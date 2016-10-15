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شاهد: مصري يشعل النار في نفسه أمام المارة بالإسكندرية احتجاجاً على غلاء الأسعار

15 أكتوبر, 2016 , 19:46 م
شاهد: مصري يشعل النار في نفسه أمام المارة بالإسكندرية احتجاجاً على غلاء الأسعار
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صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أحد المواطنين المصريين وهو يقوم بسكب مادة البنزين وإشعال النار في جسده على جانب الطريق العام بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية بسبب غلاء الأسعار.

وأظهر المقطع شاباً مصرياً وهو يشعل النيران في نفسه أمام المارة الذين أنقذوه، وفق وزارة الصحة المصرية، من موت محقق.

وبحسب صحف مصرية فإن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أصدرت بياناً قالت فيه إن الشاب يُدعى أشرف محمد شاهين، يعمل كسائق تاكسي “ليموزين”، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومسقط رأسه هي مدينة كفر الدوار القريبة من الإسكندرية.

وقالت المديرية إلن الشاب قام بسكب مادة البنزين على نفسه، قبل إشعال النيران ما تسبب في حروق بنسبة 50% بالبطن والصدر والساقين، مضيفة أن نسبة الحروق تتعدى 95%، وحالته خطيرة.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    15 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    الله فوق

    الله حسبي عليك يا قلم الحقيقه لو مسك الفقر لو مره حسّيت الله يسلط عليك
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  2. 28
    15 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    ؟؟

    يعني وش يسويلك ***يرسلك المطافي والله ماهو معبرك.. مهو قبلك ***
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  3. 27
    15 أكتوبر, 2016 , 20:23 م
    عدد التعليقات:1

    بلادي زوينا

    الحمد لله على نعمه التي لا تحصاء ، حمداً يليق بجلاله و عظيم سلطانه
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  4. 26
    15 أكتوبر, 2016 , 20:20 م
    عدد التعليقات:1

    بلادي زوينا

    من يقوم بقتل أو أحراق نفسه بحجة الفقر ، فهذا معترض على أمر الله المتجسد في الرزق و تقسيمه على عباد الله ، و الله سبحانه متكفل برزق المخلوقات جمعاء ،
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  5. 25
    15 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    مشكلة السيسي

    انه ترك الشعب يجوع ، وجلس يقلد أنور السادات ،، مطلع جبهته يعني يتشبه بالسادات ، يا سيسي السادات رجل محنك ورجل حرب وسلام ، وانت مصر اكبر منك ومن تفكيرك
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  6. 24
    15 أكتوبر, 2016 , 20:19 م
    عدد التعليقات:115

    الشمال

    مخالف للنشر
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  7. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    كاره الروافض

    "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" هذا النظام يقود مصر وشعبها الى الهاوية و يريد جر المنطقة كلها الى كارثة
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  8. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    والله اقول الحق

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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  9. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 20:16 م
    عدد التعليقات:115

    الشمال

    يجب على الشعب المصري ان يقف في وجه السيسي ****
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  10. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أي فقر وجوع عند هؤلاء الخونة الارهابيين الذين أشعلو النار في أنفسهم. الواحد منهم تمشي على جسمه دبابة ماشعر فيها. هؤلاء خونة عملاء لتركيا خونة متآمرين.
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  11. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    من حق الشعب المصري

    وغيرهم من شعوب العالم ان يسألون حكومة السيسي،أين ذهبت مساعدات السعودية والإماراتية التي تجاوزت ال 100 مليار من غير المساعدات الدولية ومن غير الاقتراض
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  12. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:127

    شقردي بطران

    انا لله وانا اليه راجعون ... ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه
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  13. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    نتمنى أن هذا الأخواني قد هلك لاشافاه الله ولارحمه الآخر الذي هرب بعد أن اشعل النيران في خويه قد أمسكت به أجهزة الأمن المصرية.حفظ الله مصر.
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  14. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:5516

    بسمه

    يعني ايش استفاد ماراح يغير وضع اقتصادي كامل بحرق نفسه ..اتوقع الندم والقلق يعيش ببيت كل مصري بسبب الاختيار الغلط لقائد اناني .
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  15. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:407

    أبوخالد السعودي / الدمام

    الله يلطف بمصر ، صراحه المصائب تتوالى عليها وشراذمة الاعلام فيها يولعون الدنيا وبها نسبة سكان رهيبه وجرايم وزباله في كل مكان ووووووووالخ
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  16. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    سيف

    لا حول الله اللهم الطف باخواننا المسلمين في مصر وفي كل انحاء العالم الفقر والجوع كافر ما يرحم
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  17. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    ((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ))
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  18. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    وماله مين عاوز يحرق نفسه كمان يروح في ستيين داهيه
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  19. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:10793

    إنسان منصف

    متخلف ,,,عن جد,,,وأنت ,,تظن ,,,أنهم سيذرفون الدمع,,,لما تموت,,,,بل ,,,سيقولون ,,,***,,مات
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  20. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    نتمنى أن السلطات المصرية قد ألقت القبض على الأخواني الهارب الذي أشعل النار بزميله الآخر هذا اذا لم تسقطه النيران التي علقت به مثل خويه .
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  21. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    مصر ليست تونس الجربه مصر هي السيسي لل مظاهرات عند السيسي لا ثورات وسيخمدها فورا
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  22. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    الليبرالية تعزز الانانية وحب النفس وعدم المبالاة بالفقراء والمساكين وقضاياهم لذلك تجد الليبرالي ***لايهمه الا نفسه فقط
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  23. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    مبارك

    المساكين اخذو مقلب عنيف واملو خير فيه والنتيجة اسوء مرحله يمر فيها هذا الشعب للاسف كان المطبلين كثير لهذا الشخص الغريب الانتهازي كيف تثق بشخص***
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  24. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    سوط الحق

    الإخوان وأتباعهم يستغلون هؤلاء لإسقاط مصر !أنسيتم ( بوعزيزي ) التونسي بعده أشعل ( 13) تونسيا النار في أنفسهم ولا أحد تحدث عنهم لأن الهدف حققه بوعزيزي
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  25. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 20:01 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    ثم واضح أنه عمل ارهابي نفذه اثنان من الأخوان واحد سكب مادة البنزين على نفسه والآخر أتى اليه وأشعل النار في جسده ثم هرب مبتعدآ عنه ولحقت النار به أيضآ.
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  26. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    مبارك

    الرز شاط والموقف بيحرق ويشعل امور كثيره وانتضرو ضحى بنفسه ماسواها من فراغ ومن شويه الانفجار قريب وبيحرق الاخضر واليابس عصر حكم الافراد لازم ينتهي
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  27. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    الـزعــيــم

    الله يكون بعون كل فقير يتذمر من جشع التجار اللي مايخافون ربهم الله ينتقم من كل واحد يهلك الشعب
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  28. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    مصر تحتاج لحاكم نزيه ومخلص للدين اولا وللعروبة ثانيا . وهذا صعب حصوله بسبب ان اغلب المسؤولين المصريين همهم مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الامة ورفعتها .
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  29. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 19:56 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الخبيث الأخواني يبغي ثورة أخوان ارهابيين أخرى داخل مصر العربية الأبية.لكن حيلك وألاعيبك لم تعد تنطلي على أحد.خل من أرسلك ينفعك ويعالجك هذا اذا ماهلكت.
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