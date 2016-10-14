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بالفيديو : المولد يقود الاتحاد لقهر التعاون وصدارة دوري جميل

14 أكتوبر, 2016 , 22:25 م
بالفيديو : المولد يقود الاتحاد لقهر التعاون وصدارة دوري جميل
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صحيفة المرصد : حقق الاتحاد فوزاً هاماً وصعباً على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري جميل للمحترفين، ليحافظ الفريق على صدارة الدوري.



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 33
    14 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    اتي 8

    الله يبارك فيك ياعمر وياالاتحاد افرح دامت لك الفرحة امجاد الاتحاد عادت سريعا ليس كفريق لم يحقق دوري الا بعد 35سنه ويحشر نفسه مع الكبار ولا عزاء لهم
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  2. 32
    14 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    اسمرعبر

    حـــظ
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  3. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    موحد

    فرحة مشجعي الأهلي بعد الدفع الرباعي من 35 سنه وبعدها توقف إلى 30 سنة والعميد في القمة
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  4. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    زهوان

    لوا لله وفهد المولد لهزم الاتحاد بسبب التحكيم السيئ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
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  6. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    الحقباني

    علم علي الوعد الاهلي ملاك كوس او هلال نادي ملوك او شباب مع سامي جابر يجبر الخاطر ام الاتحادي فريقي الاسف علم
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  7. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 23:18 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    خروووج
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  8. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    ايه

    مباراة ذات مستوى ضعيف جداً ؛ المستوى الخرافي أيام زمان الثنيان وماجد
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  9. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 23:13 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    هاااردلك للتعاون
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  10. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 23:12 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    مبروك لجميع الاتحاديين والاتحاديات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 23:12 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    تووته مبروووك
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  12. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 23:11 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    اتي 8 مبروووك
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  13. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    قشووووط مبرووك
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  14. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    فهد المواد نجم فوق العاده
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  15. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 23:08 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    الحكم الغى ضربتين جزاء صحيحتين للاتحاد وحسب ضربة جزاء غير صحيحه للتعاون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 23:07 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    عقدة الاتحاد المزمنه هي التحكيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    الاتحاد يحطم كل الارقام
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  18. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    ابو راكان

    النمر فهد هو اللاعب السعودي الذي يغير مجرى المباريات لصالح منتخب بلاده وناديه ... هنيئا للوطن بهذا اللاعب
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  19. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    يليه فهد المولد ب ٥ أهداف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    كهربه هداف الدوري ب ٦ أهداف
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  21. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 23:04 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    المولد مستوى اكثر من رائع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    مبروووك الصداره للمونديالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    الاتي ف الصداره والكل من بعدوه او ي الله هذا الاتي محد قدوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:14291

    عمر السميري

    مبرووووك للاتحاد
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  25. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    موحد

    الحقباني هل فيه تمثيلية إصابة للاعبكم للهروب من تحليل للمنشطات الجنسية السعودية غالية ليست لكل من يتمناها افرحوا جنسية مافيه بعد 35 سنة
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  26. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    ااببووححمموودد

    ما هذا يا مووولد .. كبير يا مووولد .. الاتي والسعودية فخوره بك يا مووولد !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  27. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    مليون مبروك الصداره

    لعشاق وعاشقات المنديالي
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  28. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    نادي الوطن

    تعليق 1 انت لابس طاقيه ماعليك حرج ومبروك الصداره لعشاق المونديالي
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  29. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    كايدهم انا

    الحقباني انت اهلاوي متخلف علم
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  30. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    متابع عن بعد

    العنصرية يا حقباني ممقوته في الإسلام ..
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  31. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    اتي 8

    يافخر الصداره وياشرف الصداره بالاتحاد مبروك للصداره اعتلاء الاتحاد لها
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  32. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    مراقب فني

    المخرج لابس طاقيه ما صور 20 الف مواطن اتحادي في الجوهره ،، الف مبروووك
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  33. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    الحقباني

    علم اتمنى عدم منح المولد الجنسيه سعوديه الابعد عمل فحص منشطات له علم
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