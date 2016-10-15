ما أروع (تكفيخ) بعض الناس

أهداني أحدهم (جزمة) دون أية مناسبة، وهي أولاً مقاسها (45)، وأنا مقاس قدمي (42)، وثانيًا هي (مشخلعة) وذات ألوان، ولم يكن ينقصها إلا أن يطوقها خلخال.

وأسفت على الرجل يهدي رجلاً آخر مثل هذه الهدية المخجلة، وهي ذكرتني بحادثة جاء فيها أنه عندما زار الأديب المهجري (توفيق ضعون) صديقه الشاعر نعمة قازان، وهو صاحب مصنع أحذية شهير، فظفر من المصنع بهدية، فقال قازان:

لقد أهديت توفيقًا حذاء فقال الحاسدون: وما عليه؟

أما قال الفتى العربي يومًا: شبيه الشيء منجذب إليه؟

فرد عليه ضعون:

لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أستأهل الدنيا وما فيها

لكن قبلت بهذا النعل معتقدًا أن الهدايا على مقدار مهديها

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هناك (قوانين) كلكم تقريبًا تعرفونها، وأكثركم مروا بها، ومن شدة (لكاعتها) لا بد أن نوردها لكم:

1 / قانون (الاصطفاف): إذا كنت صافًا في طابور بطيء، وانتقلت إلى الطابور الثاني، طابورك اللي كنت فيه بيصير يمشي أسرع من طابورك اللي انتقلت إليه.

2 / قانون (التصليح): بعد أن تتسخ يداك من زيت الماكينة، تجيك حكة في خشمك.

3 / قانون (المعدات): إذا طاح منك شيء، تأكد أنه يأخذ يتدحرج إلى أن يصل إلى مكان صعب تطلعه منه.

4 / قانون (الاستحمام): إذا كان رأسك ووجهك وجسمك كله ملغوصًا بالصابون، فجأة يدق التليفون ولا يسكت.

5 / قانون (المفاتيح): إذا كانت عندك مفاتيح متشابهة، وتريد أن تفتح باب البيت مثلاً، بكون المفتاح الذي يفتح هو آخر واحد تجربه.

6 / قانون (المطبات): عندما تكون في الطائرة، وما إن تتناول كأس الماء لتشربه، حتى تبدأ الطائرة تهتز بفعل المطبات الهوائية.

7 / قانون (الإشارات): إذا كان عندك مشوار مستعجل، فكل ما توصل إشارة تولع أحمر في وجهك.

8 / قانون (الشاورما): إذا اشتريت شاورما واحدة تأكلها ما تشبع وتريد الثانية، وإذا اشتريت تنتين تشبع من أول واحدة.

9 / قانون (الليالي الملاح): أن تكون معزومًا على سهرة كلها بسط وانشراح، وتذهب في يوم الجمعة وتجد المكان خالي الوفاض تعشش فيه العناكب، وعندما تسأل عن السبب تجد أن موعد السهرة كان ليلة الجمعة لا يومها وتعود بخفي حنين، بعد أن (طارت الطيور بأرزاقها).

10 / وأخيرًا، إليكم أسخف هذه القوانين، وهو بلا شك قانون (المصادفات) – الله لا يبارك فيه – وهو أن تكون مع واحدة – أقصد مع واحد في إحدى الأسواق – ولا تريد أحدًا يشوفك معه، وفجأة يطلع لك من تحت الأرض كل اللي تعرفهم.

ساعتها تتمنى أن تكون لديك الشجاعة والقوة الكافية، لكي (تكفخهم) وتتوطى في بطونهم.

نقلا عن الشرق الأوسط