بالفيديو : المولد يقود الاتحاد لقهر التعاون وصدارة دوري جميل

صحيفة المرصد : حقق الاتحاد فوزاً هاماً وصعباً على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري جميل للمحترفين، ليحافظ الفريق على صدارة الدوري.