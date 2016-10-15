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بالفيديو : الهلال يسحق الفيصلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ

15 أكتوبر, 2016 , 21:58 م
بالفيديو : الهلال يسحق الفيصلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ
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صحيفة المرصد : حقق الهلال فوزاً كبيراً على الفيصلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري جميل للمحرفين ,قام بكّر الدولي ناصر الشمراني بإحراز الهدف الأول للهلال عند الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وواصل الهلال ضغطه الهجومي وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة التاسعة.
وتمكن إدواردو من إضافة الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 64، واستغل الشمراني توهان الفيصلي وأضاف الهدف الرابع للهلال عند الدقيقة 68 من عمر المباراة.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 22:23 م
    عدد التعليقات:4275

    بدور

    ااااااااالف مبروك لكل الزعماء والزعيمات مبرووك الفوووز يازعيم 💙
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  2. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    خفيف دم وكلي هم

    معليش قصدي ناخذ الدوري
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  3. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    خفيف دم وكلي هم

    الف مبروك يازعماء والقادم اجمل باذن الله يبي لنا شويه تركيز وباذن الله ماناخذ الدوري
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  4. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    شيهانة💤💧

    اللللف💙مبروووك💙لعشااااق💙الزعيييييم👑👏👏
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  5. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    شيهانة💤💧

    زلزلهم الزلزال💙ي خطييييير👍
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  6. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:5517

    بسمه

    💙💙الف الف الف الف مبرووووك لكل الزعماء والزعيمات بالمرصد💙💙ياجمالك يازعيييم 👌🏻
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  7. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    ااببووححمموودد

    مبروك لجماهير الهلال .. أربعة كثير يا فيصلي .. ما أحد ضربك على ايدك يا فيصلي .. وقال لا تطلب حكم اجنبي !!
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  8. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    زلازال

    رجع الزلازال
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