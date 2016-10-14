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“البحث الجنائي” بمكة يقبض على فتاة عشرينية تغيبت عن ذويها قرابة سنتين ويكشف أسباب هروبها

14 أكتوبر, 2016 , 22:20 م
“البحث الجنائي” بمكة يقبض على فتاة عشرينية تغيبت عن ذويها قرابة سنتين ويكشف أسباب هروبها
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صحيفة المرصد: ألقت الشرطة القبض على فتاة عشرينية كانت قد هربت من أهلها منذ قرابة العامين، كما أن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة استطاعوا فك غموض اختفائها.

وبحسب موقع “سبق” فقد تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن تغيب فتاة عن منزل أهلها بأحد أحياء مكة، وعلى الفور تم تعميم البلاغ وأخذ مواصفات الفتاة ومقر سكنها الذي فقدت منه.

وبحسب المصدر وجّه قائد شعبة التحريات والبحث المقدم فيصل القرني بتكثيف البحث ومتابعة أي معلومات قد تدل على مكان اختفاء المتغيبة إذ قامت ببيع هاتفها في نفس يوم تغيبها.

وتابع المصدر: “تمكن رجال الشعبة من تتبع حركة سير الفتاة والتي اتضح أنها تنقلت بين مكة وجدة وأقامت سنة في الرياض، وعند عودتها إلى جدة بعد تغيب دام سنتين تم تتبعها والقبض عليها في أحد أحياء جدة وسلمت لجهة الاختصاص تمهيداً لإكمال التحقيق معهم، واتضح في التحقيقات الأولية أن سوء المعاملة أحد الأسباب التي أدت إلى تغيب الفتاة عن المنزل.”



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    15 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    الى. اليمني عهووود. تراء البنت. من المواليد بعدين. يا كثر بناتكم حتى يكن تابع شؤون الاجتماعيه. كثير يمنيات مقيمات فيها. وكلهم هاربيين من اهلها
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  2. 33
    15 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    فارس الزهراني

    السؤال .. أين كانت خلال السنتين
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  3. 32
    15 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    عبدالله

    اعوذ بالله اتقو الله في بناتكم من احسن بمعالتهم ومنها الكلمه الطيبه وتلمس حاجتهم والبنات هي ام رحمه لوالدها ان احسن تربيتها.قد تدخله الجنه برحمه الله
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  4. 31
    15 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    محب المرصد

    وقال صلى الله عليه وسلم(من كانت له ثلات بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار)
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  5. 30
    15 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    محب المرصد

    واتضح في التحقيقات الأولية أن (سوء المعاملة أحد الأسباب) .قال صلى الله عليه وسلم(رفقا بالقوارير)وقال(استوصوا بالنساء خيرا)
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  6. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    بقايا مشاعر

    بنات هالايام م.يتحملون الكلمه وكله من غياب الوعي الاسري يعني اذا طلعتي للشارع بتلقين معامله طيبه انها بداية نهايتك الله يهديهم ويهدي اهلهم يحتووونهم
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  7. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    صدقت يا قلم الحقيقه

    هذا الذي همكم ولفت انتابهكم . غابت سنتين أو قرنين وتحاولون التشكيك في أخلاق البنت وقذفها والاسائة لها.صدق الواحد منكم مايخجل من نفسه خبيث وحاقد ولئيم.
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  8. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    فوز

    عهود <<<<<<<. ذكر ( غير ) سعودي
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  9. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    عفاف اللحياني

    يارب أنك تاخذ روحي قبل ماجيب العار لأهلي يارب أسترني في الدنيا ولأخره
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  10. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    سلمان البقمي

    في مثل هذه الأخبار لا تجد لبني علمان وبني ليبرال اي تعليق او حتى استنكار وتأسف.. لأنهم يريدون للمرأة السعودية الانحراف والتمرد على الأسرة والمجتمع
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  11. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    بدر

    ماشاء الله اجل استطاع أمن جده فك اللغز بعد سنتين ونصف ماشاء الله والله أنجاز أمني كالعاده غير مسبوق أقول ماعندكم بعد اسماء اللي فكوا اللغز
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  12. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    سلمان

    ههههه ياللله خنبوقة غرد بالمعرفات الملونة نبغى الوان احمر وبنفسجي وكحلي شد حيلك بالمعرفات
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  13. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 23:08 م
    عدد التعليقات:14479

    قلم الحقيقه

    الشرف والأخلاق لاتقاس شهادته بطول غياب أو قصره.بامكان من يريد طعن شرفك والدعس على كرامتك يكفيه من الوقت ساعة واحد لاأكثر وليس سنين. لكن عقولكم تنك.
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  14. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    تعليق 12 و15 اتق الله ماتدري وش ظروفها لو انها اختك ترضى احد يقول عنها نفس كلامك وألفاظك؟ اتق الله واحفظ لسانك عن الخوض في الأعراض واحفظ لسانك
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  15. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لو تم تزويجها احسن لها قبل سنتين لو بباكستاني طيب اشرف لها من التنقل بين المدن مسكينة الحين الشاب يخاف من الخروج بالليل والمشي بالشوارع وحيد فكيف هي ؟
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  16. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء "
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:14479

    قلم الحقيقه

    كل يرى الناس بعين طبعه.ولأنكم أشخاص حاقدين شجرتكم الحبيثة لكل واحد منكم تمتد جذورها في أرض قلبه الأسودالحاقد لابد أن يصبح لسانه كلسان الأفعى يقذف سمآ.
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  18. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    لاحياة لمن تنادي

    هذه نهاية التشدد وفرد العضلات على{الانثى الضعيفة والرقيقة والحساسة والعاطفية}اتقوا الله في الانثى واحسنوا التعامل معها واشعروها بالحب والحنان والامان
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  19. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    زائرة

    من سوء المعاملة عنف اسري يدمر كيان الاسرة وليس كل ام ام فهناك من تفرق بينهم بشكل كبير يجعلهم شتات وخاصة وهم صغارا امي مثلا الله المستعان وعليه التو
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  20. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    فـهــــــد

    بنت الخنبقه تدافع عنها معقوله سنتين وسليمه من الرياض الى جده اشك في ذلك ما احد يبي يختلى بواحده وما يجيها اتحداك ولكن الله يستر بس
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  21. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    المنضبط

    سنتين حتى فكوا غموض اختفائها وهي بنت !
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:14479

    قلم الحقيقه

    هذا الذي همكم ولفت انتابهكم . غابت سنتين أو قرنين وتحاولون التشكيك في أخلاق البنت وقذفها والاسائة لها.صدق الواحد منكم مايخجل من نفسه خبيث وحاقد ولئيم.
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  23. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    فـهــــــد

    أن سوء المعاملة أحد الأسباب التي أدت إلى تغيب الفتاة عن المنزل.” يعني مافيه جهات امنيه واجتماعيه تروحين لها ولا تدشرين بين المدن هذا مع الهنود هذا
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  24. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    علي العمري

    سنتين. مده. طويله. كثير.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:14479

    قلم الحقيقه

    حمدآ لله على سلامتها أولآوقبل كل شيء وأنهابخير ولم تتعرض لمكروه.ثانيآ متى يتعلم البعض أن الشدة وفرض الوصاية لاتجدي نفعآ بقدر المعاملة الطيبة مع المرأة
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  26. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    عبدالرحمن سراج منشي

    بعد سنتين يفك لغز تغيب الفتاة وتنقلها بين مكة وجدة والرياض . كلام ما يدخل العقل فين الجهود لتتبع البنت .
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  27. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    الهاشمي

    اللهم لا بلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    يالله العافية

    باعة الجوال ومختفيه لها سنتين ،، على هذا الكلام يعني في البلد مليونيين وافد متخلفين بدون هوية ، ولا من سمع ولا مندري . كف عايشه كيف تتنقل ؟؟؟؟
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  29. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    السلام عليكم

    لا حول وﻻ قوة اﻻ بالله اللهم استر عوراتنا وذراريتا وامن روعاتنا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 22:34 م
    عدد التعليقات:8644

    اللامي10

    لاحول ولاقوة الابالله اللهم استرنا في الدنيا والاخرة
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  31. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    محق

    المهم حققوا معها وان كان عملت مالا يرضي الله اجلدوها وعاقبوها
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  32. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    بعد سنتين ...؟؟؟؟ برافو عليكم ... عزالله ماقصرتم
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