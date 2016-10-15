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بالفيديو: عبدالله بن مساعد يتحدث عن تجنيس السومة ويكشف سبب دعوته لمباراة الإمارات

15 أكتوبر, 2016 , 17:43 م
بالفيديو: عبدالله بن مساعد يتحدث عن تجنيس السومة ويكشف سبب دعوته لمباراة الإمارات
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صحيفة المرصد: أكد الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، إن دعوة اللاعب عمر السومة لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام الإمارات جاءت لأن السومة لاعب خلوق ونموذج للشاب العربي المسلم، وأضاف: “لاعب نفتخر به”.

ورفض بن مساعد التحدث عن الموضوع الذي شغل الجماهير الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة، وهو تجنيس السومة، وقال: “لن أتطرق لهذا الموضوع الآن.”

وكانت مواقع السوشيال ميديا وخاصة موقع التدوين المصغر “تويتر” اجتاحها هاشتاق بعنوان #السومة_يحصل_على_الجنسية وذلك في إشارة إلى صورة أرفقها اللاعب عمر السومة مع تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر معلقا على حسن المعاملة التي تلقاها في أحد مقار الأحوال المدينة بالمملكة.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    15 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    لااااا للتجنيس كفاية اللي شفنا منهم لاتقولي طيب وخلوق هاذي الامور لايوجد فيها عاطفة ابدا احترموا المواطن ابن البلد والارض
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  2. 26
    15 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    هذا وهو خلوق !!!

    صاح بالعسكري انا نظامي انا نظامي وهو يحمل اقامة اجل لو اخذ الجنسية وايش بيسوي ؟
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  3. 25
    15 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    اتنتظرو مشويات السومه فطائر السومه السومه للمقاولات السومه لادوات ااتجميل السومه لتسديد الديون المتعثرة محطات السومه لامحروقات بنك السومه
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  4. 24
    15 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    نرفض التجنيس جملة وتفصيلا بعد الي شفناه منهم ومن ابناءهم بل ونطالب بإعادة النظر فيمن تم منحهم الجنسية . فكثير منهم اسأوا لنا ولبلادنا بعد حصولهم عليها
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  5. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    والله الخوف بكرة نشوف مطاعم السومة للوجبات السورية منتشرة بالبلد وكل اللي يشتغلون فيها من ربعة وجماعته
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  6. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    يمامه

    نسيتواخلاق السوري مع رجل الامن في مطارجده هذا قبل ياخذ الجنسيه ااااه
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  7. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    وليه التحطيم للشباب عاشان تجنسون واحد يمكن ميسنفاد منه الى موسم وشفيهم اشباب30 مليون عددنا بتلقون منهم احسن من السومه لاكن مفتحين عينكم على السومه
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  8. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    النظام لايأخذ بالعواطف او بالتعصب الرياضي بالواسطة ممكن وشكل السومه مكون فريق بتويتر بفلوسه يطالبون بتجنيسه لأن المطالبة بتجنيسه زادت عن حدها
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  9. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    خلوق والا مو خلوق اخلاقه لنفسه المهم لا للتجنيس . بكرة يصير عنده اولاد وبنات ويسبون البلد واهله ويعيثون به ***** مثل مانشوف من المجنسين اليوم
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  10. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    الحين تاكدت ليه

    الدول القريبه منا أقوى واعرف منا ، لأنهم يعتمدون على انفسهم اما حنا نعتمد على الغير ، السومه عربي ومسلم ما تعطيكم حجه لتجنيسه .
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  11. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    هناك نظام نقاط زمان راح
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  12. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    душмандары

    سبحان الله ***الذين لهم عشرات السنين في ***المملكة لماذا لا يجنسون وهم احق ام الكورة والرياضة فوق اي اعتبار
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  13. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    معلم متقاعد

    أمريكا جلبت لاعب من أدغال كينيا ودربته خلال شهور وجنسته وكسبت به أربع ميداليات وكذلك يفعلون مع المميزين في أي مجال بدل من تجنيس ا***
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  14. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    ليه يعني الشعب

    30 مليون سعودي بمافيه لعيبة المنتخب ولاندية ما عندهم*****، نصيحة الموضوع في وقتنا الحاضر لا يحتمل مزايدات على الوطنية ،
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  15. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    معلم متقاعد

    ملايين تم تجنيسهم بطرق غير نظامية من قبل شيوخ القبائل ووافدين ليس لديهم أي شيء يستحق التجنيس يجب أن نجنس من يفيد البلد أقتصاديا أو علميا أو رياضيا
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  16. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:2156

    توووووونسية

    أين المشكلة اذا تحصل على الجنسية السعودية أليس هوة عربي والسعودية عربية المملكة الآن بحاجة لتجنيب ملايين المسلمين حتى يكون عددها كبير في وجه العدو
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  17. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    صرخة صمت

    يستاهل السومه لاعب خلوق ، على الاقل يقدم خدمات للبلد احسن من غيره ياخذ الجنسيه ولا يفيد الوطن بشيء
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  18. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    يمني

    مخالف للنشر
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  19. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    محمد

    اذا كان الموضوع بالطريقه هذا فلازم الجهات المعنيه تجنس جميع الاجانب الموجودين الان لانهم احق بالجنسيه من السومه
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  20. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    معلم متقاعد

    فعلا هناك أنظمة وق انين تنظم تجنيس الأجانب ولكنها ليست مقدسة ومن وضعها يستطيع أن يستثني منها من يقدم مصلحة للبلد كما في كل دول العالم .
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  21. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    يمني

    مخالف للنشر
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  22. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    اخو زنيفر

    الاعب ماشاء الله عليه من يوم لعب في الملاعب السعوديه واخلاقه عاليه ولم تتغير في يوم من الأيام اما بالنسبه للتجنيس لاعب مثله فالحقيقه يستاهل كل خير
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  23. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    موحد

    على الجمهور المتحمس يقرأ الأنظمة المعمول بها في وطنة ولايتبع التعصب المقيت ولو حصل استثناء وهذا مستبعد لابد من معرفة تاريخه منذ قدومه من سورية
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  24. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    موحد

    الى متى والبعض يتبع العاطفة. الملكة أصدرت نظام مكتوب قانون التجنس وفق معايير علمية بمنظور علمي هل تريدون كسر النظام لمجرد لاعب كورة.........
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  25. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    محمد

    لا والله ما يستاهل الجنسيه الا من تستفيد منه البلد ولكن السومه مجرد لاعب كوره والكوره ليست فخر للامم ولكن الله المستعان.
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  26. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    يستاهل السومه

    الف الف مبروك ياملكي تستاهل كل خير الى الامام يابطل
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  27. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    يستاهل السومه

    السومه يستاهل كل خير لاعب خلوق وهداف بالتوفيق
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