فيديو: شاهد الأمير “خالد بن طلال” يودع ابنه “الضابط” قبل ذهابه للحد الجنوبي

صحيفة المرصد : تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقَّه الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز أثناء وداعه لابنه الملازم الأمير محمد، الذي اتجه إلى الحد الجنوبي للمشاركة مع قوات الحرس الوطني في الذود عن الوطن.
كما أضاف الأمير خالد في تغريدة أخرى عبر ” تويتر” ، أنه يتشرف بأن يكون ابنه في الصفوف الأمامية مع إخوانه المرابطين الذين لا تخيفهم طلقات الرصاص والقذائف ويتسارعون للذود عن الوطن.
كما أبدى المغردين إعجابهم بالمقطع ، داعين للملازم الأمير محمد بن خالد بن طلال هو وزملاءه والمرابطين بالحد الجنوبي بالعودة سالمين وظافرين بالنصر .
تعليقات ( 4 )
الخالدالفرح يعم الكل سمو الامير طلال بن عبدالعزيز الى الحد الجنوبي الله يوفقه ويرعاك جزاه الله خير
البرقاوياللهم في هذا اليوم الكريم ندعوك بان تشفي مرضنا ومرضى المسلمين وتوفقنا وتوفق اخواني المؤمنين للخير والنصر المبين وان تحفظهم وتعزهم وان تشفي ابن الامير
عدد التعليقات:14291
هيفاء @😥😥😥 اصعب شي الووداع والدموع تحبس في الداخل والقلب موجوووع 💔😪 جنودانا البواسل نستودعكم الله جميعاااااااااا 🌾🌾