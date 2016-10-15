فيديو: شاهد الأمير “خالد بن طلال” يودع ابنه “الضابط” قبل ذهابه للحد الجنوبي

صحيفة المرصد : تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقَّه الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز أثناء وداعه لابنه الملازم الأمير محمد، الذي اتجه إلى الحد الجنوبي للمشاركة مع قوات الحرس الوطني في الذود عن الوطن.

كما أضاف الأمير خالد في تغريدة أخرى عبر ” تويتر” ، أنه يتشرف بأن يكون ابنه في الصفوف الأمامية مع إخوانه المرابطين الذين لا تخيفهم طلقات الرصاص والقذائف ويتسارعون للذود عن الوطن.

كما أبدى المغردين إعجابهم بالمقطع ، داعين للملازم الأمير محمد بن خالد بن طلال هو وزملاءه والمرابطين بالحد الجنوبي بالعودة سالمين وظافرين بالنصر .