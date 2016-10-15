داعش يدشن “سوق الخلافة “ على “الواتس اب “ لبيع وشراء “النساء المختطفات”!

صحيفة المرصد: مازال تنظيم «داعش» الإرهابى يثير الضجة بعد انتشار عباره «سبية ثيب للبيع.. أسلمت وحسن إسلامها.. السوم: تسعة آلاف دولار» فى إحدى الإعلانات.
وزادت هذه المتاجرات بالنساء بعد ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي وإعلانه للخلافة المزعومة في عام 2014، لكنها اليوم لم تعد حكرا على التنظيم كما كان في السابق، بل تحولت لـ«سوق رائجة» بين مقاتلي التنظيم الإرهابي الذين انشأوا منصات إلكترونية للمتاجرة بالنساء في ما بينهم.
ووفقا لصحيفة عكاظ, فإن عمليات «بيع وشراء» المختطفات لاسيما «الإيزيديات» باتت «تجارة» مربحة تدر «مبالغ مالية كبيرة» على التنظيم، الذي تمكن في يونيو الماضي من بيع 42 إيزيدية «بمبالغ تراوحت بين 500 إلى 2000 دولار أمريكي» ,بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وأنشأ مقاتلو التنظيم الإرهابي أخيرا صفحة على تطبيق «تليغرام» تحت عنوان «سوق الخلافة» للمتاجرة بالنساء في ما بينهم، ويحتوي كل إعلان تبثه الصفحة على تفاصيل كاملة عن «السبية»، وأبرز ما تجيده من أعمال منزلية، إضافة إلى عمرها وطولها ووزنها ومكان وجودها.
وتسمح الصفحة بتبادل الرسائل بين أعضائها المشتركين فيها، الذين بلغ عددهم بعد إنشائها نحو 202 عضو، كان أحدهم طلب من مرسل الإعلان أن يزوده بصورة للسبية التي أعلن عنها معتبراً أن «الشوفة طبيعية» وبالتالي يستطيع تحديد سعرها.
وجاء في أحد الإعلانات ما نصه: «بيع سبية تبلغ من العمر 13 عاماً، أسلمت وحسن إسلامها وبدأت تحفظ القرآن الكريم، وتجيد التنظيف والغسيل، بشكل عام جيدة وتستطيع أن تأمن عليها في البيت لوحدها».
وجاء في إعلان آخر: «سبية للبيع، عمرها 27 عاما، يوجد معها طفل عمره ثلاثة أعوام، جمالها 60%، من كردستان، السوم 7500 دولار والبيع قريب جداً».
تعليقات ( 19 )
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش الاوغاد .....
Ymni mahbobهل تعلم اخي المسلم طريقه سهله لك اينما رحت وذهبت كيف تعرف ان اللي أمامك داعشي شف لحيته تكون طويله وثوبه قصير ووجه اسود مغضوب عليه فاحذر!!!!!
Ymni mahbobكيف تعرف ان اللي امامك داعشي شف ثوبه وتعرف....
من حائلوالرافضه والحشد الشعبي ماذا يفعل بأهل السنه بالعراق وسوريا ؟ اشد واخطر من داعش
روبن هود القحطانيولا زالوا يضحكون الأمريكان على العالم بصناعة داعش حتى يبرروا جرائم تمدد الحشد الشيعي وأن الوضع مشترك بين مجانين من الطرفين ليسكت العالم وتتمدد أيران
عدد التعليقات:1136
نبرااساكثر المنظمين لداعش ما وداهم هناك الا لمثل هالسوالف،،
Ymni mahbobاستغفر الله،،،،
Ymni mahbobالمشكله انهم من اهل الضلاله والخرابه....
عدد التعليقات:401
أبوخالد السعودي / الدمامحسبنا الله ونعم الوكيل
فيصلتعريف الدواعش / هم مخلوقات فضائيه هبطوا عام 1985 قبل الميلاد في جبال قندهار وتمددوا في اسيا الوسطى وهضبة الاناضول حتى وصلوا بلاد مابين النهرين والفرات
ينبع البحر( لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً )
تركيالله يلعنكم يادواعش ياكلاب الله يسلط عليكم وينتقم منكم ياعديمين الانسانية ياخونة لعنة الله عليكم يافاسقين****
فلان الفلانيلعن الله الدواعش
وليدلعنة الله عليكم يا مجرمين يا خبثاء يا انجاس يا خنازير
رازان سعوديالله صباح خير يايتعرن بالأفلام ولا يباعن وبالتالي الضحية هالمقرودة المرة حسبي الله ونعم الوكيل
ابوعلي 990حسبنا الله عليكم
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريهذي سوالف الروافض في احتفاليات عاشوراء ** الروافض عبدة القبور والحسينيات أبناء عاشوراء ليلة المجهولين سرطان في جسد الامه الاسلاميه والعربية
وجهة نظراخزاكم الله ي دواعش ي انجاس
نذيرارءيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون