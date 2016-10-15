اشتعال ملحمة “آخر الزمان” بين درع الفرات وتنظيم داعش.. فهل اقتربت الساعة ؟

صحيفة المرصد – متابعات:قال أحد قادة مقاتلي المعارضة وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين مدعومين من تركيا بدأوا السبت 15 أكتوبر 2016 هجوماً على بلدة دابق الواقعة تحت سيطرة تنظيم (داعش) في شمال غرب سوريا.
وقال المرصد إن دابق ذات أهمية رمزية للتنظيم الذي نشر هناك نحو 1200 من مقاتليه.
وتقع دابق شمال حلب، وتبعد 45 كيلومتراً عن الحدود التركية وتتبع منطقة أعزاز، وقد وقعت في سهلها الكبير معركة عظيمة بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والمماليك بقيادة قنصوه الغوري عام 1516. انتصر فيها العثمانيون، وكانت المعركة مقدمة لدخولهم المناطق العربية وتأسيس إمبراطوريتهم فيها.
ورد ذكرها في صحيح مسلم
ولدابق أهمية رمزية كبيرة لدى داعش وقد أطلق اسمها على أبرز مجلة صادرة عنه، نظراً لما يحمله من معطيات تاريخية تعكس تفكير تنظيم داعش وأسلوبه الفكري، إذ إن الاسم يعود لبلدة في سوريا ورد ذكرها في صحيح مسلم الذي قال إنّ هناك حديثاً للنبي محمد تناول فيه معركة فاصلة بين المسلمين وأعدائهم في ذلك الموقع تحصل مع حلول “آخر الزمان” وظهور “الدجال” ونزول “المسيح”، بحسب تقرير سابق لـCNN.
فقد أورد “صحيح مسلم”، الذي يعتبره المسلمون السنة من بين أصح الكتب بعد القرآن لجمعه الأحاديث التي وردت بسند صحيح وفق الاعتبارات الدينية عن النبي محمد، قوله: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق -أو بدابِقَ- فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم: خلوا بينا وبين الذين سُبُوا مِنَّا نقاتلْهم، فيقول المسلمون: لا والله، كيف نُخَلِّي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثُلُث ولا يتوب الله عليهم أبداً، ويُقتَل ثلثُهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث، لا يُفتَنون أبداً، فيفتَتحِون قسطنطينية” في إشارة إلى المدينة التي تحمل اليوم اسم إسطنبول في تركيا.
ويضيف الحديث: “فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون -وذلك باطل- فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمّهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.”
و”الأعماق” هي منطقة تتبع أنطاكيا التركية، وتقع فيها بحيرة معروفة تسمى “بحيرة عمق”، وتشير “موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة” إلى أن الحديث فيه نبوءة لأن صور دابق من الأقمار الصناعية تشير إلى أنها “من أنسب الأماكن لمعارك كبيرة وفاصلة” مضيفة: “دابق تقع قريبة من البحر المتوسط سوف يكون هناك إنزال بحري للروم أثناء غزوهم للشام.”
“داعش” يرى أن النبوءة تتحقق
ويرى أنصار تنظيم “داعش” أن العلامات على تحقق النبوءات الواردة بالحديث بدأت تظهر بالفعل، مع انضمام مقاتلين من الغرب إلى التنظيم، والاستعدادات الدولية لمقاتلة التنظيم عبر التحالف الذي يتوسع باضطراد ووصل عدد أعضائه إلى 65 دولة تقريباً، إلى جانب تدخل تركيا ضد التنظيم، ما يبرر له بالتالي مهاجمة القسطنطينية “إسطنبول” التي هي اليوم مدينة تقطنها غالبية مسلمة.
ويستعين المتشددون عبر حساباتهم بمواقع الإنترنت بحديث آخر يشير إلى أن المعركة ستكون “عظيمة” تضم مئات الآلاف من المقاتلين، وسيتجمع “الروم” تحت 80 راية، تضم كل واحدة منها 12 ألف مقاتل، ما يجعل العدد الإجمالي للجيش الذي سيخوض المواجهة مع المسلمين 960 ألف رجل، وكل ذلك بحسب تقرير CNN.
تعليقات ( 27 )
يلدرم( من خيار أهل الأرض ) هل ناحرو آبائهم وأمهاتهم الغادرون بأخوالهم وأبناء عمومتهم الذين أحدثو في الأرض هم خيار أهل الأرض ؟!
عدد التعليقات:2877
ابن الوطنانتم ما عندكم الا الساعه بتقوم عساها تقوم برؤوسكم
عبدالعزيز//من يتابع الاحداث يشعر بقربها اللهم احسن خاتمتنا وانصر الاسلام والمسلمين
عدد التعليقات:2877
ابن الوطنت 15 صعده تناديك تنقذها من احتلال المحوس
عدد التعليقات:2877
ابن الوطندكو عراق الشقاق و النفاق خائن العرب هم و الزيود باعو ارض العرب للفرس
كاره الروافضدابق هي قرية في شمال شرق محافظة حلب بشرى النبي المسلمين بأنّ الله سينصر المؤمنين في نهاية المطاف وستكون دابق مسرحا لتحقيق وعدرسوله صلّى الله عليه وسلم
ايهليس هذا الزمان هو نهاية الزمان
موحدتنبيه الحديث بدايته قال يخرج جيش من المدينة و داعش ليس من المدينة
وتلك الايام....لعل تركيا ستحتل مره اخرى الله يستر ....ويقينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن ....واللي يقول مستعد لنزول عيسى والدجال ذاك زمان له رجال لاتستطيع عيشه أنت.
ايهالموضوع فيه CNN ( ومازال الاعلام الامريكي يضحك على الجميع في نبش تاريخ الامم لاغراضهم التي تتطلب كل مرحلة من المراحل ) داعش شلة ارهابيين
برحي 2017إن يوم عند ربك كالف سنة مماتعدون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لايعلم الغيب إلا الله
صدقة غلاماخر الزمان لم ياتي بعد وليس لدينا سيوف بل اف ١٥ و١٦ لكن الدواعش يتوهمون الخلافة ودابق هههههههههه
أبو فلانداعش الفجره انتوا همكم سبايا وجنس وقتل وحرق وتعذيب وتشريد واحتلال أراضي وطغيان وفجور في الأرض الله ينتقم منكم وين استعداكم الاخره وماذا اعددتم لها
عيداشفيكم مرة تقولون داعش ارهابيين ومرة تقولون مسلمين حيرتمونا والا المعطيات حسب المصالح ؟
مراقبالله أعلم
عدد التعليقات:257
الديدحانالله المستعان . الساعه اتية لامحاله . وهل هناك جديد ؟ اللهم اجعلنا من اهل الجنة يارب العلمين . ارجو من العلمان واليبرال والاخونج والمجوس عدم التعليق.
مسماريتبع// اقتربت ونحن عنها غافلون وورد في وصف نبي الرحمه تقوم ضحى وهم يلعبون اي لاهين عنها بامور الدنيا التي ما هي الا لعب ولهو والله المستعان
مسماراصلا الساعه اقتربت منذ ان انشق القمر حيث قال جل من قال ( اقتربت الساعه وانشق القمر. ). والقمر قد انشق كما ظهر من خلال الابحاث الفضائيه المصوره
انشر التعليقالحديث ذكر السيوف . والعلم عندالله انه سينتهي شي اسمه سلاح على الارض وتعود الحياة لطبيعتها قبل وجود الاسلحة الحديثة
الراي العامهذا الروايات تتكلم عن زمن تكون فيه تركيا قد احتلت ويقومون المسلمين بفتحها ولكن في هذا الزمان تركيا ليست محتله
خاقا باقاالعلم عند الله تعالى . وحنا بحول الله وقوته مؤمنين ومستعدين لنزول عيسى عليه السلام. وقبل نزول عيسى .مؤمنون بظهور المسيح الدجال والمهدي المنتظر
حسنطيب حنا. وش وضعنا ؟؟؟
سعد1اللهم انصردينك وكتايك وسنة نييك صلى الله عليه وسلم..اللهم احفظ علينادينناواقراعيننابنصراﻻسﻻم والمسلمين..امين
الله اعلمالله اعلم . الله اعلم
حامد كرزايالرسول كان بحب الشام واهلها بينما ذم العراق وبلاد فارس..