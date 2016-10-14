رجل يقرأ القرآن وسط المارة في شوارع نيويورك.. شاهد ردة فعلهم – فيديو

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، أظهر مجموعة من الشباب يقرأون القرآن وسط المارة في شوارع نيويورك ، فكان معظمهم يشعر بارتياح شديد حين سماعه كلام الله، وآخرون قالوا إنه يعني السلام والمحبة.

وأظهرت اللقطات، رفض بعض المارة الاستماع، نظراً للباس الشباب المتطوعين الإسلامي، فقرروا تغير ملابسهم اعتقاداً منهم أنها سبب هذا الرفض، وبالفعل حققت المحاولات الأخرى نجاحاً باهراً، إذ بدأ بعض الناس يستمع بشكل مطول أكثر، وأكد أن هذه الكلمات تريح القلب، وتبعث في النفس الطمأنينة، وأكدت إحدى الأمهات أن هذه الكلمات تساعدها على نوم أطفالها.