مُغرد يشتم الشيخ الكلباني.. والأخير يحيل التغريدة إلى هيئة “التحقيق والادعاء” !

صحيفة المرصد: رد الشيخ عادل الكلباني على تغريدة بموقع التدوين المصغر “تويتر” لأحد متابعيه بتغريدة قال فيها: “هذي تغريدة تحولك لهيئة التحقيق والادعاء العام ، فتجهز”.

وكان أحد المتابعين للشيخ الكلباني يدعى “عويد عايد الشمري” قال في تغريدة: “الكلباني صار قلبه اسود مثل وجهه الله يخسه اذا يتكلم عن الخوارج يبحث عن العدل”، فباغته الكلباني بالرد السابق.

وجاءت تغريدة الشمري تعليقا على تغريدة لحساب برنامج ياهلا الذي يذاع على فضائية “روتانا خليجية” كتب فيها أن الكلباني يرى ان الظواهري ليس اخواني بل جهادي سلفي.

وغرد الكلباني بتغريدة أخرى قال فيها: “تم إرسال الصور للمحامي”، وذلك في إشارة إلى أنه قام بتصوير الشاشة وأرسل التغريدة المسيئة له للمحامي.

ثم نشر الشيخ في تغريدة ثالثة صورتين للعقوبات المنصوص عليها في حال الإساءة للغير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وجرائم النشر الإلكتروني.