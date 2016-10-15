بالصور: أول تعليق للفنانة البحرينية” المهرة ” بعد القبض على زوجها “عادل المسلم”

صحيفة المرصد: ضجّت الأوساط الإعلامية الخليجية ومواقع السوشيال ميديا، بخبر إلقاء القبض على المنتج عادل المسلم زوج الممثلة المهرة البحرينية وشقيق الممثل المعروف عبد العزيز المسلم، بتهمة تجارة والترويج للمخدرات.
ووسط تكتّم المقرّبين منه عن وضعه وما إذا كان الخبر صحيحاً أو مغلوطاً وما يُنشر على مواقع التواصل الإجتماعي هو بالخبر اليقين، خرجت المهرة منذ قليل عبر حسابها على التويتر مغرّدةً بالقول: “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهم”.
وكانت العديد من المواقع أشارت وفقا لمجلة لها إلى أنّ المهرة حامل من المسلم وستُرزق بمولودٍ جديد خلال أشهر قليلة، في وقتٍ أشار فيه العديد من روّاد السوشيال ميديا، إلى أنّ المسلم اليوم في قبضة مباحث المخدرات في الكويت، بعد إكتشاف أنّ كان يُدخل مواد الكيميكال عن طريق منتجات تجميلية في معمله.
يُشار إلى أنّ المهرة شغلت روّاد السوشيال ميديا منذ فترةٍ وجيزة بخبر شراء زوجها لها طائرةً خاصة وإنتشر حينها مقطع فيديو لها وهي تتجوّل داخلها .
تعليقات ( 58 )
ساهرهذه حوبة زوجته الاولى ام عياله وعياله ،بعد ماشردهم وركض ورى فنانه ،ترك زوجته الاولى وعياله وشردهم مايدري عنهم ،وراح يركض ورى فنانه اللهم لاشماته
الــــشماليzالمهرة والله خابرها مو ها الاشكال ****الله لا يبلانا يارب
سمير نجدأحمدوا الله على العافية و الستر .
صبحيكلها حرام في حرام والحساب يوم الحساب .
عدد التعليقات:10793
إنسان منصفت51,,,ليش ,,,زعلان ,,,,,وإلا ,,,أنت للغبار,,,عشقااااااان
.لن .ي.او تجارة سلاح في مناطق الصراع والجمعات الخارجة عن القانون والارهابية او تجارة البشر والعهر والقوادة او غطاء لدول وجمعات واحزاب مشبووهه تفتح بزنس باس
.لن .ي.ومعروف ان اول ما يؤخذ بالاعتبار عندما ترى ثري وابائه واجداده فقراء يعني حديث غنى لا تخرج عن هذه الاسباب المشبوهه والمخزية اما غسل اموال مشبوهة
.لن .الغنى الفاحش دون ما يثبت المدخول بالارقام على الواقع ودون محاسبة من اين لك هذا هذا لا يصدقه الا مغفل او مغيب عن المشاركة في محاسبة الناس وهذا للاسف مو
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريجمهورية العسكر ستسقط فالدولار يلحق فوق حاجز 20 والإقتصاد سقط وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهية العسكر ويأكل لحم الحمير
الشايبتصنيع .. وليس ترويج للتوضيح للي يقول يروج
ابببببااااايتبيعيني الطايره.
شيهانة💤💧40 / حاسب ع الفاظك ولاترمي الآخرين من دون ( بينة ) وتكسب آثم إني لك من الناصحين .. الله هو الأعلم أن كانت تعلم أولاتعلم.
منالكانت تتمتع بفلوس حرام يالالاه 🎼
زائرخنبوقة ...بَحت أصواتنا و نحن نقول لك ... talaye6.... ما أدري هل سمعك ثقيل أو تريدنا أن نقوم فعلاً بما نقول نطقاً...!!؟؟
العبي غيرها*** هذا مستوي اغلب اللي يشتغلون بالمجال الفني وماتزوجتيه الا وانتي عارفه كل شي وماخفي كان أعظم
رحيميشوف الحريم ناكرات في أول يوم من سجن زوجها تطلب أن يخلفها الله خير منه طيب وكلي محامي أصبر سنتين بعدين اطلبي زوج خير منه
عدد التعليقات:10793
إنسان منصفبلدنا ,,,يحتاج لكل,,,قلم حر,,,يزيل ,,,غبار التراهات,,,النلوث لأجواء أمتنا,,,كذلك ,,,يخرج الناس ,,,ن عبادة ,,الأشياخ المقدسون,,,الى عبادة الواحد القهار
عدد التعليقات:10793
إنسان منصفتحيه لك,,,أخي ,,,قلم الحقيقه,,,,وتسعدني ,,,كتاباتك ,,,النيره ,,,,وكذلك,,,الأستاذ المحترم,,,الرحااال,,,ولا يهون الإخوه الآخرون,,,ممن يحمل ,,مشعل الحريه
القناص2حياة اكثر البشر الذين دخل عليهم الثراء من الابواب الخليفه اقترنو بمتخلفات عن راكب العلم والمعرفه مؤهلتهن مستعاره من رموش الى نفخ وشد مع دورات اتيكيت
الكرباجطبعا ياحرامي يادعارة ياتجارةمخدرات والا كيف تجي الفلوس والملايين
القناص2الفن الرخيص مقرون بمخدرات وليالي صفراء وحمراء سيكون ختامها ليله سواء الفن او التجاره المزيفه تكون نارا وليس املا في حياة كريمه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهصدقت ياانسان منصف لازم توثيق من أين لك هذا خصوصآ تجارة الأغنام بيع وشراء. لأن تاجر الغنم المقطوط في السجن عجز يفرق مابين الغنم النجدية والنعيمي مسكين.
ام محمدمن أين لك هذا ؟؟ سؤال من المفترض أن يُُوجه لكل شخص مابين طرفة عين وانتباهتها يتحول الى 💰!!!!أجل ماشاء الله سيارات ..طيارات .. الماسات ..الخ الخ هدايا
فهددددهذه هي حياة الليبراليين ولا عجب .
عدد التعليقات:5516
بسمهتغريدة متسرعه ع الاقل تنتظر شويات ..يعني من جد ناكرة معروف حتى او اخطأ المفروض تلتزم السكوت حتى تتضح الرؤيا .
شيهانة💤💧لكن سبحان الله اللي تستفز الآخريات بمثل هالحركات الصبيانية ربي مايخليها لها عقوبة لاتظن أن الله غافل عن تصرفاتها فيه ناس مساكين مايتحملون هالحركات.
عدد التعليقات:10793
إنسان منصفلازم ,,,تحرص ,,,على ,,,توثيق ,,,من أين لك,,,هذا ؟,,,,,وإلا ,,,أموالك ,,,غير شرعيه
محمدزمانك لو صفالك يوم فلا تحشب صفالك دوم وعينك لهتنت بالنوم ترى الايام غدارة
ركاااانطالما هذه دعوتك شكل المسمار انتي السبب فيه
ملحق الصحافهاستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
احمدهي تدري ومتستره على زوجها صدق الله تعالى في قوله الخَبِيثَات للخبيثين
شيهانة💤💧النساء إذا حملت كأنها عاملة أختراع تروح مثل المراهقة وتستعرض بحملها بشتى الوسائل ومن تحمل الين تضني وهي شغالة إستفزاز للي مايحملن ونفس الحركات لانجبت
ركاااانتدعي الله تبغا البديل بسرعه طيب ادعي الله يفك اسره الرجل مامات تدعين الدعوه هذه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمسكين واحد كان في وظيفة مع مقاول براتب 4000 ريال شهريآ ترك وظيفته الرجال وقام يبيع ويشتري في الغنم. سنة وتضخمت ثروته ولادرى ألا وقطوه في السجن.
عدد التعليقات:10793
إنسان منصفهذا ,,,مجرد ,,,رقم ,,,من ,,,أشخاص ,,,كثر ,,,أصبحوا,,,من أصحاب المليارات,,,أما من تجارة المخدرات أو السلاح أو النساء أو المشاريع الوهميه أو الرشاوي أو
عدد التعليقات:10793
إنسان منصفقلت لكم ,,,سابقا ,,,مافيه ,,,أحد ,,,,عصامي,,,,لكن,,,,فيه ,,,,حرااااااامي !!!
شيهانةعندي وعندي وشريت وسويت وإذا تزوجت تستفز الآخريات بصور بصحبة زوجها أو تقول زوجي مدلعني ومايرد لي طلب وهي ****بس عشان تقهر الغير متزوجات وبعض
راشدوالله اني قايل الناس هاذي من وين تجيب الفلوس لا هم أذكى منى ولا فيهم زود عنا لكن قايلها وانا ولد ابوي انهم ماجابوها غير باللف والدوران
شيهانة💤💧[ بغض النظر عن الموضوع ] # عشان ماندخل ف إشكاليات // بعض النساء ( صغيرات العقول ) يأثر فيها كل شئ وتقيس الآخرين ع نفسها مثلاً إذا هي بنعمة تجيك تهايط
فوفوماهو معقولة يعني عايشة معه خمس سنوات ولا تدري وش يتاجر فيه؟! ومن وين له الفلوس؟!
زائربدهاش فهلوة...!!! ينفذ أوامر سيده الأعلى ... الله يزيلهم من الوجود. مخدرات يا خائن الأرض والعرض! و أكيد موجهها لأبناء الخليج يا خائن. الله ينشبك.
مسماريذهب الحرام من حيث اتى!! الطائره والثروه اذا كان مصدرها من مال حرام
صاهوديا ناس افهمو اغلب المليارديريه والكبار فلوسهم من غسيل الاموال والمخدرات اغلبهم تقريبا 90 % منهم كذا وهاذي الحقيقه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقههذاوزوجك تاجر مخدرات وهذه ثروته طائرات عطورات أموال قصورخدم حشم عايشين فوق هام السحب بعيد عن البشروشــ لون اللي ماندري عنهم مانشوفهم الا بالتلفزيونات.
شيهانة💤💧مافيه مصيبة أعظم من "الثرثرة" وإستفزاز الآخرين ببعض التصرفات اللي مالها داعي.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
يمني ثرياللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهم ! يأني تشتين تتطلقين يا امهرة ****
الراصدالفن مخدرات دعاره وعفن الله يعافينا من كل شر ولايبلانا
زوريتااقول من وين الدراهم
عدد التعليقات:1
بلادي زويناالمخدرات آفة العصر مدمرة للأسر و المجتمعات ،، من يتاجر فبها جزاه ضرب عنقه بالسيف و نفيه من الحياة ،،