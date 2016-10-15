داعش يدشن “سوق الخلافة “ على “الواتس اب “ لبيع وشراء “النساء المختطفات”!

صحيفة المرصد: مازال تنظيم «داعش» الإرهابى يثير الضجة بعد انتشار عباره «سبية ثيب للبيع.. أسلمت وحسن إسلامها.. السوم: تسعة آلاف دولار» فى إحدى الإعلانات.

وزادت هذه المتاجرات بالنساء بعد ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي وإعلانه للخلافة المزعومة في عام 2014، لكنها اليوم لم تعد حكرا على التنظيم كما كان في السابق، بل تحولت لـ«سوق رائجة» بين مقاتلي التنظيم الإرهابي الذين انشأوا منصات إلكترونية للمتاجرة بالنساء في ما بينهم.

ووفقا لصحيفة عكاظ, فإن عمليات «بيع وشراء» المختطفات لاسيما «الإيزيديات» باتت «تجارة» مربحة تدر «مبالغ مالية كبيرة» على التنظيم، الذي تمكن في يونيو الماضي من بيع 42 إيزيدية «بمبالغ تراوحت بين 500 إلى 2000 دولار أمريكي» ,بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأنشأ مقاتلو التنظيم الإرهابي أخيرا صفحة على تطبيق «تليغرام» تحت عنوان «سوق الخلافة» للمتاجرة بالنساء في ما بينهم، ويحتوي كل إعلان تبثه الصفحة على تفاصيل كاملة عن «السبية»، وأبرز ما تجيده من أعمال منزلية، إضافة إلى عمرها وطولها ووزنها ومكان وجودها.

وتسمح الصفحة بتبادل الرسائل بين أعضائها المشتركين فيها، الذين بلغ عددهم بعد إنشائها نحو 202 عضو، كان أحدهم طلب من مرسل الإعلان أن يزوده بصورة للسبية التي أعلن عنها معتبراً أن «الشوفة طبيعية» وبالتالي يستطيع تحديد سعرها.

وجاء في أحد الإعلانات ما نصه: «بيع سبية تبلغ من العمر 13 عاماً، أسلمت وحسن إسلامها وبدأت تحفظ القرآن الكريم، وتجيد التنظيف والغسيل، بشكل عام جيدة وتستطيع أن تأمن عليها في البيت لوحدها».

وجاء في إعلان آخر: «سبية للبيع، عمرها 27 عاما، يوجد معها طفل عمره ثلاثة أعوام، جمالها 60%، من كردستان، السوم 7500 دولار والبيع قريب جداً».