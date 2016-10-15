بالفيديو:شاب يمارس التفحيط في حديقة بأبها

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر شاباً وهو يمارس التفحيط على عشب في حديقة المحالة بأبها.وعبر كثير من المعلقين عن استيائهم من هذا التصرف ,وسرعان ما طالب المرور عبر حسابه الرسمي من ناشر المقطع تزويده برقم لوحة السيارة حتى يتمكنوا من ضبطه.