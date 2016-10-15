  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تفاصيل جديدة حول مقتل سعودي بالقاهره خنقاً …وقريب القتيل الخادمة اختفت منذ 3 أيام!

15 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص
تفاصيل جديدة حول مقتل سعودي بالقاهره خنقاً …وقريب القتيل الخادمة اختفت منذ 3 أيام!
  • 2٬023
  • 20
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أكد صالح العميريني، قريب القتيل، أن ملابسات القضية ما زالت مجهولة، لكن الشق الجنائي واضح، حيث وجدت أبواب شقته مفتوحة، كما أن جثته تعفنت بعيداً عن أنظار الجيران وحارس العمارة والخادمة التي تنظف شقته دورياً.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أضاف العميريني أن والدة القتيل المريضة ما زالت لا تعلم عن الجريمة، حيث إن ابنها “يتردد كثيراً على مصر، في حين أجل زيارته الأخيرة لمرضها حتى غادر في العيد لإتمام تعاملاته التجارية، ولا نعلم حتى الآن عن موعد وصول جثته، حيث ما زالت السلطات المصرية في إجراءات التحقيق لكشف ملابسات القضية”.

وكشفت مصادر وصول بلاغ بفقدان القتيل من شخص كان على موعد معه لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي، حيث اتفق معه على مشاهدتها في مقهى لكنه لم يجب عن الاتصالات.

وبين عبد الرزاق الخليف، زميل القتيل في العمل، أنه كان على تواصل معه قبل 24 ساعة من فقدانه على “واتساب”، وبعد انتشار خبر مقتله في الصحف المصرية وصل أهله اتصال من السفارة، حيث وكلت أسرته محامياً لمتابعة القضية، وكان يتميز خليل بأخلاقه النبيلة، وحبه لمساعدة الجميع، فقد تقاعد من عمله بالتعليم مؤخراً.

وكما ورد بصحيفة”عكاظ” أن مصدر مقرب من القتيل طالب الجهات الأمنية المصرية بملاحقة الخادمة التي كانت تتردد على منزل القتيل للتنظيف، مبينا أنها لم تحضر منذ مقتله طيلة ثلاثة أيام، وأنه لولا الرائحة لما علم أحد من الجيران بمقتله.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر مقتله في هاشتاغ “مقتل سعودي بالقاهره” مرددين تغريدته المثبتة الأخيرة في حسابه الشخصي “إذا أخذ الله منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع”.

14

15

17



تعليقات ( 20 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:14488

    قلم الحقيقه

    لاتحلمون مجرد حلم أن ترجعون الى مصر ياأخوان الشر الخونة وعملاء تركيا الارهابيين طالما حكم أمير المؤمنين وناصر الاسلام والمسلمين عبدالفتاح السيسي فيها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:14488

    قلم الحقيقه

    مصر بقائدها وزعيمها العربي العظيم عبدالفتاح السيسي نصره وأيده الله وجيشه البطل هو من أمسك كل أخواني مع عرعوره وعرفجته التي في وجهه ثم مسح به الأرض.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    راشد

    بس ودي اعرف هذولي وش لاقين بمصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    سبهلل

    رحم الله القتيل وعزاءنا لأهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 12:14 م
    عدد التعليقات:14488

    قلم الحقيقه

    ستظل مصر العربية خنجرآ في نحرك ويقطع به رأسك أيها الأخواني عميل تركيا اللئيم. مصر عصية على كل أخواني وقد طردكم حكم العسكر من فوق أرضها للأبد دون رجعة
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  6. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    يالطيف

    لاتعليق امتنع عن ذالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 12:09 م
    عدد التعليقات:8671

    اللامي10

    { وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللّه كتاباً مؤجلاً }
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    ستسقط جمهورية العسكر وإلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر والشعب الذي أصبح يأكل لحم الحمير سيهدم المعبد فوق رؤوس العسكر وإلى الهاوية
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  9. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    محمد الغامدي

    خلال عام ٢٠١٦ اكثر من حالة قتل لسعوديين في القاهرة والسبب سرقة مبالغ مالية . الافضل اذا سافرت مصر السكن في فنادق الخمس نجوم فقط. جرائم القتل في شقق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    وطني الغالي

    والله ما مثل وطني وطن( وطن أحبه الله فجعل فيه البيت الحرام والمسجد النبوي وأنزل فيه القرآن الكريم وبعث منه خير البشرية) اللهم احفظ ملكنا ووطننا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    ملاحظة

    ممكن تم السطو على بطاقات الصراف الالي والسحب منها اذا هي مفقودة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:14315

    عمر السميري

    فعلا السفر لمصر في هذه الايام مخاطره كبيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص
    عدد التعليقات:14315

    عمر السميري

    الله يرحم جميع موتى المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    سحر الرجولة

    الله يرحمة ويغفر له.. السفر لمصر مخاطرة كبرى خصوصاً اذا كان معه رز..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:14315

    عمر السميري

    لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    واحد

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    الله يرحمنا برحمته .. فيه حد يروح لبلدان فاشله مثل مصر .. منعدم فيها الأمن والأمان والإقتصاد ... الله لايبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    سحر الرجولة

    الله يرحمه ويغفرله .... السفر لمصر مخاطرة كبرى .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    حققو مع الخادمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم