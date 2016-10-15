شرطة “الشرقية” تطيح بمواطن أربعيني قتل رجل أمن بمستشفى الملك فهد بالخُبر

صحيفة المرصد:أعلنت شرطة الخبر، اليوم السبت، عن القبض على المتهم بقتل أحد رجال الحراسات المدنية بمستشفى الملك فهد الجامعي بإطلاق النار صوب رأسه أثناء تواجده بالاستقبال الخاص بالمستشفى؛ ما أسفر عن وفاته.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: إن “المختصين بشرطة محافظة الخبر باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والكشف عن ملابساتها، وبفضل من الله وتوفيقه توصلت التحريات المكثفة في الجريمة للكشف عن هوية المتورط في مقتل المجني عليه”.

وأضافت: أن الجاني “مواطن أربعيني”، مؤكدةً أنه تم القبض عليه بعد ملاحقته في أحد المواقع بمنطقة الرياض بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، لافتةً إلى أنه أرشد على السلاح المستخدم في الجريمة.

وأشارت شرطة الخبر إلى أنه يجري العمل حالياً على تسلمه من شرطة الرياض، لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.