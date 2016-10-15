  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو:شاب يمارس التفحيط في حديقة بأبها

15 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص
بالفيديو:شاب يمارس التفحيط في حديقة بأبها
  • 1٬384
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر شاباً وهو يمارس التفحيط على عشب في حديقة المحالة بأبها.وعبر كثير من المعلقين عن استيائهم من هذا التصرف ,وسرعان ما طالب المرور عبر حسابه الرسمي من ناشر المقطع تزويده برقم لوحة السيارة حتى يتمكنوا من ضبطه.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    منال

    وينهم ووين رقم لوحة السياره هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص
    عدد التعليقات:14315

    عمر السميري

    ولابد من عقوبات صارمه جدا لردع المفحطين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:14315

    عمر السميري

    التفحيط ظاهره سيئه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    أبهاوي

    يجب تطبيق أقسى العقوبات بحقه والتشهير به
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    الهملالي

    سامحوه طايش مايعرف حتى لوذبح احد فيكم يفتح حساب للدية الحديقة ملك عام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    زياد 111

    غاية الاستهتار ولا مبالاة بالممتلكات النفعيه العامه. يحتاج إلى تأديب وتغليض وغرامه مضاعفه حتى لو أدى الأمر إلى مصادرة السيارة فإنه قليل في حقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    لا تستعجلون تعرفون التفخيط هل هذا تفحيط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله ربي وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم