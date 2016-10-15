مُغرد يشتم الشيخ الكلباني.. والأخير يحيل التغريدة إلى هيئة “التحقيق والادعاء” !

صحيفة المرصد: رد الشيخ عادل الكلباني على تغريدة بموقع التدوين المصغر “تويتر” لأحد متابعيه بتغريدة قال فيها: “هذي تغريدة تحولك لهيئة التحقيق والادعاء العام ، فتجهز”.
وكان أحد المتابعين للشيخ الكلباني يدعى “عويد عايد الشمري” قال في تغريدة: “الكلباني صار قلبه اسود مثل وجهه الله يخسه اذا يتكلم عن الخوارج يبحث عن العدل”، فباغته الكلباني بالرد السابق.
وجاءت تغريدة الشمري تعليقا على تغريدة لحساب برنامج ياهلا الذي يذاع على فضائية “روتانا خليجية” كتب فيها أن الكلباني يرى ان الظواهري ليس اخواني بل جهادي سلفي.
وغرد الكلباني بتغريدة أخرى قال فيها: “تم إرسال الصور للمحامي”، وذلك في إشارة إلى أنه قام بتصوير الشاشة وأرسل التغريدة المسيئة له للمحامي.
ثم نشر الشيخ في تغريدة ثالثة صورتين للعقوبات المنصوص عليها في حال الإساءة للغير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وجرائم النشر الإلكتروني.
هذي تغريدة تحولك لهيئة التحقيق والادعاء العام ، فتجهز@awid39
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 15, 2016
تم إرسال الصور للمحامي @awid39 pic.twitter.com/xs9oF9JzVF
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 15, 2016
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 15, 2016
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:127
شقردي بطرانالبينة على من ادعى واليمين على من انكر
أبو فلانعويد الشمري جاي تهايط في حكم وتتحدي راحت عليك نحن في عهد الحزم الملك سلمان الله يحفظه خل هياطك ينفعك
سوط الحقماذا يحدث من دعاتنا ؟ يتحدثون بحرية تامة عن فلان وفلان بِ ..... وإذا انتقدهم أحدا هددوه .. أين التسامح أينكم من رسول الله ؟ أينكم وأياكم ؟
الئ تعليق ١٩من امن العقوبه اساء الادب ولابد لقليل الادب ان يؤدب
ركاااانالمهم يالشمري اما ان تكون قد شتمك للشيخ الكلباني او انك تستعد بالمشايخ والوجهاء للتوسط عند الشيخ الكلباني للتنازل والصفح عنك
قونداالشيخ عادل قلبه ابيض وانت يابو وجه ابيض قلبكً اسود من الليل
ركاااانوالله ان تعض الأرض يالشمري طالما تدخلت في خلقة الله سبحانه وتعالى
متابع عن بعديا شيخ أنت تعلِّم الناس الصفات الحسنة.فأين العفو عند المقدرة؟ (والعافين عن الناس).والعفو من صفات الأنبياء والرسل ولنا في رسولنا أسوة حسنة.ويوسف مثال.
إلى طارقما غركم الا هالكلام منزهين انفسكم وصايرين شهداء الله في الأرض يعني على كيفكم تصنفون الناس ياخي استحوا على وجيهكم
تداعت علينا الامموالسبب بعض أبناء الوطن ، نترك الوطن وهمومه ونذهب لنقول الضواهري مجاهد ،، وكذلك الشمري طريقته في النقد غير مقبولة ، ويش دخل وجه الرجل في الموضوع .
إمرأهمن يشتم ويسب ويشكك في نوايا الآخرين ومعتقداتهم يستاهل السجن والغرامه
عدد التعليقات:407
أبوخالد السعودي / الدماموالله الشيخ عادل رجل طيب وفاضل، وأنا معه في الشكوى لكل من يسيء له والمهم واصل ولاتتنازل خذ حقك منه وعلمنا بالنتيجه وفقك الله
بالصميمرد الشيخ رائع وهذا افضل عقاب للي لسانهم بذيء واعتادو على بذاءة اللسان وسؤ الألفاظ والأخلاق والأفكار والقذف بالأعراض العقاب واضح أمامهم
رررمخالف للنشر
قصيميياشيخنا ابتعد عن هذه المواقع فإن اغلب من يرتادها الا سفهاء الاحلام
رحمهالخوارج القعده اشد خطرا فاحذروهم واعرفوهم
مسمارليت شيوخنا الافاضل ينشغلون بما ينفع الامه من توعيه وارشاد وتنبيه لمايحاك ضد الامتين العربيه والاسلاميه بدلا من تغريد العصافير التي لاتسمن ولاتغني
بالصميمرد الشيخ رائع وهذا افضل عقاب للي لسانهم بذيء ***** بذاءة اللسان وسؤ الألفاظ والأخلاق والأفكار والقذف بالأعراض العقاب واضح أمامهم
طارقشهداء اللـه في الارض
رحمهمخالف للنشر
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصرينصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي القذر ومن هم على مذهبه عبدة القبور والحسينيات أبناء***
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء "