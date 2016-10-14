“البحث الجنائي” بمكة يقبض على فتاة عشرينية تغيبت عن ذويها قرابة سنتين ويكشف أسباب هروبها

صحيفة المرصد: ألقت الشرطة القبض على فتاة عشرينية كانت قد هربت من أهلها منذ قرابة العامين، كما أن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة استطاعوا فك غموض اختفائها.

وبحسب موقع “سبق” فقد تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن تغيب فتاة عن منزل أهلها بأحد أحياء مكة، وعلى الفور تم تعميم البلاغ وأخذ مواصفات الفتاة ومقر سكنها الذي فقدت منه.

وبحسب المصدر وجّه قائد شعبة التحريات والبحث المقدم فيصل القرني بتكثيف البحث ومتابعة أي معلومات قد تدل على مكان اختفاء المتغيبة إذ قامت ببيع هاتفها في نفس يوم تغيبها.

وتابع المصدر: “تمكن رجال الشعبة من تتبع حركة سير الفتاة والتي اتضح أنها تنقلت بين مكة وجدة وأقامت سنة في الرياض، وعند عودتها إلى جدة بعد تغيب دام سنتين تم تتبعها والقبض عليها في أحد أحياء جدة وسلمت لجهة الاختصاص تمهيداً لإكمال التحقيق معهم، واتضح في التحقيقات الأولية أن سوء المعاملة أحد الأسباب التي أدت إلى تغيب الفتاة عن المنزل.”