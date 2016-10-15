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5 أشخاص يعتدون بساطور على طالب أمام إحدى ثانويات حي النظيم بالرياض – صور

15 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص
5 أشخاص يعتدون بساطور على طالب أمام إحدى ثانويات حي النظيم بالرياض – صور
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صحيفة المرصد: اتهمت أسرة شاب 5 أشخاص بالاعتداء على ابنهم بواسطة آلة حادة “الساطور”، مما تسبب بإصابته بقطع في أصبعه، وذلك أثناء خروجه من إحدى المدارس الثانوية بحي النظيم في الرياض، بينما تحقق شرطة المنطقة في الحادث.

وبحسب موقع “سبق” فقد قال أحد أقارب المصاب، عايض القحطاني، أنه أثناء خروج الشاب من مدرسته اعترضه 5 شبان، أحدهم معه في مدرسته، واعتدوا عليه بالضرب، وضربه أحدهم في يده اليسرى ورأسه، وتسبب بجرح عميق، وقطع في أصبعه؛ فتم نقله لمستشفى الإيمان الطبي، وتم علاجه من جراء الإصابة التي لحقت به. مبينًا أنه تم تقديم بلاغ في شرطة النظيم حول حادثة الاعتداء على قريبه.

وأوضح قريب المصاب أن من ضمن المعتدين زميله في المدرسة الثانوية بحي النظيم، والأربعة الباقون لا يعرفهم، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية تتابع القضية، وأجرت اللازم حيال الجناة للقبض عليهم.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

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    الله يهدي شبابنا وشباب المسلمين ويصلح اعمالهم
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  2. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص
    عدد التعليقات:14479

    قلم الحقيقه

    تشكيل عصابي يجب ملاحقتهم والقبض عليهم وقطع نسلهم ودابرهم بعقوبات رادعة قوية وذلك بسجنهمم مددآ طويلة عشر سنوات لكل واحد منهم مع جلدهم عشرة آلاف جلدة.
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  3. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    الرجال ناقصين عقل ودين وذمه وضمير..)
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  4. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    بقايا مشاعر

    هذولا صاحين البلد م.فيها قانون .خلاص كل ياخذ حقه بيده وش السالفه
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  5. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    يامسؤلينا ياحكامنا ... رحلوا 30 مليون أجنبي مشغلينا ومشغلينكم ببزرانهم وبعوايلهم وبأنفسهم حتى أصبحتم عاجزين عن ضبط الأمن وضبط الهمل من عيال البلد
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  6. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    عزوز

    نظيم نفر ما فيه كويس نفر
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