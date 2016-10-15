فيديو..الباحث محمد العبد الكريم: تحريم اختلاط الرجل والمرأة يخص “الخلوة” فقط

صحيفة المرصد: قال الكاتب والباحث، محمد العبد الكريم، إن اختلاط الرجل والمرأة سنة كونية ولهذا لا يمكن فصلهم بشكل تام، مؤكدا أن الشريعة لم تنص على هذا وأن تحريم اختلاط الرجل والمرأة يكمن في اختلاطهم في “الخلوة” فقط ، لذا فهي لا تعد إشكالية كبيرة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “حديث العمر”، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، مع الإعلامي سلطان السعد القحطاني، أن أخلاقيات الإسلام ومجموعة القيم والفضيلة التي ينص عليها الدين الإسلامي جعلت هناك نوع من أنواع الضبط في مثل هذه الأمور، لافتا إلى أنه لا مانع من وجود قانون يحكم العلاقة بين الرجل والمرأة لأنه أمر طبيعي، ولكن لا يمكن فصلهم وفقا لموقع روتانا.

وأشار “العبد الكريم” إلى أن هناك إشكالية أخرى متعلقة بكون الخطاب الديني لا يتفق مع الدولة الحديثة، مؤكدا أن الخطاب لم يتجدد منذ زمن بعيد، وهذا أثر على الخطاب الديني بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ممتدة منذ عقود كبيرة، وكان هناك جدل دائم حول أزمة الخطاب الديني، معبرا عن اعتقاده بوجود أزمة حقيقية.

وأكد أن التطبيق المجرد لقاعدة سد الذرائع التي يأخذها البعض كأنها باب لغلق كل الأشياء غير المرغوب فيها، يؤدي إلى نتائج مفزعة، خاصة أنهم قد تحرم أشياء من باب الحرية والأشياء الحلال في الشريعة، لافتا إلى أنه لابد أن يتم استخدام القاعدة بشكل عقلاني وألا يتم تحريم شيء إلا إذا كان يتسبب في مفسدة وضرر بالغ، موضحا أن وجهات النظر تختلف في هذه الأزمة، مثلا فهي أزمة حقيقية عند أصحاب النظرة اليسارية أو الليبرالية، فضلا عن بعض التيارات الأخرى والمثقفين الذي يعتقدون أن مجرد تدخل الدين في الحياة العامة، تحدث مشكلة أساسية.

