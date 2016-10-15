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فيديو: القبض على الفنان الكويتي “عادل المسلم “زوج “مهرة البحرينية” لتجارته في المخدرات

15 أكتوبر, 2016 , 16:30 م
فيديو: القبض على الفنان الكويتي “عادل المسلم “زوج “مهرة البحرينية” لتجارته في المخدرات
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صحيفة المرصد: في واقعة أحدثت صدمة لدى المتابعين في الخليج، ألقت الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم اليوم السبت بتهمة الاتجار في المخدرات وأنه حول مكتبه الفني إلى معمل للمادة المخدرة.

وأظهرت صورة ومقطع فيديو انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لموقع إرم لحظة القبض على المسلم وكيف أن مكتبه ممتلئ بالمواد المخدرة. وعادل المسلم زوج الفنانة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي المهرة البحرينية التي يتابع حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليون متابع. وتعرف المهرة نفسها على اتستغرام بأنها أول مالكة لشركة طيران خاصة. ويحظى الثنائي عادل المسلم والمهرة بمتابعة إعلامية كبيرة خصوصا مع مظاهر البذخ اللتي يكشفان عنها من حين لآخر والتي تحظى عادة بانتشار واسع على مواقع التواصل. وكان أشهر هذه المظاهر قبل أشهر حين انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة إهداء المسلم طائرة خاصة لزوجته المهرة.

وقبل أشهر في لقاء تلفزيوني على فضائية كويتية سأل مقدم البرنامج عادل المسلم عن مظاهر الثراء المفاجئ وأبدى تشككا واجه به الفنان الكويتي.لكن عادل المسلم بدا واثقا من نفسه وهو يجيب متحدثا عن عمله في مجال الطيران الخاص واستثماراته في جمهورية تشيكيا، كما أسهب في الحديث عن شركاته وآعماله متجاهلا تحذيرات من “العين.”
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تعليقات ( 77 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 77
    15 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    ذرة حيا

    لا توجد فهذه النتيجة
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  2. 76
    15 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    لازم تسمعون تسجيلاتها

    مافيها من الحياء فوافق شنٌ طبقة
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  3. 75
    15 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    وشك وشك

    ياجليل الحيا
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  4. 74
    15 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    ابوساره

    يمهل ولا يهمل كم دمرت من شاب ومن عوائل حسبي الله ونعم الوكيل دينار حلال أبرك وأطيب من مليون دينار حرام وع نفسها جنت براقش وراح اتزوج مهره ونطير طياره
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  5. 73
    15 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 72
    15 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    قال من شاهدك

    مخالف للنشر
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  7. 71
    15 أكتوبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:5626

    الرحااال

    الفن جميل..الفن برئ مما يفعله التافهون والضائعون..اشتهروا الدواعش بتجارة المخدرات ..وليست بعيده عن تورطها في مثل هذه الجرائم والصاقها في غيرها
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  8. 70
    15 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    ولد بلادي

    اسواء المسلسلات والممثلين هم الكويتيين وخاصه هذى الجيل غالبيتها تدعو الى الرذيله بطريقه محبوكه وضحيتها المراهقات وهذى الانسان مجرم ووقع في شر اعماله
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  9. 69
    15 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    سلمان

    خنبوقة ليش تسرقي معرفي وتكتبي مضاد لكلامي في ت49 خنبوقة ***** مكشوف بمعرفاتك الملونة
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  10. 68
    15 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    تعليق 36. كيفت الفدى. اي والله انا رعيناها حفاه.ومشيناها خطى كتبت علينا .. ومن كتبت عليه خطى مشاها.سقى الله ذيك الايام.ياليتنا لم نكبر ولم تكبر البهما
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  11. 67
    15 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    أنا بصراحة اشوف ****.
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  12. 66
    15 أكتوبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:14509

    قلم الحقيقه

    بينما مواطن عادي بسيط مطالب بمبلغ من المال مهما كان قدره يعطى مهلة 5 أيام للسداد وليس 6 سنوات اذا لم ينفذ توقف عنه الخدمات وبعدها يرمى في السجن فورآ.
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  13. 65
    15 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    الزهراني

    الفساد ليس له مجموعه معينه هناك كتاب عدل ادينوا في تزوير واكل اموال الناس بالباطل ...ولايقتصر الفساد علي الوسط الفني
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  14. 64
    15 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    صرخة صمت

    مهره عجبتني لما قالت انا سترت عليهم فعلآ تصرف جميل عكس غيرها قال صلى الله عليه وسلم (من ستر اخاه المسلم يوم القيامه ستره الله عز وجل بالدنيا والاخرة )
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  15. 63
    15 أكتوبر, 2016 , 17:37 م
    عدد التعليقات:14318

    عمر السميري

    غيره كون ثروه اكبر عن طريق الخمس
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  16. 62
    15 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    الى دورجبا

    واللهي
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  17. 61
    15 أكتوبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:14318

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  18. 60
    15 أكتوبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:14509

    قلم الحقيقه

    اليوم طالعتنا المرصد بخبر شبيه له وقع في بلادنا لكن ليس تجارة مخدرات وانما تجارةأراضي.لمواطن مسكين قضيته معلقةلـ6سنوات بعدهاحكم لصالحه ولم ينفذ الحكم.
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  19. 59
    15 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    فوفو

    الله يخرب بيت كل تاجر مخدرات مثل ما اخربوا عقول الشباب ودمروا بيوت الناس وشتتوا أسر
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  20. 58
    15 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    نوبل

    قلم الحقيقة : التي جلبت له ثروة كبيرة في نفس الوقت جلبت له السجن. ياي ايش الاختراع ذا كيف سويتها ؟!!
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  21. 57
    15 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    دورجبا

    فنان رائع الله يفك اسرك و المهره الجميله
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  22. 56
    15 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    الفنانين والفنانات يستطيعون القيام بعمليات غسل اموال لان دخلهم غير ثابت ومصادره متنوعة لذلك لاغرابة
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  23. 55
    15 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    االى قلم ****

    خنبوقه وينك؟ جابك الله هنا.. حبيبك السي سي يقولون حزين وعلبة المناديل 24ساعه معه..وش تعليقس ياخنبوقه؟ظنك ينفعه حبيبك2وصقرك بوتن المجرم؟
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  24. 54
    15 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    جابر

    شكله ****لتدمير اجيال الامه الاسلاميه وهذا شغلهم التغلغل من 150 سنه في الامه والخروج عليهم عبر نافذة التلفاز
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  25. 53
    15 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    لو كان عندنا كان قالوا من جنسية عربية !!! وذا اللي خلى الفساد يزيد
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  26. 52
    15 أكتوبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:14509

    قلم الحقيقه

    هذه قضية رأي عام مواطن كويتي فنان مشهور تم كشفه وازاحة الستار عن فساده واجرامه في تجارة المخدرات التي جلبت له ثروة كبيرة في نفس الوقت جلبت له السجن.
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  27. 51
    15 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    يالطيف

    ثراءالفجئه تجيب المصيبه
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  28. 50
    15 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    صرخة صمت

    الوسط الفني كذا كله خراب ومخدرات واعمال منافيه للاخلاق والادب والي يمشي بطريق المخدرات والتجاره بها اكيد راح يقع يوم من الايام
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  29. 49
    15 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    سلمان

    لبي قلبك فديتك يا المهره كل عام و انتي بخير
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  30. 48
    15 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    مفقود

    هناك تعاون كبير في اي دولة بين المهربين والنافذين واللي يروح فيها الموزعين
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  31. 47
    15 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    فوفو

    الله يخرب بيت كل تاجر مخدرات مثل ما اخربوا عقول الشباب ودمروا بيوت الناس وشتتوا أسر
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  32. 46
    15 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    مواطن

    صح كلامك ياقلم هذا يحسب للامن الكويتي واعتقد راح زمن التستر
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  33. 45
    15 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    душмандары

    بكرة يطلع مشهد من مسلسل تلفزيوني
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  34. 44
    15 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    وش الغريب؟ ماوقفت ع الفنانين. اعرف واحد انمسك قبل فترة في لبنان وهو من علية القوم
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  35. 43
    15 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    مواطن

    ياقلم الحقيقه هم بالاصل شاكين فيه وبثرائه المفاجى ولعلهم راقبوه و رشوا احد اتباعه والله اعلم
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  36. 42
    15 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    زائر

    هداياثمينه وطائرات خاصه وفخفحه ..ونقول من وين ؟ يعني ايزي كوم ايزي قوو! وياكثرهم اشباه هالمفسدبكل مكان الله يهديهم او يفضحهم
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  37. 41
    15 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    عااااشقةالوررررد

    ليس كل الفنانين منحرفين مشكلةالفنانين انهم تحت الاضواءيعني كل شئ محسوب عليه حتى لواعتمر وعرفه احدواخذمعاه صوره قالوراح عشان ينقال عنه كذا
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  38. 40
    15 أكتوبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:2872

    ابن الوطن

    كل بلاوي المخدرات و غسيل الاموال وراها سوري و البناني عملاء ايران
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  39. 39
    15 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    سلمان

    شدي حيلك خنبوقة بالمعرفات الملونة برتقالي وبني واحمر هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 38
    15 أكتوبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:14509

    قلم الحقيقه

    فالأمن الكويتي.لم يحاول التستر عليه أو الاكتفاء بالاعلان عن هذه القضية وكشفها للاعلام والرأي العام الممثل بالشارع الكويتي وانما سجل وقائعها صوت وصورة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  41. 37
    15 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    ام بدر

    الله يغنينا بحﻻله عن حرامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 36
    15 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    مواطن

    ت19 شايب من جبال عسير فدا ذا الخشم وجاي تعلق والغنمات مين يرعاهن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 35
    15 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    اعوذ بالله اللهم اني اسالك الستر .. يا اخوان اعتبروا من رجل اعمال وطائرة خاصة وفشخرة الى السجن .. لا حول ولا قوة الا بالله هذي نتيجة الهياط امام الناس
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  44. 34
    15 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    سعد1

    للاسف بعدهالفضايح للفنانين والفنانات ﻻزال البعض معجبين او معجبات بالفن واهله! مره قتل ومره مخدرات وسكروعربده.الحمدلله ع العافيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 33
    15 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    اللي ماشاف

    تسجيلاتها يبحث ويسمع وش تقول!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 32
    15 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    ثلج ساخن

    عقبال الباقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 31
    15 أكتوبر, 2016 , 17:14 م
    عدد التعليقات:14509

    قلم الحقيقه

    لكن حقيقة مالفت انتباهي ليس سقوط هذا الفنان أو بالأصح المجرم الذي بنى له مملكة ثروة مال وشهرة من تجارة المخدرات وانما عدالة الأمن الكويتي وشفافيته,
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  48. 30
    15 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    صرخة صمت

    خبر جدآ مفاجئ ، ان كان صحيح ربما الي يشتغلو معه هم يتاجرو الله واعلم بس هو مش محتاج عايله المسلم معروفه اغنياء ومنتجين واخوه عبدالعزيز ممثل ومنتج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 29
    15 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    منصف

    تأبيده ان شاءالله
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  50. 28
    15 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    إستشاري صح

    البذخ والأشر والبطر سر من أسرار زوال النعم ...الحمد لله إن هذا المروج المفسد تم ضبطه واتمنى يعدم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 27
    15 أكتوبر, 2016 , 17:11 م
    عدد التعليقات:14509

    قلم الحقيقه

    أراد الوصول للمال والنساء والشهرة من أقصر طرقها وأقذرها على الاطلاق وهي تجارة المخدرات.وكانت النتيجة سقوطه المدوي وفضيحته التي قضت عليه نهائيآوللأبد.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  52. 26
    15 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    مواطن

    المهره يافرحة ماتمت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 25
    15 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    يقول

    شوف **وتعرف من زوجها يكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 24
    15 أكتوبر, 2016 , 17:07 م

    فيصل

    للاسف شوهوا رسالة الفن النبيله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  55. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    REALITY

    ليش وش دعوه يبه مخدرات مره وحده لا و شيريكك عراقي بعد يعني انت ماتشوف وش كثر يكرهونكم العراقيين؟ و تغرق وطنك و الشباب بالمخدرات علشان الفلوس. تباً لك
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  56. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    ■■

    الحين تطلع *المرّه* البحرينيه تقول مظلوم واذا ثبتت القضية تقول انا انظلمت بتطلع نفسها ... الله فضح العينات ذي
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  57. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    ركاااان

    ياخوفي انها صا كته بهاذا المسمار بعد ماشبعت خافة تروح معاه برجلين لأن النساء مثل البسس تاكل وتنسى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    ونقول من وين هالبذخ

    ماسمعنا عن شهرته وذيك الافلام والبطولات
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  59. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    الوسط الفني مجتمع ****. متمرد على الدين والقيم والعرف والأخلاق. مجتمع يعيش مزدوج الشخصية. حتى يا صبر الأرض سالفة الذكر تمزح بالمخدرات. طعنة ويستاهل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    ظامي اليل

    ***الى الهاويه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    إستشاري صح

    فيه بعض الكتاب يقولون الفن والأغاني والمسلسلات والسينما تهذب الأخلاق وللأسف أكثر أصحاب الجرائم من أهل الفن ....إذا ليس كلام الكتاب صحيح ومردود .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  62. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    خبر عاجل

    الله يرحمك الفنان سيد زيان كان يقول عن النساء نصف اللي في السجون بسببكم والنصف الثاني عشانكم
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  63. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    خرابيط

    يعني بالعقل الفن هذا عالمه وهذي حقائقة ... لو الفن يأكل عيش ويجيب طائرات وقصور كان ماسمعنا ان اغلب الفنانيين ماتوا فقراء او ماحد درى عنهم يوم ماتو
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  65. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    منال

    اي احد بيعطيني هديه غاليه بأبلغ عنه 😞
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    عزو

    كنت اتناقش مع اخوياي مره عن الهدايا والطائره سبحان من كشفه هالمجرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    أرزة 🌲 لبنان

    إنسان منصف أللي مرة إنو أنا غيرانة منها ﻷنو جوزا أهداها طيارة لما إلتلو الكلمة الطيبة بين الزوجين أحلى هدية فشو رأيك يامنصف بتغيير أفكارك وبلا المظاهر
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  68. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 16:48 م
    عدد التعليقات:5626

    الرحااال

    المال السريع يأتي يا من المخدرات او من المتاجره بالدين..كلها تستهدف شريحه معينه من الناس ..وهم الشباب المندفع لهذا او ذاك
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  69. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    hima

    الحمدلله على نجاة الانسانه الرائعه المهرة البحرينيه,,,وفق الله الامن الكويتي لاظهارة كامل معلومات القبض على المجرم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  70. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    خالد

    دامه يصنعه ويوزعه بيأخذ تأبيده اذا هو عندنا يقصون راسه اللهم احفظنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    هايدي

    افى وانا ادعي كل يوم ربي يرزقني بزوج مثل زوجها غني يدلعني ويحبني خدعونا هذولاء المشاهير اغرونا بحياتهم طلعت حياتهم اخرطي كلها حرام
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  72. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    العامري

    راحت فيها المهره
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  73. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    ريناد

    والنونو وش ذنبه
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  74. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    ركاااان

    وانا اقول رنجات وطائرات خاصه هدايا في عيد الميلاد ؟؟؟؟؟ *** وتاجر المخدرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  75. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    السدغاني

    بالنسبه لي غير مستغرب من الممثلين والمغنين ذكور واناث من الانغماس في المخدرات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  76. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    أرزة 🌲 لبنان

    مال الحرام مابحياتو دام
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  77. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    مثقف ومطلع

    كانت جدتي الله يرحمها تقول الرهوة شينة وهي كثرة التباهي والثقة بشي بزيادة ممايؤدي لسوءالخاتمة الله يسترعلينا
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