  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

طي قيد إمام جامع الخير بالرصيفة وعدم تمكينه من الخطابة بعد اعترافه بفيديو “التبرك”

15 أكتوبر, 2016 , 21:58 م
طي قيد إمام جامع الخير بالرصيفة وعدم تمكينه من الخطابة بعد اعترافه بفيديو “التبرك”
  • 665
  • 4
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرارها بطي قيد إمام جامع الخير بالرصيفة بمكة وعدم تمكينه من الإمامة والخطابة لمخالفته المنهج الصحيح لهذا البلد .

جاء ذلك بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام إمام المسجد بالسماح لعدد من حجاج شرق آسيا بالانحناء أمامه، وتقبيل يده، والشرب من أثره تبركًا به.

أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة بالإنابة الدكتور / فايز الشهري ، موضحاً أنه قد سبق استدعاء الإمام والتحقيق معه، وقد اعترف بذلك، مشيرًا إلى أنه يحاول بذلك الاقتداء بالسلف على حد قوله.

وأكد الشهري أن الفرع ممثل لهذه الوزارة، ولا يقر مثل هذه السلوكيات والتصرفات المخالفة للشرع، والتي لم ترد في الكتاب والسنة، والتي تعتبر من البدع الخارجة عن ديننا الحنيف، ومنهج حكومتنا الرشيدة ، وأنها تصرفات فردية غير منتشرة، ولم تصل لحد الظاهرة.



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    علي العمري

    ما يستاهل. ايش. ذنبه. اذا. الله اعطه بركاته. وخير.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    07

    روي عن الامام الشافعي رحمه الله انه تبرك بقميص الامام احمد بن حنبل وهذا مشهور عن اهل الحديث بخلاف العلماء بين مجوز ومانع ومكذب ومثبت والترك افضل واحوط
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  3. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    خاقا باقا

    كل بدعه ضلاله. ولكن بدعت هذا الإمام اجتمع فيها الاشمئزاز والغرابه والجهل والضلال والإذلال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:2877

    ابن الوطن

    يستاهل الدين ما فيه بدع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم