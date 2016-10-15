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أردوغان: سنفعل الخطة “ب” إذا رُفض دورنا باستعادة الموصل

15 أكتوبر, 2016 , 17:50 م
أردوغان: سنفعل الخطة “ب” إذا رُفض دورنا باستعادة الموصل
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صحيفة المرصد : قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مصممة على المشاركة في عمليات التحالف الدولي واستعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش في العراق و الشام .

و نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية على لسان أردوغان قوله: “نحن مصممون على المشاركة في قوات التحالف من أجل الحفاظ على وحدة العراق، وفي حال رفض التحالف سنُفعّل الخطة (ب) وإذا لم تنجح هذه أيضًا سننتقل إلى الخطة (ج)، فتركيا ليست دولة قبلية وليعلم الجميع ذلك”.

وتابع الرئيس التركي قائلا: “هناك من يطلب منا الانسحاب من معسكر بعشيقة (شمال الموصل) الذي ذهبنا إليه بدعوة منكم (الحكومة المركزية ببغداد) معذرة: فهناك أشقاؤنا التركمان والعرب والأكراد يقولون لنا تعالوا وساعدونا والسيد العبادي طلب منّا ذلك بنفسه خلال زيارته لنا”.

ويشار إلى أن تصريحات أردوغان تاتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التركية العراقية حالة من التوتر على خلفية وجود قوات تركية على الأراضي العراقية تطالب الحكومة العراقية انسحابها في حين ترد تركيا بأنها دخلت بطلب من الحكومة العراقية.

CNN



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    لا شك ان هذا

    التصريح من اردوغان لصالح السنه ولصالح توازن القوى في العراق وغيرها ، لكن مهما حصل من تصاريح علينا التاني والحكمة ،،****
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  2. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    555

    الله يحفظ السلطان رجب طيب أردوغان لانه عارف أنه بتصير مجزرة في أهل السنه بالموصل عن طريق الجحش الشعبي الايراني الطائفي لعنة الله عليهم كلاب المجوس .
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  3. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    غازي بن شبيب

    تقول دخلت بطلب من الحكومه العراقيه واللحين الحكومه طلبت منك المغادره ضف وجهك
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  4. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    نصر الله السنة الإسلام الحق اللهم انصرهم كما نصرتهم في بدر
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  5. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    عليك فيهم

    ولا تطلع الا مسترجع الموصل من ربع ايران
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  6. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    لولا الله ثم أردوغان وسلمان

    لأكلت العرب والمسلمون من المجوس والصليبيين بالتعاون مع منافقي العرب حبايب الليبرجية
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  7. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    سعد1

    لله درك ايهاالبطل اردوغان..تحالف قيادتنا معك ليس عبثا انهاالسياسه المحنكه من قيادتناالحكيمه..وش تعليقك ياخنابق ياقلم البهتان اكيد اقرب جحركالعاده! ههه
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