فيديو..الباحث محمد العبد الكريم: تحريم اختلاط الرجل والمرأة يخص “الخلوة” فقط

صحيفة المرصد: قال الكاتب والباحث، محمد العبد الكريم، إن اختلاط الرجل والمرأة سنة كونية ولهذا لا يمكن فصلهم بشكل تام، مؤكدا أن الشريعة لم تنص على هذا وأن تحريم اختلاط الرجل والمرأة يكمن في اختلاطهم في “الخلوة” فقط ، لذا فهي لا تعد إشكالية كبيرة.
وأضاف خلال لقائه في برنامج “حديث العمر”، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، مع الإعلامي سلطان السعد القحطاني، أن أخلاقيات الإسلام ومجموعة القيم والفضيلة التي ينص عليها الدين الإسلامي جعلت هناك نوع من أنواع الضبط في مثل هذه الأمور، لافتا إلى أنه لا مانع من وجود قانون يحكم العلاقة بين الرجل والمرأة لأنه أمر طبيعي، ولكن لا يمكن فصلهم وفقا لموقع روتانا.
وأشار “العبد الكريم” إلى أن هناك إشكالية أخرى متعلقة بكون الخطاب الديني لا يتفق مع الدولة الحديثة، مؤكدا أن الخطاب لم يتجدد منذ زمن بعيد، وهذا أثر على الخطاب الديني بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ممتدة منذ عقود كبيرة، وكان هناك جدل دائم حول أزمة الخطاب الديني، معبرا عن اعتقاده بوجود أزمة حقيقية.
وأكد أن التطبيق المجرد لقاعدة سد الذرائع التي يأخذها البعض كأنها باب لغلق كل الأشياء غير المرغوب فيها، يؤدي إلى نتائج مفزعة، خاصة أنهم قد تحرم أشياء من باب الحرية والأشياء الحلال في الشريعة، لافتا إلى أنه لابد أن يتم استخدام القاعدة بشكل عقلاني وألا يتم تحريم شيء إلا إذا كان يتسبب في مفسدة وضرر بالغ، موضحا أن وجهات النظر تختلف في هذه الأزمة، مثلا فهي أزمة حقيقية عند أصحاب النظرة اليسارية أو الليبرالية، فضلا عن بعض التيارات الأخرى والمثقفين الذي يعتقدون أن مجرد تدخل الدين في الحياة العامة، تحدث مشكلة أساسية.
تعليقات ( 21 )
ميادهسواء قضيه اسقاط الولايه او قياده المراة بس نبغى قرار ملكي والشعب كله بيسكت ويقعد يمجد القرار مو محتاجين راي الشارع السعودي
عبداللهباحث ...وش باحثن فيه ،،،،ابو فيصل ١ والله انك صادق
الرادار.........سد الذرائع محتاج غربله وتجديد في بعض أمور الحياه مثل ركوب المرأة مع الباكستاني والهندي والصهيوني أليس هذا يسمى خلوه محرمه
إستشاري صحننتظر تعيين الكاتب محمد العبدالكريم عضو هيئة كبار العلماء .....إسمك ياكاتب وياباحث والقناة التي اظهرتك تحتها خطوط حمراء .
ميادةعليك نور ياشيخ هنا محللين الخلوه ومحرمين الاختلاط فاهمين الدين بالمقلوب هههههههههه
ابوفيصل 1يااخانا الباحث ارجو التكرم بالرجوع الى الاخ عبدالله بن بخيت وأخذ الموافقة منه قبل الإدلاء بأي تصريح ديني لوجود ملاحظات لابن بخيت على الباحثين والدعاة
كلمة حقوالله مابقي الا ****يتكلمون في أمور الدين ويفتون ..
الرد على الباحثأنت ليس باحث بل صاحب**** الغير محبب لدى المجتمع المسلم العربي المحافظ على التعاليم الأسلامية السمحا
الرادار.........من يمنع المرأة أن تسوق في سياره ويسمح لها أن تركب مع الباكستاني والهندي والصهيوني لا ترتجي منه خير هو وسد الذرائع تبعه
تركيهههههههه قول والله لا من جد
الرادار.........ارجعوا إلى ماقبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان الناس عايشين في المدينة المنورة
فهدالحلال بين والحرام بين ... الله يعز هذه الدوله ويعز حكامنا ويحفظ لنا مشائخنا وكبار علمائنا ماذا يحكمون وماذا يقولون غيرهم مالنا باللي يقول واللي ساكت
هاهاذا بتمنع الأشياء عشان ماتصير مشاكل معناته المشكلة في التربية والتأسيس ، باب سد الذرائع فتح لعدم وجود الثقة
ابوفيصل 1من وين طلع لنا هذا الباحث كل ما قلنا سلمنا جانا من يشغلنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من مثيرين الفتن .
مسماراللي مو فاهم معني الاختلاط انا اقلك تعريف الاختلاط هو مشروع يسعي لتحقيقه الليبراليون ممن يدعون التحظر والانفتاح وهم من اكثر الناس تشددا في بيوتهم
اسمرعبرعز الله ان رؤية ٢٠٣٠ وحنا مازلنا نناقش موضوع الاختلاط ماتبشر بخير .. الدول تتقسم والحروب تعم المنطقة وحنا مشغولين بالعباية والاختلاط ..
البنط العريضاللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت عليه أفضل كتبك، أحسنها نظاماً في الدنيا والآخرة
فارس الزهرانيصدقت بؤه و الله انك فاهم نشكرك
مسماروالخلوه كيف تجي اذا لم يسبقها اختلاط!! وماضنتي الشيطان جا فجأه اكيد رتب اختلاطهم نقلكم ان الخطا ليس في النصوص الشرعيه بل في اساءة فهما
ناخذ راي الاخ قلم الحقيقةموضوع الاختلاط موضوع مافهم فيه بس اتوقع المختصين يفيدوننا
-؟يارب اكفنا شر الفتن ماظهر منها وما بطن وخاصة في هذه الايام الصعبه اللهم وحد شملنا ولا تفرقنا واحفظ وطنا وقادتنا وشعبنا من كيد الكائدين ومن شر الاشرار