طي قيد إمام جامع الخير بالرصيفة وعدم تمكينه من الخطابة بعد اعترافه بفيديو “التبرك”

صحيفة المرصد:أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرارها بطي قيد إمام جامع الخير بالرصيفة بمكة وعدم تمكينه من الإمامة والخطابة لمخالفته المنهج الصحيح لهذا البلد .

جاء ذلك بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام إمام المسجد بالسماح لعدد من حجاج شرق آسيا بالانحناء أمامه، وتقبيل يده، والشرب من أثره تبركًا به.

أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة بالإنابة الدكتور / فايز الشهري ، موضحاً أنه قد سبق استدعاء الإمام والتحقيق معه، وقد اعترف بذلك، مشيرًا إلى أنه يحاول بذلك الاقتداء بالسلف على حد قوله.

وأكد الشهري أن الفرع ممثل لهذه الوزارة، ولا يقر مثل هذه السلوكيات والتصرفات المخالفة للشرع، والتي لم ترد في الكتاب والسنة، والتي تعتبر من البدع الخارجة عن ديننا الحنيف، ومنهج حكومتنا الرشيدة ، وأنها تصرفات فردية غير منتشرة، ولم تصل لحد الظاهرة.