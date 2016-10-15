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“الشمراني”يستشهد بالحد الجنوبي قبل زفافه بأسبوعين

15 أكتوبر, 2016 , 15:08 م
“الشمراني”يستشهد بالحد الجنوبي قبل زفافه بأسبوعين
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صحيفة المرصد:استُشهد، صباح أمس، شعلان بن محمد الشمراني؛ أحد الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، مدافعاً عن حدود الوطن؛ قُبيل زواجه بأسبوعين.

ووفقاً لموقع “سبق” أدّى جموع المصلين في جامع الراجحي بالعاصمة الرياض، صلاة الجنازة على الشهيد شعلان بن محمد بن أحمد الشمراني؛ أحد أبناء قرية شقيق شمران – شمالي منطقة عسير، الذي كان مقرراً زواجه بكريمة زامل حسن الشمراني؛ بعد نحو أسبوعين في تاريخ 28 المحرم الجاري.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    رحمك الله ياشمراني الي جنة الخلد انشاءالله (عين باتت تحرس في سبيل الله والعزاء موصول لاءقاربه بالبشاير وبلادعليان شمران وبكل السعوديه عامه رحمك الله )
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  2. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 16:17 م
    عدد التعليقات:4071

    العنيد

    اللهم عوضه زوجة خير من زوجته ، وأهلاً خير من أهله ، وداراً خير من داره. مهما علمنا فلن نستطيع أن نوفيكم حقكم ايها الابطال ولكن لانملك لكم الي الدعاء !
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  3. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:4071

    العنيد

    الى جنة الخلد عرضها كعرض السماوات والارض .هنيئا لك بهذه الشهاده ونيل الكرامه في الدنيا والاخره .
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  4. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 16:07 م
    عدد التعليقات:2870

    ابن الوطن

    رحمك الله يا اسد الجنوب و الثأر ياخذون الابطال لك بكل دقيقه
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  5. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    الهاشمي

    الله يرحمه ويكتبه من الشهداء ويرزقه الحور العين وجميع شهداءنا
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  6. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    الشمال

    تقبلك الله مع الشهداء إنشاءالله يابطل
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  7. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    عاشق صلاله

    الله يرحمه ويغفرله
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  8. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    الله فوق

    الله يعوضه بالحور العين
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  9. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    الواصل

    لعنه الله على الحوثيون يتموا اولادنا .....
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  10. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    الواصل

    الله يرحمه
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  11. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    شنتطه معه وفراشه شكله خارج من بيته للحد الجنوبي الله يرحمه□■
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  12. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يرحمه شهيد بإذن الله بالجنة تتزوج حور العين
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  13. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    زائرابوفواز

    أسد من اسود المملكه وفيه غيره اسود على جميع الحدودلاكان لانعرفه لن لإعلام مقصر بي حقهم
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  14. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    مغابـــــــش

    رحمك الله رحمة واسعة وعوضك بالحور العين انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه والهمهم الصبر والسلوان
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  15. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    زمن الذكريات

    الحمد لله على قضاء الله وقدره الله يغفر له ويرحمه ويصبر اهله ويعوضهم خير وهنيئا له الشهاده
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  16. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    زمن الذكريات

    الحمد لله على قضاء الله وقدره الله يغفر له ويرحمه ويصبر اهله ويعوضهم خير وهنيئا له الشهاده
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  17. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    احمد

    الله يرحمه ويغفرله ويعوِّضه من بنات الحور العين
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  18. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    ابو أسعد

    رحمك الله يابطل أسأل الله ان تنال الشهاده انت وجميع من شارك تستحقون الدعاء الصادق وأحسن الله عزاكم والهمكم الصبر والسلوان
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  19. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    الخثعمي

    رحمك الله يابطل وتقبلةالله من الشهداء وعوضك الله بحور العين
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  20. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    محمد العامري

    رحمه الله وتقبله يارب من الشهداء
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