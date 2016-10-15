“الشمراني”يستشهد بالحد الجنوبي قبل زفافه بأسبوعين

صحيفة المرصد:استُشهد، صباح أمس، شعلان بن محمد الشمراني؛ أحد الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، مدافعاً عن حدود الوطن؛ قُبيل زواجه بأسبوعين.
ووفقاً لموقع “سبق” أدّى جموع المصلين في جامع الراجحي بالعاصمة الرياض، صلاة الجنازة على الشهيد شعلان بن محمد بن أحمد الشمراني؛ أحد أبناء قرية شقيق شمران – شمالي منطقة عسير، الذي كان مقرراً زواجه بكريمة زامل حسن الشمراني؛ بعد نحو أسبوعين في تاريخ 28 المحرم الجاري.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:4071
العنيداللهم عوضه زوجة خير من زوجته ، وأهلاً خير من أهله ، وداراً خير من داره. مهما علمنا فلن نستطيع أن نوفيكم حقكم ايها الابطال ولكن لانملك لكم الي الدعاء !
عدد التعليقات:4071
العنيدالى جنة الخلد عرضها كعرض السماوات والارض .هنيئا لك بهذه الشهاده ونيل الكرامه في الدنيا والاخره .
عدد التعليقات:2870
ابن الوطنرحمك الله يا اسد الجنوب و الثأر ياخذون الابطال لك بكل دقيقه
الهاشميالله يرحمه ويكتبه من الشهداء ويرزقه الحور العين وجميع شهداءنا
الشمالتقبلك الله مع الشهداء إنشاءالله يابطل
عاشق صلالهالله يرحمه ويغفرله
الله فوقالله يعوضه بالحور العين
الواصللعنه الله على الحوثيون يتموا اولادنا .....
الواصلالله يرحمه
↩🌟ريما Rima 🌟↩شنتطه معه وفراشه شكله خارج من بيته للحد الجنوبي الله يرحمه□■
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يرحمه شهيد بإذن الله بالجنة تتزوج حور العين
زائرابوفوازأسد من اسود المملكه وفيه غيره اسود على جميع الحدودلاكان لانعرفه لن لإعلام مقصر بي حقهم
مغابـــــــشرحمك الله رحمة واسعة وعوضك بالحور العين انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه والهمهم الصبر والسلوان
زمن الذكرياتالحمد لله على قضاء الله وقدره الله يغفر له ويرحمه ويصبر اهله ويعوضهم خير وهنيئا له الشهاده
زمن الذكرياتالحمد لله على قضاء الله وقدره الله يغفر له ويرحمه ويصبر اهله ويعوضهم خير وهنيئا له الشهاده
احمدالله يرحمه ويغفرله ويعوِّضه من بنات الحور العين
ابو أسعدرحمك الله يابطل أسأل الله ان تنال الشهاده انت وجميع من شارك تستحقون الدعاء الصادق وأحسن الله عزاكم والهمكم الصبر والسلوان
الخثعميرحمك الله يابطل وتقبلةالله من الشهداء وعوضك الله بحور العين
محمد العامريرحمه الله وتقبله يارب من الشهداء