“التقاعد”: صرف رواتب المستفيدين غداً دون تغير في موعدها

صحيفة المرصد:أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أن غداً الأحد 15 / 1 / 1438 سيكون موعد إيداع معاشات المتقاعدين والمستفيدين من الورثة لشهر محرم الجاري، دون تغيير في موعد الصرف.

وذكرت المؤسسة في تغريدة على حسابها بتويتر أنه “سيتم بإذن الله إيداع معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر محرم الأحد”، وجاءت تلك الإيضاحات بعد تداولات واسعة شهدتها منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد صرف جميع الرواتب والمعاشات هل سيلحقها تغير لتصبح في التاريخ الميلادي أم لا.