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الكشف عن سبب إخضاع فايز المالكي إلى التحقيق …ومغردون يتفاعلون

15 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص
الكشف عن سبب إخضاع فايز المالكي إلى التحقيق …ومغردون يتفاعلون
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صحيفة المرصد: بعد نشر الفنان فايز المالكى فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يتضمن الدعوة إلى مساعدة مريض , أحيل للتحقيق من قبل شرطة منطقة الرياض .
واتضح أن الجهة الشاكية هي الخدمات الطبية في وزارة الدفاع و التى لم تعلق على خبر التحقيق مع المذكور.
ومرة أخرى نشر المالكى فيديو أوضح فيه أنه جرى التحقيق معه إثر تغريدة نشرها سابقاً، متعلقة بطلب مساعدة إنسانية، لفقير يحتاج إلى علاج والدته.
ووفقا لصحيفة الحياة, قال المالكي: «عملنا خير وسوينا تغريدة واليوم يتم التحقيق معنا». وطالب بعدم التواصل معه في أي مطلب خيري، معتذراً إلى الخدمات الطبية في وزارة الدفاع السعودية، مبيناً  أنه «همزة وصل بين الطرفين».
وأكد أنه لم يسء إلى الخدمات الطبية في وزارة الدفاع السعودية، وأنه نقل الحال التي وصلته.
وتباينت ردود مستخدمي «تويتر» على الفيديو والتغريدة، فمنهم من شكره على تقديم كثير من الأعمال الانسانية لمساعدة المرضى والمحتاجين، فيما رأى قسم آخر أنه «يتدخل في أمور لا تعنيه»، ووجه بعبارات «جارحة».
وغردت نادية سلطان بـ «الإعتذار لايعني دائما أننا على خطأ، لكنه في بعض الأحيان يعني أننا نقدر العلاقة التي تربطنا بالأخرين ونحترمها، ونمنحها أهمية كبيرة».
وغرد عبيد غازي لعتيبي «لاتعتذر وارفع راسك ماسويت شي غلط يابو راكان تفعل الخير وتوصل صوت المواطن للسلطات وتخدمهم».
وفي المقابل، تسائل زكي الغامدي: «اذا لم تسيء ولم تكتب عنهم فلماذا تعتذر؟»، وفي تغريدة أخرى لمستخدم باسم«كلاسيك» يقول: «لا عاد تسوي نفسك وصّي و متحكم وانك تٌشكل عامل ظغط! و اترك عنك التنطط واللقافة والترزز! المهرجين لايقودون رأي على كيانات حكومية».

وكتب فؤاد الزهراني «يارجال انت كل من هب ودب تنشر له وتناشد له ولاتدري عنه صديق أو عدو ولاتدري صادق أو كاذب»، مضيفاً «نص متسولي تويتر دواعش وأعداء للوطن وأنت شغال نشر ومناشدات، وآخر شي هالفلوس توظف في تدمير الوطن».

فيما قالت «ملاك»: «الي يعلقون ضده كلو (…) الادمي يسوي كل خير الفنان الوحيد الي يدور ورا ناس لا أحد يخش بنيته وبس دعو الخلق للخالق».



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص
    عدد التعليقات:14485

    قلم الحقيقه

    ومواكبهم وتصويرهم لها وهم يزورون داعية صديق لهم بعد أن عد رصاصه بعد نجاته.لم يذهبو لمعايدة مريض أو اطلاق سراح سجين أو مساعدة مواطن وتلمس احتياجاته.
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  2. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    زياد 111

    اتضح إنك شخصية ***. جبنت عند أول اختبار. تسأل معجبينك بالله ان لايحرجونك. غيرك في السجن لم ييأسو أو يتراجعوا عن مواقفهم للمطالبه بحقوق المواطنين
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  3. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 10:18 ص
    عدد التعليقات:14485

    قلم الحقيقه

    خلهم يافايز يشترون شقق في تركيا ويجمعون الأحباب والأتباع ليتباهون بمجاميعهم وأعدادهم المليونية خدمة لأجنداتهم ضد الوطن وقيادته.ويستعرضون بسياراتهم
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  4. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص
    عدد التعليقات:14485

    قلم الحقيقه

    بالدور نفسه وغرد لهم أو منحهم مالآ أو تحدث باسمهم رغم قوة نفوذهم وكنزهم للمال في أرصدتهم . جيدين فقط بالاستعراض بالسيارات والسفريات لتركيا ولغيرها.
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  5. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    خليجي اصلي

    والله مدري شقول
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  6. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص
    عدد التعليقات:14485

    قلم الحقيقه

    والله انك رجال وكفو وبيض الله وجهك على كل ماتقوم به في خدمة أخوانك المواطنين البسطاء الفقراء والوقوف بجانبهم ومساعدتهم.ماشفنا لاداعية ولاثاغية قام
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  7. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    طلال الحربي

    فايز المالكي يحب الخير ومحبوب ولكن بعض المرضى النفسيين يتدخلون في نواياه
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  8. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 9:56 ص

    أقول حنا عارفين أهدافك يامالكي / بني لبرال لايسعون للخير إلا لتحقيق أهداف خاصة بهم ..*******
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  9. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص

    القناص2

    يجب احترام المطالب بخدمه من حق المواطن ليس منه من احد او صدقه صاحب الحزم شرع بذالك وامر كيف ايصال مطالب انسانيه او حقوقيه يحقق معه
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  10. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله ربي وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  11. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 9:49 ص

    كلمة في الخبر المهرجين لايقودون .. بصراحة كلمة معبرة وهي مكتوبة ونقلتها في التعليق
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  12. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  13. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص

    القناص2

    لاتنهض الأمم إلا بأعلام حر شريف يمثل صوت الوطن والمواطن حتى يصل الصوت لسلطات العليا تقول للمصيب اصبت والمخطيء اخطأت وتعاقب المسيء والمقصر والظالم
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  14. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    رؤيه ٢٠٣٠ الله يستر

    مخالف للنشر
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  15. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 9:41 ص

    المحقق كوسة

    راح فيها الخدمات الطبية . الرؤيا تبتلع كل المشاكل .بركات 2030
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  16. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 9:40 ص

    يا فايز السوشال ميديا ليست كما تفعل

    من له مطالبة عليه إتباع الطرق الرسمية وسيحصل على حقه أما ما تقوم به انت من استخدام للسوشال ميديا فهذا تشهير مخالف ولا نعرف اهدافه.
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  17. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    حسبي الله

    لماذا تعتذر والله يوفقك
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