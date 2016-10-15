“ضابط مزيف”يبتز فتاة ويهددها بفضح علاقتها المحرّمة معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صحيفة المرصد:ضبطت شرطة منطقة الرياض، سعودياً في العقد الثالث من العمر، قام بربط علاقة محرّمة مع فتاة وابتزها وهدّدها بفضح أمرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً عدة معرّفات وشرائح اتصالات غير معرّفة، منتحلاً شخصية رجل أمن برتبة ضابط.

ووفقاً لموقع”سبق” أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان؛ أنه في ظل التنسيق القائم بين شرطة المنطقة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ضوء ما ورد من شكوى عن قيام شخص بربط العلاقة المحرّمة مع إحدى الفتيات (تقيم بمدينة الرياض)، وانتحاله شخصية رجل أمن برتبة ضابط وابتزاز الفتاة وتهديدها بفضح أمرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً معرفات وشرائح اتصالات عدة غير معرّفة، فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على إجراء الخطوات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة وتحديد شخصيته وضبطه متلبساً.

وأوضح: “وهو سعودي في العقد الثالث من العمر، وضبطه والأجهزة المستخدمة من قِبله، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، حسب الاختصاص.