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بالصور: أول تعليق للفنانة البحرينية” المهرة ” بعد القبض على زوجها “عادل المسلم”

15 أكتوبر, 2016 , 18:30 م
بالصور: أول تعليق للفنانة البحرينية” المهرة ” بعد القبض على زوجها “عادل المسلم”
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صحيفة المرصد: ضجّت الأوساط الإعلامية الخليجية ومواقع السوشيال ميديا، بخبر إلقاء القبض على المنتج عادل المسلم زوج الممثلة المهرة البحرينية وشقيق الممثل المعروف عبد العزيز المسلم، بتهمة تجارة والترويج للمخدرات.

ووسط تكتّم المقرّبين منه عن وضعه وما إذا كان الخبر صحيحاً أو مغلوطاً وما يُنشر على مواقع التواصل الإجتماعي هو بالخبر اليقين، خرجت المهرة منذ قليل عبر حسابها على التويتر مغرّدةً بالقول: “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهم”.

وكانت العديد من المواقع أشارت وفقا لمجلة لها إلى أنّ المهرة حامل من المسلم وستُرزق بمولودٍ جديد خلال أشهر قليلة، في وقتٍ أشار فيه العديد من روّاد السوشيال ميديا، إلى أنّ المسلم اليوم في قبضة مباحث المخدرات في الكويت، بعد إكتشاف أنّ كان يُدخل مواد الكيميكال عن طريق منتجات تجميلية في معمله.

يُشار إلى أنّ المهرة شغلت روّاد السوشيال ميديا منذ فترةٍ وجيزة بخبر شراء زوجها لها طائرةً خاصة وإنتشر حينها مقطع فيديو لها وهي تتجوّل داخلها .

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تعليقات ( 58 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 58
    15 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    أيضا التصوير بوقت المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله
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  2. 57
    15 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    ساهر

    هذه حوبة زوجته الاولى ام عياله وعياله ،بعد ماشردهم وركض ورى فنانه ،ترك زوجته الاولى وعياله وشردهم مايدري عنهم ،وراح يركض ورى فنانه اللهم لاشماته
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  3. 56
    15 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    الــــشماليz

    المهرة والله خابرها مو ها الاشكال ****الله لا يبلانا يارب
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  4. 55
    15 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    سمير نجد

    أحمدوا الله على العافية و الستر .
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  5. 54
    15 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    صبحي

    كلها حرام في حرام والحساب يوم الحساب .
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  6. 53
    15 أكتوبر, 2016 , 20:03 م
    عدد التعليقات:10793

    إنسان منصف

    ت51,,,ليش ,,,زعلان ,,,,,وإلا ,,,أنت للغبار,,,عشقااااااان
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  7. 52
    15 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    .لن .

    ي.او تجارة سلاح في مناطق الصراع والجمعات الخارجة عن القانون والارهابية او تجارة البشر والعهر والقوادة او غطاء لدول وجمعات واحزاب مشبووهه تفتح بزنس باس
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  8. 51
    15 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    انسان منتف الله يعين الارض واللي حولك عليك*****
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  9. 50
    15 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    .لن .

    ي.ومعروف ان اول ما يؤخذ بالاعتبار عندما ترى ثري وابائه واجداده فقراء يعني حديث غنى لا تخرج عن هذه الاسباب المشبوهه والمخزية اما غسل اموال مشبوهة
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  10. 49
    15 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    .لن .

    الغنى الفاحش دون ما يثبت المدخول بالارقام على الواقع ودون محاسبة من اين لك هذا هذا لا يصدقه الا مغفل او مغيب عن المشاركة في محاسبة الناس وهذا للاسف مو
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  11. 48
    15 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    مخالف للنشر
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  12. 47
    15 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    مصيبتها هي ضياع العزه والفلوس والسفرات اللي كانت فيها والا الدعاء هذا ارقى من تفكيرها
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  13. 46
    15 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    جمهورية العسكر ستسقط فالدولار يلحق فوق حاجز 20 والإقتصاد سقط وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهية العسكر ويأكل لحم الحمير
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  14. 45
    15 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    الشايب

    تصنيع .. وليس ترويج للتوضيح للي يقول يروج
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  15. 44
    15 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    اببببباااااي

    تبيعيني الطايره.
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  16. 43
    15 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    شيهانة💤💧

    40 / حاسب ع الفاظك ولاترمي الآخرين من دون ( بينة ) وتكسب آثم إني لك من الناصحين .. الله هو الأعلم أن كانت تعلم أولاتعلم.
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  17. 42
    15 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    منال

    كانت تتمتع بفلوس حرام يالالاه 🎼
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  18. 41
    15 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    زائر

    خنبوقة ...بَحت أصواتنا و نحن نقول لك ... talaye6.... ما أدري هل سمعك ثقيل أو تريدنا أن نقوم فعلاً بما نقول نطقاً...!!؟؟
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  19. 40
    15 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    العبي غيرها

    *** هذا مستوي اغلب اللي يشتغلون بالمجال الفني وماتزوجتيه الا وانتي عارفه كل شي وماخفي كان أعظم
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  20. 39
    15 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    رحيمي

    شوف الحريم ناكرات في أول يوم من سجن زوجها تطلب أن يخلفها الله خير منه طيب وكلي محامي أصبر سنتين بعدين اطلبي زوج خير منه
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  21. 38
    15 أكتوبر, 2016 , 19:21 م
    عدد التعليقات:10793

    إنسان منصف

    بلدنا ,,,يحتاج لكل,,,قلم حر,,,يزيل ,,,غبار التراهات,,,النلوث لأجواء أمتنا,,,كذلك ,,,يخرج الناس ,,,ن عبادة ,,الأشياخ المقدسون,,,الى عبادة الواحد القهار
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  22. 37
    15 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:10793

    إنسان منصف

    تحيه لك,,,أخي ,,,قلم الحقيقه,,,,وتسعدني ,,,كتاباتك ,,,النيره ,,,,وكذلك,,,الأستاذ المحترم,,,الرحااال,,,ولا يهون الإخوه الآخرون,,,ممن يحمل ,,مشعل الحريه
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  23. 36
    15 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    القناص2

    حياة اكثر البشر الذين دخل عليهم الثراء من الابواب الخليفه اقترنو بمتخلفات عن راكب العلم والمعرفه مؤهلتهن مستعاره من رموش الى نفخ وشد مع دورات اتيكيت
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  24. 35
    15 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    الكرباج

    طبعا ياحرامي يادعارة ياتجارةمخدرات والا كيف تجي الفلوس والملايين
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  25. 34
    15 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    القناص2

    الفن الرخيص مقرون بمخدرات وليالي صفراء وحمراء سيكون ختامها ليله سواء الفن او التجاره المزيفه تكون نارا وليس املا في حياة كريمه
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  26. 33
    15 أكتوبر, 2016 , 19:10 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    صدقت ياانسان منصف لازم توثيق من أين لك هذا خصوصآ تجارة الأغنام بيع وشراء. لأن تاجر الغنم المقطوط في السجن عجز يفرق مابين الغنم النجدية والنعيمي مسكين.
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  27. 32
    15 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    ام محمد

    من أين لك هذا ؟؟ سؤال من المفترض أن يُُوجه لكل شخص مابين طرفة عين وانتباهتها يتحول الى 💰!!!!أجل ماشاء الله سيارات ..طيارات .. الماسات ..الخ الخ هدايا
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  28. 31
    15 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    فهدددد

    هذه هي حياة الليبراليين ولا عجب .
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  29. 30
    15 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    خنيبيقة الله يشفيك
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  30. 29
    15 أكتوبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:5516

    بسمه

    تغريدة متسرعه ع الاقل تنتظر شويات ..يعني من جد ناكرة معروف حتى او اخطأ المفروض تلتزم السكوت حتى تتضح الرؤيا .
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  31. 28
    15 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    شيهانة💤💧

    لكن سبحان الله اللي تستفز الآخريات بمثل هالحركات الصبيانية ربي مايخليها لها عقوبة لاتظن أن الله غافل عن تصرفاتها فيه ناس مساكين مايتحملون هالحركات.
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  32. 27
    15 أكتوبر, 2016 , 19:03 م
    عدد التعليقات:10793

    إنسان منصف

    لازم ,,,تحرص ,,,على ,,,توثيق ,,,من أين لك,,,هذا ؟,,,,,وإلا ,,,أموالك ,,,غير شرعيه
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  33. 26
    15 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    محمد

    زمانك لو صفالك يوم فلا تحشب صفالك دوم وعينك لهتنت بالنوم ترى الايام غدارة
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  34. 25
    15 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    ركاااان

    طالما هذه دعوتك شكل المسمار انتي السبب فيه
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  35. 24
    15 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    ملحق الصحافه

    استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
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  36. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    احمد

    هي تدري ومتستره على زوجها صدق الله تعالى في قوله الخَبِيثَات للخبيثين
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  37. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    شيهانة💤💧

    النساء إذا حملت كأنها عاملة أختراع تروح مثل المراهقة وتستعرض بحملها بشتى الوسائل ومن تحمل الين تضني وهي شغالة إستفزاز للي مايحملن ونفس الحركات لانجبت
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  38. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    ركاااان

    تدعي الله تبغا البديل بسرعه طيب ادعي الله يفك اسره الرجل مامات تدعين الدعوه هذه
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  39. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    مسكين واحد كان في وظيفة مع مقاول براتب 4000 ريال شهريآ ترك وظيفته الرجال وقام يبيع ويشتري في الغنم. سنة وتضخمت ثروته ولادرى ألا وقطوه في السجن.
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  40. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:10793

    إنسان منصف

    هذا ,,,مجرد ,,,رقم ,,,من ,,,أشخاص ,,,كثر ,,,أصبحوا,,,من أصحاب المليارات,,,أما من تجارة المخدرات أو السلاح أو النساء أو المشاريع الوهميه أو الرشاوي أو
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  41. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:10793

    إنسان منصف

    قلت لكم ,,,سابقا ,,,مافيه ,,,أحد ,,,,عصامي,,,,لكن,,,,فيه ,,,,حرااااااامي !!!
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  42. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    شيهانة

    عندي وعندي وشريت وسويت وإذا تزوجت تستفز الآخريات بصور بصحبة زوجها أو تقول زوجي مدلعني ومايرد لي طلب وهي ****بس عشان تقهر الغير متزوجات وبعض
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  43. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    راشد

    والله اني قايل الناس هاذي من وين تجيب الفلوس لا هم أذكى منى ولا فيهم زود عنا لكن قايلها وانا ولد ابوي انهم ماجابوها غير باللف والدوران
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  44. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    شيهانة💤💧

    [ بغض النظر عن الموضوع ] # عشان ماندخل ف إشكاليات // بعض النساء ( صغيرات العقول ) يأثر فيها كل شئ وتقيس الآخرين ع نفسها مثلاً إذا هي بنعمة تجيك تهايط
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  45. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    مسوية نفسها ماتدري عن شي اقول فتشو بيتها والمستودعات اللي بأسمها وكل شي يخصها فهذا الوسط معروف ****برجاله ونساءه
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  46. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    فوفو

    ماهو معقولة يعني عايشة معه خمس سنوات ولا تدري وش يتاجر فيه؟! ومن وين له الفلوس؟!
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  47. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    زائر

    بدهاش فهلوة...!!! ينفذ أوامر سيده الأعلى ... الله يزيلهم من الوجود. مخدرات يا خائن الأرض والعرض! و أكيد موجهها لأبناء الخليج يا خائن. الله ينشبك.
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  48. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    مسمار

    يذهب الحرام من حيث اتى!! الطائره والثروه اذا كان مصدرها من مال حرام
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  49. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    صاهود

    يا ناس افهمو اغلب المليارديريه والكبار فلوسهم من غسيل الاموال والمخدرات اغلبهم تقريبا 90 % منهم كذا وهاذي الحقيقه
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  50. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    هذاوزوجك تاجر مخدرات وهذه ثروته طائرات عطورات أموال قصورخدم حشم عايشين فوق هام السحب بعيد عن البشروشــ لون اللي ماندري عنهم مانشوفهم الا بالتلفزيونات.
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  51. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    شيهانة💤💧

    مافيه مصيبة أعظم من "الثرثرة" وإستفزاز الآخرين ببعض التصرفات اللي مالها داعي.
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  52. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    البئيا في حياتك .. هوه مات
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  53. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  54. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    يمني ثري

    اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهم ! يأني تشتين تتطلقين يا امهرة ****
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  55. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    الراصد

    الفن مخدرات دعاره وعفن الله يعافينا من كل شر ولايبلانا
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  56. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    زوريتا

    اقول من وين الدراهم
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  57. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    باين الورع والايمان والسجدة من اثر السجود على جبينها اللهم قوي ايمان المهرة وردها اليك ردا جميلا
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  58. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:1

    بلادي زوينا

    المخدرات آفة العصر مدمرة للأسر و المجتمعات ،، من يتاجر فبها جزاه ضرب عنقه بالسيف و نفيه من الحياة ،،
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