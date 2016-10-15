“الشمراني”يستشهد بالحد الجنوبي قبل زفافه بأسبوعين

صحيفة المرصد:استُشهد، صباح أمس، شعلان بن محمد الشمراني؛ أحد الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، مدافعاً عن حدود الوطن؛ قُبيل زواجه بأسبوعين.

ووفقاً لموقع “سبق” أدّى جموع المصلين في جامع الراجحي بالعاصمة الرياض، صلاة الجنازة على الشهيد شعلان بن محمد بن أحمد الشمراني؛ أحد أبناء قرية شقيق شمران – شمالي منطقة عسير، الذي كان مقرراً زواجه بكريمة زامل حسن الشمراني؛ بعد نحو أسبوعين في تاريخ 28 المحرم الجاري.