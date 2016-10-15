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فيديو: شاهد.. سيارة “ساهر” في وضع مخالف لنظام المرور على طريق عام بالرياض!

15 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص
فيديو: شاهد.. سيارة “ساهر” في وضع مخالف لنظام المرور على طريق عام بالرياض!
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صحيفة المرصد: رصد مواطن، عبر مقطع فيديو، الزحام الذي سببته سيارة تابعة لنظام الرصد الآلي “ساهر” بالطريق الفرعي لطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب بالرياض، كانت تراقب جهاز الرصد الآلي لمخالفات السرعة.

وأشار المواطن، مصور المقطع، إلى أن المركبة وهي من نوع “هيونداي أكسنت” تسببت في حدوث زحام نتيجة وقوفها الخاطئ في تضييق الطريق على المارة، وعندما تحدث مع سائق المركبة رد عليه بأن النقطة الواقف بها نتيجة “إحداثيات” وضعتها لجان بالمرور.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 2:02 ص

    عبدالعزيز من القصيم

    اهم شي لاتسرع طاير ومسرع زي الخبل معرض عمرك والابرياء لخطر مرعب .. خير انشاالله وش لاحق عليه او متخيل الناس فاكرينك بارع وسواق .. استحي على دمك
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  2. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    زياد 111

    من يوم جاء ساهر والحوادث في ازدياد وانتهاك خصوصية الركاب في يد غير أمينه. فساهر نظام للجباية وتجفيف جيوب المواطنين.
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  3. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    العقيلي

    طبيعي لو ما خالفو نستغرب زيهم زي المرور ورجال المرور... تلقى الواحد منهم يعطيك مخالفه عدم ربط حزام وهو مايربط الحزام او بسبب لمبه طافيه وهو طافي نوره
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  4. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    ابو سليمان

    ليته كسره 100 وصله
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  5. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص
    عدد التعليقات:4062

    العنيد

    لو نفتك من عيانتك يامصور كان حنا بخير اي ازدحام تتكلم عنه الطريق الحركه فيه انسيابية وحلوه شكلك من اللي ضد النظام
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