامن كل هذا مع ارتفاع رهيب في عدد الحوادث، وزيادة أيضاً في التكلفة من جانب التصليح”، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب، أيضاً، زيادة في حالات الاحتيال وعدم تفعيل التأمين الإلزامي على جميع السيارات، لافتاً إلى أن أعداد السيارات المؤمّن عليها في السعودية لا يتجاوز 50% في أفضل الأحوال.
وبيّن “العيسى” أن كل هذه العوامل تزامنت لترفع من معدل الخسارة لقطاع تأمين المركبات ليصل إلى 97% في عام 2013، ونزل إلى 89% في عام 2015، وهذا المعدل الفني للخسارة أي بدون المصاريف الإدارية، أي أن الخسارة تتجاوز 110%.
واختتم: “الأسعار ستخفض إذا تم تفعيل القوانين المرورية بصورة صارمة، مما يقلل من عدد الحوادث ومن الخسائر، وأيضاً تفعيل التأمين الإلزامي على جميع المركبات”.
تعليقات ( 16 )
شمس و قمربما انو لا يوجد مجلس امه منتخب من قبل الشعب يضغط ع الفاسدين من هؤلاء ويستدعي هؤلاء النصابيين لكي تتم المناقشه والمسأله لن ولم تحل هذه الازمات
قل خيرا او اصمتمهما رفعتم قيمه التامين والزمتم كافه المركبات بالتامين وحتا لو شددت العقوبات الماديه على مخالفه فلن ينزل قيمه التامين ولن تحقق شركات التامين ارباح
داعس رقبة الزيدي الحوثيالمفروض المرور يلزم شركات التأمين بتركيب كاميرات على الطرقات عبر الاقمار مثل كوريا الجنوبيه و تركيا حتى لايكون فيه تلاعب ..
متابع عن بعدما نسمع إلا لغة التهديد والوعيد من شركات السيارات والتأمين ووووووووووووووووووووو وبعدين .. المصيبة إن الاسم سعودي والإداري أجنبي .
داعس رقبة الزيدي الحوثيزيدي اعرف شعارك قبل تكلم
نجمالمرور يقول بسبب ساهر قلت الحوادث وانت تقول الخساير 400 % كيف باقي شركات التامين شغالة كذبة كبيرة حسبنا الله وكفى على كل مفسد
نجمالمرور يقول بسبب ساهر قلت الحوادث وانت تقول الخساير 400 % كيف باقي شركات التامين شغالة كذبة كبيرة حسبنا الله وكفى على كل مفسد
الحقبانيعلم التامين بسعر 2050 ريال للسنه وفي شركة 1135 تامين علي سيارت شي طيب بس نحون في الاحساء اذا لك مرهم عنده شركة تامين ترجع الخبر يعني الاحساء ليس محسوب
بردقان (نايت شفت)قاعدة ؛ نظرياً : لا يوجد شركة تأمين تخسر :)
داعس رقبة الزيدي الحوثيانت و يش دخلك بالشان السعودي و بلادك محتله من الفرس
Ymni mahbobيقول الأسعار لن تنخفض الا في في حالات.........والله ان الدور جايكم ياللي تتكلم وتحسب ان شركه التأمين لك....
كيفالعيسى يقول هناك خسارة لشركات التأمين خلال السنوات الماضية ( العرف العالمي لجميع الشركات الخاسرة تخرج من السوق ) لماذا متكين بالسوق إلى الان!!!!!
خالد الزهرانيكلكم عيال *** يا التأمين
كيفالتلاعب والاحتيال يعاقب وتسحب منه الرخصة وشركات التأمين المتلاعبه تعاقب وتسحب منها رخصة التأمين ( لماذا يالعيسى تأمن على المركبات والقانون كما تقول )
ضاريانتم مع ملك الحزم ومملكة الحزم الدور جايكم قريبا ان شاء الله
حراميهكلكم حراميه عذر أقبح من ذنب .