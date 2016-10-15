“المنصور” يوضح ملابسات حادثة استهداف قاعة عزاء في صنعاء وكيف يتم صرف تعويضات المتضررين

صحيفة المرصد – واس: أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور عن حادثة مجلس عزاء صنعاء أنه: “تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة، وحسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف”.

وأضاف: “الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة صدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة”.

وأردف: “بخصوص موضوع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة كما أعلنا وسوف يستتبع هذا إجراءات ستكون من قيادات التحالف مع الأشخاص بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة”.

وتابع: “أما بخصوص موضوع التعويض طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك أمر سامٍ ملكي صادر بإنشاء لجنة اسمها (لجنة جبر الضرر)، وطبعاً الأشخاص المتضررون سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون طبعاً بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة، وهذا طبعاً التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات”.