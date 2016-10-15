أردوغان: سنفعل الخطة “ب” إذا رُفض دورنا باستعادة الموصل

صحيفة المرصد : قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مصممة على المشاركة في عمليات التحالف الدولي واستعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش في العراق و الشام .

و نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية على لسان أردوغان قوله: “نحن مصممون على المشاركة في قوات التحالف من أجل الحفاظ على وحدة العراق، وفي حال رفض التحالف سنُفعّل الخطة (ب) وإذا لم تنجح هذه أيضًا سننتقل إلى الخطة (ج)، فتركيا ليست دولة قبلية وليعلم الجميع ذلك”.

وتابع الرئيس التركي قائلا: “هناك من يطلب منا الانسحاب من معسكر بعشيقة (شمال الموصل) الذي ذهبنا إليه بدعوة منكم (الحكومة المركزية ببغداد) معذرة: فهناك أشقاؤنا التركمان والعرب والأكراد يقولون لنا تعالوا وساعدونا والسيد العبادي طلب منّا ذلك بنفسه خلال زيارته لنا”.

ويشار إلى أن تصريحات أردوغان تاتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التركية العراقية حالة من التوتر على خلفية وجود قوات تركية على الأراضي العراقية تطالب الحكومة العراقية انسحابها في حين ترد تركيا بأنها دخلت بطلب من الحكومة العراقية.

CNN