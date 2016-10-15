من هو السجين السعودي الذي سيقضي عقوبة مدى الحياة في معتقل “غوانتانامو” ؟!

صحيفة المرصد: قررت لجنة أمريكية، تم تشكيلها لإعادة النظر في إطلاق سراح مشروط لبعض معتقلي “غوانتانامو”، عدم الإفراج عن المعتقل السعودي “حسن عطاش” هناك.
ووفق جريدة “ميامي هيرالد” الأمريكية، فإن عطاش كان متخصصاً في تنفيذ التفجيرات ومساعداً لكبار أعضاء تنظيم “القاعدة”، إلى جانب مسئوليته عن دعم مؤامرات ضد الولايات المتحدة، واستهداف مواقع أمريكية أخرى في أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
وقررت اللجنة أن يبقى “عطاش” في السجن بدون تحديد للمدة، ما يعني أنه سيبقى سجينًا مدى الحياة، وهو القرار الذي اعتمده أوباما، بزعم أنه يشكل خطراً دائما على الأم القومي الأمريكي.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على حسن عطاش، عقب أحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى “رمزي الشيبة” وأودعوا في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” لـ 4 أشهر، إلى أن تم نقل عطاش إلى معتقل “غوانتانامو”، في سبتمبر من عام 2004، ليصبح وقتها أصغر سجين هناك حيث كان عمره 19 سنة.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:407
أبوخالد السعودي / الدمامهذا مجرم منتهي ، لوخرج بيواصل إجرامه ، اعدموه وريحونا حفظ الله الوطن من أمثاله
العامريضيع عمره ووضع أهله تحت الحزن بجهله الله يحاسب من غرر به وبئمثاله
عدد التعليقات:1515
بلادي زوينا👈 ما هذه الرساله التي جاءت من رب الأرباب ، الدين النصيحة .
عدد التعليقات:1515
بلادي زويناغسيل بسام لدماغ منذ عنفوان الشباب ، و النتيجة ضياع حياة و تشتت أسر و يقضي حياة خلف القضبان أو نفي من على وجه الأرض ، ما هكذا الدين يا شباب حكمو عقولكم
عدد التعليقات:10793
إنسان منصفأنا أوأيد ,,,أمريكا ,,,في سجن ,,,هذا المجرم,,,لأن إطلاق ,,,سراحه,,,,يهدد,,,أمن الكل,,,المسلم والغير مسلم
محمديا دارة دوري فينا ظلي دوري فينا تاينسو أساميهن و ننسى أسامينا تعا تا نتخبى من درب الأعمار و إذا هني كبروا نحنا بقينا صغار
ريم سناس غريبة