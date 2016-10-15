بالفيديو: عبدالله بن مساعد يتحدث عن تجنيس السومة ويكشف سبب دعوته لمباراة الإمارات

صحيفة المرصد: أكد الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، إن دعوة اللاعب عمر السومة لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام الإمارات جاءت لأن السومة لاعب خلوق ونموذج للشاب العربي المسلم، وأضاف: “لاعب نفتخر به”.

ورفض بن مساعد التحدث عن الموضوع الذي شغل الجماهير الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة، وهو تجنيس السومة، وقال: “لن أتطرق لهذا الموضوع الآن.”

وكانت مواقع السوشيال ميديا وخاصة موقع التدوين المصغر “تويتر” اجتاحها هاشتاق بعنوان #السومة_يحصل_على_الجنسية وذلك في إشارة إلى صورة أرفقها اللاعب عمر السومة مع تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر معلقا على حسن المعاملة التي تلقاها في أحد مقار الأحوال المدينة بالمملكة.