فيديو: شاهد.. سيارة “ساهر” في وضع مخالف لنظام المرور على طريق عام بالرياض!

صحيفة المرصد: رصد مواطن، عبر مقطع فيديو، الزحام الذي سببته سيارة تابعة لنظام الرصد الآلي “ساهر” بالطريق الفرعي لطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب بالرياض، كانت تراقب جهاز الرصد الآلي لمخالفات السرعة.
وأشار المواطن، مصور المقطع، إلى أن المركبة وهي من نوع “هيونداي أكسنت” تسببت في حدوث زحام نتيجة وقوفها الخاطئ في تضييق الطريق على المارة، وعندما تحدث مع سائق المركبة رد عليه بأن النقطة الواقف بها نتيجة “إحداثيات” وضعتها لجان بالمرور.
تعليقات ( 5 )
عبدالعزيز من القصيماهم شي لاتسرع طاير ومسرع زي الخبل معرض عمرك والابرياء لخطر مرعب .. خير انشاالله وش لاحق عليه او متخيل الناس فاكرينك بارع وسواق .. استحي على دمك
زياد 111من يوم جاء ساهر والحوادث في ازدياد وانتهاك خصوصية الركاب في يد غير أمينه. فساهر نظام للجباية وتجفيف جيوب المواطنين.
العقيليطبيعي لو ما خالفو نستغرب زيهم زي المرور ورجال المرور... تلقى الواحد منهم يعطيك مخالفه عدم ربط حزام وهو مايربط الحزام او بسبب لمبه طافيه وهو طافي نوره
ابو سليمانليته كسره 100 وصله
عدد التعليقات:4062
العنيدلو نفتك من عيانتك يامصور كان حنا بخير اي ازدحام تتكلم عنه الطريق الحركه فيه انسيابية وحلوه شكلك من اللي ضد النظام