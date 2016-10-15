شاهد: مصري يشعل النار في نفسه أمام المارة بالإسكندرية احتجاجاً على غلاء الأسعار

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أحد المواطنين المصريين وهو يقوم بسكب مادة البنزين وإشعال النار في جسده على جانب الطريق العام بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية بسبب غلاء الأسعار.

وأظهر المقطع شاباً مصرياً وهو يشعل النيران في نفسه أمام المارة الذين أنقذوه، وفق وزارة الصحة المصرية، من موت محقق.

وبحسب صحف مصرية فإن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أصدرت بياناً قالت فيه إن الشاب يُدعى أشرف محمد شاهين، يعمل كسائق تاكسي “ليموزين”، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومسقط رأسه هي مدينة كفر الدوار القريبة من الإسكندرية.

وقالت المديرية إلن الشاب قام بسكب مادة البنزين على نفسه، قبل إشعال النيران ما تسبب في حروق بنسبة 50% بالبطن والصدر والساقين، مضيفة أن نسبة الحروق تتعدى 95%، وحالته خطيرة.