شاهد: مصري يشعل النار في نفسه أمام المارة بالإسكندرية احتجاجاً على غلاء الأسعار

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أحد المواطنين المصريين وهو يقوم بسكب مادة البنزين وإشعال النار في جسده على جانب الطريق العام بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية بسبب غلاء الأسعار.
وأظهر المقطع شاباً مصرياً وهو يشعل النيران في نفسه أمام المارة الذين أنقذوه، وفق وزارة الصحة المصرية، من موت محقق.
وبحسب صحف مصرية فإن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أصدرت بياناً قالت فيه إن الشاب يُدعى أشرف محمد شاهين، يعمل كسائق تاكسي “ليموزين”، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومسقط رأسه هي مدينة كفر الدوار القريبة من الإسكندرية.
وقالت المديرية إلن الشاب قام بسكب مادة البنزين على نفسه، قبل إشعال النيران ما تسبب في حروق بنسبة 50% بالبطن والصدر والساقين، مضيفة أن نسبة الحروق تتعدى 95%، وحالته خطيرة.
تعليقات ( 29 )
الله فوقالله حسبي عليك يا قلم الحقيقه لو مسك الفقر لو مره حسّيت الله يسلط عليك
؟؟يعني وش يسويلك ***يرسلك المطافي والله ماهو معبرك.. مهو قبلك ***
عدد التعليقات:1
بلادي زويناالحمد لله على نعمه التي لا تحصاء ، حمداً يليق بجلاله و عظيم سلطانه
عدد التعليقات:1
بلادي زوينامن يقوم بقتل أو أحراق نفسه بحجة الفقر ، فهذا معترض على أمر الله المتجسد في الرزق و تقسيمه على عباد الله ، و الله سبحانه متكفل برزق المخلوقات جمعاء ،
مشكلة السيسيانه ترك الشعب يجوع ، وجلس يقلد أنور السادات ،، مطلع جبهته يعني يتشبه بالسادات ، يا سيسي السادات رجل محنك ورجل حرب وسلام ، وانت مصر اكبر منك ومن تفكيرك
عدد التعليقات:115
الشمالمخالف للنشر
كاره الروافض"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" هذا النظام يقود مصر وشعبها الى الهاوية و يريد جر المنطقة كلها الى كارثة
والله اقول الحقلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
عدد التعليقات:115
الشماليجب على الشعب المصري ان يقف في وجه السيسي ****
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهأي فقر وجوع عند هؤلاء الخونة الارهابيين الذين أشعلو النار في أنفسهم. الواحد منهم تمشي على جسمه دبابة ماشعر فيها. هؤلاء خونة عملاء لتركيا خونة متآمرين.
من حق الشعب المصريوغيرهم من شعوب العالم ان يسألون حكومة السيسي،أين ذهبت مساعدات السعودية والإماراتية التي تجاوزت ال 100 مليار من غير المساعدات الدولية ومن غير الاقتراض
عدد التعليقات:127
شقردي بطرانانا لله وانا اليه راجعون ... ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهنتمنى أن هذا الأخواني قد هلك لاشافاه الله ولارحمه الآخر الذي هرب بعد أن اشعل النيران في خويه قد أمسكت به أجهزة الأمن المصرية.حفظ الله مصر.
عدد التعليقات:5516
بسمهيعني ايش استفاد ماراح يغير وضع اقتصادي كامل بحرق نفسه ..اتوقع الندم والقلق يعيش ببيت كل مصري بسبب الاختيار الغلط لقائد اناني .
عدد التعليقات:407
أبوخالد السعودي / الدمامالله يلطف بمصر ، صراحه المصائب تتوالى عليها وشراذمة الاعلام فيها يولعون الدنيا وبها نسبة سكان رهيبه وجرايم وزباله في كل مكان ووووووووالخ
سيفلا حول الله اللهم الطف باخواننا المسلمين في مصر وفي كل انحاء العالم الفقر والجوع كافر ما يرحم
عدد التعليقات:10793
إنسان منصفمتخلف ,,,عن جد,,,وأنت ,,تظن ,,,أنهم سيذرفون الدمع,,,لما تموت,,,,بل ,,,سيقولون ,,,***,,مات
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهنتمنى أن السلطات المصرية قد ألقت القبض على الأخواني الهارب الذي أشعل النار بزميله الآخر هذا اذا لم تسقطه النيران التي علقت به مثل خويه .
مباركالمساكين اخذو مقلب عنيف واملو خير فيه والنتيجة اسوء مرحله يمر فيها هذا الشعب للاسف كان المطبلين كثير لهذا الشخص الغريب الانتهازي كيف تثق بشخص***
سوط الحقالإخوان وأتباعهم يستغلون هؤلاء لإسقاط مصر !أنسيتم ( بوعزيزي ) التونسي بعده أشعل ( 13) تونسيا النار في أنفسهم ولا أحد تحدث عنهم لأن الهدف حققه بوعزيزي
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهثم واضح أنه عمل ارهابي نفذه اثنان من الأخوان واحد سكب مادة البنزين على نفسه والآخر أتى اليه وأشعل النار في جسده ثم هرب مبتعدآ عنه ولحقت النار به أيضآ.
مباركالرز شاط والموقف بيحرق ويشعل امور كثيره وانتضرو ضحى بنفسه ماسواها من فراغ ومن شويه الانفجار قريب وبيحرق الاخضر واليابس عصر حكم الافراد لازم ينتهي
الـزعــيــمالله يكون بعون كل فقير يتذمر من جشع التجار اللي مايخافون ربهم الله ينتقم من كل واحد يهلك الشعب
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالخبيث الأخواني يبغي ثورة أخوان ارهابيين أخرى داخل مصر العربية الأبية.لكن حيلك وألاعيبك لم تعد تنطلي على أحد.خل من أرسلك ينفعك ويعالجك هذا اذا ماهلكت.