مصدر بوزارة العمل يعلق على لوحة سيارة الوزير!

صحيفة المرصد: ردت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على صورة لوحة المركبة التي حملت أحرف “ع م ل” والتي كان يستقلها الوزير الدكتور مفرج الحقباني، وتداول نشطاء “السوشيال ميديا” صورتها على نطاق واسع.

وقالت المصادر بحسب موقع “سبق” إن السيارة خاصة بالوزارة وأن اللوحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تملكها الوزارة، وليست خاصة بالوزير الحقباني، علاوة على أنها كانت في عهدة وكلاء الوزارة السابقين وتستخدم حاليًا في المهام الرسمية.