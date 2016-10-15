بالفيديو : الهلال يسحق الفيصلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ

صحيفة المرصد : حقق الهلال فوزاً كبيراً على الفيصلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري جميل للمحرفين ,قام بكّر الدولي ناصر الشمراني بإحراز الهدف الأول للهلال عند الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وواصل الهلال ضغطه الهجومي وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة التاسعة.

وتمكن إدواردو من إضافة الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 64، واستغل الشمراني توهان الفيصلي وأضاف الهدف الرابع للهلال عند الدقيقة 68 من عمر المباراة.