تفاصيل جديدة حول مقتل سعودي بالقاهره خنقاً …وقريب القتيل الخادمة اختفت منذ 3 أيام!

صحيفة المرصد:أكد صالح العميريني، قريب القتيل، أن ملابسات القضية ما زالت مجهولة، لكن الشق الجنائي واضح، حيث وجدت أبواب شقته مفتوحة، كما أن جثته تعفنت بعيداً عن أنظار الجيران وحارس العمارة والخادمة التي تنظف شقته دورياً.
ووفقاً لموقع”العربية نت”أضاف العميريني أن والدة القتيل المريضة ما زالت لا تعلم عن الجريمة، حيث إن ابنها “يتردد كثيراً على مصر، في حين أجل زيارته الأخيرة لمرضها حتى غادر في العيد لإتمام تعاملاته التجارية، ولا نعلم حتى الآن عن موعد وصول جثته، حيث ما زالت السلطات المصرية في إجراءات التحقيق لكشف ملابسات القضية”.
وكشفت مصادر وصول بلاغ بفقدان القتيل من شخص كان على موعد معه لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي، حيث اتفق معه على مشاهدتها في مقهى لكنه لم يجب عن الاتصالات.
وبين عبد الرزاق الخليف، زميل القتيل في العمل، أنه كان على تواصل معه قبل 24 ساعة من فقدانه على “واتساب”، وبعد انتشار خبر مقتله في الصحف المصرية وصل أهله اتصال من السفارة، حيث وكلت أسرته محامياً لمتابعة القضية، وكان يتميز خليل بأخلاقه النبيلة، وحبه لمساعدة الجميع، فقد تقاعد من عمله بالتعليم مؤخراً.
وكما ورد بصحيفة”عكاظ” أن مصدر مقرب من القتيل طالب الجهات الأمنية المصرية بملاحقة الخادمة التي كانت تتردد على منزل القتيل للتنظيف، مبينا أنها لم تحضر منذ مقتله طيلة ثلاثة أيام، وأنه لولا الرائحة لما علم أحد من الجيران بمقتله.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر مقتله في هاشتاغ “مقتل سعودي بالقاهره” مرددين تغريدته المثبتة الأخيرة في حسابه الشخصي “إذا أخذ الله منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع”.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:14488
قلم الحقيقهلاتحلمون مجرد حلم أن ترجعون الى مصر ياأخوان الشر الخونة وعملاء تركيا الارهابيين طالما حكم أمير المؤمنين وناصر الاسلام والمسلمين عبدالفتاح السيسي فيها.
عدد التعليقات:14488
قلم الحقيقهمصر بقائدها وزعيمها العربي العظيم عبدالفتاح السيسي نصره وأيده الله وجيشه البطل هو من أمسك كل أخواني مع عرعوره وعرفجته التي في وجهه ثم مسح به الأرض.
راشدبس ودي اعرف هذولي وش لاقين بمصر
سبهللرحم الله القتيل وعزاءنا لأهله
عدد التعليقات:14488
قلم الحقيقهستظل مصر العربية خنجرآ في نحرك ويقطع به رأسك أيها الأخواني عميل تركيا اللئيم. مصر عصية على كل أخواني وقد طردكم حكم العسكر من فوق أرضها للأبد دون رجعة
يالطيفلاتعليق امتنع عن ذالك
عدد التعليقات:8671
اللامي10{ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللّه كتاباً مؤجلاً }
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريستسقط جمهورية العسكر وإلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر والشعب الذي أصبح يأكل لحم الحمير سيهدم المعبد فوق رؤوس العسكر وإلى الهاوية
محمد الغامديخلال عام ٢٠١٦ اكثر من حالة قتل لسعوديين في القاهرة والسبب سرقة مبالغ مالية . الافضل اذا سافرت مصر السكن في فنادق الخمس نجوم فقط. جرائم القتل في شقق
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريمخالف للنشر
وطني الغاليوالله ما مثل وطني وطن( وطن أحبه الله فجعل فيه البيت الحرام والمسجد النبوي وأنزل فيه القرآن الكريم وبعث منه خير البشرية) اللهم احفظ ملكنا ووطننا
ملاحظةممكن تم السطو على بطاقات الصراف الالي والسحب منها اذا هي مفقودة
عدد التعليقات:14315
عمر السميريفعلا السفر لمصر في هذه الايام مخاطره كبيره
عدد التعليقات:14315
عمر السميريالله يرحم جميع موتى المسلمين
سحر الرجولةالله يرحمة ويغفر له.. السفر لمصر مخاطرة كبرى خصوصاً اذا كان معه رز..
عدد التعليقات:14315
عمر السميريلاحول ولا قوة الا بالله
واحدلاحول ولاقوة الابالله
سحر الرجولةالله يرحمه ويغفرله .... السفر لمصر مخاطرة كبرى .