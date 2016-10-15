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بالفيديو : الأهلي يتخطى القادسية بهدفين لعمر السومة مقابل لاشيئ

15 أكتوبر, 2016 , 22:04 م
بالفيديو : الأهلي يتخطى القادسية بهدفين لعمر السومة مقابل لاشيئ
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صحيفة المرصد : حقق الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه القادسية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري جميل للمحترفين.

سجل عمر السومة هدف الأهلي الأول من ضربة جزاء ارتكبت مع اليوناني فيتفا عند الدقيقة 39 من الشوط الأول، وظهر الأهلي متباعد الخطوط في الشوط الأول، مقابل تكتل دفاعي من القادسية، وتمكن السومة من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 87 من عمر المباراة.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    عدي

    كفووووو يا ملوك
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  2. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    اليماني

    يكفي أن اسمه عمر هذا الاسم يصيب كل رافضي وصفوي بسكسكه في الحنبليص
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  3. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    أبو محمد

    السمة جلاد البومة
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  4. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    صفخــه

    نفتخر بهذا اللاعب العربي الذي يعادل جميع اللاعبين الغربيين .... شكرا عمر
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  5. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    ااببووححمموودد

    مبروك لجماهير الاهلي .. السومة ما له حل !!
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