  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

جسم فضائي صدم الأرض وساعد في ظهور البشر

14 أكتوبر, 2016 , 21:43 م
جسم فضائي صدم الأرض وساعد في ظهور البشر
  • 591
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد -رويترز:تشير كرات صغيرة من الزجاج عثر عليها في ولاية نيوجيرزي الأميركية وفي قاع المحيط الأطلسي إلى اصطدام مذنب أو جسم فضائي آخر بالأرض قبل 56 مليون عام، بعد عشرة ملايين عام تقريباً من “ارتطام الكويكب” الذي أهلك الديناصورات.

وقال علماء الخميس إن الاصطدام ربما دشن فترة دافئة خالية من الجليد على الأرض ظهرت خلالها لأول مرة مجموعات مهمة من الثدييات، بما في ذلك الجنس البشري.

ويمثل الكشف الذي نشر في دورية ساينس (العلوم) أحدث دليل على التأثير العميق في الحياة على الأرض لارتطامات قديمة لأجسام فضائية.

وقال الباحثون إن الكرات الزجاجية الصغيرة المعتمة اللون تمثل دليلاً قوياً على حدوث تصادم مع مذنب أو كويكب. وأوضحوا أنها تتشكل عندما تضرب صخرة فضائية سطح الأرض وتقوم بتبخير البقعة التي تستقر بها مطلقة في الجو قطعاً صغيرة من الصخور المنصهرة التي تتجمد في هيئة زجاج.

واستخرجت القطع من طبقة جيولوجية تحدد بداية عصر الإيوسين قبل زهاء 56 مليون عام في ثلاثة مواقع في جنوب ولاية نيوجيرزي ومن موقع تحت البحر شرقي ولاية فلوريدا.

تزامن ذلك مع حقبة شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة تعرف باسم بالوسين-إيوسين ثيرمال ماكسيمم صاحبها تراكم لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. واستمرت تلك الحقبة أكثر من 100 ألف عام وأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم بما يتراوح من خمس إلى ثماني درجات مئوية.

واصطدام كويكب عرضه حوالي عشرة كيلومترات بالأرض قبالة شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية قبل ذلك بعشرة ملايين عام أسفر عن مقتل كائنات بحرية وبرية كثيرة منها الديناصورات وتمكين الثدييات في اكتساب الهيمنة.



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    شاهر المطيري

    هههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    شاهر المطيري

    وأخرج لنا شيهانه وقلم الحقيقة والشيباني وعهود وبذور والسميري زاحف وووووووووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    مسمار

    ماقلكم هالغرب يحاول التشكيك في ثوابتناا الدينيه التي لاتقبل التشكيك او الجدال يعني ابو البشر كان بلوره زجاجيه ولم يخلق من تراب!! هذي اخرة المسكرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    ارز 👊 نجد

    خن نشوف خاشقجي وش رايه ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    خرابيط

    خلق الله عز وجل ادم بيده قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي واهبطه للارض بدون اصط\ام كوكب او كويكب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    ارز 👊 نجد

    خن نشوف خاشقجي وش رايه ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    وخير ياطير

    مهابيل انتم والا تستهبلون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    علي

    ههههههه شيء مضحك الى اين نحن سائرون شر البليه ما يضحك سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    ابو عبدالله

    كل هذا هراء وديننا و كتابنا القران الكريم ينفي ذلك مهما قالوا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    مفقود

    نعم انه العلم وليس اساطير التراث, العالم تكون عبر ملايين السنين وليس في اسبوع او عشرة ايام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    ردينا على التخريف والخرافات .... الله اللي خلق البشر والشجر والحجر وكل مخلوق على وجه هذه الأرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم