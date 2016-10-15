تفاصيل جديدة حول مقتل سعودي بالقاهره خنقاً …وقريب القتيل الخادمة اختفت منذ 3 أيام!

صحيفة المرصد:أكد صالح العميريني، قريب القتيل، أن ملابسات القضية ما زالت مجهولة، لكن الشق الجنائي واضح، حيث وجدت أبواب شقته مفتوحة، كما أن جثته تعفنت بعيداً عن أنظار الجيران وحارس العمارة والخادمة التي تنظف شقته دورياً.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أضاف العميريني أن والدة القتيل المريضة ما زالت لا تعلم عن الجريمة، حيث إن ابنها “يتردد كثيراً على مصر، في حين أجل زيارته الأخيرة لمرضها حتى غادر في العيد لإتمام تعاملاته التجارية، ولا نعلم حتى الآن عن موعد وصول جثته، حيث ما زالت السلطات المصرية في إجراءات التحقيق لكشف ملابسات القضية”.

وكشفت مصادر وصول بلاغ بفقدان القتيل من شخص كان على موعد معه لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي، حيث اتفق معه على مشاهدتها في مقهى لكنه لم يجب عن الاتصالات.

وبين عبد الرزاق الخليف، زميل القتيل في العمل، أنه كان على تواصل معه قبل 24 ساعة من فقدانه على “واتساب”، وبعد انتشار خبر مقتله في الصحف المصرية وصل أهله اتصال من السفارة، حيث وكلت أسرته محامياً لمتابعة القضية، وكان يتميز خليل بأخلاقه النبيلة، وحبه لمساعدة الجميع، فقد تقاعد من عمله بالتعليم مؤخراً.

وكما ورد بصحيفة”عكاظ” أن مصدر مقرب من القتيل طالب الجهات الأمنية المصرية بملاحقة الخادمة التي كانت تتردد على منزل القتيل للتنظيف، مبينا أنها لم تحضر منذ مقتله طيلة ثلاثة أيام، وأنه لولا الرائحة لما علم أحد من الجيران بمقتله.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر مقتله في هاشتاغ “مقتل سعودي بالقاهره” مرددين تغريدته المثبتة الأخيرة في حسابه الشخصي “إذا أخذ الله منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع”.