مصدر بوزارة العمل يعلق على لوحة سيارة الوزير!

صحيفة المرصد: ردت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على صورة لوحة المركبة التي حملت أحرف “ع م ل” والتي كان يستقلها الوزير الدكتور مفرج الحقباني، وتداول نشطاء “السوشيال ميديا” صورتها على نطاق واسع.
وقالت المصادر بحسب موقع “سبق” إن السيارة خاصة بالوزارة وأن اللوحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تملكها الوزارة، وليست خاصة بالوزير الحقباني، علاوة على أنها كانت في عهدة وكلاء الوزارة السابقين وتستخدم حاليًا في المهام الرسمية.
تعليقات ( 4 )
زمان الضياعمتى عمر وزاره ولا جهه رسميه اعترفت بالخطاء لازم يرقعون فيها لين يطلع المواطن غلطان ورقع يامرقع
مزاجي رايق ⭐🌟⭐كما قلت لكم اللوحة ثابته مثل الكرسي واللي متحرك هو الوزير يعني لمن يروح الوزير تبقى اللوحة للوزير اللي بعده الدولة حفظها الله حريصة على المواطنين كلهم
السلام عليكميا ساتر هل يتطلب اﻻمر كل هذه الشفافية من وزارة العمل . راحت او جات لوووووحة .
راقعطيب ... ويش القضية ؟ هالسوشال ميديا أوجدت من أفكار التوافه من الناس قيمة !!!!