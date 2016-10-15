بالصور: أول تعليق للفنانة البحرينية” المهرة ” بعد القبض على زوجها “عادل المسلم”

صحيفة المرصد: ضجّت الأوساط الإعلامية الخليجية ومواقع السوشيال ميديا، بخبر إلقاء القبض على المنتج عادل المسلم زوج الممثلة المهرة البحرينية وشقيق الممثل المعروف عبد العزيز المسلم، بتهمة تجارة والترويج للمخدرات.

ووسط تكتّم المقرّبين منه عن وضعه وما إذا كان الخبر صحيحاً أو مغلوطاً وما يُنشر على مواقع التواصل الإجتماعي هو بالخبر اليقين، خرجت المهرة منذ قليل عبر حسابها على التويتر مغرّدةً بالقول: “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهم”.

وكانت العديد من المواقع أشارت وفقا لمجلة لها إلى أنّ المهرة حامل من المسلم وستُرزق بمولودٍ جديد خلال أشهر قليلة، في وقتٍ أشار فيه العديد من روّاد السوشيال ميديا، إلى أنّ المسلم اليوم في قبضة مباحث المخدرات في الكويت، بعد إكتشاف أنّ كان يُدخل مواد الكيميكال عن طريق منتجات تجميلية في معمله.

يُشار إلى أنّ المهرة شغلت روّاد السوشيال ميديا منذ فترةٍ وجيزة بخبر شراء زوجها لها طائرةً خاصة وإنتشر حينها مقطع فيديو لها وهي تتجوّل داخلها .