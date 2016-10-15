الكشف عن سبب إخضاع فايز المالكي إلى التحقيق …ومغردون يتفاعلون

صحيفة المرصد: بعد نشر الفنان فايز المالكى فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يتضمن الدعوة إلى مساعدة مريض , أحيل للتحقيق من قبل شرطة منطقة الرياض .

واتضح أن الجهة الشاكية هي الخدمات الطبية في وزارة الدفاع و التى لم تعلق على خبر التحقيق مع المذكور.

ومرة أخرى نشر المالكى فيديو أوضح فيه أنه جرى التحقيق معه إثر تغريدة نشرها سابقاً، متعلقة بطلب مساعدة إنسانية، لفقير يحتاج إلى علاج والدته.

ووفقا لصحيفة الحياة, قال المالكي: «عملنا خير وسوينا تغريدة واليوم يتم التحقيق معنا». وطالب بعدم التواصل معه في أي مطلب خيري، معتذراً إلى الخدمات الطبية في وزارة الدفاع السعودية، مبيناً أنه «همزة وصل بين الطرفين».

وأكد أنه لم يسء إلى الخدمات الطبية في وزارة الدفاع السعودية، وأنه نقل الحال التي وصلته.

وتباينت ردود مستخدمي «تويتر» على الفيديو والتغريدة، فمنهم من شكره على تقديم كثير من الأعمال الانسانية لمساعدة المرضى والمحتاجين، فيما رأى قسم آخر أنه «يتدخل في أمور لا تعنيه»، ووجه بعبارات «جارحة».

وغردت نادية سلطان بـ «الإعتذار لايعني دائما أننا على خطأ، لكنه في بعض الأحيان يعني أننا نقدر العلاقة التي تربطنا بالأخرين ونحترمها، ونمنحها أهمية كبيرة».

وغرد عبيد غازي لعتيبي «لاتعتذر وارفع راسك ماسويت شي غلط يابو راكان تفعل الخير وتوصل صوت المواطن للسلطات وتخدمهم».

وفي المقابل، تسائل زكي الغامدي: «اذا لم تسيء ولم تكتب عنهم فلماذا تعتذر؟»، وفي تغريدة أخرى لمستخدم باسم«كلاسيك» يقول: «لا عاد تسوي نفسك وصّي و متحكم وانك تٌشكل عامل ظغط! و اترك عنك التنطط واللقافة والترزز! المهرجين لايقودون رأي على كيانات حكومية».

وكتب فؤاد الزهراني «يارجال انت كل من هب ودب تنشر له وتناشد له ولاتدري عنه صديق أو عدو ولاتدري صادق أو كاذب»، مضيفاً «نص متسولي تويتر دواعش وأعداء للوطن وأنت شغال نشر ومناشدات، وآخر شي هالفلوس توظف في تدمير الوطن».

فيما قالت «ملاك»: «الي يعلقون ضده كلو (…) الادمي يسوي كل خير الفنان الوحيد الي يدور ورا ناس لا أحد يخش بنيته وبس دعو الخلق للخالق».