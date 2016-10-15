وزير التربية و التعليم يقوم بجولات تفتيش مفاجئة .. فماذا كشف ؟

صحيفة المرصد : قام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بجولة مفاجئة لعدد من القطاعات التعليمية كشف فيها حالات تسيب لافتة وعدم التزام بالوقت المحدد للدوام الرسمي لمنسوبي الوزارة .
ونتيجة لذلك أصدر العيسى قراراً يعمم على جميع المدارس و الجامعات و إدارات التعليم بضرورة متابعة حضور وانصراف منسوبي الوزارة و تنفيذ جولات رقابية لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي والاطلاع على بيانات الحضور والانصراف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين , وفقاً لما تضمنه نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين ولائحة انتهاء الخدمة، وتبليغها لقطاعات ديوان الوزارة لاعتماد تنفيذها.
ووفقا لصحيفة “الحياة” كشفت فرق الرقابة و التفتيش خلال جولاتهم المكثفة التابعة لهيئة الرقابة والتحقيق تسيباً في مدارس التعليم العام و الجامعات وإدارات التربية والتعليم و في ديوان الوزارة و رصدت المشرفات التربويات أن نسبة الغياب والتسيب التي تم رصدها تجاوزت التوقعات.
تعليقات ( 12 )
.لن .الرقابة ليست زيارة مفاجاءة الرقابة لا بد تكون باستمرار وتتبع
سعدالمشكلة ليست في المعلمين فقط بل التأخر في توزيع الكتب اول ايام الدراسة او المناهج التي لا تهئ الطالب لسوق العمل والنشاطات المعدومة رياضة وغيرها
وشك وشكلانوصيك ياوزير شف المباني المستأجره ساهم في حلها
زائر70قولوا للعيسى لويحضرالحصص ويشوف كيف الحضور والشرح في القواعد والرياضيات و الانجلش الذي اشبهه في البربره ماتفهم منها حاجه واعتبرمايجري دمارعلى الدوله وا
دونيس البيشيسبحان الله من الوجه يبان كل شي قبل اي قرار او تنظيم الله يذكر عزام الدخيل بالخير
انشر التعليقالله يوفق عزام الدخيل وين ما راح
loovivoolمخالف للنشر
عدد التعليقات:14318
عمر السميريالتعليم روح الامه
سنوشتات جبنة ومربىويقولون نظام البصمة بيخلي الموظفين يمشون على العجين مايخربطونه