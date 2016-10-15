“المنصور” يوضح ملابسات حادثة استهداف قاعة عزاء في صنعاء وكيف يتم صرف تعويضات المتضررين

صحيفة المرصد – واس: أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور عن حادثة مجلس عزاء صنعاء أنه: “تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة، وحسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف”.
وأضاف: “الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة صدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة”.
وأردف: “بخصوص موضوع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة كما أعلنا وسوف يستتبع هذا إجراءات ستكون من قيادات التحالف مع الأشخاص بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة”.
وتابع: “أما بخصوص موضوع التعويض طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك أمر سامٍ ملكي صادر بإنشاء لجنة اسمها (لجنة جبر الضرر)، وطبعاً الأشخاص المتضررون سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون طبعاً بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة، وهذا طبعاً التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات”.
تعليقات ( 42 )
اخونجي15 ابو يزن فيها تعويض اغسلوا يدكم من راتب محرم وصفر (( بمثل هذا نقتص أثر الخونة ))
عليوم29 نعرف انك لا علاقة لك بوطنك ولائك للعمائم في قم بل انت ذنب تستغلك العمائم لنشر الفوضى والتجسس ... الخونه لا علاقة لهم بالوطن وليس للعقرب الا الشب شب
اخونجيهل أدركتم لماذا نقول خونة الأوطان لا وطن لهم أينما ثقفوا
اخونجي29 من البداية غلط هذة الحرب لاناقة لي فيها ولاجمل (( من ليس له وطن ليس له ناقة ولا جمل ))
أتمنى إنهاء الموضوع باي شكلقال الله تعالى(( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضو من حولك) استمرار الحرب بدون خطه واضحة وبدون نهاية تجعل الحلفاء يتضجرون وتهتز الثقة بين الجميع .
اخونجيالخونة الخائنون تعليقاتهم تفضحهم ونحن لهم بالمرصاد
اخونجيصرف التعويضات التزام أخلاقي وأدبي في حالة الحروب لمواسة الضحايا (( رغم عدم مسؤولية قوات التحالف ))
عدد التعليقات:11619
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
اخونجي211 ترامب يعني بتدخل دول التحالف (( دول التحالف بقيادة وطنك الا اذا كان لك وطن آخر ))
عدد التعليقات:11619
برق الحرم((( سرعة تسليم صنعاء.... للحكومة _ اليمنية_ الشرعية ...... يجنبها المزيد من الضربات .... طالما اصبحت ارضها مخازن و مراجم ايران نحو بلاد الحرمين ))))))
من البداية غلطهذة الحرب لاناقة لي فيها ولاجمل
اخونجيومن يقول غير ذلك أو يهمز ويلمز هنا وهناك ليس الا خائن من خونة الأوطان ممن نعرفهم ونعرف كذبهم الا متناهي ،، وستعرفونهم من تعليقاتهم
اخونجيشفافية قوات التحالف وتعاملها الشفاف مع فريق التحقيق يمثل مصداقية لا يوازيها أي مصداقية لأن صادق النوايا محب الخير لا يقدم على مثل هذا الأمر مهما كان
اخونجيإذا اجتهاد القوات الجوية اليمنية وما وصلها من معلومات اجتهاد في غير محله
شايمجحيد يالمنصور منهم وفيهم مالنادخل هاذي حرب عابس على دابس على فكره حنا بنعوض اهالي قتلا داعش واالايرانيين والعراقيين وااسبتمبر الي يبي العافيه يهجد
اخونجيقوات التحالف استنكرت الحادث فور وقوعة وأعلنت ذلك رسميا
ظيفانشاءالله تنتهي الحروب كم ام حزنة على اطفالها وكم رمله فقدت زوجها وكم جريح يدعو علينا في صلاته وفي نص اليل
اخونجي(( المنفذون اجتهادا )) جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات (( الجوية )) في الجمهورية اليمنية
عدد التعليقات:13
ترامبيعني بتدخل دول التحالف في قانون (قاتا) اليمني على غرار قانون (جاستا) الامريكي ؟؟
خالدوهل يتوقع الزيود اليمنيين بأننا نمزح معهم هذة حرب واي قذيفة اوصاروخ على الجنوب سيكون الرد في قلب صنعاء. .بلا حقوق الانسان بلا خرطي
سعيدواضح بأن اليمنيين دقوا النذالة قالو اقصف هذا الموقع من أجل توريط التحالف يخرب بيتكم شعب مخزن 😂😂
مناضلواستهداف المدنيين في جيزان ونجران والمدارس والمنازل من قبل المخلوع والحوثين من المسؤل عنه !؟ ولماذا ما يتم التحقيق فيه !؟
بالمختصر المفيداما تم التحرك عسكريا وانهاء الموضوع ، أو إنهاء الحرب . اما يجلس الموضوع بهذا الشكل فهذا استنزاف لبلدنا ، وهذا الاستنزاف يزيدنا ضعف ولا يعطينا قوة .
كلنا فداء للوطنياخوفي بكره ندان بجريمة حرب وكل شي مسجل في الفاتوره في مجلس الامن بعد مايستنزفونا ولنا في صدام حسين اسوه
ابو يزنفيها تعويض بعد الله يعينا اغسلوا يدكم من راتب محرم وصفر
كلنا فداء للوطنياعمي ازعجتونا تضليل اول ماصار القصف قلتوا الحوثيين مسوينها والحين جاء وقت التبرير ارحموا عقولنا العالم صار كله في كف ويستطيع اي واحد يتجه للمصدر الصح
عدد التعليقات:11619
برق الحرم(((((( الطائرات بدون طيار الامريكية...... لم تدفع اي تعويضات نتيجة ملاحقة خليا الارهاب ومجازر الضربات الخاطئة في جنوب اليمن خير شاهد )))))
تعلق 5هذي حرب وكلمة أني أخطئ هذي تحصل في الحروب ، لكن ينكرون وبعدين يعترفون هذي ضحكت علينا حتى اللي بدون سنون ، وسيستغلها حتى الطفل ضدنا ،
عدد التعليقات:11619
برق الحرم(((((( نحن في حالة حرب...والمعلومات مقدمة من قيادة الاركان اليمنية.....واستهداف المدنيين من قبل المليشات في المملكة و اليمن لاتعويضات عليها )))))
انشر التعليقما دام ان الموضوع اتخذ خارج منظومة التحالف فاليتحملها اللي قام بهذا العمل ويصرف التعويضات اما يقوم مسعود بالاحيه ويسرح فرج يتروش فهذا ما سارت
بدرهاريرضخنا للضغوط للاسف! لماذا نعوضهم! السنا في حرب! طيب من يعوضنا في نجران وعسير وجيزان! امريكا وروسيا يفعلان مايريدان دون تعويض! كفاية تطبيل وتبرير
خاقا باقاالاخطاء في الحروب واردة وحاصله ولكننا اثبتنا للعالم إننا على قدر المسؤلية والاعتراف بالخطأ فضيلة وشجاعة
جبال سديرلدينا مثالية زايدة في الاعتراف ببعض الاخطاء امريكاء قتلت الالاف منذ عشرات السنين ومازالت تحقق في هذة الحوادث
جبال سديرالمقاومة اليمنية مخترقة من قبل الحوثيين وهم من ضلل قوات التحالف حيث يوجد في العزاء ضباط معارضين لعفاش وهو يريد التخلص منهم وهو ماحصل مع الاسف
لا حول ولا قوة الا باللهوالله غير تندمون الشد الندم على هذا الاعتراف ، الدول وخاصة في وقتنا الحالي تتحرك بناء على رصيدها السياسي في الحروب ، وانتوا تنكرون وبعدين تعترفون ؟؟؟؟
Talqueenياساتر ماحنا ناقصين ورانا جاستا الله لأي وفق امريكا أتوقع الطيار مو سعودي الأرجح اماراتي