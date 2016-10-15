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“التقاعد”: صرف رواتب المستفيدين غداً دون تغير في موعدها

15 أكتوبر, 2016 , 19:54 م
“التقاعد”: صرف رواتب المستفيدين غداً دون تغير في موعدها
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صحيفة المرصد:أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أن غداً الأحد 15 / 1 / 1438 سيكون موعد إيداع معاشات المتقاعدين والمستفيدين من الورثة لشهر محرم الجاري، دون تغيير في موعد الصرف.

وذكرت المؤسسة في تغريدة على حسابها بتويتر أنه “سيتم بإذن الله إيداع معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر محرم الأحد”، وجاءت تلك الإيضاحات بعد تداولات واسعة شهدتها منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد صرف جميع الرواتب والمعاشات هل سيلحقها تغير لتصبح في التاريخ الميلادي أم لا.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    123

    يا اخي ماجاء شيء رسمي لصرف الرواتب بالميلادي .. كلها اشاعات .. احذروا الاشاعات
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  2. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:127

    شقردي بطران

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  3. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    والموظفين متى؟
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  4. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  5. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    عادي واقل من عادي
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  6. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 20:01 م
    عدد التعليقات:407

    أبوخالد السعودي / الدمام

    أخيراً صرحتم !!
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