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مُغرد يشتم الشيخ الكلباني.. والأخير يحيل التغريدة إلى هيئة “التحقيق والادعاء” !

15 أكتوبر, 2016 , 19:22 م
مُغرد يشتم الشيخ الكلباني.. والأخير يحيل التغريدة إلى هيئة “التحقيق والادعاء” !
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صحيفة المرصد: رد الشيخ عادل الكلباني على تغريدة بموقع التدوين المصغر “تويتر” لأحد متابعيه بتغريدة قال فيها: “هذي تغريدة تحولك لهيئة التحقيق والادعاء العام ، فتجهز”.

وكان أحد المتابعين للشيخ الكلباني يدعى “عويد عايد الشمري” قال في تغريدة: “الكلباني صار قلبه اسود مثل وجهه الله يخسه اذا يتكلم عن الخوارج يبحث عن العدل”، فباغته الكلباني بالرد السابق.

وجاءت تغريدة الشمري تعليقا على تغريدة لحساب برنامج ياهلا الذي يذاع على فضائية “روتانا خليجية” كتب فيها أن الكلباني يرى ان الظواهري ليس اخواني بل جهادي سلفي.

وغرد الكلباني بتغريدة أخرى قال فيها: “تم إرسال الصور للمحامي”، وذلك في إشارة إلى أنه قام بتصوير الشاشة وأرسل التغريدة المسيئة له للمحامي.

ثم نشر الشيخ في تغريدة ثالثة صورتين للعقوبات المنصوص عليها في حال الإساءة للغير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وجرائم النشر الإلكتروني.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    15 أكتوبر, 2016 , 20:20 م
    عدد التعليقات:127

    شقردي بطران

    البينة على من ادعى واليمين على من انكر
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  2. 25
    15 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    أبو فلان

    عويد الشمري جاي تهايط في حكم وتتحدي راحت عليك نحن في عهد الحزم الملك سلمان الله يحفظه خل هياطك ينفعك
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  3. 24
    15 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    سوط الحق

    ماذا يحدث من دعاتنا ؟ يتحدثون بحرية تامة عن فلان وفلان بِ ..... وإذا انتقدهم أحدا هددوه .. أين التسامح أينكم من رسول الله ؟ أينكم وأياكم ؟
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  4. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    الئ تعليق ١٩

    من امن العقوبه اساء الادب ولابد لقليل الادب ان يؤدب
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  5. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    ركاااان

    المهم يالشمري اما ان تكون قد شتمك للشيخ الكلباني او انك تستعد بالمشايخ والوجهاء للتوسط عند الشيخ الكلباني للتنازل والصفح عنك
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  6. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    قوندا

    الشيخ عادل قلبه ابيض وانت يابو وجه ابيض قلبكً اسود من الليل
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  7. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    ركاااان

    والله ان تعض الأرض يالشمري طالما تدخلت في خلقة الله سبحانه وتعالى
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  8. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    متابع عن بعد

    يا شيخ أنت تعلِّم الناس الصفات الحسنة.فأين العفو عند المقدرة؟ (والعافين عن الناس).والعفو من صفات الأنبياء والرسل ولنا في رسولنا أسوة حسنة.ويوسف مثال.
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  9. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    ***اعتدى حتى على خلقة الرحمان ونسى أن لا فرق بينه وبين من هو اسود خله بخير بالسجن وحل هياطه ينفعه الله يطول بعمرك يا شيخنا الفاضل ولا عليك منه
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  10. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    إلى طارق

    ما غركم الا هالكلام منزهين انفسكم وصايرين شهداء الله في الأرض يعني على كيفكم تصنفون الناس ياخي استحوا على وجيهكم
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  11. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    تداعت علينا الامم

    والسبب بعض أبناء الوطن ، نترك الوطن وهمومه ونذهب لنقول الضواهري مجاهد ،، وكذلك الشمري طريقته في النقد غير مقبولة ، ويش دخل وجه الرجل في الموضوع .
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  12. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    إمرأه

    من يشتم ويسب ويشكك في نوايا الآخرين ومعتقداتهم يستاهل السجن والغرامه
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  13. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 19:48 م
    عدد التعليقات:407

    أبوخالد السعودي / الدمام

    والله الشيخ عادل رجل طيب وفاضل، وأنا معه في الشكوى لكل من يسيء له والمهم واصل ولاتتنازل خذ حقك منه وعلمنا بالنتيجه وفقك الله
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  14. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    بالصميم

    رد الشيخ رائع وهذا افضل عقاب للي لسانهم بذيء واعتادو على بذاءة اللسان وسؤ الألفاظ والأخلاق والأفكار والقذف بالأعراض العقاب واضح أمامهم
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  15. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    عادل قال راي ليش يتطاول بعنصرية رد عليه براي وحجة يعني انت *****
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  16. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    ررر

    مخالف للنشر
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  17. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    قصيمي

    ياشيخنا ابتعد عن هذه المواقع فإن اغلب من يرتادها الا سفهاء الاحلام
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  18. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    رحمه

    الخوارج القعده اشد خطرا فاحذروهم واعرفوهم
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  19. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    مسمار

    ليت شيوخنا الافاضل ينشغلون بما ينفع الامه من توعيه وارشاد وتنبيه لمايحاك ضد الامتين العربيه والاسلاميه بدلا من تغريد العصافير التي لاتسمن ولاتغني
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  20. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    بالصميم

    رد الشيخ رائع وهذا افضل عقاب للي لسانهم بذيء ***** بذاءة اللسان وسؤ الألفاظ والأخلاق والأفكار والقذف بالأعراض العقاب واضح أمامهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    مخالف للنشر
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  22. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    طارق

    شهداء اللـه في الارض
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  23. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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  24. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي القذر ومن هم على مذهبه عبدة القبور والحسينيات أبناء***
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  25. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "
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  26. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء "
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