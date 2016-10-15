المحكمة تجبر تاجرين للعقارات بإفراغ أرض لمشترٍ رفضا تسليمها له بعد ارتفاع سعرها

صحيفة المرصد:صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة القاضي بإجبار ثرييْن من أثرياء المملكة، بإفراغ قطعتي أرض سكنية لأحد المواطنين بمخططهما في حي المعيصم بالعاصمة المقدسة، وذلك بعد جلسات استمرت ٦ أعوام، بعد دفع العربون للقطعتين، ولم يتم إفراغهما من قبل الثرييْن بعد ارتفاع أسعار الأراضي حينها، وطمعهما أن يدفع المواطن مبلغًا أكبر، وفقًا لأسعار السوق العقاري؛ الأمر الذي رفضه المواطن، وطالب أن يتم دفع المبلغ المتفق عليه حين البيع، الذي على إثره دفع العربون لشراء القطعتين.
ورغم توكيل الثريين منذ بدء جلسات المحاكمة أكثر من ٦ محامين لمحاولة تحويل القضية لصالحهما، إلا أنَّ القضاء أسدل الستار بالحكم لصالح المواطن من المحكمة العامة والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف، والقاضي بإفراغ القطعتين بالقيمة المتفق عليها، التي كانت قبل ارتفاع موجة أسعار الأراضي.
ووفقاً لموقع”سبق”أكد المواطن “متعب مرزوق الظهواني أنه في عام ١٤٢٩هـ، اشترى قطعتي أرض من المخطط العائدة ملكيته للثريين بمنطقة المعيصم؛ حيث تم الاتفاق بشراء قطعة أرض بمبلغ ٣٨٥ ألف ريال، والأخرى بـ٤٠٠ ألف ريال، وتم دفع العربون وفق ما تم الاتفاق عليه، على أن يتم الإفراغ في مدة لا تتعدى الأسبوعين.
وأضاف أنَّهما أخلَّا بالاتفاق المبرم رغم اكتمال مبلغ القطعتين، واستمر ذلك حتى ارتفاع أسعار الأراضي، ولطمعهما طلبا دفع مبلغ أكبر من المتفق عليه، ليؤكد رفضه بأنه لن يدفع أي مبلغ غير ما تم الاتفاق عليه.
وأبان “الظهواني” أنَّه نظرًا لمماطلتهما في حقه، اتجه للقضاء؛ حيث رفع شكوى ضدهما بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وذلك في عام ١٤٣٢هـ، واستمرت طيلة ٦ أعوام وانتهت بالحكم لصالحه بإفراغ القطعتين له.
وأضاف أنَّه طيلة الـ٦ سنوات، هناك شخصيات أجروا اتصالاً بأحد المدعى عليهما لمحاولات الصلح، إلا أنَّه رفض، ويتباهى أن القضية في صالحهما، وأنهما سيكسبان القضية، وبعد أن صدر الحكم لصالح المواطن، يحاولان إجراء الصلح، إلا أنَّه رفض ويطالب بإفراغ القطعتين فقط.
تعليقات ( 20 )
himaليش ما سجنوهم,؟ويعوضوا المواطن ثمن القطعتين حق انتظاره وبهدلتو,ويعطوه القطعتين الارض,,ويتم نشر صور الظالمين في كل وسائل الاعلام على حسابهم,ليش لا؟
مواطن13/ملياردير بعض التجار ينشف ريقك عند البيعه على رياﻻت في البيعات بمﻻيين ..وكانه ﻻيملك شي عشان كذا يقولون مايعرف قيمة الريال اﻻ الملياردير..ياملياردير
همسات الحنينبيقول عنهم قلم الحقيبه اخوانيين
عدد التعليقات:4071
العنيدوالواجب ايضاً ان يقوم القاضي بإلزام البائع بدفع مبلغ مالي للمشتري كإيجار عن الستة سنوات. !!
عدد التعليقات:4071
العنيدالمفروض بعد أن يتم الإفراغ له أن يبادر ببيع كلا الأرضين بأغلى سعر حتى يستفيد قبل نزول سعرهما.
الشمالاكيد الموضوع فيه مصري
ملياردير385 ألف و400 ألف مبالغ تعتبر طفسة بالنسبة لها الثريين وما تستاهل كل هالثعلبة منهما وكل هالسنين .. الظاهر فيه إلتباس ومؤكد أن المبالغ بالملايين .
احمد الصانعست سنوات لاحول ولا قوة الا بالله والقضيه اوضح من وضوح الشمس حسبنا الله ونعم الوكيل .
مشــعلاستقلال القضاء ؟ الحصانة ؟ والرجل ماياخذ حقه !
البيروقراطيالمفروض بعد ماياخذ حقه. يشتكي المحكمه ويطالب بتعويض تاخير الافراغ من قبلهم لان مدة 6 سنوات كان مداه استثمرها وطلع اضعاف اضعاف لولا التاخير بالبت
عدد التعليقات:14502
قلم الحقيقهالبعض غبي أويستغبي وكأنه ليس من هذاالوطن ولايعرف مايدور ويجري بداخله
البيروقراطيالحين تم اعطائه الارض ولا سيتقدم لشكوى. ماعرفنا الموضوع بالضبط.. وبعدين 6سنوات يامحكمه وين عايشين
حسنولماذا. يستمر ٦ سنوات. محاكم ***
عدد التعليقات:14502
قلم الحقيقهحسبي الله ونعم الوكيل عليهم الفاسدين المفسدين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم في أكل المال الحرام بعد أن سرقو الوطن وخيراته ولم يتركو للمواطن حتى الفتات.
عدد التعليقات:14502
قلم الحقيقه6 سنوات وأنت تطالب بحقك المشروع دون أن يرجع ويحكم لك من خلاله. ورغم صدور الحكم النهائي لصالحك لازالو يماطلون ويرفضون تنفيذه.وغيرك 5 أيام لم ينفذ يسجن.
محب الصالحينطالما يرغب في إفراغ القطعتين له فلا داعي للتثمين تنقص تزيد الرجال مستفيد ولكن لابد من تعويضه عن كل يوم ذهب بدون نتيجه وأغلب القضاه الله المستعان
محب الصالحينجشع التجار لابارك الله فيهم هالخونه
مشــعلجلسات استمرت ٦ أعوام والحق واضح لايختلف عليه اثنين ؟ ماهو السبب
إستشاري صحيوم انهار العقار صدر الحكم لصالح المشتري ومن قبل 6 سنوات والمسكين يصيح ....لماذا كل هذا التأخير ...القاضي مسئؤل والبائعين ملزمان بد فع الفرق قبل سنة .