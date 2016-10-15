صحيفة المرصد : حقق الهلال فوزاً كبيراً على الفيصلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري جميل للمحرفين ,قام بكّر الدولي ناصر الشمراني بإحراز الهدف الأول للهلال عند الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وواصل الهلال ضغطه الهجومي وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة التاسعة.
وتمكن إدواردو من إضافة الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 64، واستغل الشمراني توهان الفيصلي وأضاف الهدف الرابع للهلال عند الدقيقة 68 من عمر المباراة.
بالفيديو : الهلال يسحق الفيصلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ
صحيفة المرصد : حقق الهلال فوزاً كبيراً على الفيصلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري جميل للمحرفين ,قام بكّر الدولي ناصر الشمراني بإحراز الهدف الأول للهلال عند الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وواصل الهلال ضغطه الهجومي وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة التاسعة.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:4275
بدورااااااااالف مبروك لكل الزعماء والزعيمات مبرووك الفوووز يازعيم 💙
خفيف دم وكلي هممعليش قصدي ناخذ الدوري
خفيف دم وكلي همالف مبروك يازعماء والقادم اجمل باذن الله يبي لنا شويه تركيز وباذن الله ماناخذ الدوري
شيهانة💤💧اللللف💙مبروووك💙لعشااااق💙الزعيييييم👑👏👏
شيهانة💤💧زلزلهم الزلزال💙ي خطييييير👍
عدد التعليقات:5517
بسمه💙💙الف الف الف الف مبرووووك لكل الزعماء والزعيمات بالمرصد💙💙ياجمالك يازعيييم 👌🏻
ااببووححممووددمبروك لجماهير الهلال .. أربعة كثير يا فيصلي .. ما أحد ضربك على ايدك يا فيصلي .. وقال لا تطلب حكم اجنبي !!
زلازالرجع الزلازال