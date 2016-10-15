بالفيديو : غرق عروس سورية في مسبح بحفل زفافها .. والعريس يعجز عن مساعدتها

صحيفة المرصد:أقدم عريس سوري وزوجته على قرار غريب من نوعه ليلة فرحهما، بأن رميا نفسهيما في بركة سباحة، أثناء حفل الزفاف في إحدى المزارع الكبيرة.

وأوضح مقطع فيديو ما قام به العروسان، حين أسرعا نحو البركة العميقة، وألقيا نفسيهما نحوها، وكان الأمر بسيطاً على العريس، لكن المشكلة كانت في العروس التي تلبس فستان أعاقها عن السباحة وبدأت المياه تغرق وجهها.

لكن تدخل أحدهم بمد عصا طويلة، ساعدها على النجاة، في حين عجز عريسها عن حملها نظراً لثقل فستان الزفاف الذي غمرته المياه، فزادت من المهمة التي تمنها العريس.