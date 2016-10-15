بالفيديو:حفل تقاعد لـ”توديع المعلم”قتيل”شقة القاهرة”

صحيفة المرصد: تناول نشطاء على تويتر مقطع فيديو، نشره شقيق المعلم المتقاعد خليل العميريني الذي عُثر عليه مقتولاً الخميس الماضي داخل شقته بمحافظة الجيزة في مصر، يوثق لحفل كان قد نظمه زملاء العمريني بالمدرسة التي كان يعمل بها بمناسبة تقاعده.

ووفقا لموقع أخبار 24, يظهر المقطع المعلم خليل العريني وسط زملائه وطلابه ومظاهر الاحتفال من كيكة تحمل صورة المحتفى به، كما يظهر التفاف الطلاب والمعلمين حوله واحتفائهم به.

<وكان المعلم المتقاعد خليل العريني عُثر على جثته الخميس الماضي داخل شقته بالقاهرة، حيث أوضحت المصادر أنه قتل مخنوقاً بقطعة قماش، ولم تكتشف الجثة إلا بعد انبعاث الروائح من داخل الشقة، فيما أكدت الشرطة المصرية أن القاتل من معارف القتيل، كون أن باب الشقة لم يكن مكسوراً، كما لوحظ بعثرة محتويات الشقة، دون وجود أي أثر للعنف أو الطعن أو إطلاق النار على جسد المجني عليه.