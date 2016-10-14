“البحث الجنائي” بمكة يقبض على فتاة عشرينية تغيبت عن ذويها قرابة سنتين ويكشف أسباب هروبها

صحيفة المرصد: ألقت الشرطة القبض على فتاة عشرينية كانت قد هربت من أهلها منذ قرابة العامين، كما أن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة استطاعوا فك غموض اختفائها.
وبحسب موقع “سبق” فقد تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن تغيب فتاة عن منزل أهلها بأحد أحياء مكة، وعلى الفور تم تعميم البلاغ وأخذ مواصفات الفتاة ومقر سكنها الذي فقدت منه.
وبحسب المصدر وجّه قائد شعبة التحريات والبحث المقدم فيصل القرني بتكثيف البحث ومتابعة أي معلومات قد تدل على مكان اختفاء المتغيبة إذ قامت ببيع هاتفها في نفس يوم تغيبها.
وتابع المصدر: “تمكن رجال الشعبة من تتبع حركة سير الفتاة والتي اتضح أنها تنقلت بين مكة وجدة وأقامت سنة في الرياض، وعند عودتها إلى جدة بعد تغيب دام سنتين تم تتبعها والقبض عليها في أحد أحياء جدة وسلمت لجهة الاختصاص تمهيداً لإكمال التحقيق معهم، واتضح في التحقيقات الأولية أن سوء المعاملة أحد الأسباب التي أدت إلى تغيب الفتاة عن المنزل.”
تعليقات ( 34 )
فارس الزهرانيالسؤال .. أين كانت خلال السنتين
عبداللهاعوذ بالله اتقو الله في بناتكم من احسن بمعالتهم ومنها الكلمه الطيبه وتلمس حاجتهم والبنات هي ام رحمه لوالدها ان احسن تربيتها.قد تدخله الجنه برحمه الله
محب المرصدوقال صلى الله عليه وسلم(من كانت له ثلات بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار)
محب المرصدواتضح في التحقيقات الأولية أن (سوء المعاملة أحد الأسباب) .قال صلى الله عليه وسلم(رفقا بالقوارير)وقال(استوصوا بالنساء خيرا)
بقايا مشاعربنات هالايام م.يتحملون الكلمه وكله من غياب الوعي الاسري يعني اذا طلعتي للشارع بتلقين معامله طيبه انها بداية نهايتك الله يهديهم ويهدي اهلهم يحتووونهم
صدقت يا قلم الحقيقههذا الذي همكم ولفت انتابهكم . غابت سنتين أو قرنين وتحاولون التشكيك في أخلاق البنت وقذفها والاسائة لها.صدق الواحد منكم مايخجل من نفسه خبيث وحاقد ولئيم.
فوزعهود <<<<<<<. ذكر ( غير ) سعودي
عفاف اللحيانييارب أنك تاخذ روحي قبل ماجيب العار لأهلي يارب أسترني في الدنيا ولأخره
سلمان البقميفي مثل هذه الأخبار لا تجد لبني علمان وبني ليبرال اي تعليق او حتى استنكار وتأسف.. لأنهم يريدون للمرأة السعودية الانحراف والتمرد على الأسرة والمجتمع
بدرماشاء الله اجل استطاع أمن جده فك اللغز بعد سنتين ونصف ماشاء الله والله أنجاز أمني كالعاده غير مسبوق أقول ماعندكم بعد اسماء اللي فكوا اللغز
سلمانههههه ياللله خنبوقة غرد بالمعرفات الملونة نبغى الوان احمر وبنفسجي وكحلي شد حيلك بالمعرفات
عدد التعليقات:14479
قلم الحقيقهالشرف والأخلاق لاتقاس شهادته بطول غياب أو قصره.بامكان من يريد طعن شرفك والدعس على كرامتك يكفيه من الوقت ساعة واحد لاأكثر وليس سنين. لكن عقولكم تنك.
💎⭐️عهود⭐️💎لو تم تزويجها احسن لها قبل سنتين لو بباكستاني طيب اشرف لها من التنقل بين المدن مسكينة الحين الشاب يخاف من الخروج بالليل والمشي بالشوارع وحيد فكيف هي ؟
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء "
عدد التعليقات:14479
قلم الحقيقهكل يرى الناس بعين طبعه.ولأنكم أشخاص حاقدين شجرتكم الحبيثة لكل واحد منكم تمتد جذورها في أرض قلبه الأسودالحاقد لابد أن يصبح لسانه كلسان الأفعى يقذف سمآ.
لاحياة لمن تناديهذه نهاية التشدد وفرد العضلات على{الانثى الضعيفة والرقيقة والحساسة والعاطفية}اتقوا الله في الانثى واحسنوا التعامل معها واشعروها بالحب والحنان والامان
زائرةمن سوء المعاملة عنف اسري يدمر كيان الاسرة وليس كل ام ام فهناك من تفرق بينهم بشكل كبير يجعلهم شتات وخاصة وهم صغارا امي مثلا الله المستعان وعليه التو
فـهــــــدبنت الخنبقه تدافع عنها معقوله سنتين وسليمه من الرياض الى جده اشك في ذلك ما احد يبي يختلى بواحده وما يجيها اتحداك ولكن الله يستر بس
المنضبطسنتين حتى فكوا غموض اختفائها وهي بنت !
عدد التعليقات:14479
قلم الحقيقههذا الذي همكم ولفت انتابهكم . غابت سنتين أو قرنين وتحاولون التشكيك في أخلاق البنت وقذفها والاسائة لها.صدق الواحد منكم مايخجل من نفسه خبيث وحاقد ولئيم.
فـهــــــدأن سوء المعاملة أحد الأسباب التي أدت إلى تغيب الفتاة عن المنزل.” يعني مافيه جهات امنيه واجتماعيه تروحين لها ولا تدشرين بين المدن هذا مع الهنود هذا
علي العمريسنتين. مده. طويله. كثير.
عدد التعليقات:14479
قلم الحقيقهحمدآ لله على سلامتها أولآوقبل كل شيء وأنهابخير ولم تتعرض لمكروه.ثانيآ متى يتعلم البعض أن الشدة وفرض الوصاية لاتجدي نفعآ بقدر المعاملة الطيبة مع المرأة
عبدالرحمن سراج منشيبعد سنتين يفك لغز تغيب الفتاة وتنقلها بين مكة وجدة والرياض . كلام ما يدخل العقل فين الجهود لتتبع البنت .
الهاشمياللهم لا بلاء
يالله العافيةباعة الجوال ومختفيه لها سنتين ،، على هذا الكلام يعني في البلد مليونيين وافد متخلفين بدون هوية ، ولا من سمع ولا مندري . كف عايشه كيف تتنقل ؟؟؟؟
السلام عليكملا حول وﻻ قوة اﻻ بالله اللهم استر عوراتنا وذراريتا وامن روعاتنا .
عدد التعليقات:8644
اللامي10لاحول ولاقوة الابالله اللهم استرنا في الدنيا والاخرة
محقالمهم حققوا معها وان كان عملت مالا يرضي الله اجلدوها وعاقبوها
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمأستغفرالله وأتوب اليه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمأستغفرالله وأتوب اليه