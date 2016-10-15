فيديو: القبض على الفنان الكويتي “عادل المسلم “زوج “مهرة البحرينية” لتجارته في المخدرات

صحيفة المرصد: في واقعة أحدثت صدمة لدى المتابعين في الخليج، ألقت الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم اليوم السبت بتهمة الاتجار في المخدرات وأنه حول مكتبه الفني إلى معمل للمادة المخدرة.

وأظهرت صورة ومقطع فيديو انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لموقع إرم لحظة القبض على المسلم وكيف أن مكتبه ممتلئ بالمواد المخدرة. وعادل المسلم زوج الفنانة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي المهرة البحرينية التي يتابع حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليون متابع. وتعرف المهرة نفسها على اتستغرام بأنها أول مالكة لشركة طيران خاصة. ويحظى الثنائي عادل المسلم والمهرة بمتابعة إعلامية كبيرة خصوصا مع مظاهر البذخ اللتي يكشفان عنها من حين لآخر والتي تحظى عادة بانتشار واسع على مواقع التواصل. وكان أشهر هذه المظاهر قبل أشهر حين انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة إهداء المسلم طائرة خاصة لزوجته المهرة.

وقبل أشهر في لقاء تلفزيوني على فضائية كويتية سأل مقدم البرنامج عادل المسلم عن مظاهر الثراء المفاجئ وأبدى تشككا واجه به الفنان الكويتي.لكن عادل المسلم بدا واثقا من نفسه وهو يجيب متحدثا عن عمله في مجال الطيران الخاص واستثماراته في جمهورية تشيكيا، كما أسهب في الحديث عن شركاته وآعماله متجاهلا تحذيرات من “العين.”

