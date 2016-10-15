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من هو السجين السعودي الذي سيقضي عقوبة مدى الحياة في معتقل “غوانتانامو” ؟!

15 أكتوبر, 2016 , 18:53 م
من هو السجين السعودي الذي سيقضي عقوبة مدى الحياة في معتقل “غوانتانامو” ؟!
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صحيفة المرصد: قررت لجنة أمريكية، تم تشكيلها لإعادة النظر في إطلاق سراح مشروط لبعض معتقلي “غوانتانامو”، عدم الإفراج عن المعتقل السعودي “حسن عطاش” هناك.

ووفق جريدة “ميامي هيرالد” الأمريكية، فإن عطاش كان متخصصاً في تنفيذ التفجيرات ومساعداً لكبار أعضاء تنظيم “القاعدة”، إلى جانب مسئوليته عن دعم مؤامرات ضد الولايات المتحدة، واستهداف مواقع أمريكية أخرى في أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وقررت اللجنة أن يبقى “عطاش” في السجن بدون تحديد للمدة، ما يعني أنه سيبقى سجينًا مدى الحياة، وهو القرار الذي اعتمده أوباما، بزعم أنه يشكل خطراً دائما على الأم القومي الأمريكي.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على حسن عطاش، عقب أحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى “رمزي الشيبة” وأودعوا في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” لـ 4 أشهر، إلى أن تم نقل عطاش إلى معتقل “غوانتانامو”، في سبتمبر من عام 2004، ليصبح وقتها أصغر سجين هناك حيث كان عمره 19 سنة.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:407

    أبوخالد السعودي / الدمام

    هذا مجرم منتهي ، لوخرج بيواصل إجرامه ، اعدموه وريحونا حفظ الله الوطن من أمثاله
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  2. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    العامري

    ضيع عمره ووضع أهله تحت الحزن بجهله الله يحاسب من غرر به وبئمثاله
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  3. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:1515

    بلادي زوينا

    👈 ما هذه الرساله التي جاءت من رب الأرباب ، الدين النصيحة .
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  4. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:1515

    بلادي زوينا

    غسيل بسام لدماغ منذ عنفوان الشباب ، و النتيجة ضياع حياة و تشتت أسر و يقضي حياة خلف القضبان أو نفي من على وجه الأرض ، ما هكذا الدين يا شباب حكمو عقولكم
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  5. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:10793

    إنسان منصف

    أنا أوأيد ,,,أمريكا ,,,في سجن ,,,هذا المجرم,,,لأن إطلاق ,,,سراحه,,,,يهدد,,,أمن الكل,,,المسلم والغير مسلم
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  6. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    محمد

    يا دارة دوري فينا ظلي دوري فينا تاينسو أساميهن و ننسى أسامينا تعا تا نتخبى من درب الأعمار و إذا هني كبروا نحنا بقينا صغار
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  7. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    احسن شي خلوه يكمل حياته من غير رجعة / وياليت يحطون معاه مدمني المخدرات
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  8. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    ريم س

    ناس غريبة
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