بالفيديو: عبدالله بن مساعد يتحدث عن تجنيس السومة ويكشف سبب دعوته لمباراة الإمارات

صحيفة المرصد: أكد الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، إن دعوة اللاعب عمر السومة لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام الإمارات جاءت لأن السومة لاعب خلوق ونموذج للشاب العربي المسلم، وأضاف: “لاعب نفتخر به”.
ورفض بن مساعد التحدث عن الموضوع الذي شغل الجماهير الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة، وهو تجنيس السومة، وقال: “لن أتطرق لهذا الموضوع الآن.”
وكانت مواقع السوشيال ميديا وخاصة موقع التدوين المصغر “تويتر” اجتاحها هاشتاق بعنوان #السومة_يحصل_على_الجنسية وذلك في إشارة إلى صورة أرفقها اللاعب عمر السومة مع تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر معلقا على حسن المعاملة التي تلقاها في أحد مقار الأحوال المدينة بالمملكة.
تعليقات ( 27 )
هذا وهو خلوق !!!صاح بالعسكري انا نظامي انا نظامي وهو يحمل اقامة اجل لو اخذ الجنسية وايش بيسوي ؟
يمامهنسيتواخلاق السوري مع رجل الامن في مطارجده هذا قبل ياخذ الجنسيه ااااه
الحين تاكدت ليهالدول القريبه منا أقوى واعرف منا ، لأنهم يعتمدون على انفسهم اما حنا نعتمد على الغير ، السومه عربي ومسلم ما تعطيكم حجه لتجنيسه .
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريهناك نظام نقاط زمان راح
душмандарыسبحان الله ***الذين لهم عشرات السنين في ***المملكة لماذا لا يجنسون وهم احق ام الكورة والرياضة فوق اي اعتبار
معلم متقاعدأمريكا جلبت لاعب من أدغال كينيا ودربته خلال شهور وجنسته وكسبت به أربع ميداليات وكذلك يفعلون مع المميزين في أي مجال بدل من تجنيس ا***
ليه يعني الشعب30 مليون سعودي بمافيه لعيبة المنتخب ولاندية ما عندهم*****، نصيحة الموضوع في وقتنا الحاضر لا يحتمل مزايدات على الوطنية ،
معلم متقاعدملايين تم تجنيسهم بطرق غير نظامية من قبل شيوخ القبائل ووافدين ليس لديهم أي شيء يستحق التجنيس يجب أن نجنس من يفيد البلد أقتصاديا أو علميا أو رياضيا
عدد التعليقات:2156
توووووونسيةأين المشكلة اذا تحصل على الجنسية السعودية أليس هوة عربي والسعودية عربية المملكة الآن بحاجة لتجنيب ملايين المسلمين حتى يكون عددها كبير في وجه العدو
صرخة صمتيستاهل السومه لاعب خلوق ، على الاقل يقدم خدمات للبلد احسن من غيره ياخذ الجنسيه ولا يفيد الوطن بشيء
يمنيمخالف للنشر
محمداذا كان الموضوع بالطريقه هذا فلازم الجهات المعنيه تجنس جميع الاجانب الموجودين الان لانهم احق بالجنسيه من السومه
معلم متقاعدفعلا هناك أنظمة وق انين تنظم تجنيس الأجانب ولكنها ليست مقدسة ومن وضعها يستطيع أن يستثني منها من يقدم مصلحة للبلد كما في كل دول العالم .
يمنيمخالف للنشر
اخو زنيفرالاعب ماشاء الله عليه من يوم لعب في الملاعب السعوديه واخلاقه عاليه ولم تتغير في يوم من الأيام اما بالنسبه للتجنيس لاعب مثله فالحقيقه يستاهل كل خير
موحدعلى الجمهور المتحمس يقرأ الأنظمة المعمول بها في وطنة ولايتبع التعصب المقيت ولو حصل استثناء وهذا مستبعد لابد من معرفة تاريخه منذ قدومه من سورية
موحدالى متى والبعض يتبع العاطفة. الملكة أصدرت نظام مكتوب قانون التجنس وفق معايير علمية بمنظور علمي هل تريدون كسر النظام لمجرد لاعب كورة.........
محمدلا والله ما يستاهل الجنسيه الا من تستفيد منه البلد ولكن السومه مجرد لاعب كوره والكوره ليست فخر للامم ولكن الله المستعان.
يستاهل السومهالف الف مبروك ياملكي تستاهل كل خير الى الامام يابطل
يستاهل السومهالسومه يستاهل كل خير لاعب خلوق وهداف بالتوفيق