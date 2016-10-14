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بالفيديو : شاهد حصان “يصارع” ثوراً هائجاً!

14 أكتوبر, 2016 , 23:43 م
بالفيديو : شاهد حصان “يصارع” ثوراً هائجاً!
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صحيفة المرصد:انتشر تسجيل مصور، أظهر حصاناً يحاول أن يهاجم ثور، لكنه يتجنب الصدام المباشر معه، في الوقت الذي كان الثور الغاضب على أهبة الاستعداد للمواجهة مستفيداً من قوة قرنيه.

وبحسب اللقطات وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، بدا أن الغلبة ستكون للثور، الذي هاجم الحصان بضراوة، وكاد أكثر من مرة أن يطعنه بقرونه، لكن رشاقة هذا الأخير ساعدته في تفادي الضربات.

وبعد دقيقة من المناورات، تمكن الحصان من قلب الطاولة على خصمه، وراح الثور يعدو في محاولة للهرب من الساحة، في حين وقف الحصان مزهواً بالانتصار الذي حققه.

ويُعتقد أن وضع الحصان والثوار في مكان واحد بهذا الشكل في البرازيل جزء من عملية تدريب الحصان على خوض مباريات مصارعة الثيران لدى جمعية الخيول البرازيلية.



تعليقات ( 1 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الغرب حتى الحيوان يزرعون فيه العنف 😂😍تحريش بين الحيوانات لأنه محرم فعلوه😤
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