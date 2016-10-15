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صحيفة “الفايننشال تايمز”: ضرر جديد سيلحق بمصر بسبب خلافها مع السعودية

15 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص
صحيفة “الفايننشال تايمز”: ضرر جديد سيلحق بمصر بسبب خلافها مع السعودية
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صحيفة المرصد:قالت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية, إن قرار شركة “أرامكو” الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية, أظهر أخيرا التوتر المكتوم بين البلدين حول سوريا إلى العلن.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 14 أكتوبر, أن المملكة قدمت مليارات الدولارات على هيئة قروض، ومنتجات نفطية لدعم الاقتصاد المصري منذ 2013، إلا أن الدولتين تختلفان بشدة حول سوريا, إذ تصر المملكة على رحيل النظام السوري, فيما تدعم مصر عملية سياسية تبقى على نظام بشار الأسد وفقاً لموقع المصريون.

وتابعت “الخلاف بين البلدين تطور هذه المرة إلى تلاسن إعلامي حاد متبادل بين البلدين, لدرجة أن أحد مقدمي البرامج على فضائية مصرية، اقترح عدم ذهاب المصريين لرحلات العمرة، لحرمان المملكة من مصدر دخل”.

وأشارت الصحيفة إلى شيء جديد صادم مفاده أن هذا الخلاف ليس في مصلحة مصر في هذا التوقيت, بالنظر إلى أنها تأمل موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على إقراضها 12 مليار دولار, فيما وضع الصندوق شروطا مسبقة, يجب على مصر الوفاء بها, تتضمن تخفيض قيمة الجنيه, ودعم الطاقة، وتأمين قرض يتراوح بين 5-6 مليارات دولار, لتمويل الإصلاحات المطلوبة منها.

وخلصت “الفايننشال تايمز” إلى القول إن الخلاف مع المملكة , وهي أكبر الداعمين لمصر, قد يؤثر سلبيا على مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد, في حال عجزت عن توفير القرض المطلوب منها لتمويل الإصلاحات.

وكانت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية, قالت أيضا إن التوتر الحاصل في العلاقات بين القاهرة والرياض, تسبب على الفور في إلحاق أضرار بالاقتصاد المصري, الذي يعاني بالأساس من أزمة حادة.

وأضافت الشبكة في تقرير لها في 12 أكتوبر أن قرار شركة “أرامكو” الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية, أدى إلى تراجع مؤشرات البورصة المصرية, كما انخفضت قيمة العملة المحلية انخفاضا قياسيا في السوق السوداء, حسب تعبيرها.

وتابعت الشبكة أن السعودية هي الداعم الأكبر للاقتصاد المصري، ولذا أثار قرار المملكة تعليق برنامج المساعدات النفطية لمصر، مخاوف المستتثمرين بشدة, وأدى على الفور إلى هبوط مؤشرات البورصة المصرية.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 4:02 ص

    العمده

    لا لا لا خوفنى المطالَب بتوقيف رحلات العمره من مصر للسعوديه حتى لايستفيد الاقتصاد السعودي .هذه نكتة العام الجديد ياليت حكومتهم تطبقها ونشوف مين يخسر!!!
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  2. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 4:01 ص

    دلال

    مصلحة المملكة العربية السعودية قيادة وشعب فوق الجميع وبلدنا اعظم بلد وبيظل انشاء الله اعظم واطهر بلد.
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  3. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 3:57 ص

    العز

    ينتبهوا كويس عشان مايتورطوا.هذي السعودية ولهم في الماضي دروس كثيرة.هوءلاء استرجعوا ارضهم سيناء باتفاقية استسلام والكل عارف هذا وراجع السجلات العالمية
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  4. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص

    طلال

    تاريخياً نحن منبعالعروبة والإسلام ومهبط الوحي للتوضيح** الي عايشين على المساعدات والمعونات ويكفينا شرف ان الرسول من ارضنا وبس كلام فاضي
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  5. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص

    الشنفره

    يجب ان يكون الحوارمع مصر سياسي وليس عاطفي واي قرض يقدم لمصريقدم عن طريق البنك الاسلامي للتنميه عشان يرجع
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  6. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    ياسر

    السعودية وبس وأمننا شعبناوحكومتنا فوق اي اعتبار.هذيالسعودية منبع العروبة والإسلام،ومن فين دخل لهم الاسلام وكيف تعلموا يتكلموا عربي.خليهم **
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  7. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 3:47 ص

    طارق

    أعطيناهم فوق حجمهم توقفون على المساعدات منا وغيرنا لذا يجب وضعهم في محلهم الصحيح.
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  8. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 3:44 ص

    عمر

    ومن هم،هل هم الصين،اليابان،باكستان،الهند؟هم بلد غير صناعي يعتمد على دعم السعودية منبع العروبة ومنبع الرسول والإسلام ودعم الغير
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  9. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 3:42 ص

    سلمان

    حامد كرزاي هههه ايش اخبار المعرفات
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  10. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    ايه

    “الفايننشال تايمز” البريطانية بعد الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي اخذت تخلط الحابل بالنابل والنابل بالحابل الشمال جنوب والجنوب شمال
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  11. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    خالد

    ***كافي مئات مليارات الدولارات الي عطيناهم وخلي اعلامهم الي يهايط ويسب فينا يفلس وما يلقو رواتب
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  12. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 3:19 ص

    طحلب

    أتمنى أن تشترط القيادة السعودية المصالحة مع مصر بمقايضة المليارات بتملك أراض للزراعة فأرض مصر أرض خصبة بشهادة الله لها
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  13. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص

    حامد كرزاي

    لا خلاف و لاشيء قبل شهر تم دعمهم وثلاثة مليون مقيم مصري في السعودية.. و نفط ارامكو اعتذرت لشهر واحد فقط..
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  14. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    مسمار

    طيب ماحد فكر ليه السيسي خرج ع الاجماع العربي وخالف المملكه ويرغب ببقاء الاسد؟ لانه يريد ابقاء جهة الشمال ( سوريا) فزاعه لابتزازنا حتى لاينقطع رزقه
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  15. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 3:01 ص

    تصبح العاصمه الرياض مركز القيادة

    ونبني اقتصاد اقوى من اقتصاد امريكا والصين ومنها نفتك من المشاكل ونصير دولة وحده وشعب واحد
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  16. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 2:56 ص

    مصر والعراق واليمن والاردن اقترح ظمها للسعودية تصبح دولة واحدة

    من رايي المتواضع دمج الدول العربية بدولة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله حتى دول الخليج ماهو رايكم يامتابعين المرصد انتم معي
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  17. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    زياد 111

    نتمنى إن الساسة المصريين يرجعون إلى رشدهم ويحكمون عقولهم . ولا يكونون سبب في الإضرار بالشعب المصري العربي الأبي. وسبب في عزلته وتمزيقه وتجويعه
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  18. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    هايدي

    أهم شي صورة السيسي اختارتها المرصد بعناية خخخخخخ ..يكابر وهو دولته خيرها من الله ثم من السعودية
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  19. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 2:48 ص

    دحوم1

    صحيح انك *** يعني وش استفد يوم صوت مع روسيا وايران ضد اطفال وشيوخ ونساء سوريا الذي يقصفهم الروس ولايرانين بحلب سحبو عليك الروس
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  20. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 2:48 ص

    السيسي قاد مصر للهاويه والشعب المصر صبر مافيه الكفايه

    اثبت انه غير قادر على قباده مصر رئيس ***
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  21. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    مرسي هو اول من خان
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  22. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    خلاص عاوزين رحيل

    ماينفعش حنا نجيب مرسي مكانه طلع صفر السيسي
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  23. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    سعيد

    وديت الرز فين يا سيسي ..
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