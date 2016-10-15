من هو السجين السعودي الذي سيقضي عقوبة مدى الحياة في معتقل “غوانتانامو” ؟!

صحيفة المرصد: قررت لجنة أمريكية، تم تشكيلها لإعادة النظر في إطلاق سراح مشروط لبعض معتقلي “غوانتانامو”، عدم الإفراج عن المعتقل السعودي “حسن عطاش” هناك.

ووفق جريدة “ميامي هيرالد” الأمريكية، فإن عطاش كان متخصصاً في تنفيذ التفجيرات ومساعداً لكبار أعضاء تنظيم “القاعدة”، إلى جانب مسئوليته عن دعم مؤامرات ضد الولايات المتحدة، واستهداف مواقع أمريكية أخرى في أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وقررت اللجنة أن يبقى “عطاش” في السجن بدون تحديد للمدة، ما يعني أنه سيبقى سجينًا مدى الحياة، وهو القرار الذي اعتمده أوباما، بزعم أنه يشكل خطراً دائما على الأم القومي الأمريكي.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على حسن عطاش، عقب أحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى “رمزي الشيبة” وأودعوا في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” لـ 4 أشهر، إلى أن تم نقل عطاش إلى معتقل “غوانتانامو”، في سبتمبر من عام 2004، ليصبح وقتها أصغر سجين هناك حيث كان عمره 19 سنة.