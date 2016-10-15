“التقاعد”: صرف رواتب المستفيدين غداً دون تغير في موعدها

صحيفة المرصد:أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أن غداً الأحد 15 / 1 / 1438 سيكون موعد إيداع معاشات المتقاعدين والمستفيدين من الورثة لشهر محرم الجاري، دون تغيير في موعد الصرف.
وذكرت المؤسسة في تغريدة على حسابها بتويتر أنه “سيتم بإذن الله إيداع معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر محرم الأحد”، وجاءت تلك الإيضاحات بعد تداولات واسعة شهدتها منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد صرف جميع الرواتب والمعاشات هل سيلحقها تغير لتصبح في التاريخ الميلادي أم لا.
تعليقات ( 6 )
123يا اخي ماجاء شيء رسمي لصرف الرواتب بالميلادي .. كلها اشاعات .. احذروا الاشاعات
عدد التعليقات:127
شقردي بطرانسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
🍉زائر المساء✋🍉🕟والموظفين متى؟
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
عدد التعليقات:407
أبوخالد السعودي / الدمامأخيراً صرحتم !!