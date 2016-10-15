فيديو: القبض على الفنان الكويتي “عادل المسلم “زوج “مهرة البحرينية” لتجارته في المخدرات

صحيفة المرصد: في واقعة أحدثت صدمة لدى المتابعين في الخليج، ألقت الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم اليوم السبت بتهمة الاتجار في المخدرات وأنه حول مكتبه الفني إلى معمل للمادة المخدرة.
وأظهرت صورة ومقطع فيديو انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لموقع إرم لحظة القبض على المسلم وكيف أن مكتبه ممتلئ بالمواد المخدرة. وعادل المسلم زوج الفنانة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي المهرة البحرينية التي يتابع حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليون متابع. وتعرف المهرة نفسها على اتستغرام بأنها أول مالكة لشركة طيران خاصة. ويحظى الثنائي عادل المسلم والمهرة بمتابعة إعلامية كبيرة خصوصا مع مظاهر البذخ اللتي يكشفان عنها من حين لآخر والتي تحظى عادة بانتشار واسع على مواقع التواصل. وكان أشهر هذه المظاهر قبل أشهر حين انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة إهداء المسلم طائرة خاصة لزوجته المهرة.
وقبل أشهر في لقاء تلفزيوني على فضائية كويتية سأل مقدم البرنامج عادل المسلم عن مظاهر الثراء المفاجئ وأبدى تشككا واجه به الفنان الكويتي.لكن عادل المسلم بدا واثقا من نفسه وهو يجيب متحدثا عن عمله في مجال الطيران الخاص واستثماراته في جمهورية تشيكيا، كما أسهب في الحديث عن شركاته وآعماله متجاهلا تحذيرات من “العين.”
كيف تكون ثروه في اسبوع#عادل_المسلم pic.twitter.com/kxdMskxBMd
— سعود بن ناصر (@s3ud__d) October 15, 2016
تعليقات ( 77 )
ذرة حيالا توجد فهذه النتيجة
لازم تسمعون تسجيلاتهامافيها من الحياء فوافق شنٌ طبقة
وشك وشكياجليل الحيا
ابوسارهيمهل ولا يهمل كم دمرت من شاب ومن عوائل حسبي الله ونعم الوكيل دينار حلال أبرك وأطيب من مليون دينار حرام وع نفسها جنت براقش وراح اتزوج مهره ونطير طياره
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
قال من شاهدكمخالف للنشر
عدد التعليقات:5626
الرحااالالفن جميل..الفن برئ مما يفعله التافهون والضائعون..اشتهروا الدواعش بتجارة المخدرات ..وليست بعيده عن تورطها في مثل هذه الجرائم والصاقها في غيرها
ولد بلادياسواء المسلسلات والممثلين هم الكويتيين وخاصه هذى الجيل غالبيتها تدعو الى الرذيله بطريقه محبوكه وضحيتها المراهقات وهذى الانسان مجرم ووقع في شر اعماله
سلمانخنبوقة ليش تسرقي معرفي وتكتبي مضاد لكلامي في ت49 خنبوقة ***** مكشوف بمعرفاتك الملونة
شاآآآايب من جبل عسيرتعليق 36. كيفت الفدى. اي والله انا رعيناها حفاه.ومشيناها خطى كتبت علينا .. ومن كتبت عليه خطى مشاها.سقى الله ذيك الايام.ياليتنا لم نكبر ولم تكبر البهما
عدد التعليقات:14509
قلم الحقيقهبينما مواطن عادي بسيط مطالب بمبلغ من المال مهما كان قدره يعطى مهلة 5 أيام للسداد وليس 6 سنوات اذا لم ينفذ توقف عنه الخدمات وبعدها يرمى في السجن فورآ.
الزهرانيالفساد ليس له مجموعه معينه هناك كتاب عدل ادينوا في تزوير واكل اموال الناس بالباطل ...ولايقتصر الفساد علي الوسط الفني
صرخة صمتمهره عجبتني لما قالت انا سترت عليهم فعلآ تصرف جميل عكس غيرها قال صلى الله عليه وسلم (من ستر اخاه المسلم يوم القيامه ستره الله عز وجل بالدنيا والاخرة )
عدد التعليقات:14318
عمر السميريغيره كون ثروه اكبر عن طريق الخمس
الى دورجباواللهي
عدد التعليقات:14318
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
عدد التعليقات:14509
قلم الحقيقهاليوم طالعتنا المرصد بخبر شبيه له وقع في بلادنا لكن ليس تجارة مخدرات وانما تجارةأراضي.لمواطن مسكين قضيته معلقةلـ6سنوات بعدهاحكم لصالحه ولم ينفذ الحكم.
فوفوالله يخرب بيت كل تاجر مخدرات مثل ما اخربوا عقول الشباب ودمروا بيوت الناس وشتتوا أسر
نوبلقلم الحقيقة : التي جلبت له ثروة كبيرة في نفس الوقت جلبت له السجن. ياي ايش الاختراع ذا كيف سويتها ؟!!
دورجبافنان رائع الله يفك اسرك و المهره الجميله
االى قلم ****خنبوقه وينك؟ جابك الله هنا.. حبيبك السي سي يقولون حزين وعلبة المناديل 24ساعه معه..وش تعليقس ياخنبوقه؟ظنك ينفعه حبيبك2وصقرك بوتن المجرم؟
جابرشكله ****لتدمير اجيال الامه الاسلاميه وهذا شغلهم التغلغل من 150 سنه في الامه والخروج عليهم عبر نافذة التلفاز
عدد التعليقات:14509
قلم الحقيقههذه قضية رأي عام مواطن كويتي فنان مشهور تم كشفه وازاحة الستار عن فساده واجرامه في تجارة المخدرات التي جلبت له ثروة كبيرة في نفس الوقت جلبت له السجن.
يالطيفثراءالفجئه تجيب المصيبه
صرخة صمتالوسط الفني كذا كله خراب ومخدرات واعمال منافيه للاخلاق والادب والي يمشي بطريق المخدرات والتجاره بها اكيد راح يقع يوم من الايام
سلمانلبي قلبك فديتك يا المهره كل عام و انتي بخير
مفقودهناك تعاون كبير في اي دولة بين المهربين والنافذين واللي يروح فيها الموزعين
فوفوالله يخرب بيت كل تاجر مخدرات مثل ما اخربوا عقول الشباب ودمروا بيوت الناس وشتتوا أسر
مواطنصح كلامك ياقلم هذا يحسب للامن الكويتي واعتقد راح زمن التستر
душмандарыبكرة يطلع مشهد من مسلسل تلفزيوني
مواطنياقلم الحقيقه هم بالاصل شاكين فيه وبثرائه المفاجى ولعلهم راقبوه و رشوا احد اتباعه والله اعلم
زائرهداياثمينه وطائرات خاصه وفخفحه ..ونقول من وين ؟ يعني ايزي كوم ايزي قوو! وياكثرهم اشباه هالمفسدبكل مكان الله يهديهم او يفضحهم
عااااشقةالورررردليس كل الفنانين منحرفين مشكلةالفنانين انهم تحت الاضواءيعني كل شئ محسوب عليه حتى لواعتمر وعرفه احدواخذمعاه صوره قالوراح عشان ينقال عنه كذا
عدد التعليقات:2872
ابن الوطنكل بلاوي المخدرات و غسيل الاموال وراها سوري و البناني عملاء ايران
سلمانشدي حيلك خنبوقة بالمعرفات الملونة برتقالي وبني واحمر هههه
عدد التعليقات:14509
قلم الحقيقهفالأمن الكويتي.لم يحاول التستر عليه أو الاكتفاء بالاعلان عن هذه القضية وكشفها للاعلام والرأي العام الممثل بالشارع الكويتي وانما سجل وقائعها صوت وصورة.
ام بدرالله يغنينا بحﻻله عن حرامه
مواطنت19 شايب من جبال عسير فدا ذا الخشم وجاي تعلق والغنمات مين يرعاهن
سعد1للاسف بعدهالفضايح للفنانين والفنانات ﻻزال البعض معجبين او معجبات بالفن واهله! مره قتل ومره مخدرات وسكروعربده.الحمدلله ع العافيه
اللي ماشافتسجيلاتها يبحث ويسمع وش تقول!
ثلج ساخنعقبال الباقين
عدد التعليقات:14509
قلم الحقيقهلكن حقيقة مالفت انتباهي ليس سقوط هذا الفنان أو بالأصح المجرم الذي بنى له مملكة ثروة مال وشهرة من تجارة المخدرات وانما عدالة الأمن الكويتي وشفافيته,
صرخة صمتخبر جدآ مفاجئ ، ان كان صحيح ربما الي يشتغلو معه هم يتاجرو الله واعلم بس هو مش محتاج عايله المسلم معروفه اغنياء ومنتجين واخوه عبدالعزيز ممثل ومنتج
منصفتأبيده ان شاءالله
إستشاري صحالبذخ والأشر والبطر سر من أسرار زوال النعم ...الحمد لله إن هذا المروج المفسد تم ضبطه واتمنى يعدم .
عدد التعليقات:14509
قلم الحقيقهأراد الوصول للمال والنساء والشهرة من أقصر طرقها وأقذرها على الاطلاق وهي تجارة المخدرات.وكانت النتيجة سقوطه المدوي وفضيحته التي قضت عليه نهائيآوللأبد.
مواطنالمهره يافرحة ماتمت
يقولشوف **وتعرف من زوجها يكون
فيصلللاسف شوهوا رسالة الفن النبيله
REALITYليش وش دعوه يبه مخدرات مره وحده لا و شيريكك عراقي بعد يعني انت ماتشوف وش كثر يكرهونكم العراقيين؟ و تغرق وطنك و الشباب بالمخدرات علشان الفلوس. تباً لك
■■الحين تطلع *المرّه* البحرينيه تقول مظلوم واذا ثبتت القضية تقول انا انظلمت بتطلع نفسها ... الله فضح العينات ذي
ركاااانياخوفي انها صا كته بهاذا المسمار بعد ماشبعت خافة تروح معاه برجلين لأن النساء مثل البسس تاكل وتنسى
ونقول من وين هالبذخماسمعنا عن شهرته وذيك الافلام والبطولات
شاآآآايب من جبل عسيرالوسط الفني مجتمع ****. متمرد على الدين والقيم والعرف والأخلاق. مجتمع يعيش مزدوج الشخصية. حتى يا صبر الأرض سالفة الذكر تمزح بالمخدرات. طعنة ويستاهل.
ظامي اليل***الى الهاويه.
إستشاري صحفيه بعض الكتاب يقولون الفن والأغاني والمسلسلات والسينما تهذب الأخلاق وللأسف أكثر أصحاب الجرائم من أهل الفن ....إذا ليس كلام الكتاب صحيح ومردود .
خبر عاجلالله يرحمك الفنان سيد زيان كان يقول عن النساء نصف اللي في السجون بسببكم والنصف الثاني عشانكم
خرابيطيعني بالعقل الفن هذا عالمه وهذي حقائقة ... لو الفن يأكل عيش ويجيب طائرات وقصور كان ماسمعنا ان اغلب الفنانيين ماتوا فقراء او ماحد درى عنهم يوم ماتو
منالاي احد بيعطيني هديه غاليه بأبلغ عنه 😞
عزوكنت اتناقش مع اخوياي مره عن الهدايا والطائره سبحان من كشفه هالمجرم
أرزة 🌲 لبنانإنسان منصف أللي مرة إنو أنا غيرانة منها ﻷنو جوزا أهداها طيارة لما إلتلو الكلمة الطيبة بين الزوجين أحلى هدية فشو رأيك يامنصف بتغيير أفكارك وبلا المظاهر
عدد التعليقات:5626
الرحااالالمال السريع يأتي يا من المخدرات او من المتاجره بالدين..كلها تستهدف شريحه معينه من الناس ..وهم الشباب المندفع لهذا او ذاك
himaالحمدلله على نجاة الانسانه الرائعه المهرة البحرينيه,,,وفق الله الامن الكويتي لاظهارة كامل معلومات القبض على المجرم.
خالددامه يصنعه ويوزعه بيأخذ تأبيده اذا هو عندنا يقصون راسه اللهم احفظنا
هايديافى وانا ادعي كل يوم ربي يرزقني بزوج مثل زوجها غني يدلعني ويحبني خدعونا هذولاء المشاهير اغرونا بحياتهم طلعت حياتهم اخرطي كلها حرام
العامريراحت فيها المهره
رينادوالنونو وش ذنبه
ركاااانوانا اقول رنجات وطائرات خاصه هدايا في عيد الميلاد ؟؟؟؟؟ *** وتاجر المخدرات
السدغانيبالنسبه لي غير مستغرب من الممثلين والمغنين ذكور واناث من الانغماس في المخدرات .
أرزة 🌲 لبنانمال الحرام مابحياتو دام
مثقف ومطلعكانت جدتي الله يرحمها تقول الرهوة شينة وهي كثرة التباهي والثقة بشي بزيادة ممايؤدي لسوءالخاتمة الله يسترعلينا