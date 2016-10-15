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فيديو..قنديل: مصر كلها ماشية بـ”عافية”والنفاق وكلمة “مشي حالك” هما السائدان

15 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص
فيديو..قنديل: مصر كلها ماشية بـ”عافية”والنفاق وكلمة “مشي حالك” هما السائدان
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صحيفة المرصد: قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” إن مصر دولة قديمة والبيروقراطية أيضا قديمة في مصر، مشيرا إلى أن الشخصية المصرية مزدوجة. وأضاف قنديل، خلال برنامج “عامل قلق” للإعلامية هند فرحات، على قناة “العاصمة الجديدة”، مساء يوم الجمعة، أن النفاق وكلمة “مشي حالك”، هما السائدان في الوقت الحالي. وأوضح قنديل أن :”مصر بعافية في الاقتصاد والسياسة ونرجو أن ينجيها الله وهناك حالة من التيه العام والتدخلات الفجة في الإعلام نتيجة تزاوج السلطة والثروة”.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    محمد

    مصلحة المملكة العربية السعودية منبع الاسلام والعروبة ومهبط الوحي ومنبع الرسول وقيادتها الحكيمة وشعبها فوق كل اعتبار.نحن اعظم بلد وسنظل إنشاءالله
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  2. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 3:34 ص

    حسنين

    ياما وياما بذلت مجهود في خراب مصر يبو ***
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  3. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    نتمنى مسايسة الامور

    وخاصة في وقتنا الحاضر . وبعد هدوء الأمور في المنطقة نتفرغ لحل الأمور العالقة بيننا وبين ومصر وغيرها . وانا أقول الحق تصرفات السيسي فيها عدم حنكه سياسيه
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