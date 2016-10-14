بالفيديو : المولد يقود الاتحاد لقهر التعاون وصدارة دوري جميل

صحيفة المرصد : حقق الاتحاد فوزاً هاماً وصعباً على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري جميل للمحترفين، ليحافظ الفريق على صدارة الدوري.
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تعليقات ( 33 )
اتي 8الله يبارك فيك ياعمر وياالاتحاد افرح دامت لك الفرحة امجاد الاتحاد عادت سريعا ليس كفريق لم يحقق دوري الا بعد 35سنه ويحشر نفسه مع الكبار ولا عزاء لهم
اسمرعبرحـــظ
موحدفرحة مشجعي الأهلي بعد الدفع الرباعي من 35 سنه وبعدها توقف إلى 30 سنة والعميد في القمة
زهوانلوا لله وفهد المولد لهزم الاتحاد بسبب التحكيم السيئ
عدد التعليقات:14291
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
الحقبانيعلم علي الوعد الاهلي ملاك كوس او هلال نادي ملوك او شباب مع سامي جابر يجبر الخاطر ام الاتحادي فريقي الاسف علم
عدد التعليقات:14291
عمر السميريخروووج
ايهمباراة ذات مستوى ضعيف جداً ؛ المستوى الخرافي أيام زمان الثنيان وماجد
عدد التعليقات:14291
عمر السميريهاااردلك للتعاون
عدد التعليقات:14291
عمر السميريمبروك لجميع الاتحاديين والاتحاديات
عدد التعليقات:14291
عمر السميريتووته مبروووك
عدد التعليقات:14291
عمر السميرياتي 8 مبروووك
عدد التعليقات:14291
عمر السميريقشووووط مبرووك
عدد التعليقات:14291
عمر السميريفهد المواد نجم فوق العاده
عدد التعليقات:14291
عمر السميريالحكم الغى ضربتين جزاء صحيحتين للاتحاد وحسب ضربة جزاء غير صحيحه للتعاون
عدد التعليقات:14291
عمر السميريعقدة الاتحاد المزمنه هي التحكيم
عدد التعليقات:14291
عمر السميريالاتحاد يحطم كل الارقام
ابو راكانالنمر فهد هو اللاعب السعودي الذي يغير مجرى المباريات لصالح منتخب بلاده وناديه ... هنيئا للوطن بهذا اللاعب
عدد التعليقات:14291
عمر السميرييليه فهد المولد ب ٥ أهداف
عدد التعليقات:14291
عمر السميريكهربه هداف الدوري ب ٦ أهداف
عدد التعليقات:14291
عمر السميريالمولد مستوى اكثر من رائع
عدد التعليقات:14291
عمر السميريمبروووك الصداره للمونديالي
عدد التعليقات:14291
عمر السميريالاتي ف الصداره والكل من بعدوه او ي الله هذا الاتي محد قدوه
عدد التعليقات:14291
عمر السميريمبرووووك للاتحاد
موحدالحقباني هل فيه تمثيلية إصابة للاعبكم للهروب من تحليل للمنشطات الجنسية السعودية غالية ليست لكل من يتمناها افرحوا جنسية مافيه بعد 35 سنة
ااببووححممووددما هذا يا مووولد .. كبير يا مووولد .. الاتي والسعودية فخوره بك يا مووولد !!
مليون مبروك الصدارهلعشاق وعاشقات المنديالي
نادي الوطنتعليق 1 انت لابس طاقيه ماعليك حرج ومبروك الصداره لعشاق المونديالي
كايدهم اناالحقباني انت اهلاوي متخلف علم
متابع عن بعدالعنصرية يا حقباني ممقوته في الإسلام ..
اتي 8يافخر الصداره وياشرف الصداره بالاتحاد مبروك للصداره اعتلاء الاتحاد لها
مراقب فنيالمخرج لابس طاقيه ما صور 20 الف مواطن اتحادي في الجوهره ،، الف مبروووك
الحقبانيعلم اتمنى عدم منح المولد الجنسيه سعوديه الابعد عمل فحص منشطات له علم