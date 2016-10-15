اشتعال ملحمة “آخر الزمان” بين درع الفرات وتنظيم داعش.. فهل اقتربت الساعة ؟

صحيفة المرصد – متابعات:قال أحد قادة مقاتلي المعارضة وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين مدعومين من تركيا بدأوا السبت 15 أكتوبر 2016 هجوماً على بلدة دابق الواقعة تحت سيطرة تنظيم (داعش) في شمال غرب سوريا.

وقال المرصد إن دابق ذات أهمية رمزية للتنظيم الذي نشر هناك نحو 1200 من مقاتليه.

وتقع دابق شمال حلب، وتبعد 45 كيلومتراً عن الحدود التركية وتتبع منطقة أعزاز، وقد وقعت في سهلها الكبير معركة عظيمة بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والمماليك بقيادة قنصوه الغوري عام 1516. انتصر فيها العثمانيون، وكانت المعركة مقدمة لدخولهم المناطق العربية وتأسيس إمبراطوريتهم فيها.

ورد ذكرها في صحيح مسلم

ولدابق أهمية رمزية كبيرة لدى داعش وقد أطلق اسمها على أبرز مجلة صادرة عنه، نظراً لما يحمله من معطيات تاريخية تعكس تفكير تنظيم داعش وأسلوبه الفكري، إذ إن الاسم يعود لبلدة في سوريا ورد ذكرها في صحيح مسلم الذي قال إنّ هناك حديثاً للنبي محمد تناول فيه معركة فاصلة بين المسلمين وأعدائهم في ذلك الموقع تحصل مع حلول “آخر الزمان” وظهور “الدجال” ونزول “المسيح”، بحسب تقرير سابق لـCNN.

فقد أورد “صحيح مسلم”، الذي يعتبره المسلمون السنة من بين أصح الكتب بعد القرآن لجمعه الأحاديث التي وردت بسند صحيح وفق الاعتبارات الدينية عن النبي محمد، قوله: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق -أو بدابِقَ- فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم: خلوا بينا وبين الذين سُبُوا مِنَّا نقاتلْهم، فيقول المسلمون: لا والله، كيف نُخَلِّي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثُلُث ولا يتوب الله عليهم أبداً، ويُقتَل ثلثُهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث، لا يُفتَنون أبداً، فيفتَتحِون قسطنطينية” في إشارة إلى المدينة التي تحمل اليوم اسم إسطنبول في تركيا.

ويضيف الحديث: “فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون -وذلك باطل- فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمّهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.”

و”الأعماق” هي منطقة تتبع أنطاكيا التركية، وتقع فيها بحيرة معروفة تسمى “بحيرة عمق”، وتشير “موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة” إلى أن الحديث فيه نبوءة لأن صور دابق من الأقمار الصناعية تشير إلى أنها “من أنسب الأماكن لمعارك كبيرة وفاصلة” مضيفة: “دابق تقع قريبة من البحر المتوسط سوف يكون هناك إنزال بحري للروم أثناء غزوهم للشام.”

“داعش” يرى أن النبوءة تتحقق

ويرى أنصار تنظيم “داعش” أن العلامات على تحقق النبوءات الواردة بالحديث بدأت تظهر بالفعل، مع انضمام مقاتلين من الغرب إلى التنظيم، والاستعدادات الدولية لمقاتلة التنظيم عبر التحالف الذي يتوسع باضطراد ووصل عدد أعضائه إلى 65 دولة تقريباً، إلى جانب تدخل تركيا ضد التنظيم، ما يبرر له بالتالي مهاجمة القسطنطينية “إسطنبول” التي هي اليوم مدينة تقطنها غالبية مسلمة.

ويستعين المتشددون عبر حساباتهم بمواقع الإنترنت بحديث آخر يشير إلى أن المعركة ستكون “عظيمة” تضم مئات الآلاف من المقاتلين، وسيتجمع “الروم” تحت 80 راية، تضم كل واحدة منها 12 ألف مقاتل، ما يجعل العدد الإجمالي للجيش الذي سيخوض المواجهة مع المسلمين 960 ألف رجل، وكل ذلك بحسب تقرير CNN.