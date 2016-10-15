بالفيديو:شاب يمارس التفحيط في حديقة بأبها

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر شاباً وهو يمارس التفحيط على عشب في حديقة المحالة بأبها.وعبر كثير من المعلقين عن استيائهم من هذا التصرف ,وسرعان ما طالب المرور عبر حسابه الرسمي من ناشر المقطع تزويده برقم لوحة السيارة حتى يتمكنوا من ضبطه.
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تعليقات ( 8 )
منالوينهم ووين رقم لوحة السياره هههه
عدد التعليقات:14315
عمر السميريولابد من عقوبات صارمه جدا لردع المفحطين
عدد التعليقات:14315
عمر السميريالتفحيط ظاهره سيئه
أبهاوييجب تطبيق أقسى العقوبات بحقه والتشهير به
الهملاليسامحوه طايش مايعرف حتى لوذبح احد فيكم يفتح حساب للدية الحديقة ملك عام
زياد 111غاية الاستهتار ولا مبالاة بالممتلكات النفعيه العامه. يحتاج إلى تأديب وتغليض وغرامه مضاعفه حتى لو أدى الأمر إلى مصادرة السيارة فإنه قليل في حقه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله ربي وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد