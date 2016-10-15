شرطة “الشرقية” تطيح بمواطن أربعيني قتل رجل أمن بمستشفى الملك فهد بالخُبر

صحيفة المرصد:أعلنت شرطة الخبر، اليوم السبت، عن القبض على المتهم بقتل أحد رجال الحراسات المدنية بمستشفى الملك فهد الجامعي بإطلاق النار صوب رأسه أثناء تواجده بالاستقبال الخاص بالمستشفى؛ ما أسفر عن وفاته.
وقالت الشرطة في بيان صحفي: إن “المختصين بشرطة محافظة الخبر باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والكشف عن ملابساتها، وبفضل من الله وتوفيقه توصلت التحريات المكثفة في الجريمة للكشف عن هوية المتورط في مقتل المجني عليه”.
وأضافت: أن الجاني “مواطن أربعيني”، مؤكدةً أنه تم القبض عليه بعد ملاحقته في أحد المواقع بمنطقة الرياض بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، لافتةً إلى أنه أرشد على السلاح المستخدم في الجريمة.
وأشارت شرطة الخبر إلى أنه يجري العمل حالياً على تسلمه من شرطة الرياض، لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:2877
ابن الوطنالصورة تعبيريه واضح قديمه
زائرتصحيح التعليق11/ موجه ل ت9/قلم البهتان وليس ل ت8/ابوفﻻن..
زائرت8/قلم البهتان عسى العاقبه تجي عل يك ..مثل ما زقطوه يزقطونك فﻻ فرق بين اصبع على زنادمسدس واصبح يكتب لمحاربة الدين.
ابو حمدفتن نسال الله العافيه
عدد التعليقات:14525
قلم الحقيقهلاحول ولاقوة الا بالله.
أبو فلانبشركم الله بالخير بيض الله وجيهكم يا وزارة الداخلية ورجالها القاتل يقتل الحمد لله الدم مايضيع مهما طال الزمن
زائربالشرقيه ..ﻻيكون من قوم الحقدوالطاائفيه والتقيه؟
سعيدوش قصته
خاقا باقانعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر همزه ونفخه ونفثه
عدد التعليقات:408
أبوخالد السعودي / الدمامحمد وشكر لله ثم لرجال الأمن
ظامي اليلالدم مايروح هدر.
ابو يزنيتحسس رقبته اللحين ***