بالفيديو : غرق عروس سورية في مسبح بحفل زفافها .. والعريس يعجز عن مساعدتها

صحيفة المرصد:أقدم عريس سوري وزوجته على قرار غريب من نوعه ليلة فرحهما، بأن رميا نفسهيما في بركة سباحة، أثناء حفل الزفاف في إحدى المزارع الكبيرة.
وأوضح مقطع فيديو ما قام به العروسان، حين أسرعا نحو البركة العميقة، وألقيا نفسيهما نحوها، وكان الأمر بسيطاً على العريس، لكن المشكلة كانت في العروس التي تلبس فستان أعاقها عن السباحة وبدأت المياه تغرق وجهها.
لكن تدخل أحدهم بمد عصا طويلة، ساعدها على النجاة، في حين عجز عريسها عن حملها نظراً لثقل فستان الزفاف الذي غمرته المياه، فزادت من المهمة التي تمنها العريس.
تعليقات ( 23 )
إلى نكتة المرصد قلم التهريج الملحطخلصت لطم ياقلم وجيتنا تبربر وتثرثر وتستخف دمك علينا يلا فارق ياماال المشعاب
مراقبهذه الحادثة تصبح من أجمل وأحلا الذكريات للزوجين ،، والحمدلله على السلامة ،
وتلك الايام....وعادي ولا كأن بالشام موت ودمار ....لك الله ياشام ....نسوك اهلك فكان لابد من الابتلاء و التمحيص ....
حساماخس ماقدر يطلع زوجته
آبك آبك آبك آبك آبك آبكتعليق 10 في هذه الأيام من المعجزات لمن مثل بعض الناس خخخخخخخخخ
آبك آبك آبك آبك آبك آبكأنا ليس هو يا شيهانه لكن منقهر على غيابه ولا أعلم إيش الأسباب لكن حبيت أذكر الله يستر عليه
عدد التعليقات:14525
قلم الحقيقهلعل هناك على ماأعتقد حادث مشابه لعروس قبلها رمت نفسها في بركة مياة وغرقت أو كادت بسبب فستان زواجها. لأنه في هالحالة سوف يتشبع بالمياه مشكلآ خطرآ عليها
آبك آبك آبك آبك آبك آبكبعض الناس تنقهر إذا شافت منظر عروس مع عريسها تحسدهم وتقلل من شأنهم وتحترق وتفش خلقها في كثر النقد والبربسه ههههههه إللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههه
عدد التعليقات:14525
قلم الحقيقهحمدآلله على سلامتها ويبدو أن الله أنجاها ونتمنى أن لم تصب بأي أذى أو مكروه هذه العروسة مع عريسها.لكن قرار النزول في بركة السباحة قرار خاطىء وغبي بقوة.
ايههذا العريس وهذي اولها ينعاف تاليه ( مساعدة خارجيه والعريس ورطان ) الرجاء عدم الهياااط لاحقاً
همسات الحنينبيقول عنه قلم الحقيبه اخواني
شيهانة💤💧وكأن "الزواج" شئ عجيب ومن المعجزات تعمل فيه بدع ماأنزل الله بها من سُلطان بس عشان يقال عملت شئ مميز ومختلف عن الآخريات طيب وبعدين🤔
عدد التعليقات:1523
بلادي زوينالم يحن أجلها
التاريخابت الدلاخة الا ان تكون موجودة بهذة المناسبة .
خاقا باقاإذا عاده عندهم فنعما هي من عاده. حتى تظهر على طبيعتها اذا كانت جميله أو غير جميله .
يا عيب الشومبتحطو انفسكم في موائف بيييييخه
ركاااانكيف ينقذها والفستان لحاله بعد ابتلاله اصبح 300 كيلوا ناهيك عن وزنه قبل الأبتلال
عدد التعليقات:1
سلمان البقمياول ما شفت العنوان توقعتهم هاربين من الحرب وجرائم بشار الخائن.. لكن صارت الدعوى تقليد للغرب ومظاهر..
الملاكمياشين تقليد الاجانب سبحان الله مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
المنضبطحماقة وهياط