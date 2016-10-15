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بالفيديو : غرق عروس سورية في مسبح بحفل زفافها .. والعريس يعجز عن مساعدتها

15 أكتوبر, 2016 , 20:48 م
بالفيديو : غرق عروس سورية في مسبح بحفل زفافها .. والعريس يعجز عن مساعدتها
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صحيفة المرصد:أقدم عريس سوري وزوجته على قرار غريب من نوعه ليلة فرحهما، بأن رميا نفسهيما في بركة سباحة، أثناء حفل الزفاف في إحدى المزارع الكبيرة.

وأوضح مقطع فيديو ما قام به العروسان، حين أسرعا نحو البركة العميقة، وألقيا نفسيهما نحوها، وكان الأمر بسيطاً على العريس، لكن المشكلة كانت في العروس التي تلبس فستان أعاقها عن السباحة وبدأت المياه تغرق وجهها.

لكن تدخل أحدهم بمد عصا طويلة، ساعدها على النجاة، في حين عجز عريسها عن حملها نظراً لثقل فستان الزفاف الذي غمرته المياه، فزادت من المهمة التي تمنها العريس.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    إلى نكتة المرصد قلم التهريج الملحط

    خلصت لطم ياقلم وجيتنا تبربر وتثرثر وتستخف دمك علينا يلا فارق ياماال المشعاب
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  2. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    مراقب

    هذه الحادثة تصبح من أجمل وأحلا الذكريات للزوجين ،، والحمدلله على السلامة ،
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  3. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    السورين عايشين بحبوحة والسعودي تقشف بسبابهم ؟؟؟
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  4. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    وتلك الايام....

    وعادي ولا كأن بالشام موت ودمار ....لك الله ياشام ....نسوك اهلك فكان لابد من الابتلاء و التمحيص ....
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  5. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    حسام

    اخس ماقدر يطلع زوجته
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  6. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    آبك آبك آبك آبك آبك آبك

    تعليق 10 في هذه الأيام من المعجزات لمن مثل بعض الناس خخخخخخخخخ
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  7. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    آبك آبك آبك آبك آبك آبك

    أنا ليس هو يا شيهانه لكن منقهر على غيابه ولا أعلم إيش الأسباب لكن حبيت أذكر الله يستر عليه
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  8. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:14525

    قلم الحقيقه

    لعل هناك على ماأعتقد حادث مشابه لعروس قبلها رمت نفسها في بركة مياة وغرقت أو كادت بسبب فستان زواجها. لأنه في هالحالة سوف يتشبع بالمياه مشكلآ خطرآ عليها
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  9. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    آبك آبك آبك آبك آبك آبك

    بعض الناس تنقهر إذا شافت منظر عروس مع عريسها تحسدهم وتقلل من شأنهم وتحترق وتفش خلقها في كثر النقد والبربسه ههههههه إللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههه
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  10. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:14525

    قلم الحقيقه

    حمدآلله على سلامتها ويبدو أن الله أنجاها ونتمنى أن لم تصب بأي أذى أو مكروه هذه العروسة مع عريسها.لكن قرار النزول في بركة السباحة قرار خاطىء وغبي بقوة.
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  11. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    ايه

    هذا العريس وهذي اولها ينعاف تاليه ( مساعدة خارجيه والعريس ورطان ) الرجاء عدم الهياااط لاحقاً
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  12. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    همسات الحنين

    بيقول عنه قلم الحقيبه اخواني
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  13. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    يشوفون الغرب يخاطرون بانفسهم ويسوون مثلهم هكذا هم الليبراليين وهذا مستوى تفكيرهم وصدقوني لو شافوا الغرب يدخون جحر الضب لفعلوا مثلهم ايضا
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  14. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    شيهانة💤💧

    وكأن "الزواج" شئ عجيب ومن المعجزات تعمل فيه بدع ماأنزل الله بها من سُلطان بس عشان يقال عملت شئ مميز ومختلف عن الآخريات طيب وبعدين🤔
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  15. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    هكذا هم اصحاب الفكر الليبرالي من العرب ********* بشكل لايصدق يبغون يقلدون حركات الغرب ويطبون بالمسبح وبغو يموت هو وزوجته فعلا **مابعده **
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  16. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:1523

    بلادي زوينا

    لم يحن أجلها
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  17. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    التاريخ

    ابت الدلاخة الا ان تكون موجودة بهذة المناسبة .
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  18. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    خاقا باقا

    إذا عاده عندهم فنعما هي من عاده. حتى تظهر على طبيعتها اذا كانت جميله أو غير جميله .
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  19. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    يا عيب الشوم

    بتحطو انفسكم في موائف بيييييخه
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  20. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    ركاااان

    كيف ينقذها والفستان لحاله بعد ابتلاله اصبح 300 كيلوا ناهيك عن وزنه قبل الأبتلال
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  21. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 20:56 م
    عدد التعليقات:1

    سلمان البقمي

    اول ما شفت العنوان توقعتهم هاربين من الحرب وجرائم بشار الخائن.. لكن صارت الدعوى تقليد للغرب ومظاهر..
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  22. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    الملاكم

    ياشين تقليد الاجانب سبحان الله مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
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  23. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    المنضبط

    حماقة وهياط
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