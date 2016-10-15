“ضابط مزيف”يبتز فتاة ويهددها بفضح علاقتها المحرّمة معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صحيفة المرصد:ضبطت شرطة منطقة الرياض، سعودياً في العقد الثالث من العمر، قام بربط علاقة محرّمة مع فتاة وابتزها وهدّدها بفضح أمرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً عدة معرّفات وشرائح اتصالات غير معرّفة، منتحلاً شخصية رجل أمن برتبة ضابط.
ووفقاً لموقع”سبق” أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان؛ أنه في ظل التنسيق القائم بين شرطة المنطقة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ضوء ما ورد من شكوى عن قيام شخص بربط العلاقة المحرّمة مع إحدى الفتيات (تقيم بمدينة الرياض)، وانتحاله شخصية رجل أمن برتبة ضابط وابتزاز الفتاة وتهديدها بفضح أمرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً معرفات وشرائح اتصالات عدة غير معرّفة، فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على إجراء الخطوات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة وتحديد شخصيته وضبطه متلبساً.
وأوضح: “وهو سعودي في العقد الثالث من العمر، وضبطه والأجهزة المستخدمة من قِبله، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، حسب الاختصاص.
تعليقات ( 22 )
محقشرع الله ياناس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها رضي الله عنها وحاشاها أن تسرق
محقالذي لاتعجبه إقامة الحدود على من تثبت عليه جريمة الزنا يروح يعيش في بلد لايحكم بالشريعة والإثبات بالاعتراف أقوى من 4شهود لأن الاعتراف سيد الأدلة
الهاشميشهرو به هالخسيس نسي من طق باب الناس بينطق بابه
محقإذا أثبتت عليهما جريمة الزنا باعترافهما أو باعتراف أحدهما لابد من إقامة حد الشرع عليهما إن كانا غير محصنين يجلدا من 80 والمحصنين يرجمان حتى الموت
محقإذا أثبتت عليهما جريمة الزنا باعترافهما أو باعتراف أحدهما لابد من إقامة حد الشرع عليهما إن كانا غير محصنين يجلدا من 80 والمحصنين يرجمان حتى الموت
سلمان البقميأستاذة Noura.. شكراً لك واعتز بكلامك.. جميعنا نتفق على الدفاع عن الدين والثوابت والارتقاء بالوطن إلى مقدمة الأمم.. طابت أوقاتك
خالد الزهرانيحتى البنت عاقبوها لايتزوجها واحد غافل يفكرها محترمه وهي عكس
محقلابد من معاقبة الفتاة أيضا والكشف *************
خليجيمكافحة الابتزاز والسحر الرقم الموحد لتلقي البلاغات 1909
Nouraسلمان البقمي ،، انا معجبه بتعليقاتكك وطريقة تفكيرك و آرائك حول جميع المواضيع ،، 😍
محقلابد من معاقبة الفتاة أيضا والكشف عن اسمها بالكامل حتى لاينخدع أحد بالزواج منها
عدد التعليقات:178
1=1الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِن
محقإذا الجاني سعودي قالوا بالخط العريض سعودي واذا كان غير ذلك قالو وافد عربي وافد آسيوي لماذا لاتحدد جنسيات الأجانب
سلمان البقميالسؤال الأهم. . ما ذنب الشاب الذي يريد الستر ويتقدم لخطبة الفتاة ويخدع بأنها أقامت علاقات محرمة .. لم لا تعاقب الفتاة المنحرفة مثلها مثل الشاب !!!
Nouraقدااااام ي بنات بلادي م أوصيكم خذوا راحتكم وتعرفوا زي م تبغون ، فالحكومه والهيئه تحت خدمتكم
مواطن عاقلالابتزاز تعتبر من الجرائم الكبرى في المملكة ، رحت فيها أيها الضابط المزيف . الحمدلله على العافية
ضابط ايقاعفك نفسك ياحضرة الضابط المزيف . ماتو اللي يهددون ويتوعدون .. انتهت علاقتك معاها احمد ربك ان الله سترك طول مدة علاقتك المحرمه وافتح صفحة جديد مع ربك
loovivoolيجب التحقيق مع الفتاة في العلاقات المحرمة وحكمها لأنها مشتركة في الفعل المخالف قبل يحدث الحدث الاخير
يوسفحقير وسافل وهي كذلك