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شرطة “الشرقية” تطيح بمواطن أربعيني قتل رجل أمن بمستشفى الملك فهد بالخُبر

15 أكتوبر, 2016 , 21:23 م
شرطة “الشرقية” تطيح بمواطن أربعيني قتل رجل أمن بمستشفى الملك فهد بالخُبر
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صحيفة المرصد:أعلنت شرطة الخبر، اليوم السبت، عن القبض على المتهم بقتل أحد رجال الحراسات المدنية بمستشفى الملك فهد الجامعي بإطلاق النار صوب رأسه أثناء تواجده بالاستقبال الخاص بالمستشفى؛ ما أسفر عن وفاته.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: إن “المختصين بشرطة محافظة الخبر باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والكشف عن ملابساتها، وبفضل من الله وتوفيقه توصلت التحريات المكثفة في الجريمة للكشف عن هوية المتورط في مقتل المجني عليه”.

وأضافت: أن الجاني “مواطن أربعيني”، مؤكدةً أنه تم القبض عليه بعد ملاحقته في أحد المواقع بمنطقة الرياض بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، لافتةً إلى أنه أرشد على السلاح المستخدم في الجريمة.

وأشارت شرطة الخبر إلى أنه يجري العمل حالياً على تسلمه من شرطة الرياض، لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:2877

    ابن الوطن

    الصورة تعبيريه واضح قديمه
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  2. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    زائر

    تصحيح التعليق11/ موجه ل ت9/قلم البهتان وليس ل ت8/ابوفﻻن..
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  3. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    زائر

    ت8/قلم البهتان عسى العاقبه تجي عل يك ..مثل ما زقطوه يزقطونك فﻻ فرق بين اصبع على زنادمسدس واصبح يكتب لمحاربة الدين.
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  4. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    ابو حمد

    فتن نسال الله العافيه
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  5. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:14525

    قلم الحقيقه

    لاحول ولاقوة الا بالله.
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  6. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    أبو فلان

    بشركم الله بالخير بيض الله وجيهكم يا وزارة الداخلية ورجالها القاتل يقتل الحمد لله الدم مايضيع مهما طال الزمن
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  7. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    زائر

    بالشرقيه ..ﻻيكون من قوم الحقدوالطاائفيه والتقيه؟
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  8. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    سعيد

    وش قصته
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  9. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    خاقا باقا

    نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر همزه ونفخه ونفثه
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  10. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 21:31 م
    عدد التعليقات:408

    أبوخالد السعودي / الدمام

    حمد وشكر لله ثم لرجال الأمن
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  11. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    ظامي اليل

    الدم مايروح هدر.
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  12. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    ابو يزن

    يتحسس رقبته اللحين ***
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  13. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    مايبيلها فهلوة وإنجازات .. القاتل معروف وأخته منومه بالمستشفى واليوم أي مجرم محاصر برقم الجوال ورقم السياره والهويه .. يعني أين يفر ؟؟
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