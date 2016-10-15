بالفيديو : شاب سعودي يحكي نقطة تحوُّل جعلت منه كهربائي للسيارات

صحيفة المرصد:كشف الشاب السعودي “منصور” نقطة البداية والتي كانت دافعاً له لافتتاح محل لإصلاح الأعطال الكهربائية للسيارات ، وكذلك تجهيزاتها بالقصيم .

حيث أوضح الشاب منصور قائلاً : جاءتني فكرة افتتاح المحل بعدما واجهت أعطال كهربائية في سيارتي الخاصة، فقررت حينها تعلم طريقة إصلاحها، كما زوّدت سيارتي بتجهيزات خاصة جعلت الآخرين يطلبون تركيب مثلها في سياراتهم.

كما حكى “منصور” عن أكثر موقف طريف يحدث له باستمرار وهو السؤال المتكرر للزبائن عندما يصلون للمحل ألا وهو ” أين الكهربائي” ؟ ، وعندما يعلمون أنه هو من يقوم بالعمل في المحل ويديره وحده يبدون تعجبهم .

كما أضاف أنه لم يفتتح المحل مباشرة بل أنه بدأ بالعمل في استراحته الخاصة؛ إلا أنه قرر بعد ذلك افتتاح المحل الذي أصبح معروفاً ، موجهاً رسالة للشباب للخوض في هذا المجال المربح ، واستثمار إمكانياتهم فيما يخدمهم .