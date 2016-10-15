فريق تقييم الحوادث:معلومات مغلوطة أشارت لوجود قيادات حوثية مسلحة بقاعة صنعاء

صحيفة المرصد-واس:أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة استهداف القاعة الكبرى بمدينة صنعاء اليوم بياناً فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الحادث المؤسف والمؤلم لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء، ونتج عنه وفيات وإصابات متعددة وذلك بتاريخ ( 7 / 1 / 1438هـ ) الموافق ( 8 /10 / 2016م ).
فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها، وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف كافة المعلومات المطلوبة عن الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة، توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية – تبين لاحقاً أنها مغلوطة – عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون إتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع.
وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وحيث ثبت للفريق أنه بسبب – المعلومات التي تبين أنها مغلوطة – وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها.
ولا يزال الفريق يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا، ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقق من ملابسات الحادثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها.
تعليقات ( 18 )
زائرابوفوازمادام اعترفنا انتظروا وشوف واسمعو الدول وش بتقول والسفارات السعوديه في الخارج والمظاهرات عندها
اعترافنا سقطه لا تغتفرلا بعد عندنا 2 مليون يمني منتشرين في بلدنا . وجوزاتنا تحذر علينا السفر لليمن . حلها فسرها لا تنحل ولا تتفسر . والله نصية لوجه الله الى هنا وكفاية.
متأملالقضاء والقدر لا يمنعه الحذر .. حصل مثل هذه الأخطاء في سوريا ومن القوى الكبرى أيضا وللأسف ولكنها الحرب وعسى ان تضع أوزارها ،،
وحيدابو سجى انتم اخس والعن من الفرس النجوس
شاآآآايب من جبل عسيرفي فمي ماء وهل ينطق من فيه ماء!!!!!؟!!!!!.
ننتظر طيب بسالمبنى متهالك وكانه انفجار داخلي لان مجرد محترق. والقذيفة كان ممكن ان ينهار المبنى كاملاً
ابن بالبلدليس في اليمن نزيه وسريف وصادق بل بل اجسادهم معنا وقلوبهم مع الانقلابيين وعفاس لاخير فيهم والدليل بحاح ومن دربتهم قولت التحالف وانقلبوا تكفون لاتوقفون
فهد العرمانيالمفروض قيادات تحالف عاصفة الحزم تعلن عن دفع مليون ريال لمن يقتل عبدالملك الحوثي، اقل من ٢٤ ساعة و هو منحور . وتنتهي الحرب
ابو احمد العنزيوالله مشكلة ان قايلة من اول الحرب مالاها داعي وخسايرنا كثير وهناك بعد راح منهم ابرياء كثر والاحصائية من هيومن رايتش تشير الى ثلثين اليمن مجاعة وامراض
تعليق 4حنا نعترف وانت نتقول لجنة وحيادية . ياخي مشكلتنا نشوف انفسنا الصح والناس غلط .لا ومتعنتين . المفروض خلاص نصلح علاقتنا بالدول المجاورة ونفتك من المشاكل
والله هذا اعتراف خطيرالمفروض على التحالف مايعترف لو يعملون 1000 تقرير . خلاص حصلة الحادثه . لكن ننكر في البداية ونعترفون الحين . أقول من الان وقفو حربكم هذي الغريبة
مواطن سعوديلعنة الله على الخائن الذي يدلي بمعلومات كاذبة من أجل حفنة من المال أو لأجل إرضاء سيدهم الحوثي والنتيجة حصد أنفس بريئة لا حول لهم ولا قوة....
الشنفرهفخ وقعنا فيه والسبب فيه الخونه عملاء عفاش هذا اسوء خبر سمعته
ابو يزنيعني قصف جوي وليس تفجير ارضي عموما الله يرحمهم ويهلك الله المتسبب في قتلهم
متابع من بعيدبأمر من تم تشكيل هذه اللجنة وما مدى حباديتها
ابوسجىقواعد الكذب طلع احمد عسيري ليقول قوات التحالف لم تقم بعمليات عسكرية حول ذلك المكان
ابوسجىوليش الكذب من البداية اذا انتم اخس والعن من الانقلابيين
طير حورانهذي نتيجه التعاون مع الخونه .. ياجماعة الخير الخائن لبلادة خائن لك مخلوق ..خائن للصدق فلاتستغربوا ان خانكم اوخذلكم