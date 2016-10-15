الكشف عن سبب إخضاع فايز المالكي إلى التحقيق …ومغردون يتفاعلون

صحيفة المرصد: بعد نشر الفنان فايز المالكى فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يتضمن الدعوة إلى مساعدة مريض , أحيل للتحقيق من قبل شرطة منطقة الرياض .
واتضح أن الجهة الشاكية هي الخدمات الطبية في وزارة الدفاع و التى لم تعلق على خبر التحقيق مع المذكور.
ومرة أخرى نشر المالكى فيديو أوضح فيه أنه جرى التحقيق معه إثر تغريدة نشرها سابقاً، متعلقة بطلب مساعدة إنسانية، لفقير يحتاج إلى علاج والدته.
ووفقا لصحيفة الحياة, قال المالكي: «عملنا خير وسوينا تغريدة واليوم يتم التحقيق معنا». وطالب بعدم التواصل معه في أي مطلب خيري، معتذراً إلى الخدمات الطبية في وزارة الدفاع السعودية، مبيناً أنه «همزة وصل بين الطرفين».
وأكد أنه لم يسء إلى الخدمات الطبية في وزارة الدفاع السعودية، وأنه نقل الحال التي وصلته.
وتباينت ردود مستخدمي «تويتر» على الفيديو والتغريدة، فمنهم من شكره على تقديم كثير من الأعمال الانسانية لمساعدة المرضى والمحتاجين، فيما رأى قسم آخر أنه «يتدخل في أمور لا تعنيه»، ووجه بعبارات «جارحة».
وغردت نادية سلطان بـ «الإعتذار لايعني دائما أننا على خطأ، لكنه في بعض الأحيان يعني أننا نقدر العلاقة التي تربطنا بالأخرين ونحترمها، ونمنحها أهمية كبيرة».
وغرد عبيد غازي لعتيبي «لاتعتذر وارفع راسك ماسويت شي غلط يابو راكان تفعل الخير وتوصل صوت المواطن للسلطات وتخدمهم».
وفي المقابل، تسائل زكي الغامدي: «اذا لم تسيء ولم تكتب عنهم فلماذا تعتذر؟»، وفي تغريدة أخرى لمستخدم باسم«كلاسيك» يقول: «لا عاد تسوي نفسك وصّي و متحكم وانك تٌشكل عامل ظغط! و اترك عنك التنطط واللقافة والترزز! المهرجين لايقودون رأي على كيانات حكومية».
وكتب فؤاد الزهراني «يارجال انت كل من هب ودب تنشر له وتناشد له ولاتدري عنه صديق أو عدو ولاتدري صادق أو كاذب»، مضيفاً «نص متسولي تويتر دواعش وأعداء للوطن وأنت شغال نشر ومناشدات، وآخر شي هالفلوس توظف في تدمير الوطن».
فيما قالت «ملاك»: «الي يعلقون ضده كلو (…) الادمي يسوي كل خير الفنان الوحيد الي يدور ورا ناس لا أحد يخش بنيته وبس دعو الخلق للخالق».
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:14485
قلم الحقيقهومواكبهم وتصويرهم لها وهم يزورون داعية صديق لهم بعد أن عد رصاصه بعد نجاته.لم يذهبو لمعايدة مريض أو اطلاق سراح سجين أو مساعدة مواطن وتلمس احتياجاته.
زياد 111اتضح إنك شخصية ***. جبنت عند أول اختبار. تسأل معجبينك بالله ان لايحرجونك. غيرك في السجن لم ييأسو أو يتراجعوا عن مواقفهم للمطالبه بحقوق المواطنين
عدد التعليقات:14485
قلم الحقيقهخلهم يافايز يشترون شقق في تركيا ويجمعون الأحباب والأتباع ليتباهون بمجاميعهم وأعدادهم المليونية خدمة لأجنداتهم ضد الوطن وقيادته.ويستعرضون بسياراتهم
عدد التعليقات:14485
قلم الحقيقهبالدور نفسه وغرد لهم أو منحهم مالآ أو تحدث باسمهم رغم قوة نفوذهم وكنزهم للمال في أرصدتهم . جيدين فقط بالاستعراض بالسيارات والسفريات لتركيا ولغيرها.
خليجي اصليوالله مدري شقول
عدد التعليقات:14485
قلم الحقيقهوالله انك رجال وكفو وبيض الله وجهك على كل ماتقوم به في خدمة أخوانك المواطنين البسطاء الفقراء والوقوف بجانبهم ومساعدتهم.ماشفنا لاداعية ولاثاغية قام
طلال الحربيفايز المالكي يحب الخير ومحبوب ولكن بعض المرضى النفسيين يتدخلون في نواياه
القناص2يجب احترام المطالب بخدمه من حق المواطن ليس منه من احد او صدقه صاحب الحزم شرع بذالك وامر كيف ايصال مطالب انسانيه او حقوقيه يحقق معه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله ربي وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
القناص2لاتنهض الأمم إلا بأعلام حر شريف يمثل صوت الوطن والمواطن حتى يصل الصوت لسلطات العليا تقول للمصيب اصبت والمخطيء اخطأت وتعاقب المسيء والمقصر والظالم
رؤيه ٢٠٣٠ الله يسترمخالف للنشر
المحقق كوسةراح فيها الخدمات الطبية . الرؤيا تبتلع كل المشاكل .بركات 2030
يا فايز السوشال ميديا ليست كما تفعلمن له مطالبة عليه إتباع الطرق الرسمية وسيحصل على حقه أما ما تقوم به انت من استخدام للسوشال ميديا فهذا تشهير مخالف ولا نعرف اهدافه.
حسبي اللهلماذا تعتذر والله يوفقك