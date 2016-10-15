صحيفة “الفايننشال تايمز”: ضرر جديد سيلحق بمصر بسبب خلافها مع السعودية

صحيفة المرصد:قالت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية, إن قرار شركة “أرامكو” الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية, أظهر أخيرا التوتر المكتوم بين البلدين حول سوريا إلى العلن.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 14 أكتوبر, أن المملكة قدمت مليارات الدولارات على هيئة قروض، ومنتجات نفطية لدعم الاقتصاد المصري منذ 2013، إلا أن الدولتين تختلفان بشدة حول سوريا, إذ تصر المملكة على رحيل النظام السوري, فيما تدعم مصر عملية سياسية تبقى على نظام بشار الأسد وفقاً لموقع المصريون.
وتابعت “الخلاف بين البلدين تطور هذه المرة إلى تلاسن إعلامي حاد متبادل بين البلدين, لدرجة أن أحد مقدمي البرامج على فضائية مصرية، اقترح عدم ذهاب المصريين لرحلات العمرة، لحرمان المملكة من مصدر دخل”.
وأشارت الصحيفة إلى شيء جديد صادم مفاده أن هذا الخلاف ليس في مصلحة مصر في هذا التوقيت, بالنظر إلى أنها تأمل موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على إقراضها 12 مليار دولار, فيما وضع الصندوق شروطا مسبقة, يجب على مصر الوفاء بها, تتضمن تخفيض قيمة الجنيه, ودعم الطاقة، وتأمين قرض يتراوح بين 5-6 مليارات دولار, لتمويل الإصلاحات المطلوبة منها.
وخلصت “الفايننشال تايمز” إلى القول إن الخلاف مع المملكة , وهي أكبر الداعمين لمصر, قد يؤثر سلبيا على مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد, في حال عجزت عن توفير القرض المطلوب منها لتمويل الإصلاحات.
وكانت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية, قالت أيضا إن التوتر الحاصل في العلاقات بين القاهرة والرياض, تسبب على الفور في إلحاق أضرار بالاقتصاد المصري, الذي يعاني بالأساس من أزمة حادة.
وأضافت الشبكة في تقرير لها في 12 أكتوبر أن قرار شركة “أرامكو” الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية, أدى إلى تراجع مؤشرات البورصة المصرية, كما انخفضت قيمة العملة المحلية انخفاضا قياسيا في السوق السوداء, حسب تعبيرها.
وتابعت الشبكة أن السعودية هي الداعم الأكبر للاقتصاد المصري، ولذا أثار قرار المملكة تعليق برنامج المساعدات النفطية لمصر، مخاوف المستتثمرين بشدة, وأدى على الفور إلى هبوط مؤشرات البورصة المصرية.
تعليقات ( 23 )
العمدهلا لا لا خوفنى المطالَب بتوقيف رحلات العمره من مصر للسعوديه حتى لايستفيد الاقتصاد السعودي .هذه نكتة العام الجديد ياليت حكومتهم تطبقها ونشوف مين يخسر!!!
دلالمصلحة المملكة العربية السعودية قيادة وشعب فوق الجميع وبلدنا اعظم بلد وبيظل انشاء الله اعظم واطهر بلد.
العزينتبهوا كويس عشان مايتورطوا.هذي السعودية ولهم في الماضي دروس كثيرة.هوءلاء استرجعوا ارضهم سيناء باتفاقية استسلام والكل عارف هذا وراجع السجلات العالمية
طلالتاريخياً نحن منبعالعروبة والإسلام ومهبط الوحي للتوضيح** الي عايشين على المساعدات والمعونات ويكفينا شرف ان الرسول من ارضنا وبس كلام فاضي
الشنفرهيجب ان يكون الحوارمع مصر سياسي وليس عاطفي واي قرض يقدم لمصريقدم عن طريق البنك الاسلامي للتنميه عشان يرجع
ياسرالسعودية وبس وأمننا شعبناوحكومتنا فوق اي اعتبار.هذيالسعودية منبع العروبة والإسلام،ومن فين دخل لهم الاسلام وكيف تعلموا يتكلموا عربي.خليهم **
طارقأعطيناهم فوق حجمهم توقفون على المساعدات منا وغيرنا لذا يجب وضعهم في محلهم الصحيح.
عمرومن هم،هل هم الصين،اليابان،باكستان،الهند؟هم بلد غير صناعي يعتمد على دعم السعودية منبع العروبة ومنبع الرسول والإسلام ودعم الغير
سلمانحامد كرزاي هههه ايش اخبار المعرفات
ايه“الفايننشال تايمز” البريطانية بعد الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي اخذت تخلط الحابل بالنابل والنابل بالحابل الشمال جنوب والجنوب شمال
خالد***كافي مئات مليارات الدولارات الي عطيناهم وخلي اعلامهم الي يهايط ويسب فينا يفلس وما يلقو رواتب
طحلبأتمنى أن تشترط القيادة السعودية المصالحة مع مصر بمقايضة المليارات بتملك أراض للزراعة فأرض مصر أرض خصبة بشهادة الله لها
حامد كرزايلا خلاف و لاشيء قبل شهر تم دعمهم وثلاثة مليون مقيم مصري في السعودية.. و نفط ارامكو اعتذرت لشهر واحد فقط..
مسمارطيب ماحد فكر ليه السيسي خرج ع الاجماع العربي وخالف المملكه ويرغب ببقاء الاسد؟ لانه يريد ابقاء جهة الشمال ( سوريا) فزاعه لابتزازنا حتى لاينقطع رزقه
تصبح العاصمه الرياض مركز القيادةونبني اقتصاد اقوى من اقتصاد امريكا والصين ومنها نفتك من المشاكل ونصير دولة وحده وشعب واحد
مصر والعراق واليمن والاردن اقترح ظمها للسعودية تصبح دولة واحدةمن رايي المتواضع دمج الدول العربية بدولة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله حتى دول الخليج ماهو رايكم يامتابعين المرصد انتم معي
زياد 111نتمنى إن الساسة المصريين يرجعون إلى رشدهم ويحكمون عقولهم . ولا يكونون سبب في الإضرار بالشعب المصري العربي الأبي. وسبب في عزلته وتمزيقه وتجويعه
هايديأهم شي صورة السيسي اختارتها المرصد بعناية خخخخخخ ..يكابر وهو دولته خيرها من الله ثم من السعودية
دحوم1صحيح انك *** يعني وش استفد يوم صوت مع روسيا وايران ضد اطفال وشيوخ ونساء سوريا الذي يقصفهم الروس ولايرانين بحلب سحبو عليك الروس
السيسي قاد مصر للهاويه والشعب المصر صبر مافيه الكفايهاثبت انه غير قادر على قباده مصر رئيس ***
خلاص عاوزين رحيلماينفعش حنا نجيب مرسي مكانه طلع صفر السيسي
سعيدوديت الرز فين يا سيسي ..