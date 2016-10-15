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وزير التربية و التعليم يقوم بجولات تفتيش مفاجئة .. فماذا كشف ؟

15 أكتوبر, 2016 , 17:34 م
وزير التربية و التعليم يقوم بجولات تفتيش مفاجئة .. فماذا كشف ؟
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صحيفة المرصد : قام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بجولة مفاجئة لعدد من القطاعات التعليمية كشف فيها حالات تسيب لافتة وعدم التزام بالوقت المحدد للدوام الرسمي لمنسوبي الوزارة .

ونتيجة لذلك أصدر العيسى قراراً يعمم على جميع المدارس و الجامعات و إدارات التعليم بضرورة متابعة حضور وانصراف منسوبي الوزارة و تنفيذ جولات رقابية لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي والاطلاع على بيانات الحضور والانصراف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين , وفقاً لما تضمنه نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين ولائحة انتهاء الخدمة، وتبليغها لقطاعات ديوان الوزارة لاعتماد تنفيذها.

ووفقا لصحيفة “الحياة” كشفت فرق الرقابة و التفتيش خلال جولاتهم المكثفة التابعة لهيئة الرقابة والتحقيق تسيباً في مدارس التعليم العام و الجامعات وإدارات التربية والتعليم و في ديوان الوزارة و رصدت المشرفات التربويات أن نسبة الغياب والتسيب التي تم رصدها تجاوزت التوقعات.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    عيون المجتمع على المعلمين وش هذا الظلم يا ناس ارحمو المعلمين
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  2. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    .لن .

    الرقابة ليست زيارة مفاجاءة الرقابة لا بد تكون باستمرار وتتبع
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  3. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    سعد

    المشكلة ليست في المعلمين فقط بل التأخر في توزيع الكتب اول ايام الدراسة او المناهج التي لا تهئ الطالب لسوق العمل والنشاطات المعدومة رياضة وغيرها
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  4. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    وشك وشك

    لانوصيك ياوزير شف المباني المستأجره ساهم في حلها
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  5. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    زائر70

    قولوا للعيسى لويحضرالحصص ويشوف كيف الحضور والشرح في القواعد والرياضيات و الانجلش الذي اشبهه في البربره ماتفهم منها حاجه واعتبرمايجري دمارعلى الدوله وا
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  6. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    هذا اكبر دليل ان نظام البصمة نظام فاشل والحل هو بتوفير البيئة المناسبة للعمل واحترام الموظف البسيط ومراعاة ظروفه لانه هو اساس الانتاج
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  7. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    اكرش جميع المدرسين و بربع وراتبهم تجيب مدرسين اجانب يخلون التعليم في السماء وتحصل انظباط وجوده و اخلاص للمهنه
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  8. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 17:55 م

    دونيس البيشي

    سبحان الله من الوجه يبان كل شي قبل اي قرار او تنظيم الله يذكر عزام الدخيل بالخير
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  9. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    انشر التعليق

    الله يوفق عزام الدخيل وين ما راح
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  10. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    loovivool

    مخالف للنشر
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  11. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 17:39 م
    عدد التعليقات:14318

    عمر السميري

    التعليم روح الامه
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  12. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    سنوشتات جبنة ومربى

    ويقولون نظام البصمة بيخلي الموظفين يمشون على العجين مايخربطونه
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