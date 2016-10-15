وزير التربية و التعليم يقوم بجولات تفتيش مفاجئة .. فماذا كشف ؟

صحيفة المرصد : قام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بجولة مفاجئة لعدد من القطاعات التعليمية كشف فيها حالات تسيب لافتة وعدم التزام بالوقت المحدد للدوام الرسمي لمنسوبي الوزارة .

ونتيجة لذلك أصدر العيسى قراراً يعمم على جميع المدارس و الجامعات و إدارات التعليم بضرورة متابعة حضور وانصراف منسوبي الوزارة و تنفيذ جولات رقابية لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي والاطلاع على بيانات الحضور والانصراف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين , وفقاً لما تضمنه نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين ولائحة انتهاء الخدمة، وتبليغها لقطاعات ديوان الوزارة لاعتماد تنفيذها.

ووفقا لصحيفة “الحياة” كشفت فرق الرقابة و التفتيش خلال جولاتهم المكثفة التابعة لهيئة الرقابة والتحقيق تسيباً في مدارس التعليم العام و الجامعات وإدارات التربية والتعليم و في ديوان الوزارة و رصدت المشرفات التربويات أن نسبة الغياب والتسيب التي تم رصدها تجاوزت التوقعات.