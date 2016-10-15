فيديو: شاهد ماذا حدث لهذا “الزبون” داخل متجر لبيع الإلكترونيات!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي مقطع فيديو مثير لمتسوق يبدو أنه يعاني من يوم سيء بأحد أكبر محلات الأجهزة الإلكترونية في بريطانيا.

يظهر بالفيديو الرجل يتفقد المنتجات حتى وصل لصف من أربعة أجهزة تلفزيونية من أنواع باناسونيك و سامسونج، و فجأة تعثر فمال على أحدهم فيسقط بشاشته على الآخر الذي أمامه ليسقطا تباعاً على الأرض، فيقوم الرجل مذهولاً و يفقد توازنه مجدداً ليتعثر و يسقط على جهازين آخرين خلفه فيسقطا أيضاً و يراه أحد العاملين بالمتجر فيضع يده على فمه مصدوماً و يحاول مساعدة الرجل البائس ويرفع الأجهزة من على الأرض لتظهر التلفيات التي كلفت أكثر من 5000 جنيها .

و زعم المشتري أنه لم يكن يقصد وإنما هي حادثة، في حين قالت إدارة المتجر أن الأجهزة مؤمن عليها، و رفعت إدارة المتجر المقطع على صفحته الرسمية على الفيسبوك وتباينت الآراء بين كون هذا المقطع غير حقيقي، و كونه مستفزاً حيث أنه غير تجاري بالمرة وضع الأجهزة بهذا الشكل للعرض.