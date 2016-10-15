  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“ضابط مزيف”يبتز فتاة ويهددها بفضح علاقتها المحرّمة معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

15 أكتوبر, 2016 , 13:45 م
“ضابط مزيف”يبتز فتاة ويهددها بفضح علاقتها المحرّمة معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • 1٬548
  • 22
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:ضبطت شرطة منطقة الرياض، سعودياً في العقد الثالث من العمر، قام بربط علاقة محرّمة مع فتاة وابتزها وهدّدها بفضح أمرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً عدة معرّفات وشرائح اتصالات غير معرّفة، منتحلاً شخصية رجل أمن برتبة ضابط.

ووفقاً لموقع”سبق” أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان؛ أنه في ظل التنسيق القائم بين شرطة المنطقة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ضوء ما ورد من شكوى عن قيام شخص بربط العلاقة المحرّمة مع إحدى الفتيات (تقيم بمدينة الرياض)، وانتحاله شخصية رجل أمن برتبة ضابط وابتزاز الفتاة وتهديدها بفضح أمرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً معرفات وشرائح اتصالات عدة غير معرّفة، فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على إجراء الخطوات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة وتحديد شخصيته وضبطه متلبساً.

وأوضح: “وهو سعودي في العقد الثالث من العمر، وضبطه والأجهزة المستخدمة من قِبله، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، حسب الاختصاص.



تعليقات ( 22 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    محق

    شرع الله ياناس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها رضي الله عنها وحاشاها أن تسرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    محق

    الذي لاتعجبه إقامة الحدود على من تثبت عليه جريمة الزنا يروح يعيش في بلد لايحكم بالشريعة والإثبات بالاعتراف أقوى من 4شهود لأن الاعتراف سيد الأدلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    الهاشمي

    شهرو به هالخسيس نسي من طق باب الناس بينطق بابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    محق

    إذا أثبتت عليهما جريمة الزنا باعترافهما أو باعتراف أحدهما لابد من إقامة حد الشرع عليهما إن كانا غير محصنين يجلدا من 80 والمحصنين يرجمان حتى الموت
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    محق

    إذا أثبتت عليهما جريمة الزنا باعترافهما أو باعتراف أحدهما لابد من إقامة حد الشرع عليهما إن كانا غير محصنين يجلدا من 80 والمحصنين يرجمان حتى الموت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    سلمان البقمي

    أستاذة Noura.. شكراً لك واعتز بكلامك.. جميعنا نتفق على الدفاع عن الدين والثوابت والارتقاء بالوطن إلى مقدمة الأمم.. طابت أوقاتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  7. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    خالد الزهراني

    حتى البنت عاقبوها لايتزوجها واحد غافل يفكرها محترمه وهي عكس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    محق

    لابد من معاقبة الفتاة أيضا والكشف *************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    خليجي

    مكافحة الابتزاز والسحر الرقم الموحد لتلقي البلاغات 1909
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    Noura

    سلمان البقمي ،، انا معجبه بتعليقاتكك وطريقة تفكيرك و آرائك حول جميع المواضيع ،، 😍
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  11. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    محق

    لابد من معاقبة الفتاة أيضا والكشف عن اسمها بالكامل حتى لاينخدع أحد بالزواج منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  12. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 14:08 م
    عدد التعليقات:178

    1=1

    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    محق

    إذا الجاني سعودي قالوا بالخط العريض سعودي واذا كان غير ذلك قالو وافد عربي وافد آسيوي لماذا لاتحدد جنسيات الأجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    طيب ليش تخليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    اللهم إنا نسألك أن تستر نساءنا وبناتنا ونساء وبنات المسلمين يجب على المرأة أن لا تطيع هواها وتحذر من الذئاب الجرم مشترك ويجب الأخذ على أيديهما .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم..ياربي لاتواخذنا بما عمل السفهاء منا وأسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    سلمان البقمي

    السؤال الأهم. . ما ذنب الشاب الذي يريد الستر ويتقدم لخطبة الفتاة ويخدع بأنها أقامت علاقات محرمة .. لم لا تعاقب الفتاة المنحرفة مثلها مثل الشاب !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  18. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    Noura

    قدااااام ي بنات بلادي م أوصيكم خذوا راحتكم وتعرفوا زي م تبغون ، فالحكومه والهيئه تحت خدمتكم
    لا يعجبني(6) اعجبني(10)
  19. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    مواطن عاقل

    الابتزاز تعتبر من الجرائم الكبرى في المملكة ، رحت فيها أيها الضابط المزيف . الحمدلله على العافية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    ضابط ايقاع

    فك نفسك ياحضرة الضابط المزيف . ماتو اللي يهددون ويتوعدون .. انتهت علاقتك معاها احمد ربك ان الله سترك طول مدة علاقتك المحرمه وافتح صفحة جديد مع ربك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    loovivool

    يجب التحقيق مع الفتاة في العلاقات المحرمة وحكمها لأنها مشتركة في الفعل المخالف قبل يحدث الحدث الاخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    يوسف

    حقير وسافل وهي كذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم