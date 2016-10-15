فيديو: شاهد.. سيارة “ساهر” في وضع مخالف لنظام المرور على طريق عام بالرياض!

صحيفة المرصد: رصد مواطن، عبر مقطع فيديو، الزحام الذي سببته سيارة تابعة لنظام الرصد الآلي “ساهر” بالطريق الفرعي لطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب بالرياض، كانت تراقب جهاز الرصد الآلي لمخالفات السرعة.

وأشار المواطن، مصور المقطع، إلى أن المركبة وهي من نوع “هيونداي أكسنت” تسببت في حدوث زحام نتيجة وقوفها الخاطئ في تضييق الطريق على المارة، وعندما تحدث مع سائق المركبة رد عليه بأن النقطة الواقف بها نتيجة “إحداثيات” وضعتها لجان بالمرور.