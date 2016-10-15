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“المنصور” يوضح ملابسات حادثة استهداف قاعة عزاء في صنعاء وكيف يتم صرف تعويضات المتضررين

15 أكتوبر, 2016 , 20:59 م
“المنصور” يوضح ملابسات حادثة استهداف قاعة عزاء في صنعاء وكيف يتم صرف تعويضات المتضررين
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صحيفة المرصد – واس: أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور عن حادثة مجلس عزاء صنعاء أنه: “تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة، وحسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف”.

وأضاف: “الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة صدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة”.

وأردف: “بخصوص موضوع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة كما أعلنا وسوف يستتبع هذا إجراءات ستكون من قيادات التحالف مع الأشخاص بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة”.

وتابع: “أما بخصوص موضوع التعويض طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك أمر سامٍ ملكي صادر بإنشاء لجنة اسمها (لجنة جبر الضرر)، وطبعاً الأشخاص المتضررون سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون طبعاً بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة، وهذا طبعاً التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات”.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    15 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    اخونجي

    15 ابو يزن فيها تعويض اغسلوا يدكم من راتب محرم وصفر (( بمثل هذا نقتص أثر الخونة ))
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  2. 41
    15 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    عليوم

    29 نعرف انك لا علاقة لك بوطنك ولائك للعمائم في قم بل انت ذنب تستغلك العمائم لنشر الفوضى والتجسس ... الخونه لا علاقة لهم بالوطن وليس للعقرب الا الشب شب
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  3. 40
    15 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    اخونجي

    هل أدركتم لماذا نقول خونة الأوطان لا وطن لهم أينما ثقفوا
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  4. 39
    15 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    اخونجي

    29 من البداية غلط هذة الحرب لاناقة لي فيها ولاجمل (( من ليس له وطن ليس له ناقة ولا جمل ))
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  5. 38
    15 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    أتمنى إنهاء الموضوع باي شكل

    قال الله تعالى(( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضو من حولك) استمرار الحرب بدون خطه واضحة وبدون نهاية تجعل الحلفاء يتضجرون وتهتز الثقة بين الجميع .
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  6. 37
    15 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    خافوا دعوة المظلومين ممكن كل مشاكلنا بسبب المتضررين
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  7. 36
    15 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    اخونجي

    الخونة الخائنون تعليقاتهم تفضحهم ونحن لهم بالمرصاد
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  8. 35
    15 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    اخونجي

    صرف التعويضات التزام أخلاقي وأدبي في حالة الحروب لمواسة الضحايا (( رغم عدم مسؤولية قوات التحالف ))
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  9. 34
    15 أكتوبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:11619

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
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  10. 33
    15 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    هذه الضربه معروف هدفها ... وهو فك وأنا أفك ... يعني خلاص تعالوا نتصالح ...
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  11. 32
    15 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    اخونجي

    211 ترامب يعني بتدخل دول التحالف (( دول التحالف بقيادة وطنك الا اذا كان لك وطن آخر ))
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  12. 31
    15 أكتوبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:11619

    برق الحرم

    ((( سرعة تسليم صنعاء.... للحكومة _ اليمنية_ الشرعية ...... يجنبها المزيد من الضربات .... طالما اصبحت ارضها مخازن و مراجم ايران نحو بلاد الحرمين ))))))
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  13. 30
    15 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    ايه وبعدين الى متى الحرب تستمر ؟ ومالفائدة منها ؟
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  14. 29
    15 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    من البداية غلط

    هذة الحرب لاناقة لي فيها ولاجمل
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  15. 28
    15 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    اخونجي

    ومن يقول غير ذلك أو يهمز ويلمز هنا وهناك ليس الا خائن من خونة الأوطان ممن نعرفهم ونعرف كذبهم الا متناهي ،، وستعرفونهم من تعليقاتهم
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  16. 27
    15 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    اخونجي

    شفافية قوات التحالف وتعاملها الشفاف مع فريق التحقيق يمثل مصداقية لا يوازيها أي مصداقية لأن صادق النوايا محب الخير لا يقدم على مثل هذا الأمر مهما كان
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  17. 26
    15 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    اخونجي

    إذا اجتهاد القوات الجوية اليمنية وما وصلها من معلومات اجتهاد في غير محله
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  18. 25
    15 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    شايم

    جحيد يالمنصور منهم وفيهم مالنادخل هاذي حرب عابس على دابس على فكره حنا بنعوض اهالي قتلا داعش واالايرانيين والعراقيين وااسبتمبر الي يبي العافيه يهجد
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  19. 24
    15 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    اخونجي

    قوات التحالف استنكرت الحادث فور وقوعة وأعلنت ذلك رسميا
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  20. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    ظيف

    انشاءالله تنتهي الحروب كم ام حزنة على اطفالها وكم رمله فقدت زوجها وكم جريح يدعو علينا في صلاته وفي نص اليل
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  21. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    اخونجي

    (( المنفذون اجتهادا )) جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات (( الجوية )) في الجمهورية اليمنية
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  22. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:13

    ترامب

    يعني بتدخل دول التحالف في قانون (قاتا) اليمني على غرار قانون (جاستا) الامريكي ؟؟
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  23. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    خالد

    وهل يتوقع الزيود اليمنيين بأننا نمزح معهم هذة حرب واي قذيفة اوصاروخ على الجنوب سيكون الرد في قلب صنعاء. .بلا حقوق الانسان بلا خرطي
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  24. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    سعيد

    واضح بأن اليمنيين دقوا النذالة قالو اقصف هذا الموقع من أجل توريط التحالف يخرب بيتكم شعب مخزن 😂😂
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  25. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    مناضل

    واستهداف المدنيين في جيزان ونجران والمدارس والمنازل من قبل المخلوع والحوثين من المسؤل عنه !؟ ولماذا ما يتم التحقيق فيه !؟
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  26. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    بالمختصر المفيد

    اما تم التحرك عسكريا وانهاء الموضوع ، أو إنهاء الحرب . اما يجلس الموضوع بهذا الشكل فهذا استنزاف لبلدنا ، وهذا الاستنزاف يزيدنا ضعف ولا يعطينا قوة .
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  27. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    كلنا فداء للوطن

    ياخوفي بكره ندان بجريمة حرب وكل شي مسجل في الفاتوره في مجلس الامن بعد مايستنزفونا ولنا في صدام حسين اسوه
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  28. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    ابو يزن

    فيها تعويض بعد الله يعينا اغسلوا يدكم من راتب محرم وصفر
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  29. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    12 أنت وين عايش .. وإلا شكلك من كوكب ثاني .. المتحدث يقول حنا اللي قصفنا وأنت جاي مدربي راسك ومنت داري وش السالفه .. خلاص بطلوا تميلح
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  30. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    حولوا مداراة القصف .. بس ماساعدتهم الظروف والملابسات ... فكل شي واضح .. يالله بس الله يستر من توابع هذا الإعتراف ... ********
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  31. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    1 القوات التي دمرت القاعه ليست من قوات التحالف ومنها الامارات كفايه تشويه وتاليف و اشاعات يا اما انك حوثي او اخواني تتصيد الامارات
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  32. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    كلنا فداء للوطن

    ياعمي ازعجتونا تضليل اول ماصار القصف قلتوا الحوثيين مسوينها والحين جاء وقت التبرير ارحموا عقولنا العالم صار كله في كف ويستطيع اي واحد يتجه للمصدر الصح
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  33. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 21:21 م
    عدد التعليقات:11619

    برق الحرم

    (((((( الطائرات بدون طيار الامريكية...... لم تدفع اي تعويضات نتيجة ملاحقة خليا الارهاب ومجازر الضربات الخاطئة في جنوب اليمن خير شاهد )))))
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  34. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    تعلق 5

    هذي حرب وكلمة أني أخطئ هذي تحصل في الحروب ، لكن ينكرون وبعدين يعترفون هذي ضحكت علينا حتى اللي بدون سنون ، وسيستغلها حتى الطفل ضدنا ،
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  35. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:11619

    برق الحرم

    (((((( نحن في حالة حرب...والمعلومات مقدمة من قيادة الاركان اليمنية.....واستهداف المدنيين من قبل المليشات في المملكة و اليمن لاتعويضات عليها )))))
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  36. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

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    ما دام ان الموضوع اتخذ خارج منظومة التحالف فاليتحملها اللي قام بهذا العمل ويصرف التعويضات اما يقوم مسعود بالاحيه ويسرح فرج يتروش فهذا ما سارت
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  37. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    بدرهاري

    رضخنا للضغوط للاسف! لماذا نعوضهم! السنا في حرب! طيب من يعوضنا في نجران وعسير وجيزان! امريكا وروسيا يفعلان مايريدان دون تعويض! كفاية تطبيل وتبرير
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  38. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    خاقا باقا

    الاخطاء في الحروب واردة وحاصله ولكننا اثبتنا للعالم إننا على قدر المسؤلية والاعتراف بالخطأ فضيلة وشجاعة
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  39. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    جبال سدير

    لدينا مثالية زايدة في الاعتراف ببعض الاخطاء امريكاء قتلت الالاف منذ عشرات السنين ومازالت تحقق في هذة الحوادث
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  40. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    جبال سدير

    المقاومة اليمنية مخترقة من قبل الحوثيين وهم من ضلل قوات التحالف حيث يوجد في العزاء ضباط معارضين لعفاش وهو يريد التخلص منهم وهو ماحصل مع الاسف
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  41. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    والله غير تندمون الشد الندم على هذا الاعتراف ، الدول وخاصة في وقتنا الحالي تتحرك بناء على رصيدها السياسي في الحروب ، وانتوا تنكرون وبعدين تعترفون ؟؟؟؟
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  42. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    Talqueen

    ياساتر ماحنا ناقصين ورانا جاستا الله لأي وفق امريكا أتوقع الطيار مو سعودي الأرجح اماراتي
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